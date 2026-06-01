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Большой обзорный тур на Алтай

Готовы зарядиться энергией Алтая? Мы собрали для Вас самые топовые и новые локации, чтобы каждая поездка была наполнена запоминающимися впечатлениями.

За 6 дней Вы увидите 20+ интересных мест, среди которых инопланетный
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Алтайский Марс, мистическое Гейзерное озеро, знаменитый Чуйский тракт, величественное Телецкое озеро и многие другие.

Вас ждут две уютные базы отдыха на берегу Катуни и Телецком озере, веселые посиделки у костра, банька по желанию и кедровая бочка, достаточное количество времени для отдыха и расслабления.

Также по желанию Вы сможете наполнить путешествие яркими активностями, например отправиться на сплав или моторафтинг по Катуни, покататься на сап-бордах или болотоходах, добавить дополнительные экскурсии на остров Патмос и Пасеку 13.

Большой обзорный тур на АлтайФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Большой обзорный тур на АлтайФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Большой обзорный тур на АлтайФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Нижняя Катунь

8:30 Встреча туристов из других регионов в аэропорту Горно-Алтайска.

9:30 Завтрак в кафе (не входит в стоимость).

Дальше идем в мини-поход по Тавдинским пещерам, где нас ждут необычные виды, легенды и юмор местных гидов.

12:00 Трекинг к водопаду Камышлинский по качающемуся мосту через Катунь и по эко-тропе через лес, обратно желающие могут отправиться на моторафтах (доп. плата).

14:00 Заезд в магазин и заселение на базу отдыха (теплые номера с комфортом).

Отдых, прогулки.

19:00 BBQ вечер знакомств.

Нижняя КатуньНижняя КатуньНижняя КатуньНижняя Катунь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Чуйский тракт

7:00 Завтрак с собой, выезд на экскурсию по Чуйскому тракту.

Путешествие по Чуйскому тракту.

Чуйский тракт – одна из самых красивых трасс мира (ТОП 5), где каждый уголок – фотозона.

Мы поднимемся на перевал Семинский – самую высокую точку Чуйского тракта 1717, на перевал Чике-Таман, который имеет высоту 1295м, но здесь очень крутой винтовой подъем, от которого захватывает дух, а виды с высоты завораживающие, на обоих перевалах нас ждут рынки с редкими алтайскими сувенирами и дегустации алтайских продуктов.

Дальше по маршруту – песчаные столбы, слияние двух главных рек Алтая – Чуи и Катуни.

Еще одно место силы у алтайцев, и очень красивые горные пейзажи.

15:00 Гейзеровое озеро, туристическая зона Чуйские белки, первый вид на ледник Куркуре 3900 м.

16:00 Курайская степь и вид на потрясающий Северо-Чуйский хребет, ТОП2 в Сибири, с ледниковыми вершинами Чуйскую степь до п. Чаган-Узун, далее активное путешествие на автомобилях повышенной проходимости в долину реки Кызыл Чин, где мы увидим невероятные инопланетные пейзажи (Марс1).

19:00 Выезд в обратный путь.

Возвращение в отель.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Свободный день или дополнительные экскурсии

Свободный день – можно отдохнуть у Катуни, поплавать в бассейне, погулять по территории отеля, а самым активным предлагаем отправиться на доп. экскурсии (доп. плата):

Сплав по Катуни – 3 часа.

Прохождение порогов, легенды и байки инструктора-водника, горные виды, купание в катуни (по желанию), заход на водопад.

Экскурсия "Священный остров" – 4 часа.

Вас ждёт загадочный остров Патмос с храмом Святого Иоанна Богослова, до которого можно добраться только по живописному подвесному мосту.

Здесь вы услышите захватывающую историю этого удивительного места, увидите редкие иконы и насладитесь потрясающими видами на слияние Чемала и Катуни.

Далее маршрут ведёт на Пасеку 13, где в лучших алтайских традициях вас угостят свежим мёдом, предложат попробовать местную медовуху и пригласят в уютную лавку с натуральной продукцией.

Завершает экскурсию смотровая площадка Толгоек — её панорамные виды на горные пейзажи и знаменитые качели над обрывом подарят вам незабываемые эмоции и яркие кадры в память об Алтае.

Свободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсии
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Манжерок

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд с вещами.

Сегодня мы переезжаем в другой туристический район – на Телецкое озеро, но по пути заедем на пафосный курорт Манжерок.

Место – ставшее легендой!

Ранее там камлали шаманы и проходили шабаши, а сейчас раскинулся ультра-современный всесезонный курорт с внушительной красоты и масштабов парками, пятизвездочном отелем, кабинками на вершину горы Малая синюха 1020 м и высокогорным рестораном.

Это многомиллиардный проект сбербанка – его стоит увидеть.

14:00 Выезд на Телецкое озеро.

Заселение на базу отдыха Горное озеро на берегу Телецкого озера, мини-поход на Каскадный водопад Третья речка по очаровательной тропе.

МанжерокМанжерокМанжерокМанжерок
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Круиз по Телецкому озеру по желанию

9:00 Завтрак.

10:00 Свободное время, можно покататься на САП-бордах, принять кедровую бочку (бонус от организатора), отправиться на доп. экскурсию на болотоходах и погулять.

17:30 Круиз на закат на катере по озеру Телецкому, мы увидим 5 чудес Телецкого: водопады Корбу, Эстюба, Киште, Хозяина тайги, остров Любви, Каменный залив, где 500 лет назад упал метеорит, насладимся быстрой ездой и красивыми видами вокруг (экскурсия оплачивается дополнительно 4000 руб.) или отдых в отеле.

20:00 Заключительный вечер, совместные посиделки, баня по желанию (доп. плата).

Круиз по Телецкому озеру по желаниюКруиз по Телецкому озеру по желаниюКруиз по Телецкому озеру по желаниюКруиз по Телецкому озеру по желанию
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Обзорная экскурсия на гору Тилан-Туу

9:00-10:00 Завтрак, сбор вещей и выезд — последнее утро в горах.

10:00 Автобусная обзорная экскурсия на гору Тилан-Туу — прощальные виды на Телецкое озеро с высоты, фотосессия на память о путешествии.

Подъем на канатно-кресельном подъемнике к горе Кокуя на вершину 1386 м — грандиозная панорама, где открывается вид на Телецкое озеро и бескрайние горные вершины (билет на подъемник оплачивается отдельно).

В одном кадре горы Алтая, Хакасии и Горной Шории — уникальная возможность увидеть сразу три региона!

Обед на вершине горы — трапеза с лучшим видом в мире (не входит в стоимость).

Сувенирные лавки — время выбрать памятные подарки и сувениры из Алтая.

14:00 Выезд домой — увозим с собой частичку горной магии и незабываемые впечатления.

Прибытие в Горно-Алтайск 17:30, в Барнаул 22:00, в Новосибирск в 2:00.

Обзорная экскурсия на гору Тилан-Туу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание на двух базах отдыха: на Катуни и на Телецком озере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • “Эконом плюс” + Горное озеро в номере “Стандарт” (удобства в номерах) – 54 900 руб. /чел.;
  • “Стандарт улучшенный” + Горное озеро в номер ВИП (вид на Катунь и Телецкое, удобства, премиальная косметика, белые халаты) – 63 800 руб. /чел.

Варианты проживания

База отдыха «Кедровый остров»

3 ночи

База отдыха «Кедровый остров» расположена на 2 км Чемальского тракта, на берегу реки Катунь в Горном Алтае, в 2,6 км от центра Усь-Семы.

Большинство вариантов размещения оснащены телевизором и ванной комнатой. На территории работает бесплатный Wi-Fi.

В ресторане подают вкусные блюда местной кухни и радуют гостей приятной атмосферой.

В качестве развлечений база отдыха предлагает сауну, массаж, баню, фитнес-центр, частный песчаный пляж и детскую площадку.

До аэропорта «Горно-Алтайск» 54 км, до железнодорожного вокзала «Бийск» 155 км.

База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

База отдыха «Горное озеро»

2 ночи

База отдыха «Горное озеро» находится в одном из живописнейших мест поселка Артыбаш, на побережье Телецкого озера.

На территории имеется уютное одноименное кафе, в котором представлены международные кухни. Также для отдыха есть русская баня, пляж и подогреваемый бассейн, пирс с прогулочными лодками

Удобства в номере:

  • санузел в каждом домике;
  • чайник и стаканы;
  • постельное белье и набор полотенец;
  • одноразовые тапочки;
  • средства личной гигиены;

Связь и интернет: сотовая связь: Билайн, Мегафон, МТС; Wi-Fi зона, а еще мангальная зона для вечерних посиделок.

База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Горно-Алтайска
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе: завтраки в отеле
  • Экскурсии, указанные в программе (кроме дополнительных и сплава)
  • Все входные билеты (кроме подъёмников)
  • Автотур на Алтайский Марс
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска / г. Барнаула / г. Новосибирска и обратно
  • Трансфер из г. Новосибирска / г. Барнаула и обратно - 3 000 руб./чел
  • Завтрак в день приезда - 700 руб
  • Обеды и ужины - средний чек 1200 руб
  • Экскурсия: остров Патмос + смотровая Толгоек + Пасека 13 - 2000 руб. /чел
  • Сплав по Катуни - 3500 руб. /чел
  • Подъемники (цены динамичные)
  • Прокат САПов и болотоходов (цены динамичные)
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?

Тип транспорта (автобус туристический, микроавтобус, внедорожник) и модель: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус Хагер на 40-47 мест (марка автобуса и модель по запросу).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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