За 6 дней Вы увидите 20+ интересных мест, среди которых инопланетный
Программа тура по дням
Нижняя Катунь
8:30 Встреча туристов из других регионов в аэропорту Горно-Алтайска.
9:30 Завтрак в кафе (не входит в стоимость).
Дальше идем в мини-поход по Тавдинским пещерам, где нас ждут необычные виды, легенды и юмор местных гидов.
12:00 Трекинг к водопаду Камышлинский по качающемуся мосту через Катунь и по эко-тропе через лес, обратно желающие могут отправиться на моторафтах (доп. плата).
14:00 Заезд в магазин и заселение на базу отдыха (теплые номера с комфортом).
Отдых, прогулки.
19:00 BBQ вечер знакомств.
Чуйский тракт
7:00 Завтрак с собой, выезд на экскурсию по Чуйскому тракту.
Путешествие по Чуйскому тракту.
Чуйский тракт – одна из самых красивых трасс мира (ТОП 5), где каждый уголок – фотозона.
Мы поднимемся на перевал Семинский – самую высокую точку Чуйского тракта 1717, на перевал Чике-Таман, который имеет высоту 1295м, но здесь очень крутой винтовой подъем, от которого захватывает дух, а виды с высоты завораживающие, на обоих перевалах нас ждут рынки с редкими алтайскими сувенирами и дегустации алтайских продуктов.
Дальше по маршруту – песчаные столбы, слияние двух главных рек Алтая – Чуи и Катуни.
Еще одно место силы у алтайцев, и очень красивые горные пейзажи.
15:00 Гейзеровое озеро, туристическая зона Чуйские белки, первый вид на ледник Куркуре 3900 м.
16:00 Курайская степь и вид на потрясающий Северо-Чуйский хребет, ТОП2 в Сибири, с ледниковыми вершинами Чуйскую степь до п. Чаган-Узун, далее активное путешествие на автомобилях повышенной проходимости в долину реки Кызыл Чин, где мы увидим невероятные инопланетные пейзажи (Марс1).
19:00 Выезд в обратный путь.
Возвращение в отель.
Свободный день или дополнительные экскурсии
Свободный день – можно отдохнуть у Катуни, поплавать в бассейне, погулять по территории отеля, а самым активным предлагаем отправиться на доп. экскурсии (доп. плата):
Сплав по Катуни – 3 часа.
Прохождение порогов, легенды и байки инструктора-водника, горные виды, купание в катуни (по желанию), заход на водопад.
Экскурсия "Священный остров" – 4 часа.
Вас ждёт загадочный остров Патмос с храмом Святого Иоанна Богослова, до которого можно добраться только по живописному подвесному мосту.
Здесь вы услышите захватывающую историю этого удивительного места, увидите редкие иконы и насладитесь потрясающими видами на слияние Чемала и Катуни.
Далее маршрут ведёт на Пасеку 13, где в лучших алтайских традициях вас угостят свежим мёдом, предложат попробовать местную медовуху и пригласят в уютную лавку с натуральной продукцией.
Завершает экскурсию смотровая площадка Толгоек — её панорамные виды на горные пейзажи и знаменитые качели над обрывом подарят вам незабываемые эмоции и яркие кадры в память об Алтае.
Манжерок
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд с вещами.
Сегодня мы переезжаем в другой туристический район – на Телецкое озеро, но по пути заедем на пафосный курорт Манжерок.
Место – ставшее легендой!
Ранее там камлали шаманы и проходили шабаши, а сейчас раскинулся ультра-современный всесезонный курорт с внушительной красоты и масштабов парками, пятизвездочном отелем, кабинками на вершину горы Малая синюха 1020 м и высокогорным рестораном.
Это многомиллиардный проект сбербанка – его стоит увидеть.
14:00 Выезд на Телецкое озеро.
Заселение на базу отдыха Горное озеро на берегу Телецкого озера, мини-поход на Каскадный водопад Третья речка по очаровательной тропе.
Круиз по Телецкому озеру по желанию
9:00 Завтрак.
10:00 Свободное время, можно покататься на САП-бордах, принять кедровую бочку (бонус от организатора), отправиться на доп. экскурсию на болотоходах и погулять.
17:30 Круиз на закат на катере по озеру Телецкому, мы увидим 5 чудес Телецкого: водопады Корбу, Эстюба, Киште, Хозяина тайги, остров Любви, Каменный залив, где 500 лет назад упал метеорит, насладимся быстрой ездой и красивыми видами вокруг (экскурсия оплачивается дополнительно 4000 руб.) или отдых в отеле.
20:00 Заключительный вечер, совместные посиделки, баня по желанию (доп. плата).
Обзорная экскурсия на гору Тилан-Туу
9:00-10:00 Завтрак, сбор вещей и выезд — последнее утро в горах.
10:00 Автобусная обзорная экскурсия на гору Тилан-Туу — прощальные виды на Телецкое озеро с высоты, фотосессия на память о путешествии.
Подъем на канатно-кресельном подъемнике к горе Кокуя на вершину 1386 м — грандиозная панорама, где открывается вид на Телецкое озеро и бескрайние горные вершины (билет на подъемник оплачивается отдельно).
В одном кадре горы Алтая, Хакасии и Горной Шории — уникальная возможность увидеть сразу три региона!
Обед на вершине горы — трапеза с лучшим видом в мире (не входит в стоимость).
Сувенирные лавки — время выбрать памятные подарки и сувениры из Алтая.
14:00 Выезд домой — увозим с собой частичку горной магии и незабываемые впечатления.
Прибытие в Горно-Алтайск 17:30, в Барнаул 22:00, в Новосибирск в 2:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на двух базах отдыха: на Катуни и на Телецком озере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- “Эконом плюс” + Горное озеро в номере “Стандарт” (удобства в номерах) – 54 900 руб. /чел.;
- “Стандарт улучшенный” + Горное озеро в номер ВИП (вид на Катунь и Телецкое, удобства, премиальная косметика, белые халаты) – 63 800 руб. /чел.
Варианты проживания
База отдыха «Кедровый остров»
База отдыха «Кедровый остров» расположена на 2 км Чемальского тракта, на берегу реки Катунь в Горном Алтае, в 2,6 км от центра Усь-Семы.
Большинство вариантов размещения оснащены телевизором и ванной комнатой. На территории работает бесплатный Wi-Fi.
В ресторане подают вкусные блюда местной кухни и радуют гостей приятной атмосферой.
В качестве развлечений база отдыха предлагает сауну, массаж, баню, фитнес-центр, частный песчаный пляж и детскую площадку.
До аэропорта «Горно-Алтайск» 54 км, до железнодорожного вокзала «Бийск» 155 км.
База отдыха «Горное озеро»
База отдыха «Горное озеро» находится в одном из живописнейших мест поселка Артыбаш, на побережье Телецкого озера.
На территории имеется уютное одноименное кафе, в котором представлены международные кухни. Также для отдыха есть русская баня, пляж и подогреваемый бассейн, пирс с прогулочными лодками
Удобства в номере:
- санузел в каждом домике;
- чайник и стаканы;
- постельное белье и набор полотенец;
- одноразовые тапочки;
- средства личной гигиены;
Связь и интернет: сотовая связь: Билайн, Мегафон, МТС; Wi-Fi зона, а еще мангальная зона для вечерних посиделок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Горно-Алтайска
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе: завтраки в отеле
- Экскурсии, указанные в программе (кроме дополнительных и сплава)
- Все входные билеты (кроме подъёмников)
- Автотур на Алтайский Марс
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска / г. Барнаула / г. Новосибирска и обратно
- Трансфер из г. Новосибирска / г. Барнаула и обратно - 3 000 руб./чел
- Завтрак в день приезда - 700 руб
- Обеды и ужины - средний чек 1200 руб
- Экскурсия: остров Патмос + смотровая Толгоек + Пасека 13 - 2000 руб. /чел
- Сплав по Катуни - 3500 руб. /чел
- Подъемники (цены динамичные)
- Прокат САПов и болотоходов (цены динамичные)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
Тип транспорта (автобус туристический, микроавтобус, внедорожник) и модель: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус Хагер на 40-47 мест (марка автобуса и модель по запросу).