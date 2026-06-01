1 день

Нижняя Катунь

8:30 Встреча туристов из других регионов в аэропорту Горно-Алтайска.

9:30 Завтрак в кафе (не входит в стоимость).

Дальше идем в мини-поход по Тавдинским пещерам, где нас ждут необычные виды, легенды и юмор местных гидов.

12:00 Трекинг к водопаду Камышлинский по качающемуся мосту через Катунь и по эко-тропе через лес, обратно желающие могут отправиться на моторафтах (доп. плата).

14:00 Заезд в магазин и заселение на базу отдыха (теплые номера с комфортом).

Отдых, прогулки.

19:00 BBQ вечер знакомств.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160