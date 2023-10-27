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мая
мая
мая
июн
июн
июн
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Алтаем. Дегустация национальной еды. Долина реки Катунь. Концерт горлового пения у костра
- 08:00–09:10 Встреча на парковке перед аэропортом г. Горно-Алтайска. Вас будет ждать гид с табличкой «Едем в горы».
Также возможны варианты:
- 05:00: Встреча в г. Новосибирске на парковке ТЦ «Апельсин» по адресу: ул. Ленина, 84, рядом отель «Marins Park».
- 08:30 Встреча у г. Барнаула на парковке ГК «Облепиха» по адресу: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13 (встреча в аэропорту г. Барнаула невозможна из-за сложной логистики маршрута).
Трансфер до турбазы (1,5–2 часа от аэропорта Горно-Алтайска, 5 часов от Барнаула, 9 часов от Новосибирска), обед (оплачивается дополнительно).
Заселение и отдых после перелёта.
Далее, мы отправимся на экскурсию к острову Патмос и Чемальской ГЭС.
Этот маршрут, безусловно, можно назвать одним из самых популярных — «must see» на Алтае.
Вы пройдете по подвесному мосту к часовне на острове прямо посреди горной реки, прогуляетесь по живописной эко-тропе, откуда полюбуетесь на слияние двух рек — Чемала и Катуни.
Праздничный ужин в национальном стиле (возможен вегетарианский тип питания).
Горловое пение у костра в алтайском аиле.
Включено питание: праздничный ужин.
Размещение: турбаза №1.
Экскурсии и мероприятия: долина реки Катунь, о. Патмос и эко-тропа над Катунью, дегустация национальной кухни, концерт горлового пения.
Авто: 95 км от Горно-Алтайска/ 340 км от Барнаула/ 540 км от Новосибирска. Пешком: 3 км.
Достопримечательности Чуйского тракта
Завтрак.
Впереди долгий, но невероятно интересный и насыщенный путь по одной из красивейших дорог мира — Чуйскому тракту.
Мы преодолеем два перевала: полюбуемся кедровым лесом на Семинском перевале (1717 м) и исследуем древние караванные тропы на живописном перевале Чике-Таман.
Помедитируем в месте силы, где серебристая река Чуя впадает в могучую Катунь, посетим древнее святилище, один из крупнейших петроглифических комплексов Алтая — «Калбак-Таш», где на протяжении тысяч лет древние художники создавали образцы наскальной живописи (сохранилось больше 3000 рисунков).
Мы увидим множество сменяющих друг друга пейзажей, мирно пасущиеся стада, древние археологические памятники, а также 12-метровый водопад Ширлак.
Заселение на базу.
Ужин.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза №2.
Экскурсии и мероприятия: достопримечательности Чуйского тракта.
Авто: 290 км, пешком: 6 км
Край тысячи озер. Долина реки Чулышман. Перевал Кату-Ярык
После завтрака мы отправимся в путешествие по Улаганскому району, который называют краем тысячи озёр.
Мы с вами посетим самые живописные из них, кристально чистые, в которых словно в зеркалах отражаются вершины гор.
Мы поднимемся на самый высокий заасфальтированный перевал Республики Алтай — Улаганский (2080 м), который к тому же является мощным почитаемым местом силы.
После обеда мы посетим не менее загадочный и мистический объект — легендарные Пазырыкские курганы, сохранившие до наших дней ценнейшие археологические находки, возраст которых превышает 2000 лет.
Кульминацией дня станет грандиозное чудо Алтайской земли — священная Чулышманская долина, поражающая воображение своими масштабами, ниспадающими потоками водопадов, выразительностью изгибов царственной реки Чулышман.
И, конечно, колоссален единственный в своём роде перевал Кату-Ярык — зигзаг из девяти петель, разрезающий склон ущелья.
Возвращаемся на базу, ужинаем.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза №2.
Экскурсии и мероприятия: Красные ворота, Чейбек-Кёль (Мертвое озеро), озеро Киделю, Улаганский перевал, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык и долина реки Чулышман.
Авто: 200 км, пешком: 4 км
Панорама Северо-Чуйского хребта. Алтайский Марс. Гейзерное озеро
Завтрак.
Сегодня вам предстоит увидеть самые разнообразные пейзажи: от загадочного бирюзового гейзерного озера, на дне которого буквально на глазах меняются узоры, до бескрайних просторов Курайской степи, опоясанной чашей снежных вершин Северо-Чуйского хребта (высшая точка — гора Маашей-Баш 4177 м.).
Далее мы посетим село Кош-Агач, расположенное в примонгольской Чуйской степи, где когда-то кочевали народы, курсировали вереницы караванов.
Вы увидите, насколько отличаются природные и климатические особенности, флора и фауна на юге Алтая.
По дороге мы наберём целебной воды в священном источнике Аржан-Суу.
Наконец, мы сделаем красочные фотографии в одном из самых фантастических мест Республики — Алтайский Марсе.
Вы увидите удивительные разноцветные ландшафты, которые заставят Вас почувствовать себя гостем красной планеты.
Обратное возвращение.
Ужин.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза №2.
Экскурсии и мероприятия: Гейзерное озеро, панорама Северо-Чуйского хребта, минеральный источник, Марс, Кош-Агач.
Авто: 120 км, пешком: 6 км
Ильгумень. Место силы - природный парк Уч-Энмек
После завтрака мы выезжаем из номеров и направляемся в обратную сторону.
Мы посетим древний участок Чуйского тракта, откуда открывается волшебный вид на долину реки Чуя и познакомимся с памятником водителям Чуйского тракта.
Далее, сделаем панорамные снимки с видом на Катунские террасы и узнаем, как образовался подобного рода рельеф.
Затем прогуляемся к устью реки Большой Ильгумень, где образуется 300-метровый Ильгуменьский порог, словно гипнотизирующий своей мощью и красотой.
После обеда нас ждёт экскурсия по Каракольской долине и природному парку Уч-Энмек.
На протяжении веков местные жители верили в силу своей земли, здесь проводили шаманские обряды, строили древние святилища.
Долина богата на археологические артефакты, многие из которых до сих пор остаются загадками.
Венчает Долину священная и почитаемая гора Уч-Энмек.
Экскурсия поможет вам погрузиться в культуру, быт и обычаи алтайского народа, наполниться целительной энергией Алтая.
Заселение на турбазу, ужин.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза №1.
Экскурсии и мероприятия: памятник водителям Чуйского тракта, Катунские террасы, Ильгуменский порог, Уч-Энмек.
Авто: 300 км, пешком: 4 км.
Сплав или моторафтинг по реке Катунь. Село мастеров Аскат
Завтрак.
Сегодня для нас по-настоящему откроется главная река Алтая — Катунь: мы совершим сплав по её могучим волнам под руководством опытного сертифицированного инструктора.
Возможен достаточно экстремальный вариант — рафтинг с прохождением порогов, обилием брызг, адреналина, эмоций.
Организация рафтинга возможна примерно после 20 мая по погодным условиям, в весенние даты организуется моторафтинг.
Каждый почувствует себя частью команды, а незабываемое приключение будет записано как на гоу-про инструктора, так и особо яркие моменты – с берега.
Альтернативный вариант — моторафтинг, — представляет собой весёлое и абсолютно безопасное катание по волнам на лодке с мотором, то есть вёсла не потребуются, а ваша одежда останется сухой.
После обеда мы полюбуемся рекой Катунь с подвесного моста, а также живописными скалами, выступающими из воды, которые называют «Зубы дракона».
Затем отправимся в село мастеров Аскат, которое недаром называют «арт-деревней» или даже «богемным хутором», ведь именно сюда стекаются талантливые и необычные люди, дабы творить, вдохновляясь окружающей природой и особой энергетикой.
В рамках экскурсии Вас ждёт знакомство с творчеством местных жителей, прогулка по чарующий горной тропе.
Вечером — ужин, прощальный костёр, обмен впечатлениями.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза №1.
Экскурсии и мероприятия: сплав по Катуни (в апреле и до середины мая предлагается моторафтинг по погодным условиям, после середины мая доступна альтернатива — рафтинг), скальный объект «Зубы дракона», с. Аскат.
Авто: 60 км, пешком: 6 км, по воде: 8 км.
Отъезд
Сегодня у Вас есть 2 варианта программы в зависимости от условий обратного выезда/вылета.
- Для тех, кто решил улететь утренними рейсами из Горно-Алтайска от компании S7 в 09:15 и 10:30.
05:45–06:10: Завтрак (ланч-боксы).
06:10–06:15: Посадка в автобус.
06:15–08:15: Трансфер в аэропорт г. Горно-Алтайска.
Прощание с участниками, вылетающими из г. Горно-Алтайска.
- Для тех, кто решил улететь дневными или вечерними рейсами от г. Горно-Алтайска. Для тех, кто следует до г. Барнаула и г. Новосибирска и планирует остаться в них ночевать, или уехать/улететь поздними рейсами.
08:00–09:30: Завтрак.
09:30–10:00: Свободное время. Вы можете совершить прогулку по берегу реки, или отдохнуть на территории базы.
09:30–11:30: Трансфер до аэропорта г. Горно-Алтайска.
Прощание с участниками, вылетающими дневными рейсами из аэропорта г. Горно-Алтайска.
11:30–12:00: Трансфер до автовокзала г. Горно-Алтайска и гостиницы «Игман».
Прощание с участниками, которые остаются на ночлег в г. Горно-Алтайске, либо дожидаются вечерних вылетов.
Если у Вас есть свободное время до вечернего вылета, мы рекомендуем Вам сдать вещи в камеру хранения на автовокзале и отправится в музей им. Анохина (в пешей доступности от автовокзала), где хранится мумия Алтайской принцессы и другие интереснейшие реликвии Алтая, вход-250-300 руб. за человека.
После музея рекомендуем Вам посетить лучший ресторан города – «Типография» или бар «Эль Гранд».
В аэропорт г. Горно-Алтайска вы сможете легко попасть на такси (работает Яндекс. Такси), путь займет примерно 20-30 минут, стоимость 250-550 руб.
12:00–16:00: Трансфер под г. Барнаул (ГК «Облепиха», г. Новоалтайск, ул. Дорожная-13).
До аэропорта г. Барнаула им. Титова вы сможете добраться на такси, стоимость около 800 руб., в пути 1 час.
16:00–21:00: Трансфер до г. Новосибирска.
Завершение тура на ж/д вокзале города Новосибирска (станция Новосибирск-Главный) в 21:00, ул. Вокзальная магистраль-1, если вы уезжаете поездом, то до здания вокзала Вам всего 3 минуты ходьбы.
До аэропорта г. Новосибирска вы можете добраться на такси (от 1,0 до 1,5 часов езды), стоимость около 600 руб.
Либо, рекомендуем Вам остановиться на ночлег в отеле «Маринс Парк» или «Park Inn Radisson Novosibirsk», которые находятся недалеко от места завершения тура.
Авто: 95 км до Горно-Алтайска/ 340 км до Барнаула/ 540 км до Новосибирска.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает размещение на турбазах по пути следования (двухместное размещение с удобствами).
Доплата за одноместное размещение — 19 500 рублей.
Подробности о возможных вариантах размещения на конкретную дату заезда уточняйте при бронировании.
Вы будете размещаться на двух различных базах в разных районах Алтая. Возможные варианты:
База №1: «Территория счастья»/«Чегыш»/«Кедр»/«Фортуна».
База №2: «Кочевник»/«Расул»/«Речные земли»
Варианты проживания
Турбаза «Территория Счастья» или аналогичная
Уютная турбаза у маленькой горной реки, в отдалении от населенных пунктов, многие гости включают её в самые яркие впечатления от тура. Великолепные блюда из местных продуктов, возможность посидеть у костра, провести время в шумной компании так и побыть в уединении.
Туркомплекс «Расул» или аналогичная
Расположен в с. Акташ, Улаганский район Республики Алтай. К услугам гостей оздоровительный центр (сауна, баня, хамам, бассейн, фитопаросауна, фитобар), бесплатный Wi-Fi, беседки и мангалы, детская площадка.
К размещению предлагаются домики из кедра, казахская юрта или алтайский аил, а также благоустроенные номера в гостинице и кедровом коттедже.
В одно- и двухэтажных кедровых домиках двухместные номера, в каждом из которых: одна двуспальная либо две односпальные кровати, телевизор, чайник, туалет, душ. Номера оснащены отдельным входом, в некоторых есть холодильник. Есть зимние номера.
В гостинице и в кедровом коттедже имеется просторная оборудованная кухня, где вы можете приготовить себе еду. В пяти шагах от комплекса есть кафе, где можете вкусно позавтракать, пообедать и поужинать.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер и вся маршрутная нить программы
- Питание: 6 завтраков, 6 ужинов, включая праздничный ужин в национальном стиле
- Проживание на турбазах по программе: турбаза №1: 1-2 дни (1 ночь) турбаза №2: 2-5 дни (3 ночи) турбаза №1: 5-7 дни (2 ночи)
- Турбаза №1: 1-2 дни (1 ночь)
- Турбаза №2: 2-5 дни (3 ночи)
- Турбаза №1: 5-7 дни (2 ночи)
- 20 экскурсий и мероприятия по программе тура + все входные билеты
- Работа гида-проводника - 1-2 чел
- Концерт горлового пения
- Моторафтинг или рафтинг по р. Катунь + прокат снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска / Барнаула / Горно-Алтайска и обратно
- Питание (обеды) в кафе - от 600-800 руб. (средний чек за комплекс)
- Доплата за одноместное размещение в номере - 16 500 руб
- Все дополнительные услуги, не входящие в программу тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список вещей для обзорных туров на весну (апрель-май) и осень (сентябрь-октябрь):
Обувь: кроссовки c толстой подошвой;
Сменная обувь:
Трек. обувь (лучше фиксированный голеностоп), удобная, уже разношенная, чтобы не натирала. Если такого варианта обуви нет, можно заменить на не скользкие, удобные кроссовки (не сетка!). Можно резиновые сапоги, либо удобные теплые ботинки;
Для передвижений по маршруту: любые удобные штаны/джинсы, удобная водолазка или флисовая кофта, футболка, куртка (хорошо подойдет горнолыжная или легкая куртка на синтепоне), перчатки (хлопок, флис);
Шапка;
Для непогоды: шапка, перчатки, флиска, ветронепродуваемая куртка или жилетка+ветровка, тёплые носки;
Дождевик;
Личные предметы гигиены: зуб. щетка, паста, мыло, шампунь, мочалка;
Банные принадлежности (если вы захотите заказать ее отдельно): шлёпки, купальник, полотенце (не большие полотенца есть на всех базах, кроме дальни районов. Уточняйте у гида или менеджера по маршруту);
Кто не может обходиться без фена, рекомендуем захватить свой;
Личная аптечка с необходимыми вам лекарствами. Аптеки по маршруту есть, но не везде и выбор лекарств очень ограничен;
Основные вещи можно вести в чемодане. Вещи можно транспортировать в любых сумках и чемоданах. Не берите с собой лишние вещи. В алтайских гостиницах нет сервиса по доставке вещей в номер, 90% гостиниц не оборудованы лифтами, от машины до номера вы будете переносить вещи самостоятельно;
Маленький рюкзак для радиальных прогулок. Где будет необходимое на день (дождевик, кофта, вода, фотоаппарат и тд);
Солнцезащитные средства и очки. На Алтае очень активное солнце, даже в прохладную погоду. Поэтому рекомендуем брать солнцезащитный крем -50;
Из полезных, но не обязательных вещей: Индивидуальный маленький термос, Хоба или туристическая сидушка. Сушилка для обуви. Это необязательно, но с ними будет комфортнее в путешествии;
Наличные деньги. На сувенирных рынках карты не принимают, а связи для перевода может не быть;
ВАЖНО! на Алтае сезон клещей(апрель-июнь): репеллент (его можно будет купить и на Алтае), ДЛИННЫЕ носки! Будем заправлять штаны в носки в местах, где есть клещи. Комаров и мошек на Алтае практически нет.
Список вещей для обзорных туров на июнь-август:
Обувь: кроссовки c толстой подошвой, удобные сандалии или мокасины для жаркого летнего дня;
Сменная обувь:
Трек. обувь (лучше фиксированный голеностоп), удобная, уже разношенная, чтобы не натирала. Если такого варианта обуви нет, можно заменить на не скользкие, удобные кроссовки (не сетка);
Для передвижений по маршруту: любые удобные штаны/джинсы – 2 пары, футболка с длинным рукавом (для защиты от ожогов), шорты, легкая майка, купальник, головной убор (от солнца);
Для непогоды: Шапка, флиска, ветронепродуваемая куртка или жилетка+ветровка, тёплые носки;
Дождевик;
Личные предметы гигиены: зуб. щетка, паста, мыло, шампунь, мочалка;
Банные принадлежности(для программ, где есть включенная баня. Либо вы захотите заказать ее отдельно): шлёпки, купальник, полотенце (не большие полотенца есть на всех базах, кроме дальних районов. Уточняйте у гида или менеджера по маршруту).
Кто не может обходиться без фена, рекомендуем захватить свой, тк на алтайских базах есть не везде;
Личная аптечка с необходимыми вам лекарствами. Аптеки по маршруту есть, но не везде и выбор лекарств очень ограничен;
Основные вещи можно вести в чемодане;
Вещи можно транспортировать в любых сумках и чемоданах. Не берите с собой лишние вещи. В алтайских гостиницах нет сервиса по доставке вещей в номер, 90% гостиниц не оборудованы лифтами, от машины до номера вы будете переносить вещи самостоятельно.
Маленький рюкзак для радиальных прогулок. Где будет необходимое на день(дождевик, кофта, вода, фотоаппарат и тд);
Солнцезащитные средства и очки. На Алтае очень активное солнце, даже в непогоду. Поэтому рекомендуем брать солнцезащитный крем -50;
Из полезных, но не обязательных вещей: Индивидуальный маленький термос, Хоба или туристическая сидушка. Сушилка для обуви. Это необязательно, но с ними будет комфортнее в путешествии;
Наличные деньги. На сувенирных рынках карты не принимают, а связи для перевода может не быть.
ВАЖНО! на Алтае сезон клещей(апрель-июнь): репеллент (его можно будет купить и на Алтае), ДЛИННЫЕ носки!!! Будем заправлять штаны в носки в местах, где есть клещи. Комаров и мошек на Алтае практически нет.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организован трансфер в туре?
Рекомендуем смотреть прилет в г. Горно-Алтайск.
Мы встретим Вас в аэропорту (в день заезда, согласно времени, указанному в программе) и доставим на базу (примерно 1,5-2 часа трансфера). Как правило, основные рейсы прилетают утром.
Лучше всего брать рейс с прилетом с 09:00 утра до 10:30. Трансфер будет групповой, участники распределяются по минивэнами или автобусам, координатор заранее сообщит Вам марку авто и время, в которое Вас заберут от аэропорта.
Например, если несколько человек прилетело в 08:20 и 2 человека в 09:10, то отправление автобуса будет происходить после того, как участники, прилетевшие в 09:10, получат багаж, т. е. в 09:30 утра. За дополнительную плату – 4000 руб. (за машину) мы можем организовать для Вас индивидуальный трансфер на базу в любое удобное для Вас время. Если в финальный день тура Вы хотите улететь утром, то мы доставим Вас в аэропорт к 08.00 утра.
Так же возможна встреча по согласованию в указанных местах сбора:
- В г. Барнаул – на парковке ГК «Облепиха» по адресу: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13 в 8:30 утра (+4 часа к Мск). (стоимость такси от Барнаула около 500-1000 руб.) От Барнаула до Горно-Алтайска около 4-4,5 часов езды (272 км) и плюс 1,5-2 часа переезд до базы.
От Барнаула до Горно-Алтайска около 4 часов езды (272 км), и 1,5-2 часа – переезд до базы. Дорога будет проходить по равнинной местности (горных красот за окном нет). Если вы приняли решение лететь до г. Барнаула, то мы встретим Вас на парковке гостиничного комплекса «Облепиха» (г. Новоалтайск), от аэропорта до места встречи с группой примерно 40-60 мин. на такси, стоимость – около 700 руб. Вас будет встречать водитель, гид присоединится непосредственно в Республике Алтай. Трансфер групповой и будет происходить совместно с другими участниками путешествия. За дополнительную плату – 10000 руб. мы можем организовать для Вас индивидуальный трансфер от аэропорта г. Барнаула непосредственно до базы в любое удобное время.
- В г. Новосибирск (ул. Ленина,84 парковка «ТЦ Апельсин») – старт в 5.00 утра (+4 часа к Мск), дорога занимает около 7.5 часов до Горно-Алтайска. +трансфер до базы (1,5-2 часа).
Дорога от г. Новосибирска до г. Горно-Алтайска занимает около 7-7,5 часов + трансфер до турбазы (1,5-2 часа). Но Новосибирск - большой транспортный узел и многие наши гости прилетают/приезжают именно в этот город. Если вы прилетаете/приезжаете в г. Новосибирск, то рекомендуем Вам прибыть заранее, накануне, чтобы успеть отдохнуть перед путешествием. Мы встретим Вас по адресу г. Новосибирск, ул. Ленина, 84, напротив ж. д. вокзала. Время выезда в 05.00 утра. В пешей доступности находится множество отелей и хостелов, где вы сможете отдохнуть перед переездом.
Дорога от Новосибирска и Барнаула будет проходить по равнинной местности (горных красот за окном нет). О выбранном варианте города старта и времени прибытия необходимо сообщить заранее, не менее чем за неделю до старта, координатору группы.
Какие особенности мест проживания?
1. Турбаза зависит от даты путешествия. Если для Вас принципиально размещение на какой-либо конкретной турбазе, то это возможно согласовать с организаторами заранее.
2. Вы будете размещаться на двух различных базах в разных районах Алтая. В данном туре заявлены возможные варианты:
База №1: «Территория счастья»/«Салют»/«Кедр»/«Явь»/«Роял Комфорт»
База №2: «Кочевник»/«Расул»/«Алатау»/«Шавло»/«Хан-Алтай»
3. Размещение – двухместное (возможно трех или четырехместное по запросу).
4. Все турбазы для маршрута «Большой Алтай» находятся в живописных местах с видом на горы, на берегах рек. Душ и туалет находятся на территории или на этаже по «Базовому тарифу». Душ и туалет находятся в номере по тарифу «Стандарт».
5. На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно.
6. В домиках/номерах есть розетки. Но практически вся Республика Алтай – это сельская местность, где часто отключают электричество. Рекомендуем Вам взять с собой powerbank.
7. На большинстве турбаз нет фена. Если он Вам необходим, лучше захватите с собой.
8. Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах Вы будете проживать в номерах, на некоторых турбазах – в отдельных домиках. Постельное белье и полотенца предоставляются везде. Гигиенические наборы не предоставляются. Если вы решите идти в баню, то Вам может понадобиться собственное полотенце – не во всех банях их выдают.
Будут ли клещи?
Очень важно рассказать про клещей, которыми пугают туристов.
Самый пик, когда много клещей – май и до середины июня. Далеко не каждый клещ является энцефалитным. То есть, многие из них совсем безвредны. Но отличить переносчика от обычного можно только в лаборатории.
Как свести к минимуму риск заболевания клещевым энцефалитом?
Несколько пунктов:
- Не давать клещам кусать себя. Осматриваться при походах в лес, вовремя снимать с себя. Клеща на теле заметить несложно. Задели куст-глянули на ноги, если есть клещ, просто скиньте его. На практике это очень-очень эффективный способ (а я пишу про то, что мною проверено, советы исключительно практические). Дополнительно желательно обработать одежду репеллентом.
- Прививка. Делается в поликлинике. Если сделать полный курс из трех прививок, то иммунитет может держаться до 3 лет. Отговаривать от прививок не буду, но на практике прививка действует не всегда. Очень многие, понадеявшись на прививку – болеют. Может быть поэтому ни я, ни мои знакомые их не делают. Это большая тема для обсуждения, многие считают что от этих прививок много вреда и т. п. Выбор каждый делает сам.
- После укуса клеща проводить экстренную профилактику. В течение 72 часов нужно сделать укол иммуноглобулина и принимать йодантипирин. Это не прививка, а борьба с уже поступившей инфекцией. Стоит такой укол довольно дорого (примерно 1000 рублей на 10 килограмм массы тела).
Но есть метод защиты, который используют для непривитых, и, который, позволяет не насиловать свою иммунную систему без надобности. Состоит он из трех этапов:
- страхуемся на случай укуса клеща в страховой компании, позволяет компенсировать расходы на укол иммуноглобулина. Заявление на страховку от укуса клеща нужно посылать нам уже сейчас, если Вы приобрели путевку на апрель-май;
- в случае укуса клеща, выдергиваем его и везем в лабораторию на анализ на наличие инфекций (г. <Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 17). Лучше везти сразу, так как на все про все есть всего 72 часа;
- если клещ "чист", то спим спокойно. Если нашли вирус клещевого энцефалита, то приступаем к экстренной профилактике, потом по страховке возмещаем расходы.
Такой метод позволяет свести к минимуму ненужные врачебные вмешательства. Повторюсь, за свое здоровье ответственность несет каждый сам, кто-то может и просто положиться на "авось", выдернуть клеща и жить дальше.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как удобнее добраться?
Самый удобный перелет до г. Горно-Алтайска. Мы встретим Вас в аэропорту (в день заезда, согласно времени, указанному в программе) и доставим на базу (примерно 1,5–2 часа трансфера). Как правило, основные рейсы прилетают утром. Лучше всего брать рейс с прилетом с 09:00 до 10:30. Трансфер будет групповой, участники распределяются по минивэнами или автобусам, координатор заранее сообщит Вам марку авто и время, в которое Вас заберут от аэропорта. Например, если несколько человек прилетело в 08:20 и 2 человека в 09:10, то отправление автобуса будет происходить после того, как участники, прилетевшие в 09:10, получат багаж, т. е. в 09:30 утра. За дополнительную плату – 4 000 руб. (за машину) мы можем организовать для Вас индивидуальный трансфер на базу в любое удобное для Вас время. Если в финальный день тура Вы хотите улететь утром, то мы доставим Вас в аэропорт к 8 утра.
Чуть менее удобно прилетать/приезжать в г. Барнаул. От Барнаула до Горно-Алтайска около 4 часов езды (272 км), и 1,5–2 часа — переезд до базы. Дорога будет проходить по равнинной местности (горных красот за окном нет). Если вы приняли решение лететь до г. Барнаула, то мы встретим Вас на парковке гостиничного комплекса «Облепиха» (г. Новоалтайск), от аэропорта до места встречи с группой примерно 40–60 мин. на такси, стоимость – около 700 руб. Вас будет встречать водитель, гид присоединится непосредственно в Республике Алтай. Трансфер групповой и будет происходить совместно с другими участниками путешествия. За дополнительную плату – 10 000 руб. мы можем организовать для Вас индивидуальный трансфер от аэропорта г. Барнаула непосредственно до базы в любое удобное время.
Наименее удобно, из-за длительности трансфера, лететь в г. Новосибирск. Дорога от г. Новосибирска до г. Горно-Алтайска занимает около 7–7,5 часов + трансфер до турбазы (1,5–2 часа). Но Новосибирск — большой транспортный узел и многие наши гости прилетают/приезжают именно в этот город. Если вы прилетаете/приезжаете в г. Новосибирск, то рекомендуем Вам прибыть заранее, накануне, чтобы успеть отдохнуть перед путешествием. Мы встретим Вас по адресу г. Новосибирск, ул. Ленина, 84, напротив ж/д вокзала. Время выезда в 05:00. В пешей доступности находится множество отелей и хостелов, где вы сможете отдохнуть перед переездом.
Какие особенности питания?
1. Завтраки группы происходят на турбазе. При желании, вы можете выбрать вегетарианский тип питания. Стандартные позиции завтраков: каша, яйца (омлет или вареные), нарезка (сыр, колбаса, овощи), вареные сосиски, блинчики, сырники, гренки, чай, кофе, вода, молоко. Наименования и комплектация завтраков меняются в зависимости от турбаз, где размещается группа в каждый конкретный день тура.
2. Обеды происходят между экскурсиями. Группа заезжает в кафе. Средняя стоимость комплексного питания 450-650 руб. На эту сумму можно приобрести салат, суп, второе блюдо и напиток.
3. Ужины происходят на турбазе. При желании, можно выбрать вегетарианский тип питания. Как правило, это салат + второе блюдо, чай/кофе, сладкое. Пример ужина: овощной салат, отбивная + пюре, хлеб, травяной чай.
4. Кафе, столовые и рестораны Алтая находятся в самом начале своего развития. Большинство из них выглядят, как самая дешевая городская столовая. В этих кафе никогда не слышали про безглютеновую, безлактозную, веганскую и прочие виды диет. Как правило, есть меню с 3-10 наименованиями готовой еды, среди которых нужно будет выбрать то, что Вам подходит наибольшим образом.
Будет ли сотовая связь и интернет?
В любом случае ежедневно будет появляться возможность воспользоваться мобильным интернетом. Относительно наличия wi-fi на каждой конкретной базе вас сможет проконсультировать координатор непосредственно перед началом тура. Самый распространенный расклад, следующий:
– 01 день тура – в течение дня будут ловить все мобильные операторы, будет доступен мобильный интернет. На базе преимущественно будет ловить оператор МТС, частично могут ловить другие операторы, wifi отсутствует.
– 02, 03, 04, 05 день тура – периодами мобильная связь и интернет будут недоступны. Вечером доступны все мобильные операторы, есть wi-fi.
– 06 и 07 день – частичное отсутствие связи днем, на базе ловит преимущественно МТС, частично могут ловить другие операторы, wi-fi отсутствует.
Будут ли на маршруте магазины, банкоматы, аптеки?
1. Практический на всем протяжении путешествия у Вас будет возможность посетить продовольственные и хозяйственные магазины, аптеки.
2. Практически во всех магазинах и во многих кафе есть возможность оплаты банковской картой. Но, все-таки, наличность на Алтае по-прежнему нужна, желательно в мелких купюрах.
3. Практически на всем протяжении маршрута у Вас будет возможность снять средства в банкомате Сбербанка, он есть во всех крупных поселках.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
В нашем туре были замечательные ребята, спасибо им большое за компанию и отличные посиделки у костра.
Очень благодарны своему гиду Дмитрию за прекрасный отдых, за его внимание, его рассказы и истории про Алтай и отдельные места. За его игру у костра. Он просто великолепен в своём деле.
Мы ещё вернёмся летом.
Был конец октября, поэтому временами было прохладно, если не сказать больше))
Гид Николай возился с нами и развлекал как мог! Молодец! Зарядил своей страстью к Алтаю. Обязательно вернёмся!
Спасибо за организацию!