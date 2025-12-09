Программа тура по дням
Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайск и переезд в Долину Духов
Встречаемся в аэропорту — ждем гостей до 10:00.
Наш путь в этот день протянется на 150 км.
Заедем в кафе, знакомимся, завтрак по желанию — кофе или что то по желанию.
После завтрака переезжаем к месту, откуда отправляемся на прогулку к удивительному замершему водопаду вдоль живописной реки Катунь.
Под толстым слоем льда водопад хранит свою тайну, и вы будете поражены тем чудом природы, что скрыто от глаз.
Прогулка займёт около 1,5-2 часов, и каждый момент будет полон волшебства.
Далее наш маршрут приведёт нас в село Чемал, где мы обязательно посетим уникальный остров Патмос, на котором высится действующий храм.
К этому святому месту ведёт подвесной мост, с которого открываются захватывающие панорамы окружающей природы.
После вдохновляющего момента мы пообедаем в местном кафе и продолжим путь в малоизвестное, но поистине удивительное место.
Эта волшебная Долина дарит каждому, кто здесь оказывается, ощущение силы, энергии и приятных волнений.
Река Катунь, не замерзающая даже в самые холодные дни, встретит нас своими кристально чистыми бирюзовыми порогами.
Мы проедем вдоль главной реки Алтая и доберёмся до маральника, где нас ожидает комфортное размещение.
Представьте себе: тишина, горные просторы, величественная тайга, а неподалёку мирно пасутся маралы — о которых мы расскажем вам много интересного.
Вечером нас ждёт уединённая атмосфера, уютная баня с мини-бассейном и восхитительный ужин, который оставит незабываемые впечатления.
В стоимость включено: сопровождение, вход на мост к водопаду, ужин, баня (2 часа).
Прогулка по окрестностям
После сытного завтрака мы отправимся в захватывающее путешествие, чтобы познакомиться с живописными окрестностями.
Переедем через живописный мост, который с высоты открывает потрясающие виды на реку, и направимся к самой удалённой точке долины, где нас ждет новое приключение — водопад Бельтертуюк.
Наш пеший поход приведет нас к этому удивительному водопаду, скрытому в объятиях природы.
Из-за его величественного вида и звуков воды, разбивающейся о камни, он завораживает и наполняет атмосферу чем-то магическим.
По пути мы остановимся, чтобы рассмотреть древние петроглифы — наскальные рисунки, которые рассказывают историю этих мест, их загадки и мифы, навеянные духами предков.
Эти каменные свидетели времён живут и шепчут о давно ушедших эпохах, когда здесь гуляли могущественные шаманы.
Долина, в которой мы находимся, поразит вас своим уникальным микроклиматом.
Здесь всегда теплее, а снежный покров редок — словно сама природа выбрала это место для создания своего шедевра.
Мы посетим так называемое "Место Силы", наполненное удивительной энергией, где можно прочувствовать единение с природой и окружающим миром.
Пока мы наслаждаемся тишиной и красотой, устроим пикник на берегу реки Катунь.
Нежный шум воды, лёгкий ветерок и запах свежего воздуха создадут идеальную атмосферу для общения и расслабления.
Это будет время, когда можно поистине насладиться моментом и вкусной едой, приготовленной с любовью.
По завершении насыщенного дня мы вернёмся в наш уютный туркомплекс, где вас ждёт отдых и расслабление.
Ужин, наполненный вкуснейшими местными деликатесами, станет прекрасным завершением дня, а затем мы окунёмся в жаркую баню, где пар и тепло помогут снять усталость.
Так мы завершим день, впитывая атмосферу спокойствия и расслабления, готовясь к новым приключениям, которые ждут нас в дальнейшем!
В стоимость входит: завтрак, пикник на берегу, ужин.
Переезд до Телецкого озера и купание в голубых озерах
Завтракаем и готовимся к новым знакомствам и открытиям!
Время прощаться с изумительной и уникальной долиной, которая подарила нам так много ярких впечатлений, и отправляемся к захватывающему Телецкому озеру.
По пути нас ждет замечательное предложение — искупаться в голубых озерах.
Это настоящая традиция для тех, кто приезжает в зимний Алтай: окунуться в волшебные воды, которые дарят невероятное ощущение свежести и силы.
Здесь вас ждёт согревающая банька и уютное место, где можно переодеться.
Представьте себе: вы погружаетесь в бирюзовую воду, чувствуя, как каждое ваше движение наполняются энергией природы.
После этого мы продолжим наш путь по живописному Чуйскому тракту.
Эта красивая дорога, извивающаяся среди гор и лесов, заслуживает особого внимания и восхищения, хотя в нашем туре мы увидим лишь её часть.
Мы сделаем остановку на обед в одном из местных кафе, где можно отведать традиционные блюда алтайской кухни, насыщенные местными вкусами и атмосферой.
Наше путешествие от города Горно-Алтайск до отеля Артыбаш занимает примерно 2,5–3 часа, наполненные восхитительными пейзажами и незабываемыми впечатлениями.
Прибытие запланировано примерно на 20:00.
Как только мы разместимся в комфортном отеле, у нас будет возможность расслабиться и отдохнуть после насыщенного дня, чтобы зарядиться новыми силами для последующих приключений!
В стоимость включено: завтрак.
Дополнительно — обед и ужин по дороге остановки в кафе.
Активности в окрестностях Телецкого озера
Зимнее Телецкое озеро готово радовать любителей активного отдыха своими невероятными возможностями!
Здесь вас ждёт чистейший воздух, мягкий климат и удивительные пейзажи, которыми невозможно не восхищаться.
После завтрака мы отправимся на захватывающую двухчасовую снегоходную прогулку по прителецкой тайге.
Это будет настоящая феерия ярких эмоций, когда ветер развивает волосы, а под вами ревет мощный снегоход, оставляя за собой следы на сверкающем снегу.
По пути вы сможете насладиться красотой заснеженных лесов и величественных гор, которые создают атмосферу волшебства и приключений.
После прогулки мы предложим вам продлить день активного отдыха и отправиться в горнолыжный комплекс.
Здесь вы сможете выбрать именно тот вид досуга, который больше всего вам по душе.
Среди новейших трасс уже нашел свою популярность шикарный горнолыжный спуск, соответствующий любому уровню мастерства.
Для вашего удобства работает пункт проката оборудования, так что всё необходимое будет под рукой.
Для любителей высоты — канатная дорога на гору Кокуя станет настоящим открытием.
Забравшись на вершину, вы окажетесь среди облаков, откуда открываются захватывающие панорамы на ледяное озеро и бескрайние просторы тайги.
Деревья, покрытые снежным покровом, словно участники сказки, а самострелы и камеры захватят каждый волшебный момент.
На вершине вас ждёт теплое кафе с уютной атмосферой и разнообразным вкусным меню.
Здесь можно согреться горячим чаем, отведать ароматный шурпу или попробовать местные деликатесы.
Находясь на высоте, наслаждаясь природой и общением с друзьями, вы почувствуете себя частью этой зимней сказки.
Зимнее Телецкое озеро — это не просто место для отдыха, это возможность укрыться в объятиях природы и обрести новые впечатления, которые останутся с вами навсегда!
В стоимость включен завтрак.
Обед и ужин в кафе дополнительно.
Заповедные места - незамерзающее Телецкое озеро
После завтрака мы отправляемся в увлекательное путешествие, полное открытий и впечатлений!
Во-первых, это уникальная возможность увидеть Телецкое озеро незамерзшим зимой.
Это поистине волшебное зрелище!
Телецкое озеро — единственный хрустальный водоем в Сибири, который, как правило, не замерзает зимой.
Каждые 15 лет на его акватории может образоваться ледяной покров, но в остальное время года мы можем наслаждаться его открытыми водами.
Северная часть озера часто покрывается льдом, однако южная и центральная зоны, особенно в районе Яйлю, остаются свободными весь зимний период.
Зимний Телецкий шторм — это незабываемое зрелище, которое уводит в объятия стихии.
Даже если вы попали в Яйлю, и на озере царит штиль, вас поразит магия временного спокойствия, готового резко смениться на бурю.
Зимой штормы на Телецком озере бывают по-настоящему суровыми и опасными, с высотой волн, превышающей 3 метра.
Периоды штормов могут длиться несколько недель, что делает это явление ещё более впечатляющим.
Именно из-за этой мощи стихии жители отдалённых кордонов порой не могут покинуть свои дома и попасть на большую землю, когда Алтын-Кёль бушует на зимнем просторе.
Мы проведем время на берегу озера, прогуливаясь вдоль его кристально чистых вод и наслаждаясь морозным воздухом, полным свежести и живительной силы.
Во время прогулки мы расскажем вам об уникальности этих мест, о том, как природа создает свои шедевры, и о том, как она изменяется в зависимости от времени года.
Затем мы переедем в город Горно-Алтайск, где нас ждёт уютный отель Игман.
По пути мы сделаем остановку в кафе, чтобы насладиться местными угощениями и отдохнуть после насыщенного дня.
По приезду в отель вы разместитесь в комфортных номерах и сможете отдохнуть, собрав силы для новых приключений, которые ждут нас впереди!
Этот день наполнится яркими впечатлениями и красотой зимней природы, а ощущения останутся с вами надолго.
В стоимость входит завтрак и пикник на берегу Телецкого озера.
Отъезд
Ваше путешествие завершено, но в памяти останутся яркие впечатления, положительные эмоции, заряд энергии и множество фотографий.
Мы надеемся, что Алтай покорит ваше сердце и вы захотите исследовать другие его уникальные уголки.
Вас ждет ранний завтрак и трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двух отелях: в уютных домах на маральнике и в гостинице в районе Телецкого озера.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|Дополнительное место
|124 000
|148 800
|87 340
Обратите внимание: названия отелей могут меняться в зависимости от заезда. Уточните их у менеджера при бронировании.
Варианты проживания
База отдыха «Удру»
Отель «SOL resort»
«SOL Алтай» - загородный отель, уединённо находящийся в живописном районе республики Алтай, в нескольких километрах от села Чемал. Интерьер номеров выполнен с использованием натуральных материалов, что создаёт ощущение комфорта и гармонии с окружающей природой.
В комнатах установлены спальные места, кресло, письменный стол и вместительный шкаф для одежды. Из удобств гостям предлагается ЖК-телевизор, Wi-Fi и фен. Собственная ванная комната оборудована душевой кабиной. В номере имеется мини-холодильник и электрочайник, для желающих предоставляется питание в кафе.
Загородный отель расположен в пешей доступности от р. Катуни, из номеров с балконами открывается прекрасный вид на горы Алтая. Из спа-услуг гости могут посетить баню или молодильный чан с травами. Расстояние до аэропорта Горно-Алтайск — 73, 8 км.
Гостиница «Артыбаш»
Гостиница «Артыбаш» находится в одноименном селе Республики Алтай, на берегу реки Бия. Это отличная локация, чтобы насладиться живописной природой и свежим горным воздухом.
В оснащение номеров входит удобная мебель, набор полотенец и собственный санузел. Для организации перекусов в категориях присутствует чайник и небольшой холодильник. На территории работает кафе с Алтайской кухней. Здесь вы сможете полакомиться необычными и вкусными блюдами в приятной и уютной атмосфере, что царит в кафе. Из развлечений можно выделить баню и русский бильярд, которыми можно воспользоваться за дополнительную стоимость. В свободное время прогуляйтесь по окрестностям и оцените местные природные красоты. Расстояние до аэропорта составит 98,7 км, а до железнодорожного вокзала — 163,6 км.
Гостиница «Игман»
Комфортабельные номера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Передвижение на джипах по 3 чел. (возможно 4 чел.)
- Размещение выбранной категории
- Завтраки в отеле
- Пикники на природе
- Прогулка на снегоходах 2 часа
- Баня в 1 и 2 день
Что не входит в цену
- Авиа - и жд билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Услуги горнолыжной трассы и пункта проката на Телецком озере
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Одежда
- Удобная теплая форма одежды и обувь(горнолыжные костюмы-самое то), теплая кофта, запасные личные вещи, купальник.
- Документы
- Паспорт, страховой медицинский полис.
- Лекарства
- Если есть необходимость в индивидуальных препаратах - берём!
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.