1 день

Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайск и переезд в Долину Духов

Встречаемся в аэропорту — ждем гостей до 10:00.

Наш путь в этот день протянется на 150 км.

Заедем в кафе, знакомимся, завтрак по желанию — кофе или что то по желанию.

После завтрака переезжаем к месту, откуда отправляемся на прогулку к удивительному замершему водопаду вдоль живописной реки Катунь.

Под толстым слоем льда водопад хранит свою тайну, и вы будете поражены тем чудом природы, что скрыто от глаз.

Прогулка займёт около 1,5-2 часов, и каждый момент будет полон волшебства.

Далее наш маршрут приведёт нас в село Чемал, где мы обязательно посетим уникальный остров Патмос, на котором высится действующий храм.

К этому святому месту ведёт подвесной мост, с которого открываются захватывающие панорамы окружающей природы.

После вдохновляющего момента мы пообедаем в местном кафе и продолжим путь в малоизвестное, но поистине удивительное место.

Эта волшебная Долина дарит каждому, кто здесь оказывается, ощущение силы, энергии и приятных волнений.

Река Катунь, не замерзающая даже в самые холодные дни, встретит нас своими кристально чистыми бирюзовыми порогами.

Мы проедем вдоль главной реки Алтая и доберёмся до маральника, где нас ожидает комфортное размещение.

Представьте себе: тишина, горные просторы, величественная тайга, а неподалёку мирно пасутся маралы — о которых мы расскажем вам много интересного.

Вечером нас ждёт уединённая атмосфера, уютная баня с мини-бассейном и восхитительный ужин, который оставит незабываемые впечатления.

В стоимость включено: сопровождение, вход на мост к водопаду, ужин, баня (2 часа).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160