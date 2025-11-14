По прибытии в аэропорт Горно-Алтайска вас встретит гид-координатор. Сначала отправимся в ресторан, где за сытным завтраком познакомимся и обсудим предстоящее путешествие. Далее нас ждёт трансфер к стартовой точке маршрута — дорога пройдёт через снежные просторы Алтая, с короткими остановками для фотографий. Гид расскажет об особенностях местной культуры и природных богатствах региона.

Добравшись до места начала экспедиции, пройдём инструктаж по технике безопасности и начнём наше настоящее приключение — снегоходный маршрут через леса и равнины, искрящиеся снегом. Путь приведёт нас к самой высокогорной пещере Республики Алтай, после чего мы направимся к удалённой базе в глухой тайге. Радиус в 80 км не включает ни одной дороги или деревни — насладимся полным единением с природой.

За день пройдём на снегоходах примерно 35 км, а после — вкусный ужин от повара, горячая баня и вечер у костра. В хорошую погоду можно будет наблюдать звёздное небо и слушать звенящую тишину алтайских гор.