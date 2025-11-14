Мои заказы

На снегоходах по алтайской тайге и отдых с комфортом на берегу Катуни (всё включено)

Зарядиться эмоциями, пожить в глухом лесу, отведать деликатесов и попариться в бане
Вас ждёт настоящая экспедиция в самое сердце зимней алтайской тайги — 3 дня на снегоходах среди заснеженных хвойных лесов, перевалов и высокогорных пещер, вдали от цивилизации, в окружении только дикой
читать дальше

природы.

Вы испытаете драйв от управления техникой (справятся даже новички), отдохнёте в уютных таёжных домах, согреетесь в сибирской бане и попробуете блюда, приготовленные шеф-поваром из местных продуктов.

Завершающий вечер пройдёт в парк-отеле на берегу Катуни, в сосновом бору, где можно будет расслабиться и с теплом вспомнить каждый километр пройденного маршрута. Зарядитесь адреналином и насладитесь единением с природой и душевной атмосферой!

На снегоходах по алтайской тайге и отдых с комфортом на берегу Катуни (всё включено)
На снегоходах по алтайской тайге и отдых с комфортом на берегу Катуни (всё включено)
На снегоходах по алтайской тайге и отдых с комфортом на берегу Катуни (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

Перед туром всем участникам отправляется чек-лист с рекомендациями по экипировке и одежде.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, трансфер до старта маршрута, первые 35 км на снегоходах, баня и вечер у костра

По прибытии в аэропорт Горно-Алтайска вас встретит гид-координатор. Сначала отправимся в ресторан, где за сытным завтраком познакомимся и обсудим предстоящее путешествие. Далее нас ждёт трансфер к стартовой точке маршрута — дорога пройдёт через снежные просторы Алтая, с короткими остановками для фотографий. Гид расскажет об особенностях местной культуры и природных богатствах региона.

Добравшись до места начала экспедиции, пройдём инструктаж по технике безопасности и начнём наше настоящее приключение — снегоходный маршрут через леса и равнины, искрящиеся снегом. Путь приведёт нас к самой высокогорной пещере Республики Алтай, после чего мы направимся к удалённой базе в глухой тайге. Радиус в 80 км не включает ни одной дороги или деревни — насладимся полным единением с природой.

За день пройдём на снегоходах примерно 35 км, а после — вкусный ужин от повара, горячая баня и вечер у костра. В хорошую погоду можно будет наблюдать звёздное небо и слушать звенящую тишину алтайских гор.

Встреча, трансфер до старта маршрута, первые 35 км на снегоходах, баня и вечер у костраВстреча, трансфер до старта маршрута, первые 35 км на снегоходах, баня и вечер у костраВстреча, трансфер до старта маршрута, первые 35 км на снегоходах, баня и вечер у костра
2 день

Продолжение снегоходного маршрута, баня

После завтрака продолжим наше путешествие на снегоходах по горным тропам и хвойным лесам. Инструктор поделится интересными фактами о природе и жизни региона. По дороге сделаем остановку в одном из живописных мест — здесь же перекусим мясными деликатесами, орехами и согреемся травяным чаем.

Продолжим маршрут, отрабатывая навыки управления снегоходом. Желающие смогут повторно прокатиться по новым отрезкам пути, наслаждаясь зимней панорамой.

По возвращении на базу нас вновь будет ждать ужин от шефа, включающий блюда алтайской кухни. А завершим вечер традиционной баней.

Продолжение снегоходного маршрута, баняПродолжение снегоходного маршрута, баняПродолжение снегоходного маршрута, баня
3 день

Заключительная часть маршрута и душевный вечер

Утро начнём с горячего завтрака и сборов. После вновь сядем на снегоходы — впереди завершающая, но насыщенная часть экспедиции. Сегодняшний маршрут будет охватывать разнообразные природные зоны, от снежных равнин до продуваемых перевалов. Это будет испытание как для новичков, так и для опытных участников.

В пути нас ждёт обед-перекус из мясных деликатесов, сала и чая с алтайскими травами. По завершении маршрута доедем на микроавтобусе до парк-отеля на берегу Катуни. Этот уголок в сосновом бору подарит ощущение покоя и уюта. Разместимся в номерах, поужинаем и проведём тёплый душевный вечер, вспоминая яркие моменты поездки.

Заключительная часть маршрута и душевный вечерЗаключительная часть маршрута и душевный вечерЗаключительная часть маршрута и душевный вечер
4 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака и выселения из отеля — трансфер в аэропорт Горно-Алтайска, откуда вы отправитесь домой полные энергии и вдохновения.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет270 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в таёжных домах и парк-отеле
  • Завтраки, перекусы-обеды, ужины, питьевая вода
  • Трансферы и передвижение по маршруту
  • Аренда снегохода (индивидуально)
  • Услуги гида-координатора
  • Баня (2 раза, по 4 часа на всю группу)
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Авиаперелёты
  • Алкоголь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, встреча в аэропорту, точное время по договорённости
Завершение: Горно-Алтайск, аэропорт, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Горно-Алтайске
Мы более 11 лет специализируемся на индивидуальных и авторских путешествиях для самых искушенных гостей. Строим маршрут так, чтобы во время путешествия вы увидели самые интересные и значимые места Алтая. Включаем в программу только лучшее: локации, транспорт, питание и достопримечательности.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Алтайские тропы: красота природы с комфортом
На машине
7 дней
4 отзыва
Алтайские тропы: красота природы с комфортом
Подняться к Гейзерному озеру и водопаду Учар, увидеть "бархатные" горы и каменные "грибы"
Начало: Новосибирск (ул. Коммунистическая, 13) в 4:00/Барн...
11 апр в 09:30
20 апр в 09:30
81 800 ₽ за человека
Приключение на Алтае - в поисках впечатлений: катание на снегоходах и горнолыжных трассах
На машине
На снегоходах
6 дней
1 отзыв
Приключение на Алтае - в поисках впечатлений: катание на снегоходах и горнолыжных трассах
Восхититься снежной тайгой, погулять по берегу Телецкого озера и согреться травяным чаем
Начало: Новосибирск (ул. Коммунистическая, 13) в 4:00/Барн...
19 ноя в 09:30
28 ноя в 09:30
69 800 ₽ за человека
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю с комфортом
На машине
7 дней
3 отзыва
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю с комфортом
Увидеть петроглифы и «Марс», проплыть по Телецкому озеру и узнать тайну алтайской принцессы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска до 10:00 или Горно-Алтайск...
26 апр в 08:00
3 мая в 08:00
139 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска