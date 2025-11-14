Описание тура
Организационные детали
Перед туром всем участникам отправляется чек-лист с рекомендациями по экипировке и одежде.
Программа тура по дням
Встреча, трансфер до старта маршрута, первые 35 км на снегоходах, баня и вечер у костра
По прибытии в аэропорт Горно-Алтайска вас встретит гид-координатор. Сначала отправимся в ресторан, где за сытным завтраком познакомимся и обсудим предстоящее путешествие. Далее нас ждёт трансфер к стартовой точке маршрута — дорога пройдёт через снежные просторы Алтая, с короткими остановками для фотографий. Гид расскажет об особенностях местной культуры и природных богатствах региона.
Добравшись до места начала экспедиции, пройдём инструктаж по технике безопасности и начнём наше настоящее приключение — снегоходный маршрут через леса и равнины, искрящиеся снегом. Путь приведёт нас к самой высокогорной пещере Республики Алтай, после чего мы направимся к удалённой базе в глухой тайге. Радиус в 80 км не включает ни одной дороги или деревни — насладимся полным единением с природой.
За день пройдём на снегоходах примерно 35 км, а после — вкусный ужин от повара, горячая баня и вечер у костра. В хорошую погоду можно будет наблюдать звёздное небо и слушать звенящую тишину алтайских гор.
Продолжение снегоходного маршрута, баня
После завтрака продолжим наше путешествие на снегоходах по горным тропам и хвойным лесам. Инструктор поделится интересными фактами о природе и жизни региона. По дороге сделаем остановку в одном из живописных мест — здесь же перекусим мясными деликатесами, орехами и согреемся травяным чаем.
Продолжим маршрут, отрабатывая навыки управления снегоходом. Желающие смогут повторно прокатиться по новым отрезкам пути, наслаждаясь зимней панорамой.
По возвращении на базу нас вновь будет ждать ужин от шефа, включающий блюда алтайской кухни. А завершим вечер традиционной баней.
Заключительная часть маршрута и душевный вечер
Утро начнём с горячего завтрака и сборов. После вновь сядем на снегоходы — впереди завершающая, но насыщенная часть экспедиции. Сегодняшний маршрут будет охватывать разнообразные природные зоны, от снежных равнин до продуваемых перевалов. Это будет испытание как для новичков, так и для опытных участников.
В пути нас ждёт обед-перекус из мясных деликатесов, сала и чая с алтайскими травами. По завершении маршрута доедем на микроавтобусе до парк-отеля на берегу Катуни. Этот уголок в сосновом бору подарит ощущение покоя и уюта. Разместимся в номерах, поужинаем и проведём тёплый душевный вечер, вспоминая яркие моменты поездки.
Завершение тура, отъезд
После завтрака и выселения из отеля — трансфер в аэропорт Горно-Алтайска, откуда вы отправитесь домой полные энергии и вдохновения.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|270 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в таёжных домах и парк-отеле
- Завтраки, перекусы-обеды, ужины, питьевая вода
- Трансферы и передвижение по маршруту
- Аренда снегохода (индивидуально)
- Услуги гида-координатора
- Баня (2 раза, по 4 часа на всю группу)
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Авиаперелёты
- Алкоголь