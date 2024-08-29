6 дней
Другой Алтай в долине Актру: треккинг, рафтинг и восхождение с проживанием в домиках
Погулять на высоте 3500 м, исколесить степь до Монголии и сходить в баню среди вершин и ледников
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
«Для бани — тапочки и купальник»
3 янв в 08:00
74 500₽ за человека
5 дней
Новогодний конный тур по Алтаю: несложные маршруты для новичков и мастер-классы
Верхом добраться до озера Ару-Кем, научиться готовить алтайские блюда и попариться в бане
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 12:00
«Каждый день вы сможете посещать баню (входит в стоимость)»
30 дек в 12:00
67 500₽ за человека
4 дня
Индивидуальная экспресс-перезагрузка на Алтае с рыбалкой и размещением на базе с баней
Порыбачить под звуки природы, послушать шум водопадов и прокатиться на катере по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Барнаула или Горно-Алтайска, в первой пол...
«На территории: баня с чаном на огне, летний бассейн, терраса с видом на реку, мангальная зона, спортивный зал, бильярд, прокат мототехники и велосипедов»
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
59 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГурьянова29 августа 2024Лучшая поездка и тур из всех, которые у нас были. Нам невероятно повезло с гидом, потому что Костя это тот
- ААлина11 мая 2024Активный тур для непоседливых, любящих природу и приключения, радующихся любой погоде путешественников. Нашим гидом и проводником в красочный мир весеннего
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «SPA»
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