Найдено 3 тура в категории « Набережная » в Горно-Алтайске, цены от 56 500 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине На снегоходах 6 дней 1 отзыв Приключение на Алтае - в поисках впечатлений: катание на снегоходах и горнолыжных трассах Восхититься снежной тайгой, погулять по берегу Телецкого озера и согреться травяным чаем Начало: Новосибирск (ул. Коммунистическая, 13) в 4:00/Барн... «Мы промчимся по заснеженной тайге на снегоходе, увидим застывший во льдах водопад и попробуем ароматный травяной чай на растопленном снегу, наденем снегоступы и прогуляемся по берегу Телецкого озера» 69 800 ₽ за человека Пешая Конные прогулки 6 дней 13% Алтай. Семейный лагерь на берегу Катуни 4+ Начало: Горно-Алтайск, Республика Алтай «Поселок стоит на берегу Катуни» 56 500 ₽ 65 000 ₽ за человека На снегоходах 4 дня На снегоходах по алтайской тайге и отдых с комфортом на берегу Катуни (всё включено) Зарядиться эмоциями, пожить в глухом лесу, отведать деликатесов и попариться в бане Начало: Горно-Алтайск, встреча в аэропорту, точное время п... «Завершающий вечер пройдёт в парк-отеле на берегу Катуни, в сосновом бору, где можно будет расслабиться и с теплом вспомнить каждый километр пройденного маршрута» 270 600 ₽ за человека Все туры Горно-Алтайска

Прогуляйтесь по набережной в Горно-Алтайске, забронируйте тур с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Горно-Алтайска. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025