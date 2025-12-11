Приключение на Алтае - в поисках впечатлений: катание на снегоходах и горнолыжных трассах
Восхититься снежной тайгой, погулять по берегу Телецкого озера и согреться травяным чаем
Начало: Новосибирск (ул. Коммунистическая, 13) в 4:00/Барн...
«Мы промчимся по заснеженной тайге на снегоходе, увидим застывший во льдах водопад и попробуем ароматный травяной чай на растопленном снегу, наденем снегоступы и прогуляемся по берегу Телецкого озера»
13 дек в 09:30
20 дек в 09:30
69 800 ₽ за человека
Алтай. Семейный лагерь на берегу Катуни 4+
Начало: Горно-Алтайск, Республика Алтай
«Поселок стоит на берегу Катуни»
26 июл в 10:00
56 500 ₽
65 000 ₽ за человека
На снегоходах по алтайской тайге и отдых с комфортом на берегу Катуни (всё включено)
Зарядиться эмоциями, пожить в глухом лесу, отведать деликатесов и попариться в бане
Начало: Горно-Алтайск, встреча в аэропорту, точное время п...
«Завершающий вечер пройдёт в парк-отеле на берегу Катуни, в сосновом бору, где можно будет расслабиться и с теплом вспомнить каждый километр пройденного маршрута»
16 янв в 10:00
17 янв в 08:00
270 600 ₽ за человека
