По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
Авторский тур в Горно-Алтайске

Побывать на Мультинских озёрах, заглянуть в музей Рериха и познакомиться с бытом староверов

По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Отправляемся в путешествие, чтобы увидеть нетипичный Алтай: наслаждаться пейзажами Канской степи, рассматривать репродукции Рериха и слушать удивительные истории хранительницы музея, сидя в крестьянской избе у печки. По бездорожью доберёмся до Мультинских озёр, спрятанных среди гор и хвойных лесов, заглянем в Усть-Канскую пещеру, где первые люди поселились ещё 600 тыс. лет назад, а если позволит погода, полюбуемся Белухой — высшей точкой Сибири.

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. Будем жить в Усть-Коксе в эко-отеле «Альтаир»/ на базе отдыха «Фазенда»/ в комплексе «Асонов Ключ», с доплатой — в отеле «Ковчег». В сёлах Мульта или Замульта в туркомплексе «Мульта»/ «Алтайна» / «Zamulta_camp», с доплатой — на базе отдыха «Медуница».

Все номера с удобствами в номере, а также с 2-спальными кроватями. 2 односпальные кровати не гарантированы, но ваши желания будут учтены при бронировании. Возможно размещение в аналогичных по уровню турбазах и отелях. Цена тура указана за 1 человека при 2-местном размещении.

Питание. В программу включены 3 завтрака и обед в 3 день. Остальные обеды и ужины — за свой счёт.

Программа тура по дням

1 день

По Чуйскому тракту, через Канскую степь в Усть-Канскую пещеру

Встречаемся в Горно-Алтайске, посёлках Соузга или Манжерок в 09:00 и отправимся в путешествие по Чуйскому тракту, включённому в список 10 самых красивых автодорог мира!

По пути преодолеем Семинский перевал, а затем перед нами откроется Канская степь, простирающаяся между пятью горными хребтами. Тут и там местность разрезают поймы рек, озерца, овраги и возвышенности. Пейзажи Канской степи — вовсе не скучные бесконечные поля.

После самостоятельного обеда в кафе посетим Усть-Канскую пещеру. Для этого поднимемся по 420 ступеням и подойдём к скальному массиву Белый камень. Здесь были найдены стоянки древних людей возрастом более 600 тыс. лет!

Вечером заселимся на турбазу в селе Усть-Кокса. Ужин за свой счёт.

По Чуйскому тракту, через Канскую степь в Усть-Канскую пещеруПо Чуйскому тракту, через Канскую степь в Усть-Канскую пещеруПо Чуйскому тракту, через Канскую степь в Усть-Канскую пещеруПо Чуйскому тракту, через Канскую степь в Усть-Канскую пещеруПо Чуйскому тракту, через Канскую степь в Усть-Канскую пещеруПо Чуйскому тракту, через Канскую степь в Усть-Канскую пещеруПо Чуйскому тракту, через Канскую степь в Усть-Канскую пещеруПо Чуйскому тракту, через Канскую степь в Усть-Канскую пещеруПо Чуйскому тракту, через Канскую степь в Усть-Канскую пещеруПо Чуйскому тракту, через Канскую степь в Усть-Канскую пещеруПо Чуйскому тракту, через Канскую степь в Усть-Канскую пещеру
2 день

Музей старообрядцев и музей Н.К. Рериха

После завтрака освободим номера и поедем в Уймонскую долину, чтобы познакомиться с историей края. Для этого посетим музей старообрядчества, где вы узнаете про их быт и традиции. Никаких сухих фактов и экспонатов под стеклом — мы усядемся на лавки возле печи в аутентичной избе и послушаем увлекательный рассказ смотрительницы Раисы Павловны с местными поговорками и пословицами.

Следующая локация — музей Н. К. Рериха. Вы увидите репродукции картин, изображающих удивительные пейзажи Алтая, познакомитесь с жизнью и творчеством художника, узнаете интересные факты о его семье.

После самостоятельного обеда в кафе по маршруту и поедем в село Тюнгур. Со смотровой площадки при хорошей погоде нам откроется головокружительный вид на Белуху — высшую точку Сибири, возвышающуюся на 4 509 метров! Местные считают её священной горой.

На ночь разместимся в селе Мульта или Замульта на турбазе.

Музей старообрядцев и музей Н.К. РерихаМузей старообрядцев и музей Н.К. РерихаМузей старообрядцев и музей Н.К. РерихаМузей старообрядцев и музей Н.К. РерихаМузей старообрядцев и музей Н.К. РерихаМузей старообрядцев и музей Н.К. РерихаМузей старообрядцев и музей Н.К. РерихаМузей старообрядцев и музей Н.К. РерихаМузей старообрядцев и музей Н.К. РерихаМузей старообрядцев и музей Н.К. РерихаМузей старообрядцев и музей Н.К. Рериха
3 день

Мультинские озёра и Шумы

Позавтракаем и разместимся в высокопроходимой машине ГАЗ-66, которая доставит нас до Нижнего Мультинского озера — самого большого из системы озёр. Маршрут по бездорожью займёт около 3 часов в одну сторону, поэтому не рекомендуем поездку для детей до 7 лет или людям со слабым вестибулярным аппаратом.

Полюбуемся водоёмом, в зеркальной глади которого отражаются вершины, отдохнём от дороги на берегу и побудем наедине с природой. Затем вы сможете прогуляться по протоптанной тропе к Шумам — скоплению валунов, через которые с грохотом пробивает себе путь река Мульта. А ещё здесь раскинулись живописные кедры.

По желанию и за доплату вы можете добраться сюда на катере, прокатиться по Нижнему Мультинскому озеру или отправиться к Среднему Мультинскому по воде.

Пообедаем в кафе и к вечеру вернёмся на турбазу. Ужин самостоятельно.

Мультинские озёра и ШумыМультинские озёра и ШумыМультинские озёра и ШумыМультинские озёра и ШумыМультинские озёра и ШумыМультинские озёра и ШумыМультинские озёра и ШумыМультинские озёра и Шумы
4 день

Отъезд

Позавтракаем, выселимся с вещами и начнём обратный путь. По дороге обязательно будем останавливаться в живописных местах, отдыхать и фотографироваться. Обед — за свой счёт в кафе по маршруту.

Примерно в 20:00-21:00 прибудем в Горно-Алтайск. Время может меняться в зависимости от темпа группы и погодных условий.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Экскурсии
  • Трансферы по программе
  • Все завтраки
  • Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Прогулки на катерах по Мультинским озёрам (по желанию)
  • Доплата за 1-местное размещение - 5 000 рублей
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайске, 09:00. Можем вас забрать из гостиниц и турбаз в п. Cоузга, п. Манжерок. По запросу возможна встреча в аэропорту
Завершение: Горно-Алтайск, 20:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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