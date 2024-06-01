Побывать на Мультинских озёрах, заглянуть в музей Рериха и познакомиться с бытом староверов
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 900 ₽
Описание
Отправляемся в путешествие, чтобы увидеть нетипичный Алтай: наслаждаться пейзажами Канской степи, рассматривать репродукции Рериха и слушать удивительные истории хранительницы музея, сидя в крестьянской избе у печки. По бездорожью доберёмся до Мультинских озёр, спрятанных среди гор и хвойных лесов, заглянем в Усть-Канскую пещеру, где первые люди поселились ещё 600 тыс. лет назад, а если позволит погода, полюбуемся Белухой — высшей точкой Сибири.
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. Будем жить в Усть-Коксе в эко-отеле «Альтаир»/ на базе отдыха «Фазенда»/ в комплексе «Асонов Ключ», с доплатой — в отеле «Ковчег». В сёлах Мульта или Замульта в туркомплексе «Мульта»/ «Алтайна» / «Zamulta_camp», с доплатой — на базе отдыха «Медуница».
Все номера с удобствами в номере, а также с 2-спальными кроватями. 2 односпальные кровати не гарантированы, но ваши желания будут учтены при бронировании. Возможно размещение в аналогичных по уровню турбазах и отелях. Цена тура указана за 1 человека при 2-местном размещении.
Питание. В программу включены 3 завтрака и обед в 3 день. Остальные обеды и ужины — за свой счёт.
Программа тура по дням
По Чуйскому тракту, через Канскую степь в Усть-Канскую пещеру
Встречаемся в Горно-Алтайске, посёлках Соузга или Манжерок в 09:00 и отправимся в путешествие по Чуйскому тракту, включённому в список 10 самых красивых автодорог мира!
По пути преодолеем Семинский перевал, а затем перед нами откроется Канская степь, простирающаяся между пятью горными хребтами. Тут и там местность разрезают поймы рек, озерца, овраги и возвышенности. Пейзажи Канской степи — вовсе не скучные бесконечные поля.
После самостоятельного обеда в кафе посетим Усть-Канскую пещеру. Для этого поднимемся по 420 ступеням и подойдём к скальному массиву Белый камень. Здесь были найдены стоянки древних людей возрастом более 600 тыс. лет!
Вечером заселимся на турбазу в селе Усть-Кокса. Ужин за свой счёт.
Музей старообрядцев и музей Н.К. Рериха
После завтрака освободим номера и поедем в Уймонскую долину, чтобы познакомиться с историей края. Для этого посетим музей старообрядчества, где вы узнаете про их быт и традиции. Никаких сухих фактов и экспонатов под стеклом — мы усядемся на лавки возле печи в аутентичной избе и послушаем увлекательный рассказ смотрительницы Раисы Павловны с местными поговорками и пословицами.
Следующая локация — музей Н. К. Рериха. Вы увидите репродукции картин, изображающих удивительные пейзажи Алтая, познакомитесь с жизнью и творчеством художника, узнаете интересные факты о его семье.
После самостоятельного обеда в кафе по маршруту и поедем в село Тюнгур. Со смотровой площадки при хорошей погоде нам откроется головокружительный вид на Белуху — высшую точку Сибири, возвышающуюся на 4 509 метров! Местные считают её священной горой.
На ночь разместимся в селе Мульта или Замульта на турбазе.
Мультинские озёра и Шумы
Позавтракаем и разместимся в высокопроходимой машине ГАЗ-66, которая доставит нас до Нижнего Мультинского озера — самого большого из системы озёр. Маршрут по бездорожью займёт около 3 часов в одну сторону, поэтому не рекомендуем поездку для детей до 7 лет или людям со слабым вестибулярным аппаратом.
Полюбуемся водоёмом, в зеркальной глади которого отражаются вершины, отдохнём от дороги на берегу и побудем наедине с природой. Затем вы сможете прогуляться по протоптанной тропе к Шумам — скоплению валунов, через которые с грохотом пробивает себе путь река Мульта. А ещё здесь раскинулись живописные кедры.
По желанию и за доплату вы можете добраться сюда на катере, прокатиться по Нижнему Мультинскому озеру или отправиться к Среднему Мультинскому по воде.
Пообедаем в кафе и к вечеру вернёмся на турбазу. Ужин самостоятельно.
Отъезд
Позавтракаем, выселимся с вещами и начнём обратный путь. По дороге обязательно будем останавливаться в живописных местах, отдыхать и фотографироваться. Обед — за свой счёт в кафе по маршруту.
Примерно в 20:00-21:00 прибудем в Горно-Алтайск. Время может меняться в зависимости от темпа группы и погодных условий.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Экскурсии
- Трансферы по программе
- Все завтраки
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Прогулки на катерах по Мультинским озёрам (по желанию)
- Доплата за 1-местное размещение - 5 000 рублей
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно