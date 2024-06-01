Описание

Отправляемся в путешествие, чтобы увидеть нетипичный Алтай: наслаждаться пейзажами Канской степи, рассматривать репродукции Рериха и слушать удивительные истории хранительницы музея, сидя в крестьянской избе у печки. По бездорожью доберёмся до Мультинских озёр, спрятанных среди гор и хвойных лесов, заглянем в Усть-Канскую пещеру, где первые люди поселились ещё 600 тыс. лет назад, а если позволит погода, полюбуемся Белухой — высшей точкой Сибири.

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.