Из Горно-Алтайска в Монголию: культура, города, озёра и пустыня Гоби
Погулять по песчаным дюнам, заглянуть в музеи и исследовать Ульгий и Ховд
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00. Встреча возможна т...
«Начнём день с посещения краеведческого музея в Ульгие, где представлена коллекция монгольских артефактов — от военных доспехов до древней утвари»
18 мая в 10:00
1 июн в 10:00
128 000 ₽ за человека
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
Побывать на Мультинских озёрах, заглянуть в музей Рериха и познакомиться с бытом староверов
Начало: Горно-Алтайске, 09:00. Можем вас забрать из гостин...
«Отправляемся в путешествие, чтобы увидеть нетипичный Алтай: наслаждаться пейзажами Канской степи, рассматривать репродукции Рериха и слушать удивительные истории хранительницы музея, сидя в крестьянской избе у печки»
18 мая в 08:00
21 мая в 08:00
44 900 ₽ за человека
С природой наедине: авто-конный тур по Алтаю с проживанием в гостевых домах и палатках
Дойти верхом до Белухи, посетить долину Семи озёр, заглянуть в музеи и позаниматься йогой
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 14:00
2 июл в 14:00
127 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Музеи»
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