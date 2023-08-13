Почувствуй Алтай: 4 стихии

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Сочетание активных прогулок и расслабляющего отдыха, дикой природы и комфорта, недалеко от цивилизации, в то же время уже достаточно глубоко в природу. Каждый день тура погружает в познание одной из стихий: воды, огня, воздуха и земли. Стихия — это одновременно магия, мощь и риск. Накормить огонь и “потрогать” звезды. Спуститься на рафте по горной реке и умыться водой бодрящего водопада. Полетать на зиплайне или запустить воздушного змея. Заглянуть в пещеры по спелио-трэку и пройти эко-тропой. Побыть наедине с природой, чтобы лучше понимать себя.
Почувствуй Алтай: 4 стихии
Почувствуй Алтай: 4 стихии
Почувствуй Алтай: 4 стихии
Ближайшие даты:
7
июн
14
июн
21
июн
28
июн
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июл
12
июл
19
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даты

Что вас ожидает:

Полет в небе Алтая
Полет в небе Алтая
По желанию полетаем на зиплайне — спустимся на скоростном канатном спуске
Освежающий сплав
Освежающий сплав
Совершим рафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада и купанием в его бодрящих водах
Проживание в аутентичном кемпинге
Проживание в аутентичном кемпинге
Погрузимся в подлинную атмосферу кочевой культуры, сохранив при этом современный стиль жизни

Программа тура по дням

1 день

Стихия - Огонь. Ритуал «кормление огня»

Встреча в Горно-Алтайске.

Место встречи — аэропорт, время встречи — 10:00.

Трансфер аэропорт — Манжерок (30 км).

Воспетое Эдитой Пьехой местечко с французским оттенком Манжерок это не тольконазвание села и фешенебельного горнолыжного комплекса, но и озера с реликтовым орехом чилим, причудливой формы, напоминающей чёртика.

Подъем на г. Синюха по гондольной канатной дороге (по желанию, за доп. плату).

Двигаясь над склоном горы, можно любоваться природой: волны гор, извивающаяся лента Катуни и озеро.

Прогуляйтесь по экотропам тематического парка «Хранитель Большого Алтая», аналогов которому нет во всей России.

Парк, находящийся на вершине горы Малая Синюха, имеет 3 тропы общей протяженностью 5 км.

По пути вы встретите множество краснокнижных растений, а также арт-объекты, повествующие историю древнего Алтая: каменное изваяние Кезер таш и его боевые доспехи: щит, меч, шлем, лук и топшуур.

Трансфер Манжерок — Акташ (320 км).

Экскурсия «Легендарный чуйский тракт» вверх по рекам Катунь и Чуя до Курайской степи.

Именно эта дорога была ответвлением Великого шелкового пути. Сейчас Чуйский тракт входит в ТОП-10 красивейших дорог мира по версии National Geographic.

В пути преодолеваем один из самых крупных перевалов Чике-Таман (1460 м) — живописный с серпантинной дорогой, он известен с X века.

Поднимаясь наверх, Вы насладитесь впечатляющими изгибами серпантина, а на плоской и протяжной вершине Вам откроется великолепная панорама долин и гор.

Ужин.

Позднее размещение.

Ритуал «Алтайская сказка на ночь: Ваши предсказания», в тесной обстановке у костра поделимся и предскажем то, что будет ожидать нас в этом путешествии, закрепим эффект обрядом кормления Огня в стиле алтайской традиции «чой-чой».

Размещение: турбаза «Зеленый колобок», база отдыха «Красные ворота» или подобное в Улаганском районе.

Пешком — 7 км, авто — 350 км.

Стихия - Огонь. Ритуал «кормление огня»Стихия - Огонь. Ритуал «кормление огня»Стихия - Огонь. Ритуал «кормление огня»Стихия - Огонь. Ритуал «кормление огня»Стихия - Огонь. Ритуал «кормление огня»
2 день

Стихия - Земля. По тропам Алтая

Ранний завтрак.

Треккинг до Куектанарских озер, расположенных в западной части Курайского хребта.

Система озер связана ручьями, протоками, водопадами и водотоками под моренами.

Первые два озера окружены тайгой и субальпийскими лугами, а вода меняет свой цвет от насыщенного синего до изумрудно-зеленого, они известны под названием «Озера горных эльфов».

Верхние озера находятся выше зоны растительности, и здесь рождается множество родников.

Пешее восхождение от нижних озер к верхним по тропе, где встречаются камни, ручьи, корни деревьев и кустарников.

Обязательно с собой: спортивную одежду по сезону, защитный плащ от дождя, головной убор, удобную непромокаемую обувь (можно взять сменную), солнцезащитный крем, купальник (по желанию).

Устраиваем фотосет: я на Куехтонаре, Куехтонар со мной, я на озере, я над озером, озеро у моих ног, чашка в моих руках на фоне озера, руки, раскинутые в разные стороны (А-ля Алтай окрыляет), следуй за мной, я в позе лотоса … и, конечно же, невинными глазками смотрим на землю.

Закрепим WOW-эффект от экскурсии ритуалом «Слушаем тишину» в «секретном» энергетическом месте.

Этот день — созерцания и озарения.

Ужин.

Размещение: турбаза «Зеленый колобок», база отдыха «Красные ворота» или подобное в Улаганском районе.

Пешком — 12 км, авто — 140 км.

Стихия - Земля. По тропам АлтаяСтихия - Земля. По тропам АлтаяСтихия - Земля. По тропам АлтаяСтихия - Земля. По тропам Алтая
3 день

Стихия - Вода. Алтайский круговорот

Завтрак.

Трансфер Акташ — Усть-Сема (300 км).

Остановка на Семинском перевале (1717 м) — один из перевалов Чуйского тракта, покрытый многовековыми «бородатыми» кедрами.

Он является своеобразным переходом от нетронутой человеком природы Центрального Алтая к цивилизации и освоенности.

Здесь Вы сможете попробовать кофе по-алтайски с кедровыми орехами и приобрести как местные традиционные сувениры и гастро-специалитеты, так и экологические товары из соседней Монголии.

Всем известно, что один в поле не воин, а мы с вами уже давно настоящая дружная команда.

Попробуем себя на целеустремленность и командный дух, совершим рафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада и купанием в его бодрящих водах.

Именно сплав позволит нам сблизиться с еще одной стихией — водой. Рафтинг интересен как любителям экстрима, так и тем, кто хочет увидеть природу и берега Катуни с необычного ракурса. Камышлинский водопад удивит даже искушенных: два каскада разбивают воду на миллион мелких брызг, ударяющихся о землю с характерным рокотом.

Привлекателен не только сам водоем, но и природа вокруг — скалы, сложенные из кварцитов, известняка, кристаллических сланцев и порфиритов, а также сочная растительность, которая меняет окраску ежесезонно.

Алтайские сувениры и подарки на ярмарке в Аржан Суу и Бирюзовая Катунь.

Трансфер до этно-глэмпинге «Алтайское кочевье» (10 км).

Размещение в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье» — это место, где Вы сможете погрузиться в подлинную атмосферу кочевой культуры и аутентичности, сохранив при этом современный стиль жизни и комфорт. Мы верим, что каждый человек стремится к единству с природой — силой, которая подарила ему жизнь.

Мы познакомим Вас с духом кочевников, поможем исследовать опыт предков — бережное отношение к природе, осознанное потребление, сохранение традиций. При этом создадим атмосферу современного и комфортного отдыха в окружении чистого воздуха и алтайских гор.

По желанию:

  • пляжный отдых на озере Бирюзовая Катунь, катание на sup-бордах (за доп. плату).
  • баня на Алтае как традиция: посещение банного комплекса, рассказ о церемонии приема оздоровительных процедур, банные ритуалы, сеанс парения (за доп. плату);
  • посещение Большой Тавдинской пещеры карстового комплекса, насчитывающих более 200 гротов, галерей, природных шахт и естественных пустот;
  • прогулка на пасеку, где Вы сможете не толькопродегустировать, но и приобрестизнаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства.

Впечатление дня — восстанавливающий сон на ульях.

Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного; медитативный релакс на пруду, прогулка с собакой.

Ужин.

«Вечерний чай по-алтайски»: сидя на шырдаке, Вы сможете попробовать, как ароматный традиционный чай кочевников — час с талканом, так и собранный в окрестностях этно-глэмпинга травяной чай, а сопровождать чаепитие будет уже знакомый нам ритуал «Алтайская сказка на ночь: преображение нео-кочевников».

Размещение: юрточный этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» в районе Бирюзовой Катуни.

Пешком — 7 км, авто — 320 км.

Стихия - Вода. Алтайский круговоротСтихия - Вода. Алтайский круговоротСтихия - Вода. Алтайский круговоротСтихия - Вода. Алтайский круговоротСтихия - Вода. Алтайский круговоротСтихия - Вода. Алтайский круговорот
4 день

Стихия - Воздух. Летящий Алтай

Завтрак.

Трансфер бирюзовая Катунь — Виа Феррата (20 км).

Экстрим-опыт по скалолазанию на Виа Феррата (за доп. плату).

Скальный участок, специально оборудованный металлическими конструкциями, помогающими преодолевать его с большей скоростью и меньшими затратами энергии.

Маршрут «лайт»: протяженность 800 м, перепад по высоте 220 м, продолжительность 2 часа.

Маршрут «экстрим»: протяженность 1100 м, перепад по высоте — 240 м, продолжительность 2-3 часа.

Недоступные обычным туристам ракурсы и живописные места с высоты птичьего полета гарантированы!

Трансфер Виа Феррата — с. Ая (15 км).

Скоростной канатный спуск протяжённостью 1500 метров свободного скольжения.

Прогулка-полёт на зиплайне (за доп. плату) через границу Алтайского края и Республики Алтай.

Вас взбудоражит идея совершить полет над рекой Катунь, увидеть разноцветье лугов, поймать ощущение свободы и бескрайности. С горы Емельянова грива вы сможете созерцать Бирюзовую Катунь и отроги хребтов так называемой Алтайской Тосканы.

Трансфер на катере по реке Катунь с. Дубровка — с. Ая.

Прогулка к скале «Чертов палец» — место, которое получило свое название благодаря крутому каменному выступу, напоминающему палец.

Поднимаемся по тропе, с обзорной точки открывается величественная панорама на горы, долину реки Катуни и озеро Ая.

Трансфер с. Ая — Алтайское Кочевье (35 км).

Ужин.

В этот вечер нас ждут приключения — головокружительный джипинг на автомобилях повышенной проходимости по горным дорогам и бездорожью.

Созерцать панорамные пейзажи на долину реки Катунь и урочище Талдушка, скальные выступы и соседние горные хребты, сочную зелень лугов и глубину леса, испытать всплеск адреналина и эмоциональный восторг.

Фотосеты алтайских закатов «Солнце в ладонях гор».

Размещение: юрточный этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» в районе Бирюзовой Катуни.

Пешком – 5 км, авто – 80 км.

Стихия - Воздух. Летящий АлтайСтихия - Воздух. Летящий АлтайСтихия - Воздух. Летящий АлтайСтихия - Воздух. Летящий Алтай
5 день

Отъезд

Завтрак.

07:00 (по согласованию) Трансфер в аэропорт (45 км).

Движемся к завершению нашего тура, наполненные новыми впечатлениями, знакомствами, открытиями, новыми взглядами.

  • Для туристов с поздним выездом (за доп. плату): купание на озере Бирюзовая Катунь, релакс на пруду в районе этно-глэмпинга, прогулка с собакой, а также другие экскурсии.

Пешком — 2 км, авто — 45 км.

Проживание

Тур предусматривает 2-х, 3-хместное размещение.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранных дат, руб:

ДатыДвухместное размещениеОдноместное размещение3-й в номере
07 июня, 14 июня, 21 июня, 28 июня555557555545555
05 июля, 12 июля, 19 июля611118111151111
26 июля, 02 августа, 09 августа, 16 августа, 23 августа633338333353333
30 августа, 06 сентября588887888848888
13 сентября, 20 сентября, 27 сентября555557555545555

Подселение не предусмотрено.

Проживание:

  • 2 ночи: турбаза «Зеленый колобок», база отдыха «Красные ворота» или подобное в Улаганском районе
  • 2 ночи: в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье»

Варианты проживания

Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье»

2 ночи

Юрточный кемпинг «Алтайское Кочевье» расположен в Алтайском районе Алтайское края, на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Размещение в юртах, в номере две односпальные кровати, санузел и душ, полотенца, фен. Wi-Fi доступен в кафе.

Это концептуальное размещение на Алтае, где турист сможет испытать на себе и «примерить» роль кочевника, обрести новый опыт. Эмоции, испытанные при подобных экспериментах, остаются надолго в памяти и оставляют сильные впечатления.

Трехместное размещение – по согласованию, евро-раскладушка.

Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье»Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье»Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье»Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье»Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье»

Турбаза «Зеленый Колобок»

2 ночи

Турбаза «Зеленый Колобок» расположена в с. Акташ Улаганского района Республики Алтай. Турбаза построена из эко материалов. Большая территория, на которой находится блинный ресторан. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: одна или две односпальные кровати (иногда двуспальные), стол, стулья.

Турбаза «Зеленый Колобок»Турбаза «Зеленый Колобок»Турбаза «Зеленый Колобок»Турбаза «Зеленый Колобок»Турбаза «Зеленый Колобок»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд от Горно-Алтайска на комфортабельном транспорте
  • 2-3-х местное размещение в этно-глэмпинге и турбазе: стандартные номера с удобствами (душ, WC)
  • Питание — завтрак (общий стол), ужин (общий стол)
  • Сплав скоростной спуск прохождение маршрута по Виа Феррата авторские этно-кулинарные события
  • Джип-тур другие экскурсии и активности согласно программе
  • Страхование (в том числе от укуса клеща)
  • Услуги гида-модератора тура
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Входные билеты на пляж, по желанию, в свободное время — 850-900 руб. /чел.
  • Билет на канатную дорогу — от 1 200 руб. /чел.
  • Баня — от 1 500 руб. /чел.
  • Экстрим-опыт по скалолазанию на Виа Феррата
  • Полет на зиплайне
  • Дополнительные трансферы и экскурсии — от 500 руб.
  • Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • комплект удобной одежды для отдыха;
  • непродуваемая и непромокаемая куртка;
  • теплый свитер;
  • две пары удобной обуви;
  • лёгкие тапочки (сланцы);
  • купальные принадлежности;
  • защиту от солнца (крем, очки, головной убор);
  • предметы личной гигиены;
  • индивидуальные медикаменты.

Для сплава:

  • кроссовки (легкие, возможно намокание);
  • куртка (легкая непромокаемая);
  • головной убор по погоде (кепка-шляпа-бандана или шапочка);
  • непромокаемый чехол для телефона (если планируете фотографирование).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли на маршруте клещи?

Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи. Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).

Рекомендованные рейсы

Рекомендуемые рейсы из Москвы в Горно-Алтайск: SU 1524/1525, S7 2629/2630.

При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, компания не несет ответственность за выполнение программы в полном объеме и стоимость данного экскурсионного дня не возмещается.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
13 авг 2023
Была с подружками на туре 4 стихии. Очень понравилось!! Активный отдых, включающий в себя ну ОЧЕНЬ многого активностей от подъёма на скалы до сплава. Стоит отметить ещё и зиплайн, лошадок, и много всего другого.
Интересные рассказы гида (у нас это была прекрасная Оля) на давали заскучать во время дороги от объекта к объекту.
Машины комфортные, в них не укачивает (пишу как человек, которого очень укачивает)
В самом "поселении", которое находится на природе вдали от своих конкурентов, дорог и всего остального, есть много чего интересного: невероятно красивый пейзаж, позволяющий реально окунуться в атмосферу Алтая и природы, а также костюмы. Есть Казахский (см. фото) и Алтайский национальные костюмы (бесплатно!).

Отдельным пунктом надо обозначить еду. ОНА ОЧЕНЬ ВКУСНАЯ!!! Натуральные продукты в сочетании с мастерством поваров - невероятное сочетание.
Шведский стол накрыт по расписанию (иногда время меняется в зависимости от программ туров, гиды сообщают), а в случаях отсутствия во время трапезы - выдаётся поек.

Рекомендации тем кто выбирает этот тур - погода может меняться со скоростью света, так что рекомендуемая одежда от организаторов тура действительно пригодилась (дождевик реально надо купить!)
Вобщем, очень круто, рекомендую ~
Была с подружками на туре 4 стихии. Очень понравилось!! Активный отдых, включающий в себя ну ОЧЕНЬБыла с подружками на туре 4 стихии. Очень понравилось!! Активный отдых, включающий в себя ну ОЧЕНЬБыла с подружками на туре 4 стихии. Очень понравилось!! Активный отдых, включающий в себя ну ОЧЕНЬБыла с подружками на туре 4 стихии. Очень понравилось!! Активный отдых, включающий в себя ну ОЧЕНЬБыла с подружками на туре 4 стихии. Очень понравилось!! Активный отдых, включающий в себя ну ОЧЕНЬБыла с подружками на туре 4 стихии. Очень понравилось!! Активный отдых, включающий в себя ну ОЧЕНЬБыла с подружками на туре 4 стихии. Очень понравилось!! Активный отдых, включающий в себя ну ОЧЕНЬБыла с подружками на туре 4 стихии. Очень понравилось!! Активный отдых, включающий в себя ну ОЧЕНЬБыла с подружками на туре 4 стихии. Очень понравилось!! Активный отдых, включающий в себя ну ОЧЕНЬБыла с подружками на туре 4 стихии. Очень понравилось!! Активный отдых, включающий в себя ну ОЧЕНЬ
Н
12 авг 2023
Потрясающий тур «4 стихии Алтая». За несколько дней погружаешься в эту невероятную атмосферу самобытности, потрясающих пейзажей.
Потрясающий тур «4 стихии Алтая». За несколько дней погружаешься в эту невероятную атмосферу самобытности, потрясающих пейзажей.Потрясающий тур «4 стихии Алтая». За несколько дней погружаешься в эту невероятную атмосферу самобытности, потрясающих пейзажей.Потрясающий тур «4 стихии Алтая». За несколько дней погружаешься в эту невероятную атмосферу самобытности, потрясающих пейзажей.Потрясающий тур «4 стихии Алтая». За несколько дней погружаешься в эту невероятную атмосферу самобытности, потрясающих пейзажей.Потрясающий тур «4 стихии Алтая». За несколько дней погружаешься в эту невероятную атмосферу самобытности, потрясающих пейзажей.Потрясающий тур «4 стихии Алтая». За несколько дней погружаешься в эту невероятную атмосферу самобытности, потрясающих пейзажей.Потрясающий тур «4 стихии Алтая». За несколько дней погружаешься в эту невероятную атмосферу самобытности, потрясающих пейзажей.Потрясающий тур «4 стихии Алтая». За несколько дней погружаешься в эту невероятную атмосферу самобытности, потрясающих пейзажей.Потрясающий тур «4 стихии Алтая». За несколько дней погружаешься в эту невероятную атмосферу самобытности, потрясающих пейзажей.Потрясающий тур «4 стихии Алтая». За несколько дней погружаешься в эту невероятную атмосферу самобытности, потрясающих пейзажей.
И
25 июля 2023
Как городской житель, Позиционирую этот тур как полную перезагрузку.

Так сложилось, что нашей в группе было всего 4 человека, практически индивидуальный тур для нашей семьи. Путешествовали на супер-комфортабельном Hyundai H-1.
Отдельный респект нашему гиду-водителю-стюарду Артему! Все суперпрофессионально! Знаток Алтая, вежливый, внимательный, точный. Иногда он нам рассказывал вещи, в которые с трудом верилось. Каждый раз проверяли в Интернете, и он оказывался прав👍
4 ночи размещение в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье». Прекрасное место! Тишина, покой, перезарядка полная! Кузнечики, стрекозы, птички. Утром к двери юрты приходила сорока, заглядывала😀 Ближайший населенный пункт Бирюзовая Катунь в 6 км. До пасеки пешком 10 минут.
Перед началом поездки волновали вопросы: как с горячей водой? Как удалось встроить в юрту санузел? Тепло ли в юрте? Как будут кормить?
Отвечаю прежде всего сама себе.
Юрты скомпонованы по 3 - слева-справа жилые, с размещением по 2-3 человека, в центре 2 санузла, вход в каждый из своей юрты. Воды в водонагревателе всегда хватало на 2 человека. Есть электрообогреватель, но лично мы не пользовались - юрта отлично прогревается и держит тепло👍
Питание отличное, много и вкусно👍👍👍 Пару ночей постояльцев было мало - было организовано порционное питание. Стало больше постояльцев - организовали шведский стол. Выбор небольшой, но все очень вкусно и душевно!!!
Есть кафе, напитки-мороженое можно купить.
И раз в неделю концерт горлового пения👍👍🤣

Все предусмотренные туром активности состоялись👍
Виа Феррара - настоящее испытание для неподготовленных, но все возможно, мы справились! Зато потом такой восторг - мы смогли, мы сильные и смелые!
Зиплайн - полет над Катунью просто восторг!
Неоднозначное впечатление осталось от поездки на Каракольские озера🤷‍♂️ Сами озера - красота, шикарные виды, снимки, дух захватывает! Но дорога в горы и обратно на ГАЗ-66 по камням, по ручьям, в колее, без связи, 3 часа в одну сторону - утомительна, местами опасно.
Отдельным бонусом у нас была поездка на лошадях к Чертову пальцу.

Самое большее удовольствие получили от рафтинга! Шиверы, пороги, все вместе, «сушим весла», не перевернулись, справились - адреналин!

Однозначно рекомендую👍
Как городской житель, Позиционирую этот тур как полную перезагрузку.Как городской житель, Позиционирую этот тур как полную перезагрузку.Как городской житель, Позиционирую этот тур как полную перезагрузку.Как городской житель, Позиционирую этот тур как полную перезагрузку.Как городской житель, Позиционирую этот тур как полную перезагрузку.Как городской житель, Позиционирую этот тур как полную перезагрузку.Как городской житель, Позиционирую этот тур как полную перезагрузку.Как городской житель, Позиционирую этот тур как полную перезагрузку.Как городской житель, Позиционирую этот тур как полную перезагрузку.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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