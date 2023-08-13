1 день

Стихия - Огонь. Ритуал «кормление огня»

Встреча в Горно-Алтайске.

Место встречи — аэропорт, время встречи — 10:00.

Трансфер аэропорт — Манжерок (30 км).

Воспетое Эдитой Пьехой местечко с французским оттенком Манжерок — это не тольконазвание села и фешенебельного горнолыжного комплекса, но и озера с реликтовым орехом чилим, причудливой формы, напоминающей чёртика.

Подъем на г. Синюха по гондольной канатной дороге (по желанию, за доп. плату).

Двигаясь над склоном горы, можно любоваться природой: волны гор, извивающаяся лента Катуни и озеро.

Прогуляйтесь по экотропам тематического парка «Хранитель Большого Алтая», аналогов которому нет во всей России.

Парк, находящийся на вершине горы Малая Синюха, имеет 3 тропы общей протяженностью 5 км.

По пути вы встретите множество краснокнижных растений, а также арт-объекты, повествующие историю древнего Алтая: каменное изваяние Кезер таш и его боевые доспехи: щит, меч, шлем, лук и топшуур.

Трансфер Манжерок — Акташ (320 км).

Экскурсия «Легендарный чуйский тракт» вверх по рекам Катунь и Чуя до Курайской степи.

Именно эта дорога была ответвлением Великого шелкового пути. Сейчас Чуйский тракт входит в ТОП-10 красивейших дорог мира по версии National Geographic.

В пути преодолеваем один из самых крупных перевалов Чике-Таман (1460 м) — живописный с серпантинной дорогой, он известен с X века.

Поднимаясь наверх, Вы насладитесь впечатляющими изгибами серпантина, а на плоской и протяжной вершине Вам откроется великолепная панорама долин и гор.

Ужин.

Позднее размещение.

Ритуал «Алтайская сказка на ночь: Ваши предсказания», в тесной обстановке у костра поделимся и предскажем то, что будет ожидать нас в этом путешествии, закрепим эффект обрядом кормления Огня в стиле алтайской традиции «чой-чой».

Размещение: турбаза «Зеленый колобок», база отдыха «Красные ворота» или подобное в Улаганском районе.

Пешком — 7 км, авто — 350 км.