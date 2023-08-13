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Программа тура по дням
Стихия - Огонь. Ритуал «кормление огня»
Встреча в Горно-Алтайске.
Место встречи — аэропорт, время встречи — 10:00.
Трансфер аэропорт — Манжерок (30 км).
Воспетое Эдитой Пьехой местечко с французским оттенком Манжерок — это не тольконазвание села и фешенебельного горнолыжного комплекса, но и озера с реликтовым орехом чилим, причудливой формы, напоминающей чёртика.
Подъем на г. Синюха по гондольной канатной дороге (по желанию, за доп. плату).
Двигаясь над склоном горы, можно любоваться природой: волны гор, извивающаяся лента Катуни и озеро.
Прогуляйтесь по экотропам тематического парка «Хранитель Большого Алтая», аналогов которому нет во всей России.
Парк, находящийся на вершине горы Малая Синюха, имеет 3 тропы общей протяженностью 5 км.
По пути вы встретите множество краснокнижных растений, а также арт-объекты, повествующие историю древнего Алтая: каменное изваяние Кезер таш и его боевые доспехи: щит, меч, шлем, лук и топшуур.
Трансфер Манжерок — Акташ (320 км).
Экскурсия «Легендарный чуйский тракт» вверх по рекам Катунь и Чуя до Курайской степи.
Именно эта дорога была ответвлением Великого шелкового пути. Сейчас Чуйский тракт входит в ТОП-10 красивейших дорог мира по версии National Geographic.
В пути преодолеваем один из самых крупных перевалов Чике-Таман (1460 м) — живописный с серпантинной дорогой, он известен с X века.
Поднимаясь наверх, Вы насладитесь впечатляющими изгибами серпантина, а на плоской и протяжной вершине Вам откроется великолепная панорама долин и гор.
Ужин.
Позднее размещение.
Ритуал «Алтайская сказка на ночь: Ваши предсказания», в тесной обстановке у костра поделимся и предскажем то, что будет ожидать нас в этом путешествии, закрепим эффект обрядом кормления Огня в стиле алтайской традиции «чой-чой».
Размещение: турбаза «Зеленый колобок», база отдыха «Красные ворота» или подобное в Улаганском районе.
Пешком — 7 км, авто — 350 км.
Стихия - Земля. По тропам Алтая
Ранний завтрак.
Треккинг до Куектанарских озер, расположенных в западной части Курайского хребта.
Система озер связана ручьями, протоками, водопадами и водотоками под моренами.
Первые два озера окружены тайгой и субальпийскими лугами, а вода меняет свой цвет от насыщенного синего до изумрудно-зеленого, они известны под названием «Озера горных эльфов».
Верхние озера находятся выше зоны растительности, и здесь рождается множество родников.
Пешее восхождение от нижних озер к верхним по тропе, где встречаются камни, ручьи, корни деревьев и кустарников.
Обязательно с собой: спортивную одежду по сезону, защитный плащ от дождя, головной убор, удобную непромокаемую обувь (можно взять сменную), солнцезащитный крем, купальник (по желанию).
Устраиваем фотосет: я на Куехтонаре, Куехтонар со мной, я на озере, я над озером, озеро у моих ног, чашка в моих руках на фоне озера, руки, раскинутые в разные стороны (А-ля Алтай окрыляет), следуй за мной, я в позе лотоса … и, конечно же, невинными глазками смотрим на землю.
Закрепим WOW-эффект от экскурсии ритуалом «Слушаем тишину» в «секретном» энергетическом месте.
Этот день — созерцания и озарения.
Ужин.
Размещение: турбаза «Зеленый колобок», база отдыха «Красные ворота» или подобное в Улаганском районе.
Пешком — 12 км, авто — 140 км.
Стихия - Вода. Алтайский круговорот
Завтрак.
Трансфер Акташ — Усть-Сема (300 км).
Остановка на Семинском перевале (1717 м) — один из перевалов Чуйского тракта, покрытый многовековыми «бородатыми» кедрами.
Он является своеобразным переходом от нетронутой человеком природы Центрального Алтая к цивилизации и освоенности.
Здесь Вы сможете попробовать кофе по-алтайски с кедровыми орехами и приобрести как местные традиционные сувениры и гастро-специалитеты, так и экологические товары из соседней Монголии.
Всем известно, что один в поле не воин, а мы с вами уже давно настоящая дружная команда.
Попробуем себя на целеустремленность и командный дух, совершим рафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада и купанием в его бодрящих водах.
Именно сплав позволит нам сблизиться с еще одной стихией — водой. Рафтинг интересен как любителям экстрима, так и тем, кто хочет увидеть природу и берега Катуни с необычного ракурса. Камышлинский водопад удивит даже искушенных: два каскада разбивают воду на миллион мелких брызг, ударяющихся о землю с характерным рокотом.
Привлекателен не только сам водоем, но и природа вокруг — скалы, сложенные из кварцитов, известняка, кристаллических сланцев и порфиритов, а также сочная растительность, которая меняет окраску ежесезонно.
Алтайские сувениры и подарки на ярмарке в Аржан Суу и Бирюзовая Катунь.
Трансфер до этно-глэмпинге «Алтайское кочевье» (10 км).
Размещение в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье» — это место, где Вы сможете погрузиться в подлинную атмосферу кочевой культуры и аутентичности, сохранив при этом современный стиль жизни и комфорт. Мы верим, что каждый человек стремится к единству с природой — силой, которая подарила ему жизнь.
Мы познакомим Вас с духом кочевников, поможем исследовать опыт предков — бережное отношение к природе, осознанное потребление, сохранение традиций. При этом создадим атмосферу современного и комфортного отдыха в окружении чистого воздуха и алтайских гор.
По желанию:
- пляжный отдых на озере Бирюзовая Катунь, катание на sup-бордах (за доп. плату).
- баня на Алтае как традиция: посещение банного комплекса, рассказ о церемонии приема оздоровительных процедур, банные ритуалы, сеанс парения (за доп. плату);
- посещение Большой Тавдинской пещеры карстового комплекса, насчитывающих более 200 гротов, галерей, природных шахт и естественных пустот;
- прогулка на пасеку, где Вы сможете не толькопродегустировать, но и приобрестизнаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства.
Впечатление дня — восстанавливающий сон на ульях.
Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного; медитативный релакс на пруду, прогулка с собакой.
Ужин.
«Вечерний чай по-алтайски»: сидя на шырдаке, Вы сможете попробовать, как ароматный традиционный чай кочевников — час с талканом, так и собранный в окрестностях этно-глэмпинга травяной чай, а сопровождать чаепитие будет уже знакомый нам ритуал «Алтайская сказка на ночь: преображение нео-кочевников».
Размещение: юрточный этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» в районе Бирюзовой Катуни.
Пешком — 7 км, авто — 320 км.
Стихия - Воздух. Летящий Алтай
Завтрак.
Трансфер бирюзовая Катунь — Виа Феррата (20 км).
Экстрим-опыт по скалолазанию на Виа Феррата (за доп. плату).
Скальный участок, специально оборудованный металлическими конструкциями, помогающими преодолевать его с большей скоростью и меньшими затратами энергии.
Маршрут «лайт»: протяженность 800 м, перепад по высоте 220 м, продолжительность 2 часа.
Маршрут «экстрим»: протяженность 1100 м, перепад по высоте — 240 м, продолжительность 2-3 часа.
Недоступные обычным туристам ракурсы и живописные места с высоты птичьего полета гарантированы!
Трансфер Виа Феррата — с. Ая (15 км).
Скоростной канатный спуск протяжённостью 1500 метров свободного скольжения.
Прогулка-полёт на зиплайне (за доп. плату) через границу Алтайского края и Республики Алтай.
Вас взбудоражит идея совершить полет над рекой Катунь, увидеть разноцветье лугов, поймать ощущение свободы и бескрайности. С горы Емельянова грива вы сможете созерцать Бирюзовую Катунь и отроги хребтов так называемой Алтайской Тосканы.
Трансфер на катере по реке Катунь с. Дубровка — с. Ая.
Прогулка к скале «Чертов палец» — место, которое получило свое название благодаря крутому каменному выступу, напоминающему палец.
Поднимаемся по тропе, с обзорной точки открывается величественная панорама на горы, долину реки Катуни и озеро Ая.
Трансфер с. Ая — Алтайское Кочевье (35 км).
Ужин.
В этот вечер нас ждут приключения — головокружительный джипинг на автомобилях повышенной проходимости по горным дорогам и бездорожью.
Созерцать панорамные пейзажи на долину реки Катунь и урочище Талдушка, скальные выступы и соседние горные хребты, сочную зелень лугов и глубину леса, испытать всплеск адреналина и эмоциональный восторг.
Фотосеты алтайских закатов «Солнце в ладонях гор».
Размещение: юрточный этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» в районе Бирюзовой Катуни.
Пешком – 5 км, авто – 80 км.
Отъезд
Завтрак.
07:00 (по согласованию) Трансфер в аэропорт (45 км).
Движемся к завершению нашего тура, наполненные новыми впечатлениями, знакомствами, открытиями, новыми взглядами.
- Для туристов с поздним выездом (за доп. плату): купание на озере Бирюзовая Катунь, релакс на пруду в районе этно-глэмпинга, прогулка с собакой, а также другие экскурсии.
Пешком — 2 км, авто — 45 км.
Проживание
Тур предусматривает 2-х, 3-хместное размещение.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранных дат, руб:
|Даты
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|3-й в номере
|07 июня, 14 июня, 21 июня, 28 июня
|55555
|75555
|45555
|05 июля, 12 июля, 19 июля
|61111
|81111
|51111
|26 июля, 02 августа, 09 августа, 16 августа, 23 августа
|63333
|83333
|53333
|30 августа, 06 сентября
|58888
|78888
|48888
|13 сентября, 20 сентября, 27 сентября
|55555
|75555
|45555
Подселение не предусмотрено.
Проживание:
- 2 ночи: турбаза «Зеленый колобок», база отдыха «Красные ворота» или подобное в Улаганском районе
- 2 ночи: в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье»
Варианты проживания
Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье»
Юрточный кемпинг «Алтайское Кочевье» расположен в Алтайском районе Алтайское края, на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Размещение в юртах, в номере две односпальные кровати, санузел и душ, полотенца, фен. Wi-Fi доступен в кафе.
Это концептуальное размещение на Алтае, где турист сможет испытать на себе и «примерить» роль кочевника, обрести новый опыт. Эмоции, испытанные при подобных экспериментах, остаются надолго в памяти и оставляют сильные впечатления.
Трехместное размещение – по согласованию, евро-раскладушка.
Турбаза «Зеленый Колобок»
Турбаза «Зеленый Колобок» расположена в с. Акташ Улаганского района Республики Алтай. Турбаза построена из эко материалов. Большая территория, на которой находится блинный ресторан. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: одна или две односпальные кровати (иногда двуспальные), стол, стулья.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд от Горно-Алтайска на комфортабельном транспорте
- 2-3-х местное размещение в этно-глэмпинге и турбазе: стандартные номера с удобствами (душ, WC)
- Питание — завтрак (общий стол), ужин (общий стол)
- Сплав скоростной спуск прохождение маршрута по Виа Феррата авторские этно-кулинарные события
- Джип-тур другие экскурсии и активности согласно программе
- Страхование (в том числе от укуса клеща)
- Услуги гида-модератора тура
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Входные билеты на пляж, по желанию, в свободное время — 850-900 руб. /чел.
- Билет на канатную дорогу — от 1 200 руб. /чел.
- Баня — от 1 500 руб. /чел.
- Экстрим-опыт по скалолазанию на Виа Феррата
- Полет на зиплайне
- Дополнительные трансферы и экскурсии — от 500 руб.
- Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- комплект удобной одежды для отдыха;
- непродуваемая и непромокаемая куртка;
- теплый свитер;
- две пары удобной обуви;
- лёгкие тапочки (сланцы);
- купальные принадлежности;
- защиту от солнца (крем, очки, головной убор);
- предметы личной гигиены;
- индивидуальные медикаменты.
Для сплава:
- кроссовки (легкие, возможно намокание);
- куртка (легкая непромокаемая);
- головной убор по погоде (кепка-шляпа-бандана или шапочка);
- непромокаемый чехол для телефона (если планируете фотографирование).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли на маршруте клещи?
Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи. Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).
Рекомендованные рейсы
Рекомендуемые рейсы из Москвы в Горно-Алтайск: SU 1524/1525, S7 2629/2630.
При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, компания не несет ответственность за выполнение программы в полном объеме и стоимость данного экскурсионного дня не возмещается.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Интересные рассказы гида (у нас это была прекрасная Оля) на давали заскучать во время дороги от объекта к объекту.
Машины комфортные, в них не укачивает (пишу как человек, которого очень укачивает)
В самом "поселении", которое находится на природе вдали от своих конкурентов, дорог и всего остального, есть много чего интересного: невероятно красивый пейзаж, позволяющий реально окунуться в атмосферу Алтая и природы, а также костюмы. Есть Казахский (см. фото) и Алтайский национальные костюмы (бесплатно!).
Отдельным пунктом надо обозначить еду. ОНА ОЧЕНЬ ВКУСНАЯ!!! Натуральные продукты в сочетании с мастерством поваров - невероятное сочетание.
Шведский стол накрыт по расписанию (иногда время меняется в зависимости от программ туров, гиды сообщают), а в случаях отсутствия во время трапезы - выдаётся поек.
Рекомендации тем кто выбирает этот тур - погода может меняться со скоростью света, так что рекомендуемая одежда от организаторов тура действительно пригодилась (дождевик реально надо купить!)
Вобщем, очень круто, рекомендую ~
Так сложилось, что нашей в группе было всего 4 человека, практически индивидуальный тур для нашей семьи. Путешествовали на супер-комфортабельном Hyundai H-1.
Отдельный респект нашему гиду-водителю-стюарду Артему! Все суперпрофессионально! Знаток Алтая, вежливый, внимательный, точный. Иногда он нам рассказывал вещи, в которые с трудом верилось. Каждый раз проверяли в Интернете, и он оказывался прав👍
4 ночи размещение в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье». Прекрасное место! Тишина, покой, перезарядка полная! Кузнечики, стрекозы, птички. Утром к двери юрты приходила сорока, заглядывала😀 Ближайший населенный пункт Бирюзовая Катунь в 6 км. До пасеки пешком 10 минут.
Перед началом поездки волновали вопросы: как с горячей водой? Как удалось встроить в юрту санузел? Тепло ли в юрте? Как будут кормить?
Отвечаю прежде всего сама себе.
Юрты скомпонованы по 3 - слева-справа жилые, с размещением по 2-3 человека, в центре 2 санузла, вход в каждый из своей юрты. Воды в водонагревателе всегда хватало на 2 человека. Есть электрообогреватель, но лично мы не пользовались - юрта отлично прогревается и держит тепло👍
Питание отличное, много и вкусно👍👍👍 Пару ночей постояльцев было мало - было организовано порционное питание. Стало больше постояльцев - организовали шведский стол. Выбор небольшой, но все очень вкусно и душевно!!!
Есть кафе, напитки-мороженое можно купить.
И раз в неделю концерт горлового пения👍👍🤣
Все предусмотренные туром активности состоялись👍
Виа Феррара - настоящее испытание для неподготовленных, но все возможно, мы справились! Зато потом такой восторг - мы смогли, мы сильные и смелые!
Зиплайн - полет над Катунью просто восторг!
Неоднозначное впечатление осталось от поездки на Каракольские озера🤷♂️ Сами озера - красота, шикарные виды, снимки, дух захватывает! Но дорога в горы и обратно на ГАЗ-66 по камням, по ручьям, в колее, без связи, 3 часа в одну сторону - утомительна, местами опасно.
Отдельным бонусом у нас была поездка на лошадях к Чертову пальцу.
Самое большее удовольствие получили от рафтинга! Шиверы, пороги, все вместе, «сушим весла», не перевернулись, справились - адреналин!
Однозначно рекомендую👍