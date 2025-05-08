В нашем туре вас ждет десять незабываемых дней в горах, за которые мы узнаем историю Алтая, покорим стихии, увидим Телецкое озеро и марсианские пейзажи, посетим красивейшие водопады, Долину духов и проедем по Чуйскому тракту.
Описание тура
Уникальное путешествие по Алтаю
Если вы хотите увидеть множество красивых мест за короткий срок, этот тур именно для вас! Путешествие охватывает множество объектов и подходит как для новичков, так и для опытных путешественников.
Что вас ждет?
За десять дней мы посетим:
- Телецкое озеро
- Легендарный Чуйский тракт
- Катунь и ее пороги
- Марсианские пейзажи
- Гейзеровое озеро
- Чемал
- Долина реки Чулышман
- Каменные грибы
- Величественные перевалы
- Много других достопримечательностей!
Вы сможете насладиться концертом кайчи — горловым пением, а также примете участие в сплаве!
Почему выбирают нас?
- Все наши туры гарантированы, отмен не бывает!
- Нет скрытых платежей и дополнительных оплат за проживание (кроме услуги одноместного размещения).
- Все включено: входы на экскурсии, катера, паромы, баню и прочее по программе.
- Мы живем на Алтае, знаем свой регион и будем рады провести для вас экскурсии!
Важная информация
Маршрут не требует палаток и рюкзаков. Проживание в комфортабельных домиках с удобствами. Специальная физическая подготовка не требуется. Рекомендуется для детей с 7 лет. Группы формируются от 7 до 15 человек.
Обратите внимание, что порядок посещения экскурсий может меняться. Водная часть маршрута осуществляется на катерах (для группы до 15 человек) или на пароме (для группы до 7 человек).
Старт и финиш маршрута проходят в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, вы пропустите стелы Республики Алтай. Если заканчиваете маршрут в Горно-Алтайске, вы не увидите родину В. М. Шукшина в с. Сростки.
В долине Чулышмана нет связи и интернета, а в санузле отсутствует душ (в эти дни мы заказываем баню). Спуск с перевала Кату-Ярык осуществляется пешком налегке с соблюдением техники безопасности. Дорога на маршруте местами не имеет асфальтового покрытия.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чуйский тракт
- Телецкое озеро
- Экотропа «Третья речка»
- Гора Тилан-Туу
- Гейзеровое озеро
- Озеро Киделю
- Река Катунь
- Река Бия
- Река Чуя
- Река Чемал
- Курайская степь
- Северо-Чуйский хребет
- Обзорная площадка с видом на ледники Актру
- Водопад Куркуре
- Старый Чуйский Тракт
- Памятник Кольке Снегирёву
- Пасека №13
- Каменные грибы
- Стелы на границе республики Алтай
- Перевал Семинский
- Перевал Чике-Таман
- Перевал Кату-Ярык
- Перевал Улаганский
- Чуй-Оозы
- Марс-1
- Марс-2
- Красные ворота
- Пазырыкские курганы
- Остров Патмос
- Чемальская ГЭС
- Порог Ильгумень
- Петроглифы Адыр-Кан
- Гора Пикет село Сростки
- Ороктойский мост
- Лохматая ферма
- Долина духов Че-Чкыш
- Тавдинские пещеры
- Зубы Дракона
Что включено
- Переезд Барнаул - Горный Алтай - Барнаул и трансфер на всех экскурсиях
- Встреча в аэропорту и на автовокзале Барнаула, в аэропорту Горно-Алтайска. Обратный трансфер в аэропорт Горно-Алтайска, автовокзал Барнаула
- Все экскурсии, перечисленные в маршруте
- Проживание на базах Горного Алтая в домиках и номерах с индивидуальными удобствами - душ, туалет и раковина (на базах долины Чулышмана в санузле отсутствует душ, в эти дни мы заказываем баню). Двух - или трехместное размещение на усмотрение организатора
- Завтраки и ужины (начиная с ужина первого дня и заканчивая завтраком заключительного дня тура)
- Посещение бани на группу 2 раза
- Медицинские страховки на участников туристической группы
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- "Личные расходы", " Обеды на маршруте. Заезжаем централизованно всей группой в кафе и
- Столовые между экскурсиями. Средний чек 600-900 р. на человека «, » Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута
- Автовокзал Барнаула.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Что необходимо брать с собой в поездку (наша рекомендация):
- Обувь:
- Удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки) - настоятельно рекомендуются!!
- Сменная обувь - легкие кроссовки, кеды
- Сандалии
- Шерстяные носки
- Одежда:
- Легкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом (для защиты предплечий от солнечных ожогов)
- Шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые)
- Штормовая одежда: влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобелье, теплый свитер, легкая утепленная куртка, теплая шапка - необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце
- Личное снаряжение:
- Сидушка (хоба)
- Телескопические палочки для ходьбы (по желанию, они не обязательны)
- Личная аптечка (индивидуальные лекарства)
- Аэрозоль от насекомых и клещей
- Солнцезащитные очки, солнезащитный крем
- Документы: паспорт, медицинский полис