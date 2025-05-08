Большой Алтай

Путешествие по Большому Алтаю: экскурсия продолжительностью 10 дней
Представьте, что увидеть все красивые места Горного Алтая можно всего за одну поездку.

В нашем туре вас ждет десять незабываемых дней в горах, за которые мы узнаем историю Алтая, покорим стихии, увидим Телецкое озеро и марсианские пейзажи, посетим красивейшие водопады, Долину духов и проедем по Чуйскому тракту.
Большой Алтай
Большой Алтай
Большой Алтай
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Уникальное путешествие по Алтаю

Если вы хотите увидеть множество красивых мест за короткий срок, этот тур именно для вас! Путешествие охватывает множество объектов и подходит как для новичков, так и для опытных путешественников.

Что вас ждет?

За десять дней мы посетим:

  • Телецкое озеро
  • Легендарный Чуйский тракт
  • Катунь и ее пороги
  • Марсианские пейзажи
  • Гейзеровое озеро
  • Чемал
  • Долина реки Чулышман
  • Каменные грибы
  • Величественные перевалы
  • Много других достопримечательностей!

Вы сможете насладиться концертом кайчи — горловым пением, а также примете участие в сплаве!

Почему выбирают нас?

  • Все наши туры гарантированы, отмен не бывает!
  • Нет скрытых платежей и дополнительных оплат за проживание (кроме услуги одноместного размещения).
  • Все включено: входы на экскурсии, катера, паромы, баню и прочее по программе.
  • Мы живем на Алтае, знаем свой регион и будем рады провести для вас экскурсии!

Важная информация

Маршрут не требует палаток и рюкзаков. Проживание в комфортабельных домиках с удобствами. Специальная физическая подготовка не требуется. Рекомендуется для детей с 7 лет. Группы формируются от 7 до 15 человек.

Обратите внимание, что порядок посещения экскурсий может меняться. Водная часть маршрута осуществляется на катерах (для группы до 15 человек) или на пароме (для группы до 7 человек).

Старт и финиш маршрута проходят в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, вы пропустите стелы Республики Алтай. Если заканчиваете маршрут в Горно-Алтайске, вы не увидите родину В. М. Шукшина в с. Сростки.

В долине Чулышмана нет связи и интернета, а в санузле отсутствует душ (в эти дни мы заказываем баню). Спуск с перевала Кату-Ярык осуществляется пешком налегке с соблюдением техники безопасности. Дорога на маршруте местами не имеет асфальтового покрытия.

Согласно расписанию в календаре

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чуйский тракт
  • Телецкое озеро
  • Экотропа «Третья речка»
  • Гора Тилан-Туу
  • Гейзеровое озеро
  • Озеро Киделю
  • Река Катунь
  • Река Бия
  • Река Чуя
  • Река Чемал
  • Курайская степь
  • Северо-Чуйский хребет
  • Обзорная площадка с видом на ледники Актру
  • Водопад Куркуре
  • Старый Чуйский Тракт
  • Памятник Кольке Снегирёву
  • Пасека №13
  • Каменные грибы
  • Стелы на границе республики Алтай
  • Перевал Семинский
  • Перевал Чике-Таман
  • Перевал Кату-Ярык
  • Перевал Улаганский
  • Чуй-Оозы
  • Марс-1
  • Марс-2
  • Красные ворота
  • Пазырыкские курганы
  • Остров Патмос
  • Чемальская ГЭС
  • Порог Ильгумень
  • Петроглифы Адыр-Кан
  • Гора Пикет село Сростки
  • Ороктойский мост
  • Лохматая ферма
  • Долина духов Че-Чкыш
  • Тавдинские пещеры
  • Зубы Дракона
Что включено
  • Переезд Барнаул - Горный Алтай - Барнаул и трансфер на всех экскурсиях
  • Встреча в аэропорту и на автовокзале Барнаула, в аэропорту Горно-Алтайска. Обратный трансфер в аэропорт Горно-Алтайска, автовокзал Барнаула
  • Все экскурсии, перечисленные в маршруте
  • Проживание на базах Горного Алтая в домиках и номерах с индивидуальными удобствами - душ, туалет и раковина (на базах долины Чулышмана в санузле отсутствует душ, в эти дни мы заказываем баню). Двух - или трехместное размещение на усмотрение организатора
  • Завтраки и ужины (начиная с ужина первого дня и заканчивая завтраком заключительного дня тура)
  • Посещение бани на группу 2 раза
  • Медицинские страховки на участников туристической группы
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • "Личные расходы", " Обеды на маршруте. Заезжаем централизованно всей группой в кафе и
  • Столовые между экскурсиями. Средний чек 600-900 р. на человека «, » Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута
  • Автовокзал Барнаула.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул/Горно-Алтайск
Завершение: Г. Барнаул
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Что необходимо брать с собой в поездку (наша рекомендация):
  • Обувь:
  • Удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки) - настоятельно рекомендуются!!
  • Сменная обувь - легкие кроссовки, кеды
  • Сандалии
  • Шерстяные носки
  • Одежда:
  • Легкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом (для защиты предплечий от солнечных ожогов)
  • Шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые)
  • Штормовая одежда: влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобелье, теплый свитер, легкая утепленная куртка, теплая шапка - необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце
  • Личное снаряжение:
  • Сидушка (хоба)
  • Телескопические палочки для ходьбы (по желанию, они не обязательны)
  • Личная аптечка (индивидуальные лекарства)
  • Аэрозоль от насекомых и клещей
  • Солнцезащитные очки, солнезащитный крем
  • Документы: паспорт, медицинский полис
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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