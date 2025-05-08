Представьте, что увидеть все красивые места Горного Алтая можно всего за одну поездку. В нашем туре вас ждет десять незабываемых дней в горах, за которые мы узнаем историю Алтая, покорим стихии, увидим Телецкое озеро и марсианские пейзажи, посетим красивейшие водопады, Долину духов и проедем по Чуйскому тракту.

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Описание тура

Уникальное путешествие по Алтаю

Если вы хотите увидеть множество красивых мест за короткий срок, этот тур именно для вас! Путешествие охватывает множество объектов и подходит как для новичков, так и для опытных путешественников.

Что вас ждет?

За десять дней мы посетим:

Телецкое озеро

Легендарный Чуйский тракт

Катунь и ее пороги

Марсианские пейзажи

Гейзеровое озеро

Чемал

Долина реки Чулышман

Каменные грибы

Величественные перевалы

Много других достопримечательностей!

Вы сможете насладиться концертом кайчи — горловым пением, а также примете участие в сплаве!

Почему выбирают нас?

Все наши туры гарантированы, отмен не бывает!

Нет скрытых платежей и дополнительных оплат за проживание (кроме услуги одноместного размещения).

Все включено: входы на экскурсии, катера, паромы, баню и прочее по программе.

Мы живем на Алтае, знаем свой регион и будем рады провести для вас экскурсии!

Важная информация

Маршрут не требует палаток и рюкзаков. Проживание в комфортабельных домиках с удобствами. Специальная физическая подготовка не требуется. Рекомендуется для детей с 7 лет. Группы формируются от 7 до 15 человек.

Обратите внимание, что порядок посещения экскурсий может меняться. Водная часть маршрута осуществляется на катерах (для группы до 15 человек) или на пароме (для группы до 7 человек).

Старт и финиш маршрута проходят в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, вы пропустите стелы Республики Алтай. Если заканчиваете маршрут в Горно-Алтайске, вы не увидите родину В. М. Шукшина в с. Сростки.

В долине Чулышмана нет связи и интернета, а в санузле отсутствует душ (в эти дни мы заказываем баню). Спуск с перевала Кату-Ярык осуществляется пешком налегке с соблюдением техники безопасности. Дорога на маршруте местами не имеет асфальтового покрытия.