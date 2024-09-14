Топовые локации Алтая и отдых в эксклюзивном глэмпинге в окружении гор

Увидеть Алтайский Марс и Гейзерное озеро, полюбоваться Катунью и перезагрузиться в уединённом месте
В поездке с нами вас ждут самые популярные достопримечательности Горного Алтая и максимальный комфорт. Мы прокатимся по Чуйскому тракту, наслаждаясь пейзажами, похожими на фотозаставки для компьютеров. Полюбуемся видами на слияние
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Чуи и Катуни и снежной панорамы Северо-Чуйского хребта. Прокатимся на джипах в долину Чулышман и устроим рафтинг для желающих. А две ночи проведём в аутентичном и стильном глэмпинге, соседствующем с горными вершинами и рекой.

Будем пробовать вкусные блюда от шеф-повара и авторские настойки, вечерами собираться у костра под звёздным небом и отдыхать на пляже, если позволит погода.

Топовые локации Алтая и отдых в эксклюзивном глэмпинге в окружении гор
Топовые локации Алтая и отдых в эксклюзивном глэмпинге в окружении гор
Топовые локации Алтая и отдых в эксклюзивном глэмпинге в окружении гор
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Мы продумали каждую мелочь, чтобы вам было интересно, красиво, комфортно и вкусно: 24/7 с вами сам организатор, который будет проводником в путешествии.

Маршрут без сложностей: физических нагрузок не будет, по достопримечательностям будем ходить без спешки, минимум смены отелей.

Вкусные, сытные и красивые завтраки. А также разнообразный выбор блюд на обед и ужин. Уединенный, стильный глемпинг в окружении гор с огромной территорией и пляжем. Комфортное проживание даже вдали от цивилизации, в самом конце Чуйского тракта.

Проживание. 2 ночи в эксклюзивном, уединённом глэмпинге на берегу Катуни в окружении гор с огромной территорией, пляжем и вкусной ресторанной едой от шеф-повара. 3 ночи на базе отдыха с удобствами и красивыми видами в с. Акташ. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки и угощения (местные сыры, сладости, шампанское). Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Комфортное авто (минивэн) с местным водителем.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.

Уровень сложности. Программа физически несложная. Почти везде мы передвигаемся на автомобиле. В паре мест, где машине не проехать, прогуляемся пешком (не более часа спокойным шагом).

Программа тура по дням

1 день

Встреча, путешествие по Чуйскому тракту

Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска и на комфортном авто отправляемся в путь по Чуйскому тракту, одной из самых живописных автодорог мира. Будем останавливаться, чтобы полюбоваться пейзажами и познакомиться с достопримечательностями.

Насладимся видами на перевалах Семинский и Чике-Таман, рассмотрим древние рисунки — петроглифы — на территории Алтайского природного биосферного заповедника. Побываем в месте слияния рек Чуи и Катуни.

К вечеру приедем на базу отдыха и поужинаем в кафе национальной кухни в виде традиционной алтайской юрты.

Встреча, путешествие по Чуйскому трактуВстреча, путешествие по Чуйскому трактуВстреча, путешествие по Чуйскому тракту
2 день

Джип-сафари в долину Чулышман, перевал Кату-Ярык

Сегодня на комфортных внедорожниках отправимся в долину Чулышман. Преодолеем перевал Кату-Ярык, где находится лучшая смотровая площадка Горного Алтая и откуда открываются невероятные виды. Здесь же прогуляемся до впечатляющего водопада Куркуре. Будем делать остановки и в других интересных локациях, чтобы полюбоваться пейзажами и пофотографировать.

Обед вас ждёт на свежем воздухе, в живописном месте долины (если позволит погода). А по возвращении в село Акташ поужинаем в кафе.

Джип-сафари в долину Чулышман, перевал Кату-ЯрыкДжип-сафари в долину Чулышман, перевал Кату-ЯрыкДжип-сафари в долину Чулышман, перевал Кату-Ярык
3 день

Алтайский Марс, Северо-Чуйский хребет и Курайская степь

В первой половине дня будем наслаждаться фантастическими пейзажами Алтайского Марса, чьи красно-жёлтые ландшафты напоминают другую планету. Затем отправимся любоваться завораживающими панорамами Северо-Чуйского хребта и Курайской степи.

После пообедаем и немного отдохнём, а вечером за ужином устроим душевные посиделки и пообщаемся.

Алтайский Марс, Северо-Чуйский хребет и Курайская степьАлтайский Марс, Северо-Чуйский хребет и Курайская степьАлтайский Марс, Северо-Чуйский хребет и Курайская степь
4 день

Гейзерное озеро, отдых в глэмпинге

После вкусного завтрака снова отправимся в путешествие по Чуйскому тракту, в сторону эксклюзивного уединённого глэмпинга. По пути заедем на Гейзерное озеро, знаменитое необычными узорами на дне.

По приезде в глэмпинг разместимся и пообедаем в ресторане с видом на горы — все блюда шеф-повар готовит из местных алтайских продуктов. Затем у вас будет свободное время на отдых. Можно уединиться, почитать книгу под пение птиц и шум реки или погулять по территории, сходить на массаж, расслабиться в SPA, покататься на велосипедах, поиграть в бадминтон и настольные игры.

Вечером поужинаем в ресторане и, если позволит погода, устроим посиделки у костра под звёздным небом с дегустацией местных настоек.

Гейзерное озеро, отдых в глэмпингеГейзерное озеро, отдых в глэмпингеГейзерное озеро, отдых в глэмпинге
5 день

Треккинг по ущелью Че-Чкыш, рафтинг по Катуни или отдых в глэмпинге

Сегодня утром совершим небольшой лёгкий треккинг в горное ущелье Че-Чкыш. Пройдём тропой шамана к смотровой площадке и насладимся видами долины. Кадры здесь получаются великолепные!

Возвратившись в глэмпинг, отдохнём и пообедаем. А затем желающие отправятся на рафтинг по Катуни. Вы зарядитесь положительными эмоциями, а на память у вас останутся фото и видео. Те, кто не захочет участвовать в сплаве, могут остаться в глэмпинге и провести время на своё усмотрение.

Вечером соберёмся за ужином в ресторане и потом посидим у потрескивающего костра.

Треккинг по ущелью Че-Чкыш, рафтинг по Катуни или отдых в глэмпингеТреккинг по ущелью Че-Чкыш, рафтинг по Катуни или отдых в глэмпингеТреккинг по ущелью Че-Чкыш, рафтинг по Катуни или отдых в глэмпинге
6 день

Отъезд

После завтрака соберём вещи, прогуляемся по территории глэмпинга, если позволит время до вылета, и поедем в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет84 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и угощения
  • Встреча в аэропорту, трансфер в аэропорт (групповой) и трансферы во все дни по маршруту
  • Экскурсии и поездки по программе
  • Джипинг на перевал Кату-Ярык, в долину Чулышман и другие достопримечательности
  • Переправа на лодке по реке в долине Чулышман
  • Входные билеты на все локации по программе
  • Сопровождение организатором 24/7
  • Развлекательная программа в глэмпинге (бадминтон, настольные игры, петанк, качели)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды и ужины
  • Рафтинг - 1900 руб
  • Страховка
  • Личные расходы
  • Обратите внимание: стоимость тура со стартом 11 августа составляет 73 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
Завершение: Горно-Алтайск, аэропорт, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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