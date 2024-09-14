Описание тура
Организационные детали
Мы продумали каждую мелочь, чтобы вам было интересно, красиво, комфортно и вкусно: 24/7 с вами сам организатор, который будет проводником в путешествии.
Маршрут без сложностей: физических нагрузок не будет, по достопримечательностям будем ходить без спешки, минимум смены отелей.
Вкусные, сытные и красивые завтраки. А также разнообразный выбор блюд на обед и ужин. Уединенный, стильный глемпинг в окружении гор с огромной территорией и пляжем. Комфортное проживание даже вдали от цивилизации, в самом конце Чуйского тракта.
Проживание. 2 ночи в эксклюзивном, уединённом глэмпинге на берегу Катуни в окружении гор с огромной территорией, пляжем и вкусной ресторанной едой от шеф-повара. 3 ночи на базе отдыха с удобствами и красивыми видами в с. Акташ. Размещение 2-местное.
Питание. В стоимость включены завтраки и угощения (местные сыры, сладости, шампанское). Обеды и ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. Комфортное авто (минивэн) с местным водителем.
Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.
Уровень сложности. Программа физически несложная. Почти везде мы передвигаемся на автомобиле. В паре мест, где машине не проехать, прогуляемся пешком (не более часа спокойным шагом).
Программа тура по дням
Встреча, путешествие по Чуйскому тракту
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска и на комфортном авто отправляемся в путь по Чуйскому тракту, одной из самых живописных автодорог мира. Будем останавливаться, чтобы полюбоваться пейзажами и познакомиться с достопримечательностями.
Насладимся видами на перевалах Семинский и Чике-Таман, рассмотрим древние рисунки — петроглифы — на территории Алтайского природного биосферного заповедника. Побываем в месте слияния рек Чуи и Катуни.
К вечеру приедем на базу отдыха и поужинаем в кафе национальной кухни в виде традиционной алтайской юрты.
Джип-сафари в долину Чулышман, перевал Кату-Ярык
Сегодня на комфортных внедорожниках отправимся в долину Чулышман. Преодолеем перевал Кату-Ярык, где находится лучшая смотровая площадка Горного Алтая и откуда открываются невероятные виды. Здесь же прогуляемся до впечатляющего водопада Куркуре. Будем делать остановки и в других интересных локациях, чтобы полюбоваться пейзажами и пофотографировать.
Обед вас ждёт на свежем воздухе, в живописном месте долины (если позволит погода). А по возвращении в село Акташ поужинаем в кафе.
Алтайский Марс, Северо-Чуйский хребет и Курайская степь
В первой половине дня будем наслаждаться фантастическими пейзажами Алтайского Марса, чьи красно-жёлтые ландшафты напоминают другую планету. Затем отправимся любоваться завораживающими панорамами Северо-Чуйского хребта и Курайской степи.
После пообедаем и немного отдохнём, а вечером за ужином устроим душевные посиделки и пообщаемся.
Гейзерное озеро, отдых в глэмпинге
После вкусного завтрака снова отправимся в путешествие по Чуйскому тракту, в сторону эксклюзивного уединённого глэмпинга. По пути заедем на Гейзерное озеро, знаменитое необычными узорами на дне.
По приезде в глэмпинг разместимся и пообедаем в ресторане с видом на горы — все блюда шеф-повар готовит из местных алтайских продуктов. Затем у вас будет свободное время на отдых. Можно уединиться, почитать книгу под пение птиц и шум реки или погулять по территории, сходить на массаж, расслабиться в SPA, покататься на велосипедах, поиграть в бадминтон и настольные игры.
Вечером поужинаем в ресторане и, если позволит погода, устроим посиделки у костра под звёздным небом с дегустацией местных настоек.
Треккинг по ущелью Че-Чкыш, рафтинг по Катуни или отдых в глэмпинге
Сегодня утром совершим небольшой лёгкий треккинг в горное ущелье Че-Чкыш. Пройдём тропой шамана к смотровой площадке и насладимся видами долины. Кадры здесь получаются великолепные!
Возвратившись в глэмпинг, отдохнём и пообедаем. А затем желающие отправятся на рафтинг по Катуни. Вы зарядитесь положительными эмоциями, а на память у вас останутся фото и видео. Те, кто не захочет участвовать в сплаве, могут остаться в глэмпинге и провести время на своё усмотрение.
Вечером соберёмся за ужином в ресторане и потом посидим у потрескивающего костра.
Отъезд
После завтрака соберём вещи, прогуляемся по территории глэмпинга, если позволит время до вылета, и поедем в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|84 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и угощения
- Встреча в аэропорту, трансфер в аэропорт (групповой) и трансферы во все дни по маршруту
- Экскурсии и поездки по программе
- Джипинг на перевал Кату-Ярык, в долину Чулышман и другие достопримечательности
- Переправа на лодке по реке в долине Чулышман
- Входные билеты на все локации по программе
- Сопровождение организатором 24/7
- Развлекательная программа в глэмпинге (бадминтон, настольные игры, петанк, качели)
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды и ужины
- Рафтинг - 1900 руб
- Страховка
- Личные расходы
- Обратите внимание: стоимость тура со стартом 11 августа составляет 73 000 руб