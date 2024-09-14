В поездке с нами вас ждут самые популярные достопримечательности Горного Алтая и максимальный комфорт. Мы прокатимся по Чуйскому тракту, наслаждаясь пейзажами, похожими на фотозаставки для компьютеров. Полюбуемся видами на слияние

Чуи и Катуни и снежной панорамы Северо-Чуйского хребта. Прокатимся на джипах в долину Чулышман и устроим рафтинг для желающих. А две ночи проведём в аутентичном и стильном глэмпинге, соседствующем с горными вершинами и рекой. Будем пробовать вкусные блюда от шеф-повара и авторские настойки, вечерами собираться у костра под звёздным небом и отдыхать на пляже, если позволит погода.

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Описание тура

Организационные детали

Мы продумали каждую мелочь, чтобы вам было интересно, красиво, комфортно и вкусно: 24/7 с вами сам организатор, который будет проводником в путешествии.

Маршрут без сложностей: физических нагрузок не будет, по достопримечательностям будем ходить без спешки, минимум смены отелей.

Вкусные, сытные и красивые завтраки. А также разнообразный выбор блюд на обед и ужин. Уединенный, стильный глемпинг в окружении гор с огромной территорией и пляжем. Комфортное проживание даже вдали от цивилизации, в самом конце Чуйского тракта.