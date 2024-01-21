VIP-туры в Горно-Алтайске с премиальным подходом

Найдено 4 тура в категории «VIP-туры» в Горно-Алтайске, цены от 110 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алтай - перезагрузка. Конный премиум-тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Алтай - перезагрузка. Конный премиум-тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Выше облаков, наравне с ветром, в компании людей, чьи сердца горят любовью к Алтаю и лошадям, в местах, недоступных простому туристу пройдет этот конный премиум-тур»
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
110 000 за человека
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
14 июня в 10:00
20 июня в 10:00
148 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    21 января 2024
    Алтай - перезагрузка. Конный премиум-тур
    Организатору огромная благодарность не только за сам тур, но и за теплое, домашнее и душевное отношение к туристам! Сама организация тура просто великолепна, начиная от толковых и ответственных инструкторов заканчивая прекраснейшей кухней. Вообщем, всем советую, не пожалеете ни разу!
  • А
    Алексей
    17 января 2024
    Алтай - перезагрузка. Конный премиум-тур
    Природа впечатляет.
  • Н
    Никита
    12 ноября 2023
    Алтай - перезагрузка. Конный премиум-тур
    Об организаторах тура сложилось хорошее впечатление, каких-либо нареканий, замечаний нет. Люди очень доброжелательные, ответственные, своё дело знают, в трудной ситуации чем смогут помогут. Видно, что стараются делать свою работу хорошо.
    Об организаторах тура сложилось хорошее впечатление, каких-либо нареканий, замечаний нет. Люди очень доброжелательные, ответственные, своё делоОб организаторах тура сложилось хорошее впечатление, каких-либо нареканий, замечаний нет. Люди очень доброжелательные, ответственные, своё делоОб организаторах тура сложилось хорошее впечатление, каких-либо нареканий, замечаний нет. Люди очень доброжелательные, ответственные, своё делоОб организаторах тура сложилось хорошее впечатление, каких-либо нареканий, замечаний нет. Люди очень доброжелательные, ответственные, своё делоОб организаторах тура сложилось хорошее впечатление, каких-либо нареканий, замечаний нет. Люди очень доброжелательные, ответственные, своё делоОб организаторах тура сложилось хорошее впечатление, каких-либо нареканий, замечаний нет. Люди очень доброжелательные, ответственные, своё делоОб организаторах тура сложилось хорошее впечатление, каких-либо нареканий, замечаний нет. Люди очень доброжелательные, ответственные, своё делоОб организаторах тура сложилось хорошее впечатление, каких-либо нареканий, замечаний нет. Люди очень доброжелательные, ответственные, своё дело

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «VIP-туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Алтай - перезагрузка. Конный премиум-тур
  2. К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "VIP-туры" можно забронировать 4 тура от 110 000 до 148 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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