Д Дарья

Организатору огромная благодарность не только за сам тур, но и за теплое, домашнее и душевное отношение к туристам! Сама организация тура просто великолепна, начиная от толковых и ответственных инструкторов заканчивая прекраснейшей кухней. Вообщем, всем советую, не пожалеете ни разу!