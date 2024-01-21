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Авторский тур
12 дней
Алтай - перезагрузка. Конный премиум-тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Выше облаков, наравне с ветром, в компании людей, чьи сердца горят любовью к Алтаю и лошадям, в местах, недоступных простому туристу пройдет этот конный премиум-тур»
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
14 июня в 10:00
20 июня в 10:00
148 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья21 января 2024Организатору огромная благодарность не только за сам тур, но и за теплое, домашнее и душевное отношение к туристам! Сама организация тура просто великолепна, начиная от толковых и ответственных инструкторов заканчивая прекраснейшей кухней. Вообщем, всем советую, не пожалеете ни разу!
- ААлексей17 января 2024Природа впечатляет.
- ННикита12 ноября 2023Об организаторах тура сложилось хорошее впечатление, каких-либо нареканий, замечаний нет. Люди очень доброжелательные, ответственные, своё дело знают, в трудной ситуации чем смогут помогут. Видно, что стараются делать свою работу хорошо.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «VIP-туры»
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Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "VIP-туры" можно забронировать 4 тура от 110 000 до 148 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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