Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту осенью

Тур выходного дня на Алтай
Посещение самых известных мест Алтая, таких как Чуйский тракт с его горными перевалами, слияние рек, Марсианские горы и Гейзерное озеро. Мы сможем увидеть всё это своими глазами и получить незабываемые
впечатления.

У нас предусмотрены фотостопы, чтобы мы могли сделать множество классных фотографий, а также возможность организовать совместный пикник на берегу реки, чтобы провести время на Алтае в атмосфере душевности. Тур проводится при сборе группы от 5 человек. Оставьте заявку, чтобы узнать сколько участников на данный момент.

Ближайшие даты:
5
сен12
сен3
окт10
окт

Программа тура по дням

1 день

Путешествие по Чуйскому тракту

Уважаемые гости, для вашего удобства у нас есть два варианта начала тура.

Первый вариант - раннее утро из курорта Белокуриха, второй - 09:30 из аэропорта Горно-Алтайск.

Итак, после сбора группы мы начинаем наше незабываемое путешествие по знаменитой Чуйской трассе.

Она прекрасна как по качеству дорог, так и по живописным пейзажам, которые будут поражать вас с каждым новым километром.

Мы сделаем несколько остановок в наиболее живописных местах, а на горных перевалах вы сможете приобрести сувениры в местных лавках.

За перевалами вас ждут удивительные пейзажи, которые не оставят вас равнодушными.

Мы проедем почти до самой границы с Монголией, останется всего 60 километров.

По прибытии на туристический комплекс вас ждет ужин и комфортный отдых после насыщенного дня.

2 день

Марсианские горы и Гейзерное озеро

Этот день внесет яркость!

Именно яркость, т. к. поедем на цветные горы под названием Марс.

Завтракаем и в путь.

Продолжая путешествие по удивительному Чуйскому тракту удивимся белкам Северо-Чуйского хребта.

Это очень красиво!

Далее еще одно удивление – Марсианские горы – замечательно место для фотографов, для любителей геологии и для любителей красот.

Эти необыкновенные по красоте холмы, будто кем-то разрисованы разными цветами.

Это уникальное место в с. Кызыл-Чин, что с тюркского переводится как «красное ущелье».

Каждый слой формировался в определенный период.

От времени зависит какой цвет приобрела порода.

Как говорят ученые, красно-коричневой слои сформировались более чем 300 млн. лет назад.

И когда то здесь было древнее море.

Исследование породы показали, что вода в нём была солёной.

То есть, когда-то на Алтае была тёплое солёное море!

После оледенения возникали пресные озера.

Таким образом, почва долины перед ущельем Кызыл-Чина это глина древнего озера.

К этому же периоду относятся и зеленые тона.

Порода состоят из глины с примесью песчаника и известняка.

Вам экскурсовод расскажет интересные факты, легенды.

Вы увидите все местные достопримечательности Чуйского тракта и сделаете незабываемые снимки.

Далее мы направимся к Гейзерному озеру, которое привлекает туристов своими неповторимыми рисунками на дне и яркой бирюзовой водой.

Завершим нашу экскурсию в Горно-Алтайске, куда мы прибудем примерно в 20:00, или в Белокурихе около 22:00.

Если после тура вам понадобится отель, пожалуйста, сообщите об этом вашему менеджеру, и он поможет подобрать подходящий вариант.

Оплата за вход на Гейзерное озеро и Марсианские горы оплачивается отдельно.
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместноеДоп. место
19 80022 50013 000

Варианты проживания

Гостиница в с. Акташ / с. КошАгач

1 ночь
Отель в с. Акташ или с. Кош-Агач (по наличию мест). Номера с удобствами.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице
  • 1 завтрак, 1 ужин
  • Экскурсии по программе
  • Трансфер и сопровождение
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Питание на маршруте
  • Оплата за вход на объекты 700 руб
Место начала и завершения?
Алтайский край, Белокуриха / г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь по сезону, теплая кофта, куртка, шапку, запасные личные вещи.

2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.

3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах – берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

