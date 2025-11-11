1 день

Путешествие по Чуйскому тракту

Уважаемые гости, для вашего удобства у нас есть два варианта начала тура.

Первый вариант - раннее утро из курорта Белокуриха, второй - 09:30 из аэропорта Горно-Алтайск.

Итак, после сбора группы мы начинаем наше незабываемое путешествие по знаменитой Чуйской трассе.

Она прекрасна как по качеству дорог, так и по живописным пейзажам, которые будут поражать вас с каждым новым километром.

Мы сделаем несколько остановок в наиболее живописных местах, а на горных перевалах вы сможете приобрести сувениры в местных лавках.

За перевалами вас ждут удивительные пейзажи, которые не оставят вас равнодушными.

Мы проедем почти до самой границы с Монголией, останется всего 60 километров.

По прибытии на туристический комплекс вас ждет ужин и комфортный отдых после насыщенного дня.

