Программа тура по дням
Путешествие по Чуйскому тракту
Уважаемые гости, для вашего удобства у нас есть два варианта начала тура.
Первый вариант - раннее утро из курорта Белокуриха, второй - 09:30 из аэропорта Горно-Алтайск.
Итак, после сбора группы мы начинаем наше незабываемое путешествие по знаменитой Чуйской трассе.
Она прекрасна как по качеству дорог, так и по живописным пейзажам, которые будут поражать вас с каждым новым километром.
Мы сделаем несколько остановок в наиболее живописных местах, а на горных перевалах вы сможете приобрести сувениры в местных лавках.
За перевалами вас ждут удивительные пейзажи, которые не оставят вас равнодушными.
Мы проедем почти до самой границы с Монголией, останется всего 60 километров.
По прибытии на туристический комплекс вас ждет ужин и комфортный отдых после насыщенного дня.
Марсианские горы и Гейзерное озеро
Этот день внесет яркость!
Именно яркость, т. к. поедем на цветные горы под названием Марс.
Завтракаем и в путь.
Продолжая путешествие по удивительному Чуйскому тракту удивимся белкам Северо-Чуйского хребта.
Это очень красиво!
Далее еще одно удивление – Марсианские горы – замечательно место для фотографов, для любителей геологии и для любителей красот.
Эти необыкновенные по красоте холмы, будто кем-то разрисованы разными цветами.
Это уникальное место в с. Кызыл-Чин, что с тюркского переводится как «красное ущелье».
Каждый слой формировался в определенный период.
От времени зависит какой цвет приобрела порода.
Как говорят ученые, красно-коричневой слои сформировались более чем 300 млн. лет назад.
И когда то здесь было древнее море.
Исследование породы показали, что вода в нём была солёной.
То есть, когда-то на Алтае была тёплое солёное море!
После оледенения возникали пресные озера.
Таким образом, почва долины перед ущельем Кызыл-Чина это глина древнего озера.
К этому же периоду относятся и зеленые тона.
Порода состоят из глины с примесью песчаника и известняка.
Вам экскурсовод расскажет интересные факты, легенды.
Вы увидите все местные достопримечательности Чуйского тракта и сделаете незабываемые снимки.
Далее мы направимся к Гейзерному озеру, которое привлекает туристов своими неповторимыми рисунками на дне и яркой бирюзовой водой.
Завершим нашу экскурсию в Горно-Алтайске, куда мы прибудем примерно в 20:00, или в Белокурихе около 22:00.
Если после тура вам понадобится отель, пожалуйста, сообщите об этом вашему менеджеру, и он поможет подобрать подходящий вариант.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|Доп. место
|19 800
|22 500
|13 000
Варианты проживания
Гостиница в с. Акташ / с. КошАгач
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- 1 завтрак, 1 ужин
- Экскурсии по программе
- Трансфер и сопровождение
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
- Питание на маршруте
- Оплата за вход на объекты 700 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь по сезону, теплая кофта, куртка, шапку, запасные личные вещи.
2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах – берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.