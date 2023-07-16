Из поездки привезём самые сочные кадры с красными марсианскими пейзажами,
Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся:
- Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Обязательно штаны, футболки, толстовка, головной убор от солнца. Купальник, ветровка. Одежда должна быть ветрозащитной и закрытой.
- Теплые вещи на ночь: флиска, шапка и куртка не продуваемая и влагозащищенная
- Дождевик
- Трекинговая прочная обувь. Легкие кеды для города и лагеря.
- Запасное белье.
- Трекинговые палки (желательно)
- Средства личной гигиены. Купальник.
- Солнцезащитные очки, крем от загара. Страховка от клещей, средства от клещей.
- Документы и деньги
- Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
- Мобильный телефон, камера, павербанк.
- Рюкзак/сумка. Чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать.
Питание. В программу тура входит 3-разовое питание (с обеда 1-го дня по завтрак 7-го).
Транспорт. Микроавтобус, транспорт повышенной проходимости.
Возраст участников. От 14 лет.
Уровень сложности. Средний. Активные передвижения, маршруты до 25 км. Нужна базовая физподготовка.
Программа тура по дням
Аил, моторафтинг по Катуни, перевал Семинский
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска до 10:00 и отправляемся исследовать красоты Алтая. Сперва посетим Алтайский Аил: узнаем больше об обычаях, мировоззрении и быте коренного народа. Также насладимся горловым пением Кай.
После национального обеда нас ждёт экстремальное приключение — рафтинг по бирюзе Катуни с опытными инструкторами. Затем на моторной лодке доберёмся до другого берега реки, чтобы увидеть, как переливаются на солнце струи Камышлинского водопада, срывающиеся со скал. Любители острых ощущений смогут окунуться в холодные воды.
Также отправимся в путешествие по Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог в мире. Побываем на самой высокой его части — перевале Семинском, высотой 1717 метров. Большинство путешественников сюда не добираются, поэтому мы сможем побыть наедине с природой и без спешки прогуляться, вдыхая свежий воздух и фотографируя.
Вечером заселимся в глэмпинг в Онгудае, а за ужином познакомимся и поделимся впечатлениями.
Слияние Катуни и Учи, Калбак-Таш
Петляя по серпантину, доберёмся до перевала Чике-Таман и полюбуемся бесконечными зелёными полотнами с лентой дорог в окружении вершин и неприступных скал.
Увидим, как лазурь Катуни сливается с молочными водами Чуи — обязательное место для фото-стопа и самых эффектных кадров.
Ближе познакомимся с историей Алтая и посетим археологический памятник Калбак-Таш, где сохранилась наскальная живопись возрастом 2,5-8 тысяч лет! За несколько веков на камнях появилось около 3000 рисунков, изображающих сцены охоты, животных и людей.
По пути в гостевой дом проедем живописные обзорные площадки. После заселения поужинаем под звёздным небом — оно здесь покажется как никогда низким, словно только протянешь руку и точно дотронешься.
Гейзерное озеро и Алтайский Марс
В 9:00 поедем на Гейзерное озеро пронзительного бирюзового цвета с причудливыми, будто космическими, узорами на поверхности. Причина необычного вида в деятельности родников, что выбрасывают в озеро смесь глины и песка.
Продолжим тему космоса и высадимся на Алтайский Марс. Добраться сюда можно только на машинах высокой проходимости. Вы окажетесь в долине с разноцветными скалами, где смешиваются и красный, и оранжевый и даже местами фиолетовый оттенки. Всё благодаря содержанию в горах ртутной руды.
На обратном пути в Курайской степи полюбуемся заснеженными вершинами, уходящими за облака, и проедем через Красные ворота, где над дорогой склоняются крутые красные скалы.
Остановимся у озера Киделю, в глади которого живописно отражаются горы. По рассказам местных, некогда здесь проходили шаманские обряды, а место имеет мощную энергетику.
Вечером заселимся в гостевой дом в селе Улаган.
Долина Чулышман, перевал Кату-Ярык и треккинг до водопада Куркуре
Проснёмся пораньше и отправимся в путь. Сегодня вас ждёт интернет-детокс: весь день не будет связи и интернета. Зато будет много самых невероятных пейзажей и видов.
Побываем в долине реки Чулышман, через которую когда-то проходили кочевники в Западную Монголию. Напоминанием о них остались курганы. Самое известное из захоронений вождей — «Пазырыкские курганы» периода 5-3 века до н. э., где были найдены мумифицированные тела представителей знати, оружие и предметы быта.
От достопримечательностей рукотворных — к чудесам природным. По захватывающему дух серпантину доберёмся до перевала Кату-Ярык, что в переводе означает «твёрдая расщелина». Петляющая дорога проведёт нас через узкий проход в долину Чулышман, где мы поднимемся на смотровую площадку. Виды отсюда захватывают дух — весь перевал как на ладони с высокими горными массивами, лентами рек, обрывистыми скалами и перепадами высот в 900 метров!
Затем прогуляемся до водопада Куркуре, мощным белым потоком срывающимся со скал.
Вечером отдохнём на турбазе на берегу реки. Рецепт хорошего релакса простой: вкусный ужин у костра, баня и душевные разговоры.
Водопад Учар
После раннего завтрака нас ждёт маршрут к водопаду Учар — одному из самых труднодоступных на Алтае. Он расположен на реке Чульча, в 11 километрах от устья. Придётся пройти немалый путь, где сменяются лесные тропы и скалистые участки. Вид величественного водопада, срывающегося с высоты среди дикой природы, стоит всех усилий. Те, кто не готов к треккингу, смогут остаться в долине, где доступны конные прогулки и рафтинг. Вечером — отдых на турбазе.
Каменные грибы и Телецкое озеро
В дорогу отправимся сразу после раннего завтрака. Посетим необычное место — урочище Аккурум с каменными грибами. Вы увидите высокие столбы с плитами в виде шляпок. Высота их достигает 7 метров! Каменные изваяния постоянно меняются: то растут ввысь, а то разрушаются из-за особенностей строения склона. Учёные предполагают, что в скором времени необычные грибы могут и вовсе исчезнуть, поэтому обязательно сделаем много снимков на память.
По бездорожью с ветерком промчимся до юга Телецкого озера — одного из 15 глубочайших озёр мира с кристально чистой водой. Для многих азиатских народов водоём считается святыней и храмом девственной чистой природы.
Путешествие по озеру
Позавтракаем и поедем к Телецкому озеру. Вас ждёт увлекательная прогулка на пароме через весь водоём. Будем останавливаться в самых живописных местах, фотографироваться, гулять, а на обед сварим уху из свежей рыбы на костре и насладимся травяным чаем местного сбора. За один вояж побываем на водопадах Корбу, Чодор, Сорок Грехов, Эстюбе, Аю-Кечпес и Киште. Желающие смогут окунуться в прохладные воды. По дороге будем слушать увлекательные истории и старинные легенды Телецкого озера от капитанов-экскурсоводов.
Вы можете планировать вылет из Горно-Алтайска после 18:00 или на следующий день.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|86 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на турбазах
- 3-разовое питание (с обеда 1-го дня по завтрак 7-го)
- Трансферы по маршруту
- Трансферы из/в аэропорт Горно-Алтайска
- Прогулка на катере по Телецкому озеру
- Моторафтинг по горной реке и всё снаряжение
- Страховка
- Баня (2 раза)
- Регистрация в МЧС, все сборы и оплаты национальных парков, оформление разрешений на посещения
- Памятный сувенир
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
- Питание вне программы (2 обеда в кафе)
- Дополнительные развлечения
- Первые 5 мест - 79 000₽, остальные места - 86 000₽
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Отзывы и рейтинг
Хорошо подобрано соотношение продолжительности переездов от локации к локации и времени нахождения в различных местах. Благодаря этой сбалансированности переезды проходят легко и не утомительно, а