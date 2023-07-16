Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска до 10:00 и отправляемся исследовать красоты Алтая. Сперва посетим Алтайский Аил: узнаем больше об обычаях, мировоззрении и быте коренного народа. Также насладимся горловым пением Кай.

После национального обеда нас ждёт экстремальное приключение — рафтинг по бирюзе Катуни с опытными инструкторами. Затем на моторной лодке доберёмся до другого берега реки, чтобы увидеть, как переливаются на солнце струи Камышлинского водопада, срывающиеся со скал. Любители острых ощущений смогут окунуться в холодные воды.

Также отправимся в путешествие по Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог в мире. Побываем на самой высокой его части — перевале Семинском, высотой 1717 метров. Большинство путешественников сюда не добираются, поэтому мы сможем побыть наедине с природой и без спешки прогуляться, вдыхая свежий воздух и фотографируя.

Вечером заселимся в глэмпинг в Онгудае, а за ужином познакомимся и поделимся впечатлениями.