Мои заказы

Активно и без палаток на Алтае: моторафтинг, треккинг и вечера под звёздами

Сплавиться по Катуни, промчаться на катере по Телецкому озеру и увидеть много топовых мест
Отправляемся в путешествие по Горному Алтаю за интернет-детоксом, романтикой походов, но с комфортным проживанием, и ужинами под звёздами наедине с вершинами.

Из поездки привезём самые сочные кадры с красными марсианскими пейзажами,
читать дальшеуменьшить

завораживающим слиянием Чуи и Катуни, каменными столбами, напоминающими огромные грибы, и космическими узорами Гейзерного озера. А ещё мы познакомимся с местными традициями и бытом, послушаем горловое пение в Аиле.

Моторафтинг, прогулка на катере, катание на внедорожниках и трекинг к водопаду — отдыхать будем активно, а вечерами расслабляться в баньке!

5
5 отзывов
Активно и без палаток на Алтае: моторафтинг, треккинг и вечера под звёздами
Активно и без палаток на Алтае: моторафтинг, треккинг и вечера под звёздами
Активно и без палаток на Алтае: моторафтинг, треккинг и вечера под звёздами

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся:

  • Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Обязательно штаны, футболки, толстовка, головной убор от солнца. Купальник, ветровка. Одежда должна быть ветрозащитной и закрытой.
  • Теплые вещи на ночь: флиска, шапка и куртка не продуваемая и влагозащищенная
  • Дождевик
  • Трекинговая прочная обувь. Легкие кеды для города и лагеря.
  • Запасное белье.
  • Трекинговые палки (желательно)
  • Средства личной гигиены. Купальник.
  • Солнцезащитные очки, крем от загара. Страховка от клещей, средства от клещей.
  • Документы и деньги
  • Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
  • Мобильный телефон, камера, павербанк.
  • Рюкзак/сумка. Чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать.

Питание. В программу тура входит 3-разовое питание (с обеда 1-го дня по завтрак 7-го).

Транспорт. Микроавтобус, транспорт повышенной проходимости.

Возраст участников. От 14 лет.

Уровень сложности. Средний. Активные передвижения, маршруты до 25 км. Нужна базовая физподготовка.

Программа тура по дням

1 день

Аил, моторафтинг по Катуни, перевал Семинский

Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска до 10:00 и отправляемся исследовать красоты Алтая. Сперва посетим Алтайский Аил: узнаем больше об обычаях, мировоззрении и быте коренного народа. Также насладимся горловым пением Кай.

После национального обеда нас ждёт экстремальное приключение — рафтинг по бирюзе Катуни с опытными инструкторами. Затем на моторной лодке доберёмся до другого берега реки, чтобы увидеть, как переливаются на солнце струи Камышлинского водопада, срывающиеся со скал. Любители острых ощущений смогут окунуться в холодные воды.

Также отправимся в путешествие по Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог в мире. Побываем на самой высокой его части — перевале Семинском, высотой 1717 метров. Большинство путешественников сюда не добираются, поэтому мы сможем побыть наедине с природой и без спешки прогуляться, вдыхая свежий воздух и фотографируя.

Вечером заселимся в глэмпинг в Онгудае, а за ужином познакомимся и поделимся впечатлениями.

Аил, моторафтинг по Катуни, перевал СеминскийАил, моторафтинг по Катуни, перевал СеминскийАил, моторафтинг по Катуни, перевал Семинский
2 день

Слияние Катуни и Учи, Калбак-Таш

Петляя по серпантину, доберёмся до перевала Чике-Таман и полюбуемся бесконечными зелёными полотнами с лентой дорог в окружении вершин и неприступных скал.

Увидим, как лазурь Катуни сливается с молочными водами Чуи — обязательное место для фото-стопа и самых эффектных кадров.

Ближе познакомимся с историей Алтая и посетим археологический памятник Калбак-Таш, где сохранилась наскальная живопись возрастом 2,5-8 тысяч лет! За несколько веков на камнях появилось около 3000 рисунков, изображающих сцены охоты, животных и людей.

По пути в гостевой дом проедем живописные обзорные площадки. После заселения поужинаем под звёздным небом — оно здесь покажется как никогда низким, словно только протянешь руку и точно дотронешься.

Слияние Катуни и Учи, Калбак-ТашСлияние Катуни и Учи, Калбак-ТашСлияние Катуни и Учи, Калбак-ТашСлияние Катуни и Учи, Калбак-ТашСлияние Катуни и Учи, Калбак-Таш
3 день

Гейзерное озеро и Алтайский Марс

В 9:00 поедем на Гейзерное озеро пронзительного бирюзового цвета с причудливыми, будто космическими, узорами на поверхности. Причина необычного вида в деятельности родников, что выбрасывают в озеро смесь глины и песка.

Продолжим тему космоса и высадимся на Алтайский Марс. Добраться сюда можно только на машинах высокой проходимости. Вы окажетесь в долине с разноцветными скалами, где смешиваются и красный, и оранжевый и даже местами фиолетовый оттенки. Всё благодаря содержанию в горах ртутной руды.

На обратном пути в Курайской степи полюбуемся заснеженными вершинами, уходящими за облака, и проедем через Красные ворота, где над дорогой склоняются крутые красные скалы.

Остановимся у озера Киделю, в глади которого живописно отражаются горы. По рассказам местных, некогда здесь проходили шаманские обряды, а место имеет мощную энергетику.

Вечером заселимся в гостевой дом в селе Улаган.

Гейзерное озеро и Алтайский МарсГейзерное озеро и Алтайский МарсГейзерное озеро и Алтайский МарсГейзерное озеро и Алтайский МарсГейзерное озеро и Алтайский Марс
4 день

Долина Чулышман, перевал Кату-Ярык и треккинг до водопада Куркуре

Проснёмся пораньше и отправимся в путь. Сегодня вас ждёт интернет-детокс: весь день не будет связи и интернета. Зато будет много самых невероятных пейзажей и видов.

Побываем в долине реки Чулышман, через которую когда-то проходили кочевники в Западную Монголию. Напоминанием о них остались курганы. Самое известное из захоронений вождей — «Пазырыкские курганы» периода 5-3 века до н. э., где были найдены мумифицированные тела представителей знати, оружие и предметы быта.

От достопримечательностей рукотворных — к чудесам природным. По захватывающему дух серпантину доберёмся до перевала Кату-Ярык, что в переводе означает «твёрдая расщелина». Петляющая дорога проведёт нас через узкий проход в долину Чулышман, где мы поднимемся на смотровую площадку. Виды отсюда захватывают дух — весь перевал как на ладони с высокими горными массивами, лентами рек, обрывистыми скалами и перепадами высот в 900 метров!

Затем прогуляемся до водопада Куркуре, мощным белым потоком срывающимся со скал.

Вечером отдохнём на турбазе на берегу реки. Рецепт хорошего релакса простой: вкусный ужин у костра, баня и душевные разговоры.

Долина Чулышман, перевал Кату-Ярык и треккинг до водопада КуркуреДолина Чулышман, перевал Кату-Ярык и треккинг до водопада КуркуреДолина Чулышман, перевал Кату-Ярык и треккинг до водопада КуркуреДолина Чулышман, перевал Кату-Ярык и треккинг до водопада Куркуре
5 день

Водопад Учар

После раннего завтрака нас ждёт маршрут к водопаду Учар — одному из самых труднодоступных на Алтае. Он расположен на реке Чульча, в 11 километрах от устья. Придётся пройти немалый путь, где сменяются лесные тропы и скалистые участки. Вид величественного водопада, срывающегося с высоты среди дикой природы, стоит всех усилий. Те, кто не готов к треккингу, смогут остаться в долине, где доступны конные прогулки и рафтинг. Вечером — отдых на турбазе.

Водопад УчарВодопад Учар
6 день

Каменные грибы и Телецкое озеро

В дорогу отправимся сразу после раннего завтрака. Посетим необычное место — урочище Аккурум с каменными грибами. Вы увидите высокие столбы с плитами в виде шляпок. Высота их достигает 7 метров! Каменные изваяния постоянно меняются: то растут ввысь, а то разрушаются из-за особенностей строения склона. Учёные предполагают, что в скором времени необычные грибы могут и вовсе исчезнуть, поэтому обязательно сделаем много снимков на память.

По бездорожью с ветерком промчимся до юга Телецкого озера — одного из 15 глубочайших озёр мира с кристально чистой водой. Для многих азиатских народов водоём считается святыней и храмом девственной чистой природы.

Каменные грибы и Телецкое озероКаменные грибы и Телецкое озероКаменные грибы и Телецкое озероКаменные грибы и Телецкое озеро
7 день

Путешествие по озеру

Позавтракаем и поедем к Телецкому озеру. Вас ждёт увлекательная прогулка на пароме через весь водоём. Будем останавливаться в самых живописных местах, фотографироваться, гулять, а на обед сварим уху из свежей рыбы на костре и насладимся травяным чаем местного сбора. За один вояж побываем на водопадах Корбу, Чодор, Сорок Грехов, Эстюбе, Аю-Кечпес и Киште. Желающие смогут окунуться в прохладные воды. По дороге будем слушать увлекательные истории и старинные легенды Телецкого озера от капитанов-экскурсоводов.

Вы можете планировать вылет из Горно-Алтайска после 18:00 или на следующий день.

Путешествие по озеруПутешествие по озеруПутешествие по озеруПутешествие по озеруПутешествие по озеруПутешествие по озеру

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник86 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на турбазах
  • 3-разовое питание (с обеда 1-го дня по завтрак 7-го)
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в аэропорт Горно-Алтайска
  • Прогулка на катере по Телецкому озеру
  • Моторафтинг по горной реке и всё снаряжение
  • Страховка
  • Баня (2 раза)
  • Регистрация в МЧС, все сборы и оплаты национальных парков, оформление разрешений на посещения
  • Памятный сувенир
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Питание вне программы (2 обеда в кафе)
  • Дополнительные развлечения
  • Первые 5 мест - 79 000₽, остальные места - 86 000₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска до 10:00
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар
Динар — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 141 туриста
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов. С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые
читать дальшеуменьшить

и нестандартные локации. В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху. Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни. Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии. «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Оксана
Очень классное во всех отношениях путешествие!

Хорошо подобрано соотношение продолжительности переездов от локации к локации и времени нахождения в различных местах. Благодаря этой сбалансированности переезды проходят легко и не утомительно, а
читать дальшеуменьшить

сами локации очень интересны. И это были не только известные туристические места, но и очень много тех локаций, которые мало посещают туристы, но от этого они не менее интересны и красивы.

Кроме того, надо отдать должное Динару - вся организация маршрута была на очень высоком уровне. Не было никаких заминок ни с транспортом, ни с сопровождением, ни с проживанием. А все возникающие вопросы решались очень четко и оперативно. Внимание было уделено комфорту каждого участника. Динар действительно с душой подходит к своему делу, внимательно и терпеливо выслушивает пожелания каждого и стремится их учесть. Поэтому на маршруте все решается четко и оперативно.

Атмосфера в группе на протяжении всего путешествия была очень спокойной и доброжелательной. И это тоже не без участия Динара, по моему мнению, каков организатор - такова и группа.

Итог - когда вы едете в тур с Динаром, вы попадаете в надежные руки, и уже можно не беспокоиться о самом путешествии, а сосредоточиться на отдыхе и впечатлениях от посещения самих мест. Это как хороший заботливый поддерживающий корсет, на который можно опереться. Такое не везде сейчас встретишь и это очень ценно.

Я очень благодарна Динару и его коллегам за это чудесное путешествие и обязательно поеду куда-то еще с этим надежным и уже проверенным гидом, и буду рекомендовать его своим знакомым)

Очень классное во всех отношениях путешествие!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Вернулась с Алтая совсем недавно, а впечатления всё ещё свежие и переполняют 😊 Это было не просто путешествие, а настоящее приключение, которое тронуло меня до глубины души 🥰 Горы там
читать дальшеуменьшить

такие величественные, что словами не описать. Каждая вершина кажется произведением искусства, а воздух настолько прозрачный и чистый, будто хрустальный. Озёра и реки переливаются бирюзой и изумрудом, отражая небо и горные склоны. Природа здесь дикая, нетронутая, именно такая, какой её задумали. Гулять по этим местам и дышать свежим воздухом — одно удовольствие. А поездки верхом на лошадях оставили просто незабываемые ощущения!
Большое спасибо организаторам и Динару за вдохновение и такую классную поездку ❤️ Алтай попал прямо в сердце!

Вам был полезен этот отзыв?
С
Отправилась на Алтай с данной командой и осталась под сильным впечатлением. Вернулась домой в полном восторге. Все было грамотно организовано: и питание, и маршрут, все четко продумано. Я знала, что
читать дальшеуменьшить

в некоторых местах комфорт будет попроще, поэтому не было никаких сюрпризов, меня полностью устроило👍🏻 Наша гид Эльза просто лучик солнца, постоянно интересовалась как мы, подбадривала, переживала и всегда было здорово с ней поговорить. Надеюсь, в следующем путешествии снова пересечемся 😌 От души ставлю пятерку всей команде, желаю вам успехов и побольше классных людей в туристах!!!

Вам был полезен этот отзыв?
С
Очень понравилась организация поездки по Горному Алтаю. Обычно путешествую по разным уголкам России, выбираю разных туроператоров, Алтай уже не впервые посещаю. Но этот тур просто превзошёл все мои ожидания. Маршрут
читать дальшеуменьшить

был очень тщательно составлен, учитывали даже мелочи, от коротких остановок до еды. Не было утомительных и долгих переездов, на каждом месте оставалось время, чтоб насладиться атмосферой. К питанию тоже подошли с вниманием, каждому участнику подбирали индивидуально. Особенно хочу сказать спасибо гиду Ольге, она смогла создать очень тёплую и дружелюбную обстановку в нашей группе.

Вам был полезен этот отзыв?
С
Только что вернулась с Алтая, и это был мой первый опыт авторского тура. Могу сказать, что это лучшее решение, которое я приняла, отправившись с вами. Программа очень насыщенная, днём мы
читать дальшеуменьшить

много двигались и активно отдыхали, а вечера проходили тепло и душевно: баня, песни под звёзды. Я чувствую себя отдохнувшей и полной сил. Гид Ольга — настоящий профессионал и замечательный человек, потому что она знает ответы на любые вопросы и никогда не оставит в трудной ситуации 😌❤️

Вам был полезен этот отзыв?

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры на «Активно и без палаток на Алтае: моторафтинг, треккинг и вечера под звёздами»

Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
На машине
На теплоходе
На микроавтобусе
6 дней
16 отзывов
Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
Посетить Алтайский Марс, разгадать тайну местного Стоунхенджа и прокатиться по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00. По запросу можем в...
14 июн в 08:00
21 июн в 08:00
74 900 ₽ за человека
Алтай - активный: конная прогулка, лёгкий сплав и треккинг к горным озёрам + топовые локации
На машине
Конные прогулки
5 дней
6 отзывов
Алтай - активный: конная прогулка, лёгкий сплав и треккинг к горным озёрам + топовые локации
Научиться сидеть в седле, сплавиться по Катуни, побывать на Марсе и увидеть Гейзерное озеро
Начало: Горно-Алтайск, 9:00-10:30. Встретим вас в аэропорт...
13 июн в 08:00
16 июн в 08:00
79 900 ₽ за человека
От Горно-Алтайска до Монголии через Телецкое озеро: в мини-группе на Алтай
На машине
7 дней
5 отзывов
От Горно-Алтайска до Монголии через Телецкое озеро: в мини-группе на Алтай
Увидеть два Марса, посетить Гейзерное озеро, рассмотреть петроглифы и заглянуть на Патмос
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00 или по договорённос...
17 июн в 10:00
24 июн в 10:00
66 000 ₽ за человека
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт в мини-группе
На машине
7 дней
6 отзывов
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт в мини-группе
Насладиться видами горных рек и самой красивой дороги в России
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска или сам Горно-Алтайск, 9:0...
14 июн в 08:00
21 июн в 08:00
79 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска
86 000 ₽ за человека