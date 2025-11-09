Мои заказы

Ретрит на Алтай. Замедление

Женский тур на Алтай, в котором Вы забудете о суете и почувствуете каждый момент. Природа, медитации и йога для перезагрузки. Представьте: Вы стоите посреди гор, воздух такой свежий, что им
буквально хочется надышаться впрок. И в этот момент вдруг понимаете: Вы здесь не просто так, а для того, чтобы вернуться к себе. Мы видели, как люди приезжают сюда уставшими, загруженными, потерянными.

А уезжают другими: спокойными, вдохновленными, с тем самым светом в глазах, который мы часто теряем в суете.

Ретрит на Алтай. Замедление
Ближайшие даты:
31
июл

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Женский круг. Конная прогулка. Баня и горячий чан. Ужин у костра

Вы прилетаете в аэропорт, а мы уже ждем Вас с теплом и заботой.

За завтраком в женском кругу будет легко и просто — будто мы давно знакомы.

После заселяемся в удивительный отель «Мирамирам» — это место про уют и душу.

Мягкие пледы, дерево, запах свежего воздуха из окна, а виды такие, что вы можете смотреть часами.

Днём мы отправимся к лошадям.

Прогулка верхом по бескрайним просторам подарит ощущение свободы и лёгкости.

А вечером нас ждёт баня и горячий чан под открытым небом.

Мы все приехали разными, и уже в первый вечер, за ужином у костра, мы начнем говорить друг с другом.

О чём-то глубоком, настоящем.

Встреча. Женский круг. Конная прогулка. Баня и горячий чан. Ужин у костра
2 день

Мощь Катуни. Храм звука. Медитации

Начнем день с неспешного завтрака в отеле: за окном видны горы, а вы на терасе наслаждаетесь ароматным кофе.

Затем мы отправимся к Ороктойскому мосту.

Здесь вы увидите Катунь во всей её мощи.

Это место про энергию, которая пробуждает внутреннюю силу.

Следующая остановка — единственный в России Храм звука.

Мы ляжем на пол, а звуки чаш, вибраций и мелодий заполнят пространство.

Закрываете глаза — и ощущаете, как где-то внутри наступает гармония.

Пообедаем в отеле, а после — медитация.

Это время, когда ты обращаешься к себе.

Вечером мы вновь соберемся у костра, чтобы обсудить день и свои эмоции.

Мощь Катуни. Храм звука. Медитации
3 день

Чуйский тракт. Семинский перевал. Концерт горлового пения

Утром мы выезжаем по Чуйскому тракту — самой красивой дороге мира.

Каждый километр этого пути — история, захватывающая дух.

Мы остановимся на Семинском перевале, чтобы вдохнуть свежий воздух, сделать фото и просто побыть в моменте.

На обед заезжаем в уютный ресторан.

Здесь каждая деталь — про душевность, от кухни из свежих местных продуктов до людей, которые встречают вас с искренними улыбками.

Вечером — концерт горлового пения и ужин у костра.

Это вечер, который пробуждает в душе что-то глубокое.

А звёзды над горами наполняют ночь магией.

Чуйский тракт. Семинский перевал. Концерт горлового пения
4 день

Гейзерное озеро и Алтайский Марс. Медитация под звездами

Утро начинается у Гейзерного озера.

Вокруг тишина, вода будто зеркало, отражает небо и деревья.

Ты стоишь и чувствуешь, как всё вокруг наполняет тебя спокойствием и силой.

Дальше — Алтайский Марс.

Красные холмы, бескрайние просторы, как на другой планете.

Мы остановимся на смотровой площадке, устроим пикник с шампанским, вкусностями и просто будем наслаждаться моментом.

А вечером — медитация под звездами.

Ты сидишь, смотришь на небо, и кажется, что внутри всё стало легко и спокойно.

Это день, который останется в сердце надолго.

Гейзерное озеро и Алтайский Марс. Медитация под звездами
5 день

База Инегень. Слияние рек. Прощальный ужин

После завтрака мы заселяемся в удивительно красивую базу Инегень.

Она находится в окружении гор, а вокруг — никого, только наша дружная женская компания.

Мы вдохнем чистый горный воздух полной грудью, чтобы ощутить невероятный прилив сил.

А самая лучшая возможность почувствовать настоящую свободу — прогуляться до слияния рек Катунь и Аргут.

Вечером мы соберемся вместе за шикарным прощальным ужином.

Это время, когда можно сказать о своих впечатлениях и чувствах, поблагодарить друг друга и понять, чего мы искренне хотим дома, по возвращению из путешествия.

База Инегень. Слияние рек. Прощальный ужин
6 день

Возвращение домой

Последнее утро в этом путешествии — неспешное, тёплое.

За завтраком в «Sol Resort»вы ощущаете, как этот тур изменил вас.

Вы стали мягче, спокойнее, ближе к себе.

Когда вы садитесь в самолёт, вы знаете: домой вы везёте не только воспоминания, но и внутреннюю гармонию, новый взгляд на себя и свою жизнь.

Это не просто тур.

Это время для себя.

Для вдохновения.

Для возвращения домой, но другим человеком.

Возвращение домой
Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в премиум отелях.

Варианты проживания

Отель «Мирамирам»

4 ночи

Эко-отель «Мирамирам» находится на берегу реки Катунь в посёлке Аскат Республики Алтай. При организации пространства все гармонично вписано в нетронутую человеком природу, в которой не вырублено ни одного дерева или куста.

К размещению представлены уютные домики с необходимым оснащением: мебелью, телевизором и сплит-системой для комфортного проживания летом, а также санузлом. Полотенца и гигиенические средства предоставляются. Доступен бесплатный интернет. Каждый дом имеет систему обогрева полов, а в больших имеется камин.

Питание организовывает уютное кафе «Солома».

Организовано коворкинг-пространство для проведения различных мероприятий, торжеств и конференций.

Отель «Мирамирам»
База отдыха «Инегень»

1 ночь

База отдыха «Инегень» располагается около одноименного села, на берегу реки Катунь. Здесь можно почувствовать единение с природой и насладиться отдыхом от городской суеты.

Все дома оснащены удобными кроватями, панорамными окнами с видом на горы, шкафом для одежды, ванной комнатой с душем и феном. В домах происходит ежедневная уборка и замена полотенец и постельного белья.

В домах установлен холодильник и электрический чайник. Можно арендовать удочку и выловить свежую рыбу, которую сразу же можно пожарить на костре.

База отдыха «Инегень»
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Горячее питание в ресторанах и на природе
  • Двухместное проживание в премиум-отелях
  • Комфортные джипы Land Cruiser
  • Круглосуточное сопровождение профессиональных турлидеров
  • Посещение бани и чана
  • Конная прогулка
  • Посещение Храма звука
  • Медитации и другие практики от местных мастеров
  • Все входы на достопримечательности
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Покупки сувениров
  • Алкоголь
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обувь:

  • удобная спортивная обувь;
  • сланцы для бани;

Одежда:

  • непромокаемая куртка;
  • красивые платья;
  • одежда для фотосессий;
  • зарядка для телефона;
  • рowerbank;
  • спортивный костюм;
  • лёгкая жилетка;
  • пара футболок;
  • нижнее белье;
  • носки (несколько пар);
  • головной убор (кепка/панама и шапка);
  • купальные принадлежности;
  • дождевик;
  • запасная одежда на случай непогоды;

Рюкзак:

  • небольшой рюкзак для воды, запасной одежды и личных вещей;

Личные вещи:

  • солнцезащитные очки;
  • гигиеническая губная помада;
  • SPF крем 50+;
  • индивидуальная аптечка;
  • бутылочка;
  • фото и/или видеоаппаратура;

Документы:

  • паспорт;
  • авиабилет;
  • страховой полис;

В отелях есть возможность отдать вещи на стирку, поэтому можно без лишних переживаний брать ручную кладь, а не багаж.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько прилететь и улететь?

Прилет:

  • прилететь в Горно-Алтайск нужно до 10:00 утра;
  • прямые рейсы из Москвы обычно осуществляются:
    • Аэрофлот (вылет в 00:10 или 01:05 ночи в день начала тура)
    • S7 (вылет в 23:55 накануне)
  • если подходящий рейс найти не удалось, рекомендуем прилететь за день до начала тура;
  • в случае более позднего прилёта трансфер необходимо организовать самостоятельно.

Вылет:

  • билет рекомендуем брать не раньше 18 часов в последний день тура.
Нужны ли наличные?

Да, лучше взять с собой запас наличных средств на сувениры (10 000-15 000 рублей). В некоторых местах можно рассчитываться переводом, терминалы есть не везде.

Нужен ли пропуск в приграничную зону?

Для граждан РФ пропуск не нужен. Но если Вы не являетесь гражданином РФ, то в этом случае вам за месяц нужно позаботиться о пропусках в приграничную зону. А также подготовить наличные в рублях. Не забудьте о медицинских страховках.

Если решили задержаться на Алтае?

Где можно остановиться:

  • отель «Игман» в Горно-Алтайске;
  • гранд отель «Алтай 3*» в Горно-Алтайске;
  • парк отель «Шишка» в Майме;
  • гостиница «Август глэмпинг» в Манжероке;
  • отель «Геометрика» в Манжероке;
  • база отдыха «Тан Алтай» в Усть-Сема;
  • эко-отель «Алтика» в Майме;
  • отель «Этника» в Черемшанке;
  • отель «Гранд Шале Алтай» в Манжероке;
  • всесезонный курорт «Манжерок» в Манжероке;
  • эко-отель «Мирамирам» в селе Анос.

Где поесть:

  • ресторан «Музей» в Горно-Алтайске;
  • ресторан «Рерих» в Горно-Алтайске;
  • ресторан «Rest N16» в Горно-Алтайске;
  • ресторан «Лампа» в Камлаке;
  • ресторан «СенаСтог» в Камлаке.

Куда сходить:

  • музей имени Анохина в Горно-Алтайске;
  • центральный парк в Горно-Алтайске;
  • ВК «Манжерок»;
  • палеопарк в Элекмонаре;
  • комплекс «Рублевка» с бассейном;
  • деревня мастеров в селе Аскат;
  • ярмарочное колесо в Чепоше.

Что можно приобрести в качестве сувениров?

  • монгольские изделия из шерсти и кашемира;
  • музыкальные инструменты:
    • комус;
    • поющие чаши;
    • глюкофоны;
  • алтайский мёд;
  • маточное молочко;
  • прополис;
  • травяные чаи и травы;
  • струя бобра;
  • пантогематоген;
  • мумие;
  • варенье из шишки, кедровые орехи;
  • украшения из камней.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

