1 день

Встреча. Женский круг. Конная прогулка. Баня и горячий чан. Ужин у костра

Вы прилетаете в аэропорт, а мы уже ждем Вас с теплом и заботой.

За завтраком в женском кругу будет легко и просто — будто мы давно знакомы.

После заселяемся в удивительный отель «Мирамирам» — это место про уют и душу.

Мягкие пледы, дерево, запах свежего воздуха из окна, а виды такие, что вы можете смотреть часами.

Днём мы отправимся к лошадям.

Прогулка верхом по бескрайним просторам подарит ощущение свободы и лёгкости.

А вечером нас ждёт баня и горячий чан под открытым небом.

Мы все приехали разными, и уже в первый вечер, за ужином у костра, мы начнем говорить друг с другом.

О чём-то глубоком, настоящем.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160