Программа тура по дням
Встреча. Женский круг. Конная прогулка. Баня и горячий чан. Ужин у костра
Вы прилетаете в аэропорт, а мы уже ждем Вас с теплом и заботой.
За завтраком в женском кругу будет легко и просто — будто мы давно знакомы.
После заселяемся в удивительный отель «Мирамирам» — это место про уют и душу.
Мягкие пледы, дерево, запах свежего воздуха из окна, а виды такие, что вы можете смотреть часами.
Днём мы отправимся к лошадям.
Прогулка верхом по бескрайним просторам подарит ощущение свободы и лёгкости.
А вечером нас ждёт баня и горячий чан под открытым небом.
Мы все приехали разными, и уже в первый вечер, за ужином у костра, мы начнем говорить друг с другом.
О чём-то глубоком, настоящем.
Мощь Катуни. Храм звука. Медитации
Начнем день с неспешного завтрака в отеле: за окном видны горы, а вы на терасе наслаждаетесь ароматным кофе.
Затем мы отправимся к Ороктойскому мосту.
Здесь вы увидите Катунь во всей её мощи.
Это место про энергию, которая пробуждает внутреннюю силу.
Следующая остановка — единственный в России Храм звука.
Мы ляжем на пол, а звуки чаш, вибраций и мелодий заполнят пространство.
Закрываете глаза — и ощущаете, как где-то внутри наступает гармония.
Пообедаем в отеле, а после — медитация.
Это время, когда ты обращаешься к себе.
Вечером мы вновь соберемся у костра, чтобы обсудить день и свои эмоции.
Чуйский тракт. Семинский перевал. Концерт горлового пения
Утром мы выезжаем по Чуйскому тракту — самой красивой дороге мира.
Каждый километр этого пути — история, захватывающая дух.
Мы остановимся на Семинском перевале, чтобы вдохнуть свежий воздух, сделать фото и просто побыть в моменте.
На обед заезжаем в уютный ресторан.
Здесь каждая деталь — про душевность, от кухни из свежих местных продуктов до людей, которые встречают вас с искренними улыбками.
Вечером — концерт горлового пения и ужин у костра.
Это вечер, который пробуждает в душе что-то глубокое.
А звёзды над горами наполняют ночь магией.
Гейзерное озеро и Алтайский Марс. Медитация под звездами
Утро начинается у Гейзерного озера.
Вокруг тишина, вода будто зеркало, отражает небо и деревья.
Ты стоишь и чувствуешь, как всё вокруг наполняет тебя спокойствием и силой.
Дальше — Алтайский Марс.
Красные холмы, бескрайние просторы, как на другой планете.
Мы остановимся на смотровой площадке, устроим пикник с шампанским, вкусностями и просто будем наслаждаться моментом.
А вечером — медитация под звездами.
Ты сидишь, смотришь на небо, и кажется, что внутри всё стало легко и спокойно.
Это день, который останется в сердце надолго.
База Инегень. Слияние рек. Прощальный ужин
После завтрака мы заселяемся в удивительно красивую базу Инегень.
Она находится в окружении гор, а вокруг — никого, только наша дружная женская компания.
Мы вдохнем чистый горный воздух полной грудью, чтобы ощутить невероятный прилив сил.
А самая лучшая возможность почувствовать настоящую свободу — прогуляться до слияния рек Катунь и Аргут.
Вечером мы соберемся вместе за шикарным прощальным ужином.
Это время, когда можно сказать о своих впечатлениях и чувствах, поблагодарить друг друга и понять, чего мы искренне хотим дома, по возвращению из путешествия.
Возвращение домой
Последнее утро в этом путешествии — неспешное, тёплое.
За завтраком в «Sol Resort»вы ощущаете, как этот тур изменил вас.
Вы стали мягче, спокойнее, ближе к себе.
Когда вы садитесь в самолёт, вы знаете: домой вы везёте не только воспоминания, но и внутреннюю гармонию, новый взгляд на себя и свою жизнь.
Это не просто тур.
Это время для себя.
Для вдохновения.
Для возвращения домой, но другим человеком.
Проживание
Тур предусматривает двухместное проживание в премиум отелях.
Варианты проживания
Отель «Мирамирам»
Эко-отель «Мирамирам» находится на берегу реки Катунь в посёлке Аскат Республики Алтай. При организации пространства все гармонично вписано в нетронутую человеком природу, в которой не вырублено ни одного дерева или куста.
К размещению представлены уютные домики с необходимым оснащением: мебелью, телевизором и сплит-системой для комфортного проживания летом, а также санузлом. Полотенца и гигиенические средства предоставляются. Доступен бесплатный интернет. Каждый дом имеет систему обогрева полов, а в больших имеется камин.
Питание организовывает уютное кафе «Солома».
Организовано коворкинг-пространство для проведения различных мероприятий, торжеств и конференций.
База отдыха «Инегень»
База отдыха «Инегень» располагается около одноименного села, на берегу реки Катунь. Здесь можно почувствовать единение с природой и насладиться отдыхом от городской суеты.
Все дома оснащены удобными кроватями, панорамными окнами с видом на горы, шкафом для одежды, ванной комнатой с душем и феном. В домах происходит ежедневная уборка и замена полотенец и постельного белья.
В домах установлен холодильник и электрический чайник. Можно арендовать удочку и выловить свежую рыбу, которую сразу же можно пожарить на костре.
Ответы на вопросы
Что включено
- Горячее питание в ресторанах и на природе
- Двухместное проживание в премиум-отелях
- Комфортные джипы Land Cruiser
- Круглосуточное сопровождение профессиональных турлидеров
- Посещение бани и чана
- Конная прогулка
- Посещение Храма звука
- Медитации и другие практики от местных мастеров
- Все входы на достопримечательности
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
- Покупки сувениров
- Алкоголь
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь:
- удобная спортивная обувь;
- сланцы для бани;
Одежда:
- непромокаемая куртка;
- красивые платья;
- одежда для фотосессий;
- зарядка для телефона;
- рowerbank;
- спортивный костюм;
- лёгкая жилетка;
- пара футболок;
- нижнее белье;
- носки (несколько пар);
- головной убор (кепка/панама и шапка);
- купальные принадлежности;
- дождевик;
- запасная одежда на случай непогоды;
Рюкзак:
- небольшой рюкзак для воды, запасной одежды и личных вещей;
Личные вещи:
- солнцезащитные очки;
- гигиеническая губная помада;
- SPF крем 50+;
- индивидуальная аптечка;
- бутылочка;
- фото и/или видеоаппаратура;
Документы:
- паспорт;
- авиабилет;
- страховой полис;
В отелях есть возможность отдать вещи на стирку, поэтому можно без лишних переживаний брать ручную кладь, а не багаж.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько прилететь и улететь?
Прилет:
- прилететь в Горно-Алтайск нужно до 10:00 утра;
- прямые рейсы из Москвы обычно осуществляются:
- Аэрофлот (вылет в 00:10 или 01:05 ночи в день начала тура)
- S7 (вылет в 23:55 накануне)
- если подходящий рейс найти не удалось, рекомендуем прилететь за день до начала тура;
- в случае более позднего прилёта трансфер необходимо организовать самостоятельно.
Вылет:
- билет рекомендуем брать не раньше 18 часов в последний день тура.
Нужны ли наличные?
Да, лучше взять с собой запас наличных средств на сувениры (10 000-15 000 рублей). В некоторых местах можно рассчитываться переводом, терминалы есть не везде.
Нужен ли пропуск в приграничную зону?
Для граждан РФ пропуск не нужен. Но если Вы не являетесь гражданином РФ, то в этом случае вам за месяц нужно позаботиться о пропусках в приграничную зону. А также подготовить наличные в рублях. Не забудьте о медицинских страховках.
Если решили задержаться на Алтае?
Где можно остановиться:
- отель «Игман» в Горно-Алтайске;
- гранд отель «Алтай 3*» в Горно-Алтайске;
- парк отель «Шишка» в Майме;
- гостиница «Август глэмпинг» в Манжероке;
- отель «Геометрика» в Манжероке;
- база отдыха «Тан Алтай» в Усть-Сема;
- эко-отель «Алтика» в Майме;
- отель «Этника» в Черемшанке;
- отель «Гранд Шале Алтай» в Манжероке;
- всесезонный курорт «Манжерок» в Манжероке;
- эко-отель «Мирамирам» в селе Анос.
Где поесть:
- ресторан «Музей» в Горно-Алтайске;
- ресторан «Рерих» в Горно-Алтайске;
- ресторан «Rest N16» в Горно-Алтайске;
- ресторан «Лампа» в Камлаке;
- ресторан «СенаСтог» в Камлаке.
Куда сходить:
- музей имени Анохина в Горно-Алтайске;
- центральный парк в Горно-Алтайске;
- ВК «Манжерок»;
- палеопарк в Элекмонаре;
- комплекс «Рублевка» с бассейном;
- деревня мастеров в селе Аскат;
- ярмарочное колесо в Чепоше.
Что можно приобрести в качестве сувениров?
- монгольские изделия из шерсти и кашемира;
- музыкальные инструменты:
- комус;
- поющие чаши;
- глюкофоны;
- алтайский мёд;
- маточное молочко;
- прополис;
- травяные чаи и травы;
- струя бобра;
- пантогематоген;
- мумие;
- варенье из шишки, кедровые орехи;
- украшения из камней.