Мои заказы

Усадьба графини Паниной – экскурсии в Городце

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьба графини Паниной» в Городце, цены от 2800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Городец как слоеный пирог истории
Пешая
2 часа
153 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец как слоеный пирог истории
Гуляя по очаровательному Городцу, вы узнаете, что здесь происходило и как это место выглядело 50, 100, 300, а иногда и 800 лет назад
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Городец и мода в архитектуре
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец и мода в архитектуре: кружевные домики и купеческие особняки
Погрузитесь в историю Городца, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте, как мода в архитектуре связана с народным искусством и чем удивляют резные ворота
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
2800 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Городец
Пешая
2 часа
-
10%
87 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Городец
Прогулка по Городцу откроет вам богатую историю купеческих семей и уникальную архитектуру. Посетите знаковые места и насладитесь атмосферой старинного города
Начало: Ул Ленина, д. 11 (возле краеведческого музея)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3240 ₽3600 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    17 июля 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Дата посещения: 17 июля 2025
    Экскурсия очень понравилась. Интересно и познавательно. Увидели самые красивые и значимые места Городца. Экскурсовода рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Дата посещения: 27 мая 2025
    Экскурсия очень интересная. Большое спасибо Галине
  • А
    Андрей
    21 ноября 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Огромная благодарность Галине, нашему экскурсоводу за прекрасную экскурсию по Городцу!

    Это был не просто сухой пересказ фактов, а настоящее погружение в
    читать дальше

    атмосферу древнего города. На улице было довольно прохладно, но Галина настолько увлеченно, живо и с большой любовью рассказывала о каждом уголке, о каждом здании, что два часа на морозе пролетели незаметно. Мы увозили с собой не только знаменитые пряники, но и массу положительных эмоций и новых знаний. Очень рекомендую!

    Огромная благодарность Галине, нашему экскурсоводу за прекрасную экскурсию по Городцу!Огромная благодарность Галине, нашему экскурсоводу за прекрасную экскурсию по Городцу!
  • И
    Ирина
    17 ноября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Спасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошли с ней по интересному маршруту, узнали много интересных фактов о городе, архитектуре, насладились красивыми видами на Волгу. Город очень понравился.
    Спасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошлиСпасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошлиСпасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошлиСпасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошлиСпасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошлиСпасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошлиСпасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошлиСпасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошлиСпасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошлиСпасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошли
  • Е
    Елена
    9 ноября 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Получили большое удовольствие от экскурсии и общения. Узнали много полезного и интересного. Обязательно будем рекомендовать Галину нашим друзьям. Спасибо огромное!!!
  • В
    Владимир
    8 ноября 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Профессионально, с любовью и глубоким знанием материала
  • Н
    Наталья
    6 ноября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Очень понравилась экскурсия. Детям (8,9,11,13 лет) и взрослым было очень интересно. Узнали очень много интересного о городе, о нашей истории в целом.
  • К
    Каминская
    4 ноября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Были на экскурсии 4 ноября 2025 г. Светлана профессионал. Нам очень понравился Городец и то, с какой любовью Светлана рассказвала о своем городе. Несмотря на дождливую погоду, экскурсия прошла очень интересно. Рекомендую. Обязательно приедем еще летом.
    Были на экскурсии 4 ноября 2025 г. Светлана профессионал. Нам очень понравился Городец и то, сБыли на экскурсии 4 ноября 2025 г. Светлана профессионал. Нам очень понравился Городец и то, сБыли на экскурсии 4 ноября 2025 г. Светлана профессионал. Нам очень понравился Городец и то, сБыли на экскурсии 4 ноября 2025 г. Светлана профессионал. Нам очень понравился Городец и то, сБыли на экскурсии 4 ноября 2025 г. Светлана профессионал. Нам очень понравился Городец и то, с
  • С
    Светлана
    4 ноября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Нашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросы. Очень душевная получилась экскурсия, несмотря на мрачную погоду. Рекомендую к посещению.
    Нашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросыНашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросыНашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросыНашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросыНашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросыНашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросыНашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросыНашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросыНашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросыНашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросы
  • И
    Игорь
    3 ноября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Спасибо Светлане за прекрасную и познавательную экскурсию по городу.
    Спасибо Светлане за прекрасную и познавательную экскурсию по городуСпасибо Светлане за прекрасную и познавательную экскурсию по городуСпасибо Светлане за прекрасную и познавательную экскурсию по городуСпасибо Светлане за прекрасную и познавательную экскурсию по городу
  • Г
    Григорий
    30 октября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Светлана, спасибо вам за отличную экскурсию! Жаль, дождь немного подпортил впечатление от прогулки по Городцу(((
    Будем вас рекомендовать друзьям и знакомым!
  • Г
    Галина
    30 октября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Приятный и знающий экскурсовод.
    Много информации с лёгкой подачей.
    Однозначно, время проведённое с пользой.
    Большое спасибо!
  • А
    Алена
    29 октября 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Экскурсия очень понравилась! Очень живой, нескучный рассказ приятной девушки) Дети-подростки вовлеклись, несмотря на холодную погоду. Интересные факты расширили наш кругозор. Благодарю за связь времён, когда все давнее становится близким и понятным!
  • Т
    Татьяна
    29 октября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Все отлично и информативно!
    Все отлично и информативно!Все отлично и информативно!
  • О
    Ольга
    23 октября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Отличная экскурсия по Городцу!

    Дата: 18.10.2025
    Экскурсовод: Светлана

    Остались под большим впечатлением от экскурсии по древнему Городцу. Наш гид Светлана — профессионал своего
    читать дальше

    дела! Экскурсия прошла в очень комфортном, спокойном темпе, без лишней спешки. Светлана прекрасно и структурированно рассказала об основных достопримечательностях, дополняя рассказ интересными фактами и историями.
    Очень порадовало, что она была внимательна к группе, прислушивалась к пожеланиям и отвечала на все вопросы. Отдельное спасибо за ценные рекомендации по лучшим местам в городе (кафе, музеи, сувениры). Всем, кто планирует поездку в Городец, очень советую экскурсию со Светланой!

  • Г
    Галина
    21 октября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Собираясь в поездку с друзьями, я тщательно подбираю гида - именно от этого человека зависит и впечатление, и настроение, и
    читать дальше

    атмосфера в целом! А главное моё ожидание от гида - влюбить меня в свой город! Всё вышеперечисленное удалось Светлане!!! Низкий поклон ей за любовь к своему небольшому, но такому исторически значимому городку! Спокойный голос, логическая последовательность подачи материала говорит о её высоком профессионализме! Нас было четверо взрослых людей 60+, но подготовленная Светланой экскурсия однозначно зайдёт людям любого возраста! Спасибо!!! Рекомендую!!!

  • Е
    Елена
    20 октября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Спасибо большое за профессионально проведенную экскурсию! Очень понравился городок Городец!
  • П
    Павел
    16 октября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Неожиданно интересная и познавательная экскурсия. Мы в восторге.
  • М
    Марина
    13 октября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    все прошло хорошо, только не поняли, есть музей пряника там… вроде пряники называются Городецкие и мы забыли спросить, а может
    читать дальше

    и пропустили мимо, но экскурсия отличная, легкая и интересная…. Рекомендуем приехать и уехать в Городец по воде, двойное удовольствие. И уже там заказать экскурсию. . Ну это наше мнение, а там сами планируйте… Светлане особое спасибо

  • Е
    Екатерина
    11 октября 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Были на экскурсии по Городцу с Галиной. Очень понравилось! Человек, влюблённый в свой город и влюбляющий в него туристов. Были
    читать дальше

    с дочерью 8 лет, даже ей было интересно. Галина Дале ей персональное задание на экскурсию - считать солнышки в декоре Городецких домов. Дочь была довольна и увлечена))) Обошли все видовые точки, узнали много всего интересного про наличники и не только, нашли немало точек соприкосновения Городца и нашего Ярославля, получили исчерпывающие ответы на все вопросы. Однозначно рекомендую экскурсию!

    Были на экскурсии по Городцу с Галиной. Очень понравилось! Человек, влюблённый в свой город и влюбляющийБыли на экскурсии по Городцу с Галиной. Очень понравилось! Человек, влюблённый в свой город и влюбляющийБыли на экскурсии по Городцу с Галиной. Очень понравилось! Человек, влюблённый в свой город и влюбляющийБыли на экскурсии по Городцу с Галиной. Очень понравилось! Человек, влюблённый в свой город и влюбляющий

Ответы на вопросы от путешественников по Городцу в категории «Усадьба графини Паниной»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Городце
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Городец как слоеный пирог истории
  2. Городец и мода в архитектуре
  3. Добро пожаловать в Городец
Какие места ещё посмотреть в Городце
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Феодоровский мужской монастырь
  4. Усадьба графини Паниной
  5. Дом Варенцова
  6. Троицкий собор
  7. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Городцу в декабре 2025
Сейчас в Городце в категории "Усадьба графини Паниной" можно забронировать 3 экскурсии от 2800 до 3600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 247 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Городце на 2025 год по теме «Усадьба графини Паниной», 247 ⭐ отзывов, цены от 2800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль