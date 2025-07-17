Индивидуальная
до 10 чел.
Городец как слоеный пирог истории
Гуляя по очаровательному Городцу, вы узнаете, что здесь происходило и как это место выглядело 50, 100, 300, а иногда и 800 лет назад
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец и мода в архитектуре: кружевные домики и купеческие особняки
Погрузитесь в историю Городца, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте, как мода в архитектуре связана с народным искусством и чем удивляют резные ворота
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
2800 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Городец
Прогулка по Городцу откроет вам богатую историю купеческих семей и уникальную архитектуру. Посетите знаковые места и насладитесь атмосферой старинного города
Начало: Ул Ленина, д. 11 (возле краеведческого музея)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3240 ₽
3600 ₽ за всё до 10 чел.
- ММаргарита17 июля 2025Добро пожаловать в ГородецДата посещения: 17 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Интересно и познавательно. Увидели самые красивые и значимые места Городца. Экскурсовода рекомендуем.
- ТТатьяна27 мая 2025Городец как слоеный пирог историиДата посещения: 27 мая 2025Экскурсия очень интересная. Большое спасибо Галине
- ААндрей21 ноября 2025Огромная благодарность Галине, нашему экскурсоводу за прекрасную экскурсию по Городцу!
Это был не просто сухой пересказ фактов, а настоящее погружение в
- ИИрина17 ноября 2025Спасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошли с ней по интересному маршруту, узнали много интересных фактов о городе, архитектуре, насладились красивыми видами на Волгу. Город очень понравился.
- ЕЕлена9 ноября 2025Получили большое удовольствие от экскурсии и общения. Узнали много полезного и интересного. Обязательно будем рекомендовать Галину нашим друзьям. Спасибо огромное!!!
- ВВладимир8 ноября 2025Профессионально, с любовью и глубоким знанием материала
- ННаталья6 ноября 2025Очень понравилась экскурсия. Детям (8,9,11,13 лет) и взрослым было очень интересно. Узнали очень много интересного о городе, о нашей истории в целом.
- ККаминская4 ноября 2025Были на экскурсии 4 ноября 2025 г. Светлана профессионал. Нам очень понравился Городец и то, с какой любовью Светлана рассказвала о своем городе. Несмотря на дождливую погоду, экскурсия прошла очень интересно. Рекомендую. Обязательно приедем еще летом.
- ССветлана4 ноября 2025Нашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросы. Очень душевная получилась экскурсия, несмотря на мрачную погоду. Рекомендую к посещению.
- ИИгорь3 ноября 2025Спасибо Светлане за прекрасную и познавательную экскурсию по городу.
- ГГригорий30 октября 2025Светлана, спасибо вам за отличную экскурсию! Жаль, дождь немного подпортил впечатление от прогулки по Городцу(((
Будем вас рекомендовать друзьям и знакомым!
- ГГалина30 октября 2025Приятный и знающий экскурсовод.
Много информации с лёгкой подачей.
Однозначно, время проведённое с пользой.
Большое спасибо!
- ААлена29 октября 2025Экскурсия очень понравилась! Очень живой, нескучный рассказ приятной девушки) Дети-подростки вовлеклись, несмотря на холодную погоду. Интересные факты расширили наш кругозор. Благодарю за связь времён, когда все давнее становится близким и понятным!
- ТТатьяна29 октября 2025Все отлично и информативно!
- ООльга23 октября 2025Отличная экскурсия по Городцу!
Дата: 18.10.2025
Экскурсовод: Светлана
Остались под большим впечатлением от экскурсии по древнему Городцу. Наш гид Светлана — профессионал своего
- ГГалина21 октября 2025Собираясь в поездку с друзьями, я тщательно подбираю гида - именно от этого человека зависит и впечатление, и настроение, и
- ЕЕлена20 октября 2025Спасибо большое за профессионально проведенную экскурсию! Очень понравился городок Городец!
- ППавел16 октября 2025Неожиданно интересная и познавательная экскурсия. Мы в восторге.
- ММарина13 октября 2025все прошло хорошо, только не поняли, есть музей пряника там… вроде пряники называются Городецкие и мы забыли спросить, а может
- ЕЕкатерина11 октября 2025Были на экскурсии по Городцу с Галиной. Очень понравилось! Человек, влюблённый в свой город и влюбляющий в него туристов. Были
