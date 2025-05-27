Индивидуальная
Городец как слоеный пирог истории
Гуляя по очаровательному Городцу, вы узнаете, что здесь происходило и как это место выглядело 50, 100, 300, а иногда и 800 лет назад
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Городец и мода в архитектуре: кружевные домики и купеческие особняки
Погрузитесь в историю Городца, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте, как мода в архитектуре связана с народным искусством и чем удивляют резные ворота
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
2800 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Добро пожаловать в Городец
Прогулка по Городцу откроет вам богатую историю купеческих семей и уникальную архитектуру. Посетите знаковые места и насладитесь атмосферой старинного города
Начало: Ул Ленина, д. 11 (возле краеведческого музея)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3240 ₽
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Были и легенды древнего Городца
Путешествие по Городцу раскроет его тайны и покажет удивительные места. Узнайте, как город стал уникальным и какие легенды он хранит
Начало: На наб. Юрия Долгорукого
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
3800 ₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна27 мая 2025Городец как слоеный пирог историиДата посещения: 27 мая 2025Экскурсия очень интересная. Большое спасибо Галине
- ААндрей21 ноября 2025Огромная благодарность Галине, нашему экскурсоводу за прекрасную экскурсию по Городцу!
Это был не просто сухой пересказ фактов, а настоящее погружение в
- ЕЕлена9 ноября 2025Получили большое удовольствие от экскурсии и общения. Узнали много полезного и интересного. Обязательно будем рекомендовать Галину нашим друзьям. Спасибо огромное!!!
- ВВладимир8 ноября 2025Профессионально, с любовью и глубоким знанием материала
- ААлена29 октября 2025Экскурсия очень понравилась! Очень живой, нескучный рассказ приятной девушки) Дети-подростки вовлеклись, несмотря на холодную погоду. Интересные факты расширили наш кругозор. Благодарю за связь времён, когда все давнее становится близким и понятным!
- ЕЕкатерина11 октября 2025Были на экскурсии по Городцу с Галиной. Очень понравилось! Человек, влюблённый в свой город и влюбляющий в него туристов. Были
- ИИрина7 октября 2025Галина, огромное спасибо Вам за очень интересную экскурсию! Мы с мужем узнали много интересного и нового об этих местах и
- ИИрина2 октября 2025Большое спасибо за очень интересную экскурсию! У нас было всего 2 часа и мы влюбились в Городец, хотя совсем ничего не ожидали от города))
- ААнастасия2 октября 2025Были на экскурсии семьёй с детьми (14,12,8 лет). Понравилось даже детям, которые вообще не любят экскурсии!
Я тоже гид, и всегда
- ССветлана29 сентября 2025Экскурсия очень понравилась! Галина- прекрасно образованный, обаятельный,внимательный экскурсовод!
Рассказ интересный,живой,познавательный! Городец -милый,тихий,сохранивший свою индивидуальность городок!
Спасибо Галине за теплое знакомство с городом!
- ММарина20 сентября 2025Галина прекрасный экскурсовод и увлеченный рассказчик. Бережно и с любовью относится к своему городу и его истории. С готовностью отвечала на все наши вопросы. С удовольствием рекомендую Галину всем путешественникам по нашей стране.
- ШШестак15 сентября 2025Спасибо большое Галине за экскурсию по Городцу. Чем дальше проходила экскурсия, тем понятнее становилось название "Слоистый пирог истории". Ощущение, что находишься одновременно в разных эпохах. Очень интересно и необычно. Хочется пожелать Городцу развиваться, сохраняя свою уникальность "слоистого пирога".
- ННаталия5 августа 2025Спасибо Галине за то, что своим рассказом влюбила нас в Городец! Видно, что этот город ей дорог, и эта трепетность передалась и нам:) В Городце есть, что делать и на что смотреть, город с огромным потенциалом. Спасибо!
- ММарияЗотова5 августа 2025Галина, огромная Вам благодарность за погружение нас с мамой в многослойность Вашего любимого города! Незабываемо, уютно, тепло нас провели по улочкам наикрасивейших мест!
- ММарина1 августа 2025Хочется выразить огромную благодарность за интереснейшую экскурсию нашему гиду Галине. Она профессионал с большой буквы,любящая свой город. Творческих реализаций и интересных находок.
- ИИван28 июля 2025Самое запоминающееся впечатление от посещения Городца - это общение с Галиной, человеком, который искренне любит свой город и доносит эту любовь до окружающих. Спасибо за проведенное вместе время, желаем здоровья и много новых благодарных слушателей.
- ООлеся21 июля 2025Спасибо прекрасной Галине 🌟 Очень интересно, позитивно прошла наша прогулка ✨
- ЕЕлена20 июля 2025Прекрасный экскурсовод Галина провела нас по самым знаменитым местам Городца. Это ее город и она знает его на 5+. Грамотно
- ССветлана17 июля 2025Спасибо Галине за такую приятную прогулку по городу!
Как много удалось узнать про прошлое и настоящее Городца от человека, который любит
- ЕЕлена16 июля 2025Наш гид -Галина, очень тактичный, знающий и притягивающий к себе экскурссовод.
Замечательная речь, поставленный слог, многогранность знаний и все это она
