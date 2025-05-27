Мои заказы

Дом Варенцова – экскурсии в Городце

Найдено 4 экскурсии в категории «Дом Варенцова» в Городце, цены от 2800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Городец как слоеный пирог истории
Пешая
2 часа
153 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец как слоеный пирог истории
Гуляя по очаровательному Городцу, вы узнаете, что здесь происходило и как это место выглядело 50, 100, 300, а иногда и 800 лет назад
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Городец и мода в архитектуре
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец и мода в архитектуре: кружевные домики и купеческие особняки
Погрузитесь в историю Городца, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте, как мода в архитектуре связана с народным искусством и чем удивляют резные ворота
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
2800 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Городец
Пешая
2 часа
-
10%
87 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Городец
Прогулка по Городцу откроет вам богатую историю купеческих семей и уникальную архитектуру. Посетите знаковые места и насладитесь атмосферой старинного города
Начало: Ул Ленина, д. 11 (возле краеведческого музея)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3240 ₽3600 ₽ за всё до 10 чел.
Были и легенды древнего Городца
Пешая
2 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Были и легенды древнего Городца
Путешествие по Городцу раскроет его тайны и покажет удивительные места. Узнайте, как город стал уникальным и какие легенды он хранит
Начало: На наб. Юрия Долгорукого
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
3800 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    27 мая 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Дата посещения: 27 мая 2025
    Экскурсия очень интересная. Большое спасибо Галине
  • А
    Андрей
    21 ноября 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Огромная благодарность Галине, нашему экскурсоводу за прекрасную экскурсию по Городцу!

    Это был не просто сухой пересказ фактов, а настоящее погружение в
    читать дальше

    атмосферу древнего города. На улице было довольно прохладно, но Галина настолько увлеченно, живо и с большой любовью рассказывала о каждом уголке, о каждом здании, что два часа на морозе пролетели незаметно. Мы увозили с собой не только знаменитые пряники, но и массу положительных эмоций и новых знаний. Очень рекомендую!

    Огромная благодарность Галине, нашему экскурсоводу за прекрасную экскурсию по Городцу!

    Это был не просто сухой пересказ фактов, а настоящее погружение в
  • Е
    Елена
    9 ноября 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Получили большое удовольствие от экскурсии и общения. Узнали много полезного и интересного. Обязательно будем рекомендовать Галину нашим друзьям. Спасибо огромное!!!
  • В
    Владимир
    8 ноября 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Профессионально, с любовью и глубоким знанием материала
  • А
    Алена
    29 октября 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Экскурсия очень понравилась! Очень живой, нескучный рассказ приятной девушки) Дети-подростки вовлеклись, несмотря на холодную погоду. Интересные факты расширили наш кругозор. Благодарю за связь времён, когда все давнее становится близким и понятным!
  • Е
    Екатерина
    11 октября 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Были на экскурсии по Городцу с Галиной. Очень понравилось! Человек, влюблённый в свой город и влюбляющий в него туристов. Были
    читать дальше

    с дочерью 8 лет, даже ей было интересно. Галина Дале ей персональное задание на экскурсию - считать солнышки в декоре Городецких домов. Дочь была довольна и увлечена))) Обошли все видовые точки, узнали много всего интересного про наличники и не только, нашли немало точек соприкосновения Городца и нашего Ярославля, получили исчерпывающие ответы на все вопросы. Однозначно рекомендую экскурсию!

    с дочерью 8 лет, даже ей было интересно. Галина Дале ей персональное задание на экскурсию - считать солнышки в декоре Городецких домов. Дочь была довольна и увлечена))) Обошли все видовые точки, узнали много всего интересного про наличники и не только, нашли немало точек соприкосновения Городца и нашего Ярославля, получили исчерпывающие ответы на все вопросы. Однозначно рекомендую экскурсию!
  • И
    Ирина
    7 октября 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Галина, огромное спасибо Вам за очень интересную экскурсию! Мы с мужем узнали много интересного и нового об этих местах и
    читать дальше

    пополнили копилку наших незабываемых поездок по стране. Особенно заинтересовала тема про старообрядцев, обязательно продолжим самостоятельно искать об этом материал! Спасибо за Вашу любовь к Городцу, за очень живую подачу материала, за чувство юмора и умение находить общий язык с разными людьми. Обязательно приедем ещё раз!

    об этих местах и
  • И
    Ирина
    2 октября 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Большое спасибо за очень интересную экскурсию! У нас было всего 2 часа и мы влюбились в Городец, хотя совсем ничего не ожидали от города))
    Большое спасибо за очень интересную экскурсию! У нас было всего 2 часа и мы влюбились в Городец, хотя совсем ничего не ожидали от города))
  • А
    Анастасия
    2 октября 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Были на экскурсии семьёй с детьми (14,12,8 лет). Понравилось даже детям, которые вообще не любят экскурсии!
    Я тоже гид, и всегда
    читать дальше

    опасаюсь своей оценки (потому что за ечаю то, что другие могут не заметить), но здесь мне понравилось всё! В первую очередь сама Галина - с ней просто очень приятно общаться) и детей вовлекала умеренно, и взрослым интересно, рассказывала интересные моменты, которые толком у местных и можно услышать!

  • С
    Светлана
    29 сентября 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Экскурсия очень понравилась! Галина- прекрасно образованный, обаятельный,внимательный экскурсовод!
    Рассказ интересный,живой,познавательный! Городец -милый,тихий,сохранивший свою индивидуальность городок!
    Спасибо Галине за теплое знакомство с городом!
    Экскурсия очень понравилась! Галина- прекрасно образованный, обаятельный,внимательный экскурсовод!
  • М
    Марина
    20 сентября 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Галина прекрасный экскурсовод и увлеченный рассказчик. Бережно и с любовью относится к своему городу и его истории. С готовностью отвечала на все наши вопросы. С удовольствием рекомендую Галину всем путешественникам по нашей стране.
    Галина прекрасный экскурсовод и увлеченный рассказчик. Бережно и с любовью относится к своему городу и его истории. С готовностью отвечала на все наши вопросы. С удовольствием рекомендую Галину всем путешественникам по нашей стране.
  • Ш
    Шестак
    15 сентября 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Спасибо большое Галине за экскурсию по Городцу. Чем дальше проходила экскурсия, тем понятнее становилось название "Слоистый пирог истории". Ощущение, что находишься одновременно в разных эпохах. Очень интересно и необычно. Хочется пожелать Городцу развиваться, сохраняя свою уникальность "слоистого пирога".
  • Н
    Наталия
    5 августа 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Спасибо Галине за то, что своим рассказом влюбила нас в Городец! Видно, что этот город ей дорог, и эта трепетность передалась и нам:) В Городце есть, что делать и на что смотреть, город с огромным потенциалом. Спасибо!
  • М
    МарияЗотова
    5 августа 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Галина, огромная Вам благодарность за погружение нас с мамой в многослойность Вашего любимого города! Незабываемо, уютно, тепло нас провели по улочкам наикрасивейших мест!
  • М
    Марина
    1 августа 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Хочется выразить огромную благодарность за интереснейшую экскурсию нашему гиду Галине. Она профессионал с большой буквы,любящая свой город. Творческих реализаций и интересных находок.
  • И
    Иван
    28 июля 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Самое запоминающееся впечатление от посещения Городца - это общение с Галиной, человеком, который искренне любит свой город и доносит эту любовь до окружающих. Спасибо за проведенное вместе время, желаем здоровья и много новых благодарных слушателей.
    Самое запоминающееся впечатление от посещения Городца - это общение с Галиной, человеком, который искренне любит свой город и доносит эту любовь до окружающих. Спасибо за проведенное вместе время, желаем здоровья и много новых благодарных слушателей.
  • О
    Олеся
    21 июля 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Спасибо прекрасной Галине 🌟 Очень интересно, позитивно прошла наша прогулка ✨
  • Е
    Елена
    20 июля 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Прекрасный экскурсовод Галина провела нас по самым знаменитым местам Городца. Это ее город и она знает его на 5+. Грамотно
    читать дальше

    построенная и интересная экскурсия, разбавляется фотографиями из прошлого 👍🏻: можно представить какой был Городец не на словах, а увидеть глазами жителей того времени. . так же подержать в руках артефакты, которые находят до сих пор жители у себя на участках. Спасибо за интересно проведенное время!!!

    построенная и интересная экскурсия, разбавляется фотографиями из прошлого 👍🏻: можно представить какой был Городец не на словах, а увидеть глазами жителей того времени. . так же подержать в руках артефакты, которые находят до сих пор жители у себя на участках. Спасибо за интересно проведенное время!!!
  • С
    Светлана
    17 июля 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Спасибо Галине за такую приятную прогулку по городу!
    Как много удалось узнать про прошлое и настоящее Городца от человека, который любит
    читать дальше

    свой город и глубоко погружен в его жизнь не только в теории, но и на практике! Когда встречаешь настолько увлеченного городом человека, то и новое чужое для тебя место становится за такое короткое время чуточку понятнее, ближе и роднее.
    Очень рада, что познакомилась благодаря экскурсии не только с городом, но и с таким интересным человеком! Частичку Галининой любви к Городцу я увезла с собой ❤️

    Спасибо Галине за такую приятную прогулку по городу!
  • Е
    Елена
    16 июля 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Наш гид -Галина, очень тактичный, знающий и притягивающий к себе экскурссовод.
    Замечательная речь, поставленный слог, многогранность знаний и все это она
    читать дальше

    сопровождала альбомными иллюстрациями. Показывала небольшой кусочек города с разных сторон, опираясь на свои знания.
    Очень удивил рассказ про крепостных крестьян, есть над чем задуматься.
    Поражает красота города, его дух и виды.
    Спасибо, Галина. Вернемся к вам еще!

