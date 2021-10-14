в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 13:00

Городец как слоеный пирог истории

Путешествие по эпохам самого древнего города и его главные достопримечательности

5
6 отзывов
Гуляя по очаровательному Городцу, в каждой точке маршрута мы будем «расслаивать время»: вы узнаете, что здесь происходило и как это место выглядело 50, 100, 300, а иногда и 800 лет назад.

В самом древнем городе Нижегородчины полюбуетесь домами с искусной резьбой, найдете знаковые памятники и получите советы для дальнейших прогулок по Городцу.
Городец как слоеный пирог истории
Городец как слоеный пирог истории
Городец как слоеный пирог истории
Городец как слоеный пирог истории
Городец как слоеный пирог истории
Городец как слоеный пирог истории
Городец как слоеный пирог истории
Городец как слоеный пирог истории
Городец как слоеный пирог истории
Городец как слоеный пирог истории
Городец как слоеный пирог истории

Что вас ожидает

Городец из века в век

Остатки крепостного вала 12-14 вв, башенка церковной ограды 17 в. и памятник Герою Советского Союза живут в едином пространстве, повествуя каждый о своем, но рассказывая биографию Городца в целом. За пару часов вы перенесетесь во многие эпохи уютного города, а я помогу не запутаться в них. Расскажу об истории интересно и структурированно. А еще будут любопытные факты: например, почему Городец Средних веков называют «русским островом» и почему ремесленники выходили торговать даже на лед Волги.

Городец шаг за шагом

Фоном для истории станут самые памятные места Городца. Вы погуляете по Музейному кварталу, увидите угловую башню Троицкого собора и памятник Александру Невскому, полюбуетесь резьбой на доме Варенцова и усадьбе графини Паниной. Представите в воображении огромный Городецкий базар, чьи каменные корпуса до сих пор величественны, несмотря на почтенный возраст и утраты. И даже узнаете о местных чудищах — сиринах, алконостах, львах и фараонках.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По запросу экскурсию можно провести индивидуально для вашей компании (стоимость — 2600 руб. за группу до 10 чел. )

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 13:00

Галина
Галина
Галина — краевед, гид, градозащитник. Помимо обзорной экскурсии наша команда проводит авторские экскурсии по архитектуре Городца, квест-путешествие в древний Городец, детские экскурсии и многое другое.
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6 реальных отзывов от туристов

Т
14 окт 2021
Замечательная экскурсия! Думающий, не равнодушный к проблемам истории и города экскурсовод! Рекомендую всем!
О
14 сен 2021
Нам очень повезло, что мы встретились в Городце с таким замечательным, увлеченным человеком как Галина. Она - настоящий знаток и патриот своего города. Без неё мы бы многого не узнали о Городце. Только такие люди, как Галина и её единомышленники (а я надеюсь, что их много в Городце) могут сохранить историю. Желаю Галине удачи в её просветительской деятельности и побольше туристов пусть приезжает в замечательный Городец!
С
8 авг 2021
Спасибо Галине за прекрасную и очень познавательную экскурсию! Замечательно, что есть такие неравнодушные и знающие свой край люди! Дай Бог им здоровья! Думаю, приедим в Городец ещё.
И
26 июля 2021
Отличная экскурсия! Галина прекрасный рассказчик, отлично знает историю Городца и смогла это интересно преподнести и взрослым, и детям. Два часа экскурсии как раз то время, когда еще не устали дети и с интересом воспринимают информацию. Галина не равнодушный житель своего города, и пусть все ее проекты по восстановьению истории Городца исполнятся.
О
26 июля 2021
Хочется отметить гида Галину, которая провела нам экскурсию. Она - человек, болеющий за свое дело, за сохранении истории своего города. Хотелось бы пожелать ей успехов во всех начатых в Городце проектах!
Л
15 июля 2021
Замечательная экскурсия! Гид Галина мастерски погрузила нашу компанию в такой разный, древний и, одновременно, более современный, Городец. Действительно, Городец - слоеный пирог истории! В нашей небольшой группе были и гости города и городчане, но очарованы историей Городца были все без исключения. Благодарим экскурсовода Галину за интересный неспешный рассказ, комфортный для туриста любого возраста маршрут, неожиданные исторические открытия для "бывалых" и полный восторг от древнего города гостей. Рекомендуем всем!

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