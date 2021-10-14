в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 13:00

Что вас ожидает

Городец из века в век

Остатки крепостного вала 12-14 вв, башенка церковной ограды 17 в. и памятник Герою Советского Союза живут в едином пространстве, повествуя каждый о своем, но рассказывая биографию Городца в целом. За пару часов вы перенесетесь во многие эпохи уютного города, а я помогу не запутаться в них. Расскажу об истории интересно и структурированно. А еще будут любопытные факты: например, почему Городец Средних веков называют «русским островом» и почему ремесленники выходили торговать даже на лед Волги.

Городец шаг за шагом

Фоном для истории станут самые памятные места Городца. Вы погуляете по Музейному кварталу, увидите угловую башню Троицкого собора и памятник Александру Невскому, полюбуетесь резьбой на доме Варенцова и усадьбе графини Паниной. Представите в воображении огромный Городецкий базар, чьи каменные корпуса до сих пор величественны, несмотря на почтенный возраст и утраты. И даже узнаете о местных чудищах — сиринах, алконостах, львах и фараонках.

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