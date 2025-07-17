Мои заказы

Троицкий собор – экскурсии в Городце

Найдено 4 экскурсии в категории «Троицкий собор» в Городце, цены от 2800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Городец как слоеный пирог истории
Пешая
2 часа
153 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец как слоеный пирог истории
Гуляя по очаровательному Городцу, вы узнаете, что здесь происходило и как это место выглядело 50, 100, 300, а иногда и 800 лет назад
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Городец и мода в архитектуре
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец и мода в архитектуре: кружевные домики и купеческие особняки
Погрузитесь в историю Городца, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте, как мода в архитектуре связана с народным искусством и чем удивляют резные ворота
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
2800 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Городец
Пешая
2 часа
-
10%
87 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Городец
Прогулка по Городцу откроет вам богатую историю купеческих семей и уникальную архитектуру. Посетите знаковые места и насладитесь атмосферой старинного города
Начало: Ул Ленина, д. 11 (возле краеведческого музея)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3240 ₽3600 ₽ за всё до 10 чел.
Были и легенды древнего Городца
Пешая
2 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Были и легенды древнего Городца
Путешествие по Городцу раскроет его тайны и покажет удивительные места. Узнайте, как город стал уникальным и какие легенды он хранит
Начало: На наб. Юрия Долгорукого
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
3800 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    17 июля 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Дата посещения: 17 июля 2025
    Экскурсия очень понравилась. Интересно и познавательно. Увидели самые красивые и значимые места Городца. Экскурсовода рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Дата посещения: 27 мая 2025
    Экскурсия очень интересная. Большое спасибо Галине
  • А
    Андрей
    21 ноября 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Огромная благодарность Галине, нашему экскурсоводу за прекрасную экскурсию по Городцу!

    Это был не просто сухой пересказ фактов, а настоящее погружение в
    читать дальше

    атмосферу древнего города. На улице было довольно прохладно, но Галина настолько увлеченно, живо и с большой любовью рассказывала о каждом уголке, о каждом здании, что два часа на морозе пролетели незаметно. Мы увозили с собой не только знаменитые пряники, но и массу положительных эмоций и новых знаний. Очень рекомендую!

    Огромная благодарность Галине, нашему экскурсоводу за прекрасную экскурсию по Городцу!Огромная благодарность Галине, нашему экскурсоводу за прекрасную экскурсию по Городцу!
  • И
    Ирина
    17 ноября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Спасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошли с ней по интересному маршруту, узнали много интересных фактов о городе, архитектуре, насладились красивыми видами на Волгу. Город очень понравился.
    Спасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошлиСпасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошлиСпасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошлиСпасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошлиСпасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошлиСпасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошлиСпасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошлиСпасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошлиСпасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошлиСпасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошли
  • Е
    Елена
    9 ноября 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Получили большое удовольствие от экскурсии и общения. Узнали много полезного и интересного. Обязательно будем рекомендовать Галину нашим друзьям. Спасибо огромное!!!
  • В
    Владимир
    8 ноября 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Профессионально, с любовью и глубоким знанием материала
  • Н
    Наталья
    6 ноября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Очень понравилась экскурсия. Детям (8,9,11,13 лет) и взрослым было очень интересно. Узнали очень много интересного о городе, о нашей истории в целом.
  • С
    Сергей
    5 ноября 2025
    Были и легенды древнего Городца
    Получили удовольствие от экскурсии, проведенной гидом Светланой. Прекрасное знание материала и мастерская его подача, доброжелательность и внимание к деталям. Показ
    читать дальше

    города с самой привлекательной стороны, вызвавший желание приехать ещё. Судьба малого города России представлена столь красочно и душевно, что можно искренне оценить и сам город и работу гида высшим баллом. Спасибо! И не теряем контакт на будущее.

  • Н
    Николь
    5 ноября 2025
    Были и легенды древнего Городца
    Городец - это одна из жемчужин земли русской. Эту нехитрую истину мы поняли сегодня из экскурсии Светланы.
    Мы - петербуржцы и
    читать дальше

    наши друзья заволжане прониклись историей, ремёслами, мистикой и особенностями Городца.
    Логистика маршрута была подстроена под наш возраст, силы и погоду. Светлана молодец!

    Городец - это одна из жемчужин земли русской. Эту нехитрую истину мы поняли сегодня из экскурсии СветланыГородец - это одна из жемчужин земли русской. Эту нехитрую истину мы поняли сегодня из экскурсии СветланыГородец - это одна из жемчужин земли русской. Эту нехитрую истину мы поняли сегодня из экскурсии СветланыГородец - это одна из жемчужин земли русской. Эту нехитрую истину мы поняли сегодня из экскурсии Светланы
  • К
    Каминская
    4 ноября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Были на экскурсии 4 ноября 2025 г. Светлана профессионал. Нам очень понравился Городец и то, с какой любовью Светлана рассказвала о своем городе. Несмотря на дождливую погоду, экскурсия прошла очень интересно. Рекомендую. Обязательно приедем еще летом.
    Были на экскурсии 4 ноября 2025 г. Светлана профессионал. Нам очень понравился Городец и то, сБыли на экскурсии 4 ноября 2025 г. Светлана профессионал. Нам очень понравился Городец и то, сБыли на экскурсии 4 ноября 2025 г. Светлана профессионал. Нам очень понравился Городец и то, сБыли на экскурсии 4 ноября 2025 г. Светлана профессионал. Нам очень понравился Городец и то, сБыли на экскурсии 4 ноября 2025 г. Светлана профессионал. Нам очень понравился Городец и то, с
  • С
    Светлана
    4 ноября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Нашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросы. Очень душевная получилась экскурсия, несмотря на мрачную погоду. Рекомендую к посещению.
    Нашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросыНашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросыНашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросыНашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросыНашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросыНашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросыНашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросыНашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросыНашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросыНашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросы
  • Н
    Наталья
    4 ноября 2025
    Были и легенды древнего Городца
    Хочется выразить огромную благодарность Светлане за увлекательную экскурсию по городу Городец. 2 часа пешком пролетели незаметно. Интересная история, много новой информации, достоверные факты. С удовольствием вернемся еще не раз, чтобы погрузиться в историю города. До новых встреч!!!
  • И
    Игорь
    3 ноября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Спасибо Светлане за прекрасную и познавательную экскурсию по городу.
    Спасибо Светлане за прекрасную и познавательную экскурсию по городуСпасибо Светлане за прекрасную и познавательную экскурсию по городуСпасибо Светлане за прекрасную и познавательную экскурсию по городуСпасибо Светлане за прекрасную и познавательную экскурсию по городу
  • А
    Анна
    3 ноября 2025
    Городец и мода в архитектуре
    Галина идеальный гид - знает историю своего города и очень его любит. Много делает для сохранения исторического ландшафта и архитектуры. Нам очень понравилось и хотелось погулять с ней по Городцу еще.
  • Д
    Дмитрий
    31 октября 2025
    Были и легенды древнего Городца
    Прекрасная экскурсия! Филологическое образование Светланы дает о себе знать. Абсолютно правильная речь приковывает внимание. В ходе экскурсии многогранно раскрываются исторические события и взгляды на них. Было крайне познавательно. Спасибо!
  • Г
    Григорий
    30 октября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Светлана, спасибо вам за отличную экскурсию! Жаль, дождь немного подпортил впечатление от прогулки по Городцу(((
    Будем вас рекомендовать друзьям и знакомым!
  • Г
    Галина
    30 октября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Приятный и знающий экскурсовод.
    Много информации с лёгкой подачей.
    Однозначно, время проведённое с пользой.
    Большое спасибо!
  • О
    Олеся
    30 октября 2025
    Были и легенды древнего Городца
    Августовский Городец нас встретил совсем не радужно. Весь день шел беспробудный ливень. Но учтивый заботливый и интересный (бывший работник нижегородского
    читать дальше

    радио) гид Светлана развернула наше отношение к серому выходному в обратную сторону. Во-первых, сложно представить, что не коренной житель этого городка будет таким влюбленным и ищущим, копающим историю не только Городца, но и всего городецкого края. Во-вторых, Светлана так искусно вписывала в нашу экскурсию остановки на отдохнуть, перекусить, перевести дух и остыть. В-третьих, каждое из посещенных нами туристических заведений (будь то кафе, магазин или мастерская) не оставило нас равнодушными благодаря интересным и добрым хозяевам/продавцам и их качественной и оригинальной продукции. И было неподдельно видно, что отношения между нашим гидом и этими людьми не просто коллегиально-взаимовыгодные, а действительно дружеские.
    Однозначно рекомендуем гида Светлану, влюбленную в городецкую землю. Которую несколько лет назад она выбрала сердцем (как и Городец выбрал ее).

    Августовский Городец нас встретил совсем не радужно. Весь день шел беспробудный ливень. Но учтивый заботливый иАвгустовский Городец нас встретил совсем не радужно. Весь день шел беспробудный ливень. Но учтивый заботливый иАвгустовский Городец нас встретил совсем не радужно. Весь день шел беспробудный ливень. Но учтивый заботливый иАвгустовский Городец нас встретил совсем не радужно. Весь день шел беспробудный ливень. Но учтивый заботливый и
  • А
    Алена
    29 октября 2025
    Городец как слоеный пирог истории
    Экскурсия очень понравилась! Очень живой, нескучный рассказ приятной девушки) Дети-подростки вовлеклись, несмотря на холодную погоду. Интересные факты расширили наш кругозор. Благодарю за связь времён, когда все давнее становится близким и понятным!
  • Т
    Татьяна
    29 октября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Все отлично и информативно!
    Все отлично и информативно!Все отлично и информативно!

Ответы на вопросы от путешественников по Городцу в категории «Троицкий собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Городце
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Городец как слоеный пирог истории
  2. Городец и мода в архитектуре
  3. Добро пожаловать в Городец
  4. Были и легенды древнего Городца
Какие места ещё посмотреть в Городце
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Феодоровский мужской монастырь
  4. Усадьба графини Паниной
  5. Дом Варенцова
  6. Троицкий собор
  7. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Городцу в декабре 2025
Сейчас в Городце в категории "Троицкий собор" можно забронировать 4 экскурсии от 2800 до 3800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 288 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Городце на 2025 год по теме «Троицкий собор», 288 ⭐ отзывов, цены от 2800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль