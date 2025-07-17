Индивидуальная
до 10 чел.
Городец как слоеный пирог истории
Гуляя по очаровательному Городцу, вы узнаете, что здесь происходило и как это место выглядело 50, 100, 300, а иногда и 800 лет назад
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец и мода в архитектуре: кружевные домики и купеческие особняки
Погрузитесь в историю Городца, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте, как мода в архитектуре связана с народным искусством и чем удивляют резные ворота
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
2800 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Городец
Прогулка по Городцу откроет вам богатую историю купеческих семей и уникальную архитектуру. Посетите знаковые места и насладитесь атмосферой старинного города
Начало: Ул Ленина, д. 11 (возле краеведческого музея)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3240 ₽
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Были и легенды древнего Городца
Путешествие по Городцу раскроет его тайны и покажет удивительные места. Узнайте, как город стал уникальным и какие легенды он хранит
Начало: На наб. Юрия Долгорукого
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
3800 ₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита17 июля 2025Добро пожаловать в ГородецДата посещения: 17 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Интересно и познавательно. Увидели самые красивые и значимые места Городца. Экскурсовода рекомендуем.
- ТТатьяна27 мая 2025Городец как слоеный пирог историиДата посещения: 27 мая 2025Экскурсия очень интересная. Большое спасибо Галине
- ААндрей21 ноября 2025Огромная благодарность Галине, нашему экскурсоводу за прекрасную экскурсию по Городцу!
Это был не просто сухой пересказ фактов, а настоящее погружение в
- ИИрина17 ноября 2025Спасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошли с ней по интересному маршруту, узнали много интересных фактов о городе, архитектуре, насладились красивыми видами на Волгу. Город очень понравился.
- ЕЕлена9 ноября 2025Получили большое удовольствие от экскурсии и общения. Узнали много полезного и интересного. Обязательно будем рекомендовать Галину нашим друзьям. Спасибо огромное!!!
- ВВладимир8 ноября 2025Профессионально, с любовью и глубоким знанием материала
- ННаталья6 ноября 2025Очень понравилась экскурсия. Детям (8,9,11,13 лет) и взрослым было очень интересно. Узнали очень много интересного о городе, о нашей истории в целом.
- ССергей5 ноября 2025Получили удовольствие от экскурсии, проведенной гидом Светланой. Прекрасное знание материала и мастерская его подача, доброжелательность и внимание к деталям. Показ
- ННиколь5 ноября 2025Городец - это одна из жемчужин земли русской. Эту нехитрую истину мы поняли сегодня из экскурсии Светланы.
Мы - петербуржцы и
- ККаминская4 ноября 2025Были на экскурсии 4 ноября 2025 г. Светлана профессионал. Нам очень понравился Городец и то, с какой любовью Светлана рассказвала о своем городе. Несмотря на дождливую погоду, экскурсия прошла очень интересно. Рекомендую. Обязательно приедем еще летом.
- ССветлана4 ноября 2025Нашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросы. Очень душевная получилась экскурсия, несмотря на мрачную погоду. Рекомендую к посещению.
- ННаталья4 ноября 2025Хочется выразить огромную благодарность Светлане за увлекательную экскурсию по городу Городец. 2 часа пешком пролетели незаметно. Интересная история, много новой информации, достоверные факты. С удовольствием вернемся еще не раз, чтобы погрузиться в историю города. До новых встреч!!!
- ИИгорь3 ноября 2025Спасибо Светлане за прекрасную и познавательную экскурсию по городу.
- ААнна3 ноября 2025Галина идеальный гид - знает историю своего города и очень его любит. Много делает для сохранения исторического ландшафта и архитектуры. Нам очень понравилось и хотелось погулять с ней по Городцу еще.
- ДДмитрий31 октября 2025Прекрасная экскурсия! Филологическое образование Светланы дает о себе знать. Абсолютно правильная речь приковывает внимание. В ходе экскурсии многогранно раскрываются исторические события и взгляды на них. Было крайне познавательно. Спасибо!
- ГГригорий30 октября 2025Светлана, спасибо вам за отличную экскурсию! Жаль, дождь немного подпортил впечатление от прогулки по Городцу(((
Будем вас рекомендовать друзьям и знакомым!
- ГГалина30 октября 2025Приятный и знающий экскурсовод.
Много информации с лёгкой подачей.
Однозначно, время проведённое с пользой.
Большое спасибо!
- ООлеся30 октября 2025Августовский Городец нас встретил совсем не радужно. Весь день шел беспробудный ливень. Но учтивый заботливый и интересный (бывший работник нижегородского
- ААлена29 октября 2025Экскурсия очень понравилась! Очень живой, нескучный рассказ приятной девушки) Дети-подростки вовлеклись, несмотря на холодную погоду. Интересные факты расширили наш кругозор. Благодарю за связь времён, когда все давнее становится близким и понятным!
- ТТатьяна29 октября 2025Все отлично и информативно!
