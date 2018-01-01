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Древний Городец

Алексей Р.
Алексей Р. – Гид из Городеца
Городец — самый древний город 🏙️ и музейная столица ⭐️ Нижегородской области.

Здесь до сих пор сохранились старообрядческие церкви и старинные земляные укрепления.

Во время экскурсии 🧭 вы прогуляетесь 👣 по ним, зайдете в Купеческий квартал с деревянными домиками, полюбуетесь видами с набережной.

Экскурсовод расскажет историю 📖 и легенды этого города.

При желании можно сходить в один из многочисленных музеев Городца.

Например, в Музей 🖼 самоваров, в Музей добра или в Город мастеров.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-19 человек

  • 3 125 ₽ за экскурсию

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Древний Городец
Древний Городец

Что вы увидите

  • Городецкий вал
  • Федоровский монастырь
  • Музейный квартал
  • Город мастеров
  • Шатровая Никольская церковь
  • «Купеческий квартал»
Приглашаю в Городец - самый древний город 🏙️ в Нижегородской области! Ровесник Москвы был основан, по преданию, Юрием Долгоруким в 1152 г. Во время обзорной экскурсии 🧭 по Городцу мы обязательно подробнее познакомимся с его историей 📖 и основными достопримечательностями 🏛️ столица ⭐️ областиВ XIX в. село Городец занимает лидирующие позиции в судостроении; переживает расцвет пряничное производство; широкую известность приобретает городецкая роспись. На рубеже XIX-XX вв. Городец становится старообрядческой столицей Поволжья, выполняя связующую роль между Москвой и знаменитыми керженскими скитами: «Что положат на Рогоже — на том стоит Городец, а на чем Городец — на том и Керженец». Сегодня Городец — музейная столица Нижегородской области с музеями краеведческим, самоваров, пряника, добра, детским и Городом мастеров.
Хорошо сохранились земляные укрепления средневекового Городца — высокий вал и ров (гораздо более мощные, чем, например, аналогичные укрепления Суздаля). Мы прогуляемся по древнему земляному валу. Мы посетим Федоровский монастырь, в котором, по преданию, скончался Александр Невский при своем возвращении из Золотой Орды. Навестим «Купеческой квартал». Полюбуемся заволжскими далями с небольшой, но уютной набережной. Познакомимся с историей старообрядчества на примере городецких памятников истории и культуры («Австрийская» и единоверческая церкви, городецкая часовня, богадельня Н. А. Бугрова).
С собой можно будет приобрести сувенир 🎁 на память — знаменитый и очень вкусный городецкий печатный пряник. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
До встречи!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музеи.
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Древний Городец
Древний Городец
Древний Городец
Древний Городец
Древний Городец

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей Р.
Алексей Р.
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