Приглашаю в Городец - самый древний город 🏙️ в Нижегородской области! Ровесник Москвы был основан, по преданию, Юрием Долгоруким в 1152 г. Во время обзорной экскурсии 🧭 по Городцу мы обязательно подробнее познакомимся с его историей 📖 и основными достопримечательностями 🏛️ столица ⭐️ областиВ XIX в. село Городец занимает лидирующие позиции в судостроении; переживает расцвет пряничное производство; широкую известность приобретает городецкая роспись. На рубеже XIX-XX вв. Городец становится старообрядческой столицей Поволжья, выполняя связующую роль между Москвой и знаменитыми керженскими скитами: «Что положат на Рогоже — на том стоит Городец, а на чем Городец — на том и Керженец». Сегодня Городец — музейная столица Нижегородской области с музеями краеведческим, самоваров, пряника, добра, детским и Городом мастеров.

Хорошо сохранились земляные укрепления средневекового Городца — высокий вал и ров (гораздо более мощные, чем, например, аналогичные укрепления Суздаля). Мы прогуляемся по древнему земляному валу. Мы посетим Федоровский монастырь, в котором, по преданию, скончался Александр Невский при своем возвращении из Золотой Орды. Навестим «Купеческой квартал». Полюбуемся заволжскими далями с небольшой, но уютной набережной. Познакомимся с историей старообрядчества на примере городецких памятников истории и культуры («Австрийская» и единоверческая церкви, городецкая часовня, богадельня Н. А. Бугрова).

С собой можно будет приобрести сувенир 🎁 на память — знаменитый и очень вкусный городецкий печатный пряник. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

До встречи!