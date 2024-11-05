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2 часа

Гуляя по очаровательному Городцу, вы узнаете, что здесь происходило и как это место выглядело 50, 100, 300, а иногда и 800 лет назад

Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова

«Вы погуляете по Музейному кварталу, увидите угловую башню Троицкого собора и памятник Александру Невскому, полюбуетесь резьбой на доме Варенцова и усадьбе графини Паниной»