2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец как слоеный пирог истории
Гуляя по очаровательному Городцу, вы узнаете, что здесь происходило и как это место выглядело 50, 100, 300, а иногда и 800 лет назад
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
«Вы погуляете по Музейному кварталу, увидите угловую башню Троицкого собора и памятник Александру Невскому, полюбуетесь резьбой на доме Варенцова и усадьбе графини Паниной»
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец и мода в архитектуре: кружевные домики и купеческие особняки
Погрузитесь в историю Городца, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте, как мода в архитектуре связана с народным искусством и чем удивляют резные ворота
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
«Вы рассмотрите усадьбу купца Облаева (ныне Краеведческий музей) и узнаете, зачем он «переодел» каменный фасад главного дома»
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
2 800₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Городец
Обзорная экскурсия по древнейшему городу Нижегородской области
«А также увидите бывшую усадьбу графов Паниных со старинными деревянными воротами, на которых изображён герб семьи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 ноября 2024Огромное спасибо Галине за познавательную экскурсию. Галина влюбила нас в Городец, хочется вернуться снова. Переплетение истории города и личных историй делают экскурсии уникальной. По несколько маленьким улочкам города мы бродили 2 часа и не хотелось останавливаться.
- ННаталья31 октября 2024Всегда восхищаюсь энтузиазмом и любовью людей к тому, чем они занимаются и к месту, где они живут. Галина восхищала. Своими
- ЕЕкатерина18 октября 2024Понравилось все, экскурсия очень информационная. Особенно приятно общаться с человеком, влюбленным в свой город и знающим его историю.
- ЕЕлена11 августа 2024Огромное спасибо Галине за эту прогулку - очень интересный рассказ, с большой любовью нам все показали, рассказали. Городец открылся нам
- ИИван12 июля 2024Были впервые в славном городе Городец и влюбились в его архитектуру древние улочки. Галина очень интересно рассказала про архитектурные стили и показала главные локации Городца. Спасибо. Вернемся снова всей семьей и надеемся посетить многочисленные музеи.
- ССветлана10 апреля 2023Очень душевно и с любовью к городу! Галина обратила наше внимание на те детали в облике города, на которые мы бы сами не обратили. Это добавило глубины и красоты. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Городцу в категории «Усадьбы и дворцы»
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