Об экскурсии

Во время обзорной экскурсии по Городцу вы сможете не только открыть для себя один из древнейших городов Центральной России, но и посетить привлекающий паломников святой источник Никола-ключ.

Городец

С Городцом связаны имена многих знаковых персонажей. Например, основал город в 1152 году Юрий Долгорукий. А местный Фёдоровский монастырь, названный в честь святого Феодора Стратилата, стал местом монашеского пострига и кончины князя Александра Невского.

Во время экскурсии вы посетите монастырь, полюбуетесь неповторимыми волжскими пейзажами, посмотрите историческую часть города — каменные купеческие особняки, уютные деревянные дома с колоритными крылечками и резными фасадами, другие интересные объекты.

Источник Никола-ключ

Расположен в 20 километрах от города, известен ещё с XVI века. Здесь в деревянном срубе вы сможете набрать воды, которая, как говорят, обладает массой полезных свойств, и поклониться Николаю Чудотворцу.