Обзорная экскурсия с посещением источника Никола-ключ

Во время экскурсии вы посетите монастырь, полюбуетесь неповторимыми волжскими пейзажами, посмотрите...

Во время экскурсии вы посетите монастырь, полюбуетесь неповторимыми волжскими пейзажами, посмотрите историческую часть города — каменные купеческие особняки, уютные деревянные дома с колоритными крылечками и резными фасадами, другие интересные объекты.

Источник Никола-ключ, расположенный в 20 километрах от города, известен ещё с XVI века.

Здесь в деревянном срубе вы сможете набрать воды, которая, как говорят, обладает массой полезных свойств, и поклониться Николаю Чудотворцу.
Обзорная экскурсия с посещением источника Никола-ключ
Обзорная экскурсия с посещением источника Никола-ключ
Обзорная экскурсия с посещением источника Никола-ключ
Обзорная экскурсия с посещением источника Никола-ключ
Обзорная экскурсия с посещением источника Никола-ключ
Обзорная экскурсия с посещением источника Никола-ключ

Что вы увидите 🤩

  • Центральные улицы
  • Музейный квартал
  • Купеческие дома
  • Памятник купечеству России
  • Набережная
  • Монумент Александру Невскому
  • Город мастеров
  • Феодоровский монастырь
  • Источник Никола-ключ
Об экскурсии
Во время обзорной экскурсии по Городцу вы сможете не только открыть для себя один из древнейших городов Центральной России, но и посетить привлекающий паломников святой источник Никола-ключ.
Городец
С Городцом связаны имена многих знаковых персонажей. Например, основал город в 1152 году Юрий Долгорукий. А местный Фёдоровский монастырь, названный в честь святого Феодора Стратилата, стал местом монашеского пострига и кончины князя Александра Невского.
Во время экскурсии вы посетите монастырь, полюбуетесь неповторимыми волжскими пейзажами, посмотрите историческую часть города — каменные купеческие особняки, уютные деревянные дома с колоритными крылечками и резными фасадами, другие интересные объекты.
Источник Никола-ключ
Расположен в 20 километрах от города, известен ещё с XVI века. Здесь в деревянном срубе вы сможете набрать воды, которая, как говорят, обладает массой полезных свойств, и поклониться Николаю Чудотворцу.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси) и входные билеты оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

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