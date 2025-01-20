Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Поездка пройдёт по Шаройскому ущелью вдоль реки Шаро-Аргун вызывает неизменный восторг. Малое количество мест посещения компенсируется живописностью нашего маршрута! 5 1 отзыв

Тимирлан Ваш гид в Грозном Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком 15 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Описание экскурсии Что вас ожидает: Средневековый башенный комплекс Шарой. Древнейшее селение Чечни, которое населено до сих пор. Комплекс из 7 боевых башен, 6 из которых недавно отреставрированы и около 20 жилых башен. Погуляем вдоволь по древнему селению, поднимемся на башни, послушаем интересный рассказ экскурсовода. Один из крупнейших водопадов Чечни Нохч-Келоевский водопад. 54 метра падающей воды. Водопад скрывается в небольшом ущелье. Тропа к водопаду облагорожена, идти легко. Путь к водопаду занимает 10 - 15 минут лёгкой ходьбы, а эмоции, вызванные его видом, останутся на всю жизнь. На этом экскурсия заканчивается и мы отправляемся в обратный путь и ещё раз насладимся красотой местной природы.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Шаройское ущелье

Шаройский башенный комплекс

Нохч-Келойский водопад Что включено Услуги гида

Трансфер по программе. Что не входит в цену Обед - 500 - 600 руб. /чел.

Билет в музей - 100 руб. /чел. Где начинаем и завершаем? Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного Завершение: По согласованию с туристом Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.