Поездка пройдёт по Шаройскому ущелью вдоль реки Шаро-Аргун вызывает неизменный восторг. Малое количество мест посещения компенсируется живописностью нашего маршрута!
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Средневековый башенный комплекс Шарой. Древнейшее селение Чечни, которое населено до сих пор. Комплекс из 7 боевых башен, 6 из которых недавно отреставрированы и около 20 жилых башен. Погуляем вдоволь по древнему селению, поднимемся на башни, послушаем интересный рассказ экскурсовода. Один из крупнейших водопадов Чечни Нохч-Келоевский водопад. 54 метра падающей воды. Водопад скрывается в небольшом ущелье. Тропа к водопаду облагорожена, идти легко. Путь к водопаду занимает 10 - 15 минут лёгкой ходьбы, а эмоции, вызванные его видом, останутся на всю жизнь. На этом экскурсия заканчивается и мы отправляемся в обратный путь и ещё раз насладимся красотой местной природы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шаройское ущелье
- Шаройский башенный комплекс
- Нохч-Келойский водопад
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер по программе.
Что не входит в цену
- Обед - 500 - 600 руб. /чел.
- Билет в музей - 100 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Завершение: По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
20 янв 2025
Все очень понравилось! Отличный гид и незабываемые впечатление. Экскурсия которую сложно забыть. Рекомендую.
