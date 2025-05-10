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Анастасией и за короткое время согласовали выезд на утро. Гид, Асланбек, забрал нас прямо с отеля, что очень-очень удобно и весь день посвятил нашей группе из 7 человек. Что хочется сказать по поводу гида - очень общительный и внимательный человек! Показал и рассказал очень много, завёз всюду, где красиво и впечатлительно. Рискуя собственной жизнью ради лучших фоточек и ракурсов подарил нам целый "фотоальбом". И я не шучу! На счёт природы Чечни и нашего тура — это ОФИГЕННО! Мы остались в восторге от гор и природы в целом. О мечетях, я думаю, вообще говорить ничего не буду, т. к. им нет равных. Хотите узнать больше — Асланбек вас проведёт, всё расскажет и покажет. Искренне рекомендую ребят! Вернётесь с впечатлениями и 100500 фоток на память))