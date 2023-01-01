Сосновые леса на склонах гор, журчащие ручьи, родники, водопады
Грозный
Комплекс высотных зданий «Грозный-Сити»
Мечеть «Сердце Чечни»
Центральная площадь г. Грозный
Храм Архангела Михаила
Цветочный парк
Музей Ахмата Кадырова
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Описание
Удивительное путешествие по трем республикам Северного Кавказа, знакомство начнется с Северной Осетии, где сохранились традиции селения в высоких горах и предания о былых традициях и легендах осетинского народа. Гостеприимные хозяева потчуют путников осетинскими пирогами по традиционным рецептам, и каждая семья хранит свой особенный секрет приготовления.
Отправляемся в маленькую страну башен и самого интересного флага – Ингушетию. Солярный знак на флаге означает вечное движение Солнца и Вселенной, взаимосвязь, бесконечность, вечность всего сущего. А еще именно в Ингушетии возведен один из старейших христианских храмов в России - Тхаба-Ерды.
И завершаем наше путешествие в роскошном Грозном-Сити, чтобы увидеть шедевры архитектуры и насладиться национальными блюдами, популярной «достопримечательностью» для любого туриста, особенно любителей гастрономических туров.
Ответы на вопросы
Что входит
Проживание
Питание по программе (завтраки и обеды 2,3,4 дни тура)
Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
Входные билеты
Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: куратор Елене Герлинг, почта: ladya-priem@yandex. r
Завершение: Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, 1 раз в месяц
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в программе с таймингом.
Просьба указывать в заявке номер телефона туриста. За день до тура будет создана ватсап группа с участниками тура, куда будет направлена вся необходимая информация: точное время отправления, места посадки, номер автобуса, номер телефона гида и мобильный телефон куратора тура!
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные
Расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде
Тур заканчивается в городе Грозный в 12.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные
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