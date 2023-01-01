Удивительное путешествие по трем республикам Северного Кавказа, знакомство начнется с Северной Осетии, где сохранились традиции селения в высоких горах и предания о былых традициях и легендах осетинского народа. Гостеприимные хозяева потчуют путников осетинскими пирогами по традиционным рецептам, и каждая семья хранит свой особенный секрет приготовления.

Отправляемся в маленькую страну башен и самого интересного флага – Ингушетию. Солярный знак на флаге означает вечное движение Солнца и Вселенной, взаимосвязь, бесконечность, вечность всего сущего. А еще именно в Ингушетии возведен один из старейших христианских храмов в России - Тхаба-Ерды.

И завершаем наше путешествие в роскошном Грозном-Сити, чтобы увидеть шедевры архитектуры и насладиться национальными блюдами, популярной «достопримечательностью» для любого туриста, особенно любителей гастрономических туров.