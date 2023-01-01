Четыре дня на Кавказе

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Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе

Что вас ожидает 🤩

  • Владикавказ
  • Цейское ущелье
  • Скульптурная композиция Ныхас Уастырджи
  • Сказский ледник
  • Нузальская часовня
  • Селение Дзуарикау
  • Пронзительный обелиск Братьям Газдановым
  • Горная Ингушетия
  • Джейрахское ущелье
  • Таргимская котловина
  • Древнейший христианский храм Тхаба-Ерды
  • Курорт «Армхи»
  • Сосновые леса на склонах гор, журчащие ручьи, родники, водопады
  • Грозный
  • Комплекс высотных зданий «Грозный-Сити»
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Центральная площадь г. Грозный
  • Храм Архангела Михаила
  • Цветочный парк
  • Музей Ахмата Кадырова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Удивительное путешествие по трем республикам Северного Кавказа, знакомство начнется с Северной Осетии, где сохранились традиции селения в высоких горах и предания о былых традициях и легендах осетинского народа. Гостеприимные хозяева потчуют путников осетинскими пирогами по традиционным рецептам, и каждая семья хранит свой особенный секрет приготовления.
Отправляемся в маленькую страну башен и самого интересного флага – Ингушетию. Солярный знак на флаге означает вечное движение Солнца и Вселенной, взаимосвязь, бесконечность, вечность всего сущего. А еще именно в Ингушетии возведен один из старейших христианских храмов в России - Тхаба-Ерды.
И завершаем наше путешествие в роскошном Грозном-Сити, чтобы увидеть шедевры архитектуры и насладиться национальными блюдами, популярной «достопримечательностью» для любого туриста, особенно любителей гастрономических туров.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание по программе (завтраки и обеды 2,3,4 дни тура)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
  • Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: куратор Елене Герлинг, почта: ladya-priem@yandex. r
Завершение: Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, 1 раз в месяц
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в программе с таймингом.
  • Просьба указывать в заявке номер телефона туриста. За день до тура будет создана ватсап группа с участниками тура, куда будет направлена вся необходимая информация: точное время отправления, места посадки, номер автобуса, номер телефона гида и мобильный телефон куратора тура!
  • Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные
  • Расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде
  • Тур заканчивается в городе Грозный в 12.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
  • Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные

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