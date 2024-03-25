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Авторский тур
3 дня
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
Начало: г. Грозный, место и время по договорённости
14 июня в 08:00
6 июля в 08:00
5779952 020₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
5 дней
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье
Начало: Грозный, до 12:00
12 июня в 12:00
26 июня в 12:00
63 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Начало: Грозный, 09:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
43 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга25 марта 2024Тур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал много интересного о Чеченской республике.
- ИИрина12 января 2023Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Ростова-на-ДонуНе понравилось питание в поезде — каждый день абсолютно одинаковый сухой паёк. Завтраки съедобны. В вагон- ресторан без предварительной брони столика попасть невозможно. А столиков на такое количество туристов не достаточно.
- ССветлана11 января 2023Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Ростова-на-ДонуСпасибо. Было комфортно.
- ГГалина10 января 2023Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Ростова-на-ДонуТут все четко, все прислали, на все ответили
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Мечеть «Сердце Чечни»»
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