Джип-тур: Башенный комплекс Никарой и «Город мёртвых» Цой-Педе

Во время джип-тура на Цой-Педе, мы проедем по живописному ущелью и посетим крупнейший некрополь...

Во время джип–тура на Цой-Педе, мы проедем по живописному ущелью и посетим крупнейший некрополь Северного Кавказа.

Кроме того увидим не менее живописное Терлойское ущелье, где располагается Никарой — башенный комплекс Чечни.
Джип-тур: Башенный комплекс Никарой и «Город мёртвых» Цой-Педе
Джип-тур: Башенный комплекс Никарой и «Город мёртвых» Цой-Педе
Джип-тур: Башенный комплекс Никарой и «Город мёртвых» Цой-Педе
Джип-тур: Башенный комплекс Никарой и «Город мёртвых» Цой-Педе
Джип-тур: Башенный комплекс Никарой и «Город мёртвых» Цой-Педе
Джип-тур: Башенный комплекс Никарой и «Город мёртвых» Цой-Педе

Что вы увидите 🤩

  • Цой-Педе
  • селение Шатой
  • Шатойская башня
  • Аргунское ущелье
  • река Чанты-Аргун
  • Терлойское ущелье
  • Башенный комплекс Никарой
  • Терлой-мохк
  • Моцарой

Что вас ожидает:

    Аргунское ущелье и Шатойская башня
    Наш путь пройдёт через Аргунское ущелье. Часть пути пройдёт по горной дороге, мы заедем в Шатой, где сразу же увидим Шатойскую башню. В Шатое сворачиваем направо и движемся вдоль реки Чанты-Аргун по дороге, проложенной в скалах. Делаем остановки для потрясающих фото, однако не задерживаемся на долго, ведь дорога долгая и нужно успеть до сумерек. Часть пути движемся без остановок по Аргунскому ущелью до селения Итум-Кали.
    Крупнейший некрополь Северного Кавказа
    После довольно быстрой регистрации на границе, продолжаем путь вдоль реки Чанты-Аргун вглубь Аргунского ущелья. Пред нами предстанут остатки боевых и жилых башен, кроме того — захватывающие дух виды и пейзажи. Движемся ещё 30 км к Малхистинскому ущелью, чтобы добраться до крупнейшего некрополя Северного Кавказа — Цой-Педы или Город Мёртвых. Мыс, на котором располагаются могильники.
    Мы увидим более 40 солнечных могильников с останками людей языческого периода (X – XI вв. ). Здесь располагаются две боевые башни: одна из них охраняет покой усопших, вторая контролирует место пересечения Аргунского и Малхистинского ущелий. На очереди посещение башенного комплекса Никарой.
    Башенный комплекс Никарой
    Какое-то время движемся в обратном направлении, до того места, где к начинается Терлой-мохк — Земли тукхума Терлой. Дорога не серпантин, но поворотов тоже хватает, все это компенсируется необыкновенной красоты пейзажами и древней архитектурой. Таким образом мы доберемся до междуречья реки Никарой, где на горном гребне располагается один из немногих уцелевших башенных комплексов Чечни — Никарой.
    Перед посещением комплекса мы остановимся у Ошнинской мечети (XIXв. ) и посетим Моцарой. От Моцароя до Никароя всего 5 км, проделав которые, мы полюбуемся на столицу тукума — Терлой. В комплекс входят одна боевая башня, одна полу-боевая и более десятка жилых, а также — мечеть. На соседнем гребне расположилось старинное кладбище. При желании посещаем Нихалойский комплекс водопадов.

    Важная информация:

    • Территория пограничная с Грузией, поэтому наличие паспортов строго обязательно;
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой фотоаппарат и куртку/ветровку, (девушкам — джинсы и тунику) и бутылку воды.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-4 человек
    Групповой билет до 4 человек
    12 500 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Трансфер по программе
    • Обед
    Что не входит
    • Личные расходы
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
    Завершение: По согласованию с туристом
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 07:00
    Экскурсия длится около 11 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно в 07:00

    Тимирлан Р.
    Тимирлан Р.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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