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Аргунское ущелье и Шатойская башня

Наш путь пройдёт через Аргунское ущелье. Часть пути пройдёт по горной дороге, мы заедем в Шатой, где сразу же увидим Шатойскую башню. В Шатое сворачиваем направо и движемся вдоль реки Чанты-Аргун по дороге, проложенной в скалах. Делаем остановки для потрясающих фото, однако не задерживаемся на долго, ведь дорога долгая и нужно успеть до сумерек. Часть пути движемся без остановок по Аргунскому ущелью до селения Итум-Кали.

Крупнейший некрополь Северного Кавказа

После довольно быстрой регистрации на границе, продолжаем путь вдоль реки Чанты-Аргун вглубь Аргунского ущелья. Пред нами предстанут остатки боевых и жилых башен, кроме того — захватывающие дух виды и пейзажи. Движемся ещё 30 км к Малхистинскому ущелью, чтобы добраться до крупнейшего некрополя Северного Кавказа — Цой-Педы или Город Мёртвых. Мыс, на котором располагаются могильники.

Мы увидим более 40 солнечных могильников с останками людей языческого периода (X – XI вв. ). Здесь располагаются две боевые башни: одна из них охраняет покой усопших, вторая контролирует место пересечения Аргунского и Малхистинского ущелий. На очереди посещение башенного комплекса Никарой.

Башенный комплекс Никарой

Какое-то время движемся в обратном направлении, до того места, где к начинается Терлой-мохк — Земли тукхума Терлой. Дорога не серпантин, но поворотов тоже хватает, все это компенсируется необыкновенной красоты пейзажами и древней архитектурой. Таким образом мы доберемся до междуречья реки Никарой, где на горном гребне располагается один из немногих уцелевших башенных комплексов Чечни — Никарой.

Перед посещением комплекса мы остановимся у Ошнинской мечети (XIXв. ) и посетим Моцарой. От Моцароя до Никароя всего 5 км, проделав которые, мы полюбуемся на столицу тукума — Терлой. В комплекс входят одна боевая башня, одна полу-боевая и более десятка жилых, а также — мечеть. На соседнем гребне расположилось старинное кладбище. При желании посещаем Нихалойский комплекс водопадов.

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