Покататься на джипах в Грозном

Найдено 6 экскурсий в категории «Джиппинг» в Грозном, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу горного приключения с джип-туром на высокогорное озеро Галай-Ам, окруженное живописными склонами на высоте около 2000 метров
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
«Приглашаем в джип-тур на Галанчожское озеро — красивейший водоём, располагающийся в окружении очень красивых и живописных горных склонов на высоте около 2000 метров»
Расписание: Ежедневно утром
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
16 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур на высокогорное Галанчожское озеро Галай-Ам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Джип-тур на высокогорное Галанчожское озеро Галай-Ам
Начало: Отель где размещены туристы
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по Чечне: Башенный комплекс Никарой и некрополь Цой-Педе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур по Чечне: Башенный комплекс Никарой и некрополь Цой-Педе
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
«Во время джип-тура мы проедем по живописному Аргунскому ущелью и посетим крупнейший некрополь Северного Кавказа — Цой-педе или Город мертвых»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
25 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 500 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия. Джейрахский район. Ассинское ущелье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Горная Ингушетия. Джейрахский район. Ассинское ущелье
Начало: Заберу с отеля
«Джип тур по незабываемому Ассинскому ущелью, которое находится в Джейрахском районе республики Ингушетия»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в башенный комплекс Никарой среди гор
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в башенный комплекс Никарой среди гор
Отправиться на внедорожнике в Терлойское ущелье к древним памятникам архитектуры
Начало: в удобном вам месте в Грозном
«Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
17 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маслова
    10 июня 2023
    Некрополь Цой-Педе - джип-тур в «Город мёртвых»
    Все понравилось. Очень атмосферное место. Рекомендую посетить именно сейчас, пока там нет тур инфраструктуры и толп туристов. Гид рассказывает много интересного, не торопит.
  • И
    Ирина
    28 апреля 2023
    Джип-тур на высокогорное Галанчожское озеро Галай-Ам
    Безумно интересная экскурсия!!! Гид Тимур очень приятный человек, знающий историю во всех деталях, отвечал на все вопросы, зародил желание узнать как можно больше о Чечне, обычаях и культуре) обязательно приедем ещё!
  • О
    Ольга
    23 апреля 2023
    Некрополь Цой-Педе - джип-тур в «Город мёртвых»
    Аргунское ущелье,Нихалойские водопады,Ушкалойские башни, Ведучи, музей А. Исаева. Аргунское ущелье. Эксурсию вел вежливый, приятный гид Адам, знающий историю своей страны ,
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    всё объяснял, рассказывал. Мы были в восторге от красоты и величествия природы Чечни. Впечатления отличные! Все увиденное, словами не передать. Спасибо большое, за столь интересную поездку!

  • И
    Игорь
    10 апреля 2023
    Некрополь Цой-Педе - джип-тур в «Город мёртвых»
    Россия красива, И в ней есть народ, Чечня – Ахмат Сила! Приглашает и ждет! Авто экскурсии вел Азнаур! Рады мы очень, что с ним был
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    джип-тур. Не по шаблону, гид-автомат, К нам он с душой отнесся, как брат! Время он свое не считал, Больше чем в планах, красот показал! И про Ислам я его вопрошал, Мифы развеял и все рассказал. Поведал с любовью о народе своем Чечня! Ты отныне в сердце моем.

  • Н
    Николай
    7 апреля 2023
    Чечня. Аргунское ущелье: По дороге древних караванов
    Очень понравилось!!!! Настоящее горное путешествие! Как будто в Средние века попадаешь: горы, шумные реки и мощные сторожевые башни - очень
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    колоритно! Удивительная поездка, я от души отдохнул и познакомился с красивыми локациями! Благодарю Тимирлана за такаю отличную поездку. Интересный гид и очень общительный человек. Всем однозначно рекомендую!!!

  • С
    Строчинская
    2 сентября 2022
    Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам
    Поездка очень понравилась, спасибо огромное Тимуру не только за экскурсию, но и за ответы на все мои вопросы. Очень тактичный
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    и вежливый гид: знает когда нужно что-то рассказать, а когда просто дать побыть в тишине и гармонии в красивым месте. Удобное начало в 10 часов, дорога не напрягает, чувствовала себя после экскурсии отлично.

  • А
    Алексей
    4 мая 2022
    Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам
    Прошло все великолепно! Водитель все рассказал и показал, авто на котором ездили не подвело! Было комфортно и приятно! Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Джиппинг»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам
  2. Джип-тур на высокогорное Галанчожское озеро Галай-Ам
  3. Джип-тур по Чечне: Башенный комплекс Никарой и некрополь Цой-Педе
  4. Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца
  5. Горная Ингушетия. Джейрахский район. Ассинское ущелье
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»
  2. Мечеть «Гордость мусульман»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Джиппинг" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 10 500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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