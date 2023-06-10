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джип-тур. Не по шаблону, гид-автомат, К нам он с душой отнесся, как брат! Время он свое не считал, Больше чем в планах, красот показал! И про Ислам я его вопрошал, Мифы развеял и все рассказал. Поведал с любовью о народе своем Чечня! Ты отныне в сердце моем.