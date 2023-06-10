1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу горного приключения с джип-туром на высокогорное озеро Галай-Ам, окруженное живописными склонами на высоте около 2000 метров
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
«Приглашаем в джип-тур на Галанчожское озеро — красивейший водоём, располагающийся в окружении очень красивых и живописных горных склонов на высоте около 2000 метров»
Расписание: Ежедневно утром
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Джип-тур на высокогорное Галанчожское озеро Галай-Ам
Начало: Отель где размещены туристы
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур по Чечне: Башенный комплекс Никарой и некрополь Цой-Педе
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
«Во время джип-тура мы проедем по живописному Аргунскому ущелью и посетим крупнейший некрополь Северного Кавказа — Цой-педе или Город мертвых»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Горная Ингушетия. Джейрахский район. Ассинское ущелье
Начало: Заберу с отеля
«Джип тур по незабываемому Ассинскому ущелью, которое находится в Джейрахском районе республики Ингушетия»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в башенный комплекс Никарой среди гор
Отправиться на внедорожнике в Терлойское ущелье к древним памятникам архитектуры
Начало: в удобном вам месте в Грозном
«Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
17 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаслова10 июня 2023Некрополь Цой-Педе - джип-тур в «Город мёртвых»Все понравилось. Очень атмосферное место. Рекомендую посетить именно сейчас, пока там нет тур инфраструктуры и толп туристов. Гид рассказывает много интересного, не торопит.
- ИИрина28 апреля 2023Безумно интересная экскурсия!!! Гид Тимур очень приятный человек, знающий историю во всех деталях, отвечал на все вопросы, зародил желание узнать как можно больше о Чечне, обычаях и культуре) обязательно приедем ещё!
- ООльга23 апреля 2023Некрополь Цой-Педе - джип-тур в «Город мёртвых»Аргунское ущелье,Нихалойские водопады,Ушкалойские башни, Ведучи, музей А. Исаева. Аргунское ущелье. Эксурсию вел вежливый, приятный гид Адам, знающий историю своей страны ,
- ИИгорь10 апреля 2023Некрополь Цой-Педе - джип-тур в «Город мёртвых»Россия красива, И в ней есть народ, Чечня – Ахмат Сила! Приглашает и ждет! Авто экскурсии вел Азнаур! Рады мы очень, что с ним был
- ННиколай7 апреля 2023Чечня. Аргунское ущелье: По дороге древних каравановОчень понравилось!!!! Настоящее горное путешествие! Как будто в Средние века попадаешь: горы, шумные реки и мощные сторожевые башни - очень
- ССтрочинская2 сентября 2022Поездка очень понравилась, спасибо огромное Тимуру не только за экскурсию, но и за ответы на все мои вопросы. Очень тактичный
- ААлексей4 мая 2022Прошло все великолепно! Водитель все рассказал и показал, авто на котором ездили не подвело! Было комфортно и приятно! Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Джиппинг»
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