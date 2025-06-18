Изучите Сулакский каньон на этой индивидуальной экскурсии: помимо этих природных достопримечательностей, вы увидите Черкейскую ГЭС и водохранилище, побываете в контактном зоопарке, а также по желанию прокатитесь на катере.
Описание экскурсииСулакский каньон — одно из самых впечатляющих природных чудес России и, без преувеличения, всей Европы. Он расположен в Республике Дагестан, недалеко от Махачкалы, и представляет собой живописное ущелье, прорытое рекой Сулак в толще известняковых скал. Глубина и масштабы Глубина каньона достигает более 1 920 метров, что делает его глубже, чем знаменитый Гранд-Каньон в США. Его протяжённость — около 53 километров. С высоты смотровых площадок открываются захватывающие дух виды на бирюзовые воды реки Сулак, отвесные скалы и зелёные склоны. Природа и климат Каньон расположен в уникальной природной зоне. Здесь сочетаются горный и речной ландшафты, а климат мягкий и солнечный большую часть года. Весной и летом особенно красиво — склон укрыт зеленью и цветущими травами. Чем интересен туристам • Панорамные смотровые площадки, откуда можно сделать потрясающие фотографии;
- Прогулки на катерах и лодках по реке Сулак;
- Знакомство с традиционными дагестанскими селениями по пути — аулы, башни, исторические памятники;
- Возможность попробовать национальную кухню в местных кафе. Интересный факт: несмотря на популярность, Сулакский каньон остаётся менее известным за пределами России, что делает его настоящим открытием для путешественников.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сулакский каньон
- Смотровая площадка Дубки
- Смотровая площадка Тещен язык
- Черкейская ГЭС и водохранилище
- Пещера Нохъо и подвесной мост
- Форелевое хозяйство Главрыба
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Прогулка на катере (по желанию) по водохранилищу или по Сулакскому каньону
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
18 июн 2025
Добрый день, мы из Санкт Петербурга, Ваш город Грозный нам очень понравился, правда говорят Российский Дубай! Мы были на Сулакском каньоне с гидом Ахмедом, очень интересный человек, благодаря ему за один день мы побывали и в каньоне и Дербенте и на Каспийском море. Мини путешествия было незабываемо! Спасибо огромное за гостеприимство! Обязательно приедем еще раз! Рекомендуем вам экскурсии с Ахмедом!
Входит в следующие категории Грозного
