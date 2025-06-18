Сулакский каньон

Л Лариса

Добрый день, мы из Санкт Петербурга, Ваш город Грозный нам очень понравился, правда говорят Российский Дубай! Мы были на Сулакском каньоне с гидом Ахмедом, очень интересный человек, благодаря ему за один день мы побывали и в каньоне и Дербенте и на Каспийском море. Мини путешествия было незабываемо! Спасибо огромное за гостеприимство! Обязательно приедем еще раз! Рекомендуем вам экскурсии с Ахмедом!