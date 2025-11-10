Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Чечне, где вы откроете для себя красоту природы и богатое историческое наследие региона! Весь путь лежит через горы с отличными пейзажами вдоль бурной реки Аргун.

Ильяс Ваш гид в Грозном Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком Когда По согласованию с гидом. 10 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Что вас ждёт? Начните свое путешествие с посещения величественных Нихалойских водопадов, затем исследуйте Ушкалойские башни – символ стойкости и древней архитектуры. Прогулка по подвесному мосту подарит незабываемые впечатления, а обед в ресторане Две башни станет настоящим гастрономическим удовольствием. Загляните в краеведческий музей имени Исаева в селе Итум-Кали, чтобы глубже понять историю края. Завершите день активным отдыхом на горнолыжном курорте Ведучи или спокойной прогулкой вдоль реки Аргун. И не забудьте посетить замок Пхакоч – загадочный памятник средневекового зодчества.

По согласованию с гидом. Выбрать дату