Много можно писать и показывать, но невозможно передать те ощущения, которые испытываешь находясь непосредственно в Джейрахском ущелье. И все мои гости, которых я возил туда были со мной согласны. Предлагаю и вам обязательно туда поехать. Не пожалеете!
Описание экскурсии
Уникальная красота Джейрахского ущелья
Джейрахское ущелье — это место, которое удивляет своей красотой! Преодолев всего 65 км от федеральной трассы Ростов-Баку, вы погружаетесь в совершенно иной мир и переноситесь в эпоху раннего средневековья.
Впечатления туристов
Однажды ко мне приехала туристка из Амурской области, которая отправилась в путешествие по всем регионам Северного Кавказа. После нашей поездки по Чечне я задал ей вопрос: где ей понравилось больше всего. Она ответила: "Везде красиво по-своему, но снятся горы Ингушетии!"
Ландшафты и достопримечательности
Несмотря на то что я до этого не посещал Ингушетию, на следующий день я решил провести небольшое исследование. И был приятно удивлён!
- Количество башенных комплексов, которые сохранились с древних времён;
- Уникальные ландшафты;
- Кристально чистая вода реки Асса;
- Восхитительные виды на гору Казбек.
Каждый уголок этого ущелья пронизан историей и природной красотой, которые вдохновляют на новые приключения!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ассинское ущелье
- Башенный комплекс Эгикал
- Карт
- Оздиг
- Эрзи
- Вавнушки и др
Что включено
- Гид - водитель, комфортабельная машина ТАЙОТА Камри
Что не входит в цену
- Оплата за платные площадки, питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас с места вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Грозного
Похожие экскурсии из Грозного
Индивидуальная
до 4 чел.
Грозный и горная Ингушетия: башни, храмы и не только
Приглашаем вас на захватывающее путешествие из Грозного в сердце Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и уникальные истории
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Кавказу: Ингушетия и Северная Осетия из Грозного
Знакомство с культурой и природой Кавказа: от древних башен до современных столиц Магаса и Владикавказа
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
14 155 ₽
14 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию (г. Владикавказ)
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу, в любой удобный день и время.
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
15 500 ₽ за всё до 3 чел.