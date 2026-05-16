Мои заказы

Из Грозного - к таинственному Галанчожскому озеру на джипах

Добраться туда, где начинаются настоящие горы
Вы отправитесь в один из самых труднодоступных и живописных районов Чеченской Республики.

В этом маршруте соединились горные серпантины, отвесные скалы, природные феномены и древние башенные комплексы.

Галанчожский район умеет удивлять даже тех, кого, кажется, уже невозможно впечатлить горными пейзажами.
Из Грозного - к таинственному Галанчожскому озеру на джипах
Из Грозного - к таинственному Галанчожскому озеру на джипах
Из Грозного - к таинственному Галанчожскому озеру на джипах

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Грозного

По дороге гид расскажет о Галанчожском районе — одном из самых закрытых и самобытных в республике.

9:45–10:30 — Урус-Мартан и путь в горы

На нашем пути будет второй по численности населения город Чечни. Постепенно городская среда сменится горными пейзажами: дорога уходит вверх, а вокруг появятся хребты, ущелья и лесные массивы.

10:30–12:00 — Галанчожское ущелье

Один из самых живописных участков маршрута. За окном:

  • горные хребты и отвесные скалы
  • бурные реки и зелёные склоны
  • панорамные виды

В пути запланированы остановки для фото — каждый километр здесь достоин кадра.

12:00–12:30 — природная каменная арка и селфи-камень

Вы увидите каменную арку естественного происхождения — редкий природный объект, словно открывающий дорогу дальше в горы.
Рядом — остановка у знаменитого селфи-камня, где получаются особенно эффектные снимки на фоне горного ландшафта.

12:30–14:00 — Галанчожское озеро

По живописному серпантину мы поднимемся к главной точке маршрута — Галанчожскому озеру, расположенному на высоте около 2000 метров. Споры о его происхождении не утихают до сих пор, а с высоты оно кажется нарисованным — но художником здесь была сама природа.

14:00–15:00 — пикник у озера

В тени лесного массива сделаем остановку для отдыха. Мы предложим вам свежесваренный кофе и чай из горных трав.

15:00–16:00 — Селение Хайбах и башенный комплекс

Далее маршрут ведёт в Хайбах — одно из знаковых мест Галанчожского района. Здесь сохранились башни и элементы древнего зодчества:

  • жилые и боевые башни
  • культовые сооружения
  • петроглифы

Гид расскажет об истории селения и о тейповом устройстве чеченского общества, которое сохраняется и сегодня.

16:00–16:40 — Башенный комплекс Пешха

Монументальные башни и открытые горные панорамы создают ощущение пространства и высоты. В ясную погоду отсюда можно увидеть Теблусмту (Тулой Лам) — самую высокую гору Чеченской Республики.

16:40–18:00 — Возвращение в Грозный

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на джипах Toyota Hilux или Nissan Patrol, а также пикник на озере
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту проживания в Грозном
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 357 туристов
Я переехала в Грозный из Санкт-Петербурга. Признаюсь вам, что я по-настоящему влюбилась в Чеченскую республику и в людей, проживающих здесь. Начала изучать их историю, традиции и обычаи, культуру и архитектуру,
читать дальшеуменьшить

с каждым днём увлекаясь всё больше. Захотелось делиться этой любовью с вами и помогать видеть Чечню такой, какой она пленила меня. Так я стала создавать свои путешествия. Со временем у меня набралась команда единомышленников, и смело могу сказать, что наша команда — лучшие гиды в республике, очень гостеприимные и внимательные. Время, проведённое с нами, оставит самые приятные воспоминания о вашем путешествии по этой прекрасной земле.

Входит в следующие категории Грозного

Похожие экскурсии на «Из Грозного - к таинственному Галанчожскому озеру на джипах»

Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
На автобусе
6.5 часов
10 отзывов
Групповая
Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
Средневековая столица Чечни, село стражников, мечети и высокогорное озеро в одной групповой поездке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
18 мая в 09:00
3400 ₽ за человека
Легенды бирюзового озера Кезеной-Ам: поездка из Грозного
На машине
7 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Легенды бирюзового озера Кезеной-Ам: поездка из Грозного
Прикоснуться к живописной природе, посетить несколько мечетей и увидеть древний город
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
18 мая в 09:00
3350 ₽ за человека
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
На машине
8 часов
97 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Завтра в 08:00
18 мая в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
На машине
Конные прогулки
13 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
19 мая в 08:00
20 мая в 08:00
60 484 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Грозном
от 24 000 ₽ за экскурсию