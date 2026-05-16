Вы отправитесь в один из самых труднодоступных и живописных районов Чеченской Республики. В этом маршруте соединились горные серпантины, отвесные скалы, природные феномены и древние башенные комплексы. Галанчожский район умеет удивлять даже тех, кого, кажется, уже невозможно впечатлить горными пейзажами.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Грозного

По дороге гид расскажет о Галанчожском районе — одном из самых закрытых и самобытных в республике.

9:45–10:30 — Урус-Мартан и путь в горы

На нашем пути будет второй по численности населения город Чечни. Постепенно городская среда сменится горными пейзажами: дорога уходит вверх, а вокруг появятся хребты, ущелья и лесные массивы.

10:30–12:00 — Галанчожское ущелье

Один из самых живописных участков маршрута. За окном:

горные хребты и отвесные скалы

бурные реки и зелёные склоны

панорамные виды

В пути запланированы остановки для фото — каждый километр здесь достоин кадра.

12:00–12:30 — природная каменная арка и селфи-камень

Вы увидите каменную арку естественного происхождения — редкий природный объект, словно открывающий дорогу дальше в горы.

Рядом — остановка у знаменитого селфи-камня, где получаются особенно эффектные снимки на фоне горного ландшафта.

12:30–14:00 — Галанчожское озеро

По живописному серпантину мы поднимемся к главной точке маршрута — Галанчожскому озеру, расположенному на высоте около 2000 метров. Споры о его происхождении не утихают до сих пор, а с высоты оно кажется нарисованным — но художником здесь была сама природа.

14:00–15:00 — пикник у озера

В тени лесного массива сделаем остановку для отдыха. Мы предложим вам свежесваренный кофе и чай из горных трав.

15:00–16:00 — Селение Хайбах и башенный комплекс

Далее маршрут ведёт в Хайбах — одно из знаковых мест Галанчожского района. Здесь сохранились башни и элементы древнего зодчества:

жилые и боевые башни

культовые сооружения

петроглифы

Гид расскажет об истории селения и о тейповом устройстве чеченского общества, которое сохраняется и сегодня.

16:00–16:40 — Башенный комплекс Пешха

Монументальные башни и открытые горные панорамы создают ощущение пространства и высоты. В ясную погоду отсюда можно увидеть Теблусмту (Тулой Лам) — самую высокую гору Чеченской Республики.

16:40–18:00 — Возвращение в Грозный

Организационные детали