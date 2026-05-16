Из Грозного - к таинственному Галанчожскому озеру на джипах
Добраться туда, где начинаются настоящие горы
Вы отправитесь в один из самых труднодоступных и живописных районов Чеченской Республики.
В этом маршруте соединились горные серпантины, отвесные скалы, природные феномены и древние башенные комплексы.
Галанчожский район умеет удивлять даже тех, кого, кажется, уже невозможно впечатлить горными пейзажами.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Грозного
По дороге гид расскажет о Галанчожском районе — одном из самых закрытых и самобытных в республике.
9:45–10:30 — Урус-Мартан и путь в горы
На нашем пути будет второй по численности населения город Чечни. Постепенно городская среда сменится горными пейзажами: дорога уходит вверх, а вокруг появятся хребты, ущелья и лесные массивы.
10:30–12:00 — Галанчожское ущелье
Один из самых живописных участков маршрута. За окном:
горные хребты и отвесные скалы
бурные реки и зелёные склоны
панорамные виды
В пути запланированы остановки для фото — каждый километр здесь достоин кадра.
12:00–12:30 — природная каменная арка и селфи-камень
Вы увидите каменную арку естественного происхождения — редкий природный объект, словно открывающий дорогу дальше в горы. Рядом — остановка у знаменитого селфи-камня, где получаются особенно эффектные снимки на фоне горного ландшафта.
12:30–14:00 — Галанчожское озеро
По живописному серпантину мы поднимемся к главной точке маршрута — Галанчожскому озеру, расположенному на высоте около 2000 метров. Споры о его происхождении не утихают до сих пор, а с высоты оно кажется нарисованным — но художником здесь была сама природа.
14:00–15:00 — пикник у озера
В тени лесного массива сделаем остановку для отдыха. Мы предложим вам свежесваренный кофе и чай из горных трав.
15:00–16:00 — Селение Хайбах и башенный комплекс
Далее маршрут ведёт в Хайбах — одно из знаковых мест Галанчожского района. Здесь сохранились башни и элементы древнего зодчества:
жилые и боевые башни
культовые сооружения
петроглифы
Гид расскажет об истории селения и о тейповом устройстве чеченского общества, которое сохраняется и сегодня.
16:00–16:40 — Башенный комплекс Пешха
Монументальные башни и открытые горные панорамы создают ощущение пространства и высоты. В ясную погоду отсюда можно увидеть Теблусмту (Тулой Лам) — самую высокую гору Чеченской Республики.
16:40–18:00 — Возвращение в Грозный
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на джипах Toyota Hilux или Nissan Patrol, а также пикник на озере
С вами будет один из гидов нашей команды
Место начала и завершения?
По месту проживания в Грозном
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — ваша команда гидов в Грозном
Я переехала в Грозный из Санкт-Петербурга. Признаюсь вам, что я по-настоящему влюбилась в Чеченскую республику и в людей, проживающих здесь. Начала изучать их историю, традиции и обычаи, культуру и архитектуру, читать дальшеуменьшить
с каждым днём увлекаясь всё больше. Захотелось делиться этой любовью с вами и помогать видеть Чечню такой, какой она пленила меня. Так я стала создавать свои путешествия. Со временем у меня набралась команда единомышленников, и смело могу сказать, что наша команда — лучшие гиды в республике, очень гостеприимные и внимательные. Время, проведённое с нами, оставит самые приятные воспоминания о вашем путешествии по этой прекрасной земле.
