Отправьтесь в путешествие по живописному Ассинскому ущелью, полюбуйтесь мощным Экха-чожинским водопадом и исследуйте древний башенный комплекс Эгикал. Поднимитесь на смотровую площадку у подножия Столовых гор и насладитесь видами уникальных Вовнушек.
Завершите экскурсию прогулкой по облепиховой роще, где можно отдохнуть среди природы и сделать яркие фото.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Начнём наше приключение с посещения Ассинского ущелья – одного из самых красивых уголков Кавказа. Здесь вы сможете насладиться величественной природой, прогуляться вдоль бурных горных рек и сделать потрясающие фотографии. Далее мы отправимся к одному из самых высоких водопадов региона – Экха-Чожи. Это место очарует вас своей мощью и красотой. Вы сможете подойти близко к водопаду и почувствовать прохладу его брызг. Следующая остановка – древний башенный комплекс Эгикал. Этот исторический памятник хранит в себе дух прошлого. Здесь можно увидеть древние башни, которые когда-то служили защитой от врагов. После этого мы поднимемся на смотровую площадку у подножия Столовых гор. Отсюда открывается невероятный вид на горы и долины, который запомнится вам надолго. Затем мы посетим Вовнушки – уникальное архитектурное сооружение, состоящее из скальных башен, соединённых каменным мостом. Это место окутано легендами и мифами, и каждый камень здесь дышит историей. Завершим нашу экскурсию прогулкой по облепиховой роще. Здесь вы сможете отдохнуть среди природы, насладиться ароматом свежих ягод.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ассинское ущелье
- Экха-чожинский водопад
- Башенный комплекс Эгикал
- Смотровая площадка у подножия Столовых гор
- Вовнушки
- Облепиховая роща
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Грозный, ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
