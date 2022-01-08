Новогодний активный тур по Кавказу

Новый год на Кавказе, что может быть лучше

4.7
3 отзыва
Новый год на Кавказе, что может быть лучше?! Горный воздух, головокружительные виды и масса положительных эмоций! Мы приглашаем в новогоднюю сказку, которая зарядить вас энергией на весь год.
Новогодний активный тур по Кавказу
Новогодний активный тур по Кавказу
Новогодний активный тур по Кавказу
Новогодний активный тур по Кавказу
Новогодний активный тур по Кавказу
Новогодний активный тур по Кавказу
Новогодний активный тур по Кавказу
Новогодний активный тур по Кавказу
Новогодний активный тур по Кавказу
Новогодний активный тур по Кавказу
Новогодний активный тур по Кавказу
Новогодний активный тур по Кавказу
Новогодний активный тур по Кавказу
Новогодний активный тур по Кавказу
Новогодний активный тур по Кавказу
Новогодний активный тур по Кавказу
Новогодний активный тур по Кавказу
Новогодний активный тур по Кавказу
Новогодний активный тур по Кавказу
Ближайшие даты:
31
дек

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • гибкая экскурсионная программа – вы можете под себя подстроить всё путешествие;
  • отдых на свежем воздухе у озера с дополнительными активностями по желанию;
  • незабываемые красоты Кавказских гор;
  • гастрономические изыски – национальная кухня народов Кавказа не оставит равнодушным никого.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, программа на выбор

Встреча в аэропорту Минеральных Вод или на ж/д вокзале Минеральных Вод / Пятигорска.

Программа на выбор. 

Вариант 1. Экскурсия “ПЯТИГОРСК» по Лермонтовским местам”, начало в 14:20.

По программе экскурсии: посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М.Ю. Лермонтова, Академической галереи.

Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М.Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.

За доп. плату. самостоятельное посещение в любое свободное время:

  • музей-заповедник «Домик М.Ю. Лермонтова»;
  • канатная дорога на вершину горы Машук подъем и спуск.

Окончание экскурсии ~ в 17:30.

Заселение в отель ~ 18:00.

Ужин в отеле ~ в 19:30.

Вариант 2. Экскурсия “ЖЕЛЕЗНОВОДСК”, начало в 14:20.

По программе экскурсии: Железноводск— самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.

Он расположился на склонах горы Железная.

Он славится своими кальциевыми водам.

Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М.Ю.Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э.Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А.С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Заселение в отель ~ 18:00.

Ужин в отеле ~ в 19:30.

Вариант 3. Экскурсия ” МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ “, начало в 13:20.

По программе экскурсии: Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.

На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.

Возвращение в Пятигорск~ в 18:30.

Заселение в отель ~ 18:30.

Ужин в отеле ~ в 19:30.

Встреча, программа на выборВстреча, программа на выборВстреча, программа на выборВстреча, программа на выбор
2 день
Программа на выбор

Программа на выбор.

Вариант 1. Экскурсия “ЭЛЬБРУС”, начало в 6:30.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии: Остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе.

Завтрак за доп. плату — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.

Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н.у.м.

Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам:

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н.у.м. – станция «Старый кругозор»;
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н.у.м. – станция «Мир»;
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н.у.м. – станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14.00.

Национальная балкарская кухня: шорпа, лагман, шашлыки, хычины.

Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00.

Ужин в отеле ~ в 20:00.

Свободное время.

Вариант 2. Экскурсия “ДОМБАЙ”, начало в 6:30.

Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр.

На Кавказе говорят так: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал!».

По программе экскурсии: Остановка на завтрак ~ в 8.45. за доп. плату: карачаевские хычины, чай на горных травах.

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!

Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна (~ в 11.00.) — остановка ~ на 4 часа.

Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н.у.м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др.

Оттуда открывается вид на ущелья реки Гоначхир, Алибек, Теберда и многочисленные ледники, а также на Домбайскую поляну в окружении огромных гор.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату:

  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м.н.у.м.;
  • 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м.н.у.м.;
  • 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м.н.у.м. 

Свободное время, фото, в уютных кафе дегустация блюд национальной карачаевской кухни. за доп. плату: шашлыки, хычины, шурпа, лагман, домашнее вино, чай на горных травах.

Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00.

Ужин в отеле ~ в 20:00.

Свободное время.

Вариант 3. Экскурсия “ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ”, начало в 6:50.

По программе экскурсии: Живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа, обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату: шашлыки, хычины, шурпа, домашнее вино, чай на горных травах.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.

Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).

Купание в горячем источнике возле села Аушигер.

Возвращение в отель ~ в 19:30.

Ужин в отеле ~ в 20:00.

Свободное время.

Вариант 4. Экскурсия “ГРОЗНЫЙ+ШАЛИ”, начало в 6:30.

По программе экскурсии: кроме Грозного, посещение города Шали.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А.А. Кадырова, прогулка по центру города. 

Возвращение в отель ~ в 22:00.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
3 день
Программа на выбор

Вариант 1. Экскурсия “ЭЛЬБРУС”, начало в 6:30.

Вариант 2. Экскурсия “ДОМБАЙ”, начало в 6:30.

Вариант 3. Экскурсия “ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ”, начало в 6:50.

Вариант 4. Экскурсия “ГРОЗНЫЙ+ШАЛИ”, начало в 6:30.

Описание программ см. во втором дне.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
4 день
Программа на выбор

Вариант 1. Экскурсия “ЭЛЬБРУС”, начало в 6:30.

Вариант 2. Экскурсия “ДОМБАЙ”, начало в 6:30.

Вариант 3. Экскурсия “ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ”, начало в 6:50.

Описание программ см. во втором дне.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
5 день
Отъезд

Завтрак в отеле с 7:00 до 10:00 (выселение из отеля до 12.00).

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.

Отправление домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице "Бештау".

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

КАТЕГОРИЯ НОМЕРАЦЕНА
на 1 человека		ЦЕНА
на 1 человека
Доп. сутки + завтрак или ужин
СТАНДАРТ (DABL)
размещение 2-х местное		28 450 2 800 
СТАНДАРТ (DABL)
Размещение 1-но местное		36 400 4 750 
КОМФОРТ (DABL)
размещение 2-х местное		29 650 3 100 
КОМФОРТ (DABL)
Размещение 1-но местное		38 850 5 350 
КОМФОРТ (DABL)
размещение на доп. месте
(ЕВРОРАСКЛАДУШКА)		22 900 1 350

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Трансфер в день заезда (от Международного аэропорта «Минеральные воды» – Пятигорск, отель «Бештау» Ж/Д вокзал Пятигорск/Минеральные воды — Отель «Бештау»)
  • Поездка на знаменитую шубную фабрику «АЛЕФ», известную по всей России
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды/г. Пятигорск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Курортный сбор на территории Кавказских Минеральных Вод: для взрослых – 50 руб. /сутки/чел. с детей до 18 лет – курортный сбор не взимается
  • Для взрослых – 50 руб. /сутки/чел.
  • С детей до 18 лет – курортный сбор не взимается
  • Входной билет с экскурсией в музей-заповедник «Домик М. Ю. Лермонтова»: взрослый – 150 руб. /чел. школьникам – 100 руб. /чел.
  • Взрослый – 150 руб. /чел.
  • Школьникам – 100 руб. /чел.
  • Канатная дорога на вершину горы Машук подъем и спуск: взрослый – 360 руб. /чел. дети до 5 лет – 200 руб. /чел.
  • Взрослый – 360 руб. /чел.
  • Дети до 5 лет – 200 руб. /чел.
  • Канатная дорога на г. Чегет 2 уровня на высоту 3050 м. н. у. м. (оплачивается сразу 2 уровня) – 900 руб. /чел.
  • Канатная дорога на г. Эльбрус: станции «Старый кругозор» высота 3000 м. н. у. м., «Мир» высота 3500 м. н. у. м., «Гора Баши» высота 3800 м. н. у. м. (оплачивается сразу 3 уровня) – 1 400 руб. /чел.
  • Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» – 150 руб. /чел.
  • Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: на высоту 2250 м. н. у. м. – 700 руб. /чел. на высоту 3012 м. н. у. м. – 700 руб. /чел. на высоту 3200 м. н. у. м. – 400 руб. /чел. ри единовременной оплате всех 3-х уровней – 1 600 руб. /чел.
  • На высоту 2250 м. н. у. м. – 700 руб. /чел.
  • На высоту 3012 м. н. у. м. – 700 руб. /чел.
  • На высоту 3200 м. н. у. м. – 400 руб. /чел.
  • Ри единовременной оплате всех 3-х уровней – 1 600 руб. /чел.
  • Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер – 200 руб. /чел.
  • Подъем на высотку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода – 500 руб. /чел.
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» – 60 руб. /чел.
  • Новогодний банкет с программой: для взрослых – 5 000 руб. /чел. для детей от 7 до 14 лет – 3 000 руб. /чел. детям до 6 лет – бесплатно.
  • Для взрослых – 5 000 руб. /чел.
  • Для детей от 7 до 14 лет – 3 000 руб. /чел.
  • Детям до 6 лет – бесплатно
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

  • Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка, у теплая куртка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Места посадки на экскурсии: остиница – возле гостиницы «Бештау».

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Как празднуют новый год в Пятигорске?

Вы можете встретить новый год в ресторане отеля, с интересной развлекательной новогодней программой и вкусным угощением (доп. плата): для взрослых – 5000 рублей; для детей от 7 до 14 лет – 3000 рублей, детям до 6 лет – бесплатно.

В Пятигорске очень популярно встречать Новый год возле знаменитых достопримечательностей города:
– Ворота Любви (высота 650м н. у. м)
– Эолова Арфа (высота 600м н. у. м)
– Скульптура Орла (550м н. у. м.)
– Вершина горы “Машук” (990м н. у. м)

Со всех этих достопримечательностей открывается великолепный вид на город Пятигорск.
Эти возвышенности самые лучшие места для наблюдения ночного фейерверка, которым взрывается весь Пятигорск.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
8 янв 2022
Прекрасно провели новогодние праздники на Кавказе. Новогодняя ночь на горе Машук - это что-то. Очень понравилась логистика в выборе поездок. Много впечатлений, однозначно поедем ещё…
О
16 июня 2022
Добрый день! Большое спасибо за возможность побывать на Северном Кавказе. Оперативность в решении вопросов на высоте, все пожелания были услышаны и учтены.
Мы получили незабываемые впечатления и появилось желание вернуться ещё.
Л
15 июня 2022
Организация была на уровне. Встретили, проводили.
Вовремя уезжали и приезжали с экскурсий.
Отдельное спасибо экскурсоводу Сергею Евгеньевичу! Были с ним два дня на экскурсиях по 4 городам КМВ и Эльбрусе. Очень эрудированный и владеющий информацией человек. Знает о чем говорит. С ним интересно!
А вот другие экскурсоводы оставили иное впечатление.
Экскурсия в Верхнюю Балкарию должна быть очень интересной и познавательной, но экскурсовод почти ничего не рассказывала, больше времени уделяла продавцам на рыках.
Экскурсия в Горную Чечню тоже оказалась скучной. Экскурсия долгая с 5 утра до 00 ночи. Экскурсовод всю дорогу что-то говорила, но ее никто не слышал (хотя об этом ей говорили). В итоге ее никто не слушал. Можно было бы рассказывать про ключевые моменты, громко и внятно. Найти связь с туристами. Такое ощущение, что было только сопровождение туристов.
Повторюсь, что чарующий Кавказ очень понравился и мы до сих пор находимся в восторге, но за некоторые нюансы минус балл.

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