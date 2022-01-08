Ужин в отеле ~ в 19:30.

Возвращение в Пятигорск~ в 18:30.

На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).

По программе экскурсии: Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Ужин в отеле ~ в 19:30.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М.Ю.Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э.Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А.С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.

Он расположился на склонах горы Железная.

По программе экскурсии: Железноводск— самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.

Ужин в отеле ~ в 19:30.

За доп. плату. самостоятельное посещение в любое свободное время:

Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М.Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.

Вариант 1. Экскурсия “ПЯТИГОРСК» по Лермонтовским местам” , начало в 14:20.

Встреча в аэропорту Минеральных Вод или на ж/д вокзале Минеральных Вод / Пятигорска.

Программа на выбор.

Вариант 1. Экскурсия “ЭЛЬБРУС”, начало в 6:30.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии: Остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе.

Завтрак за доп. плату — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.

Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н.у.м.

Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам:

1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н.у.м. – станция «Старый кругозор»;

2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н.у.м. – станция «Мир»;

3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н.у.м. – станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14.00.

Национальная балкарская кухня: шорпа, лагман, шашлыки, хычины.

Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00.

Ужин в отеле ~ в 20:00.

Свободное время.

Вариант 2. Экскурсия “ДОМБАЙ”, начало в 6:30.

Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр.

На Кавказе говорят так: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал!».

По программе экскурсии: Остановка на завтрак ~ в 8.45. за доп. плату: карачаевские хычины, чай на горных травах.

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!

Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна (~ в 11.00.) — остановка ~ на 4 часа.

Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н.у.м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др.

Оттуда открывается вид на ущелья реки Гоначхир, Алибек, Теберда и многочисленные ледники, а также на Домбайскую поляну в окружении огромных гор.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату:

1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м.н.у.м.;

2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м.н.у.м.;

3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м.н.у.м.

Свободное время, фото, в уютных кафе дегустация блюд национальной карачаевской кухни. за доп. плату: шашлыки, хычины, шурпа, лагман, домашнее вино, чай на горных травах.

Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00.

Ужин в отеле ~ в 20:00.

Свободное время.

Вариант 3. Экскурсия “ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ”, начало в 6:50.

По программе экскурсии: Живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа, обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату: шашлыки, хычины, шурпа, домашнее вино, чай на горных травах.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.

Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).

Купание в горячем источнике возле села Аушигер.

Возвращение в отель ~ в 19:30.

Ужин в отеле ~ в 20:00.

Свободное время.

Вариант 4. Экскурсия “ГРОЗНЫЙ+ШАЛИ”, начало в 6:30.

По программе экскурсии: кроме Грозного, посещение города Шали.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А.А. Кадырова, прогулка по центру города.

Возвращение в отель ~ в 22:00.