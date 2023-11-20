Что вас ждет

Грозный можно увидеть с трех высот, и только тогда у вас сложится полное представление о городе. Сначала мы посмотрим на город с запада — с Карпинского кургана его редко видят туристы. Отсюда открывается вид не только на высотки, но и на район, где более века назад обнаружили первую нефть. Затем мы посетим Английский замок — готика не чужда Грозному. Следующая высшая точка — «Место, где лёг дракон», и это не шутка. Данный топоним имеет реальную этимологию. Также мы посетим Грозный-сити, православный храм, мечеть «Сердце Чечни» и многое другое.

Маршрут экскурсии

Гости начинают знакомство с городом с Центральной площади Грозного. Отсюда дорога приведет нас к уютной улочке с зонтами, после познакомимся с новейшей историей республики в сквере Героя России. Посетим мечеть «Сердца Чечни». Пешая часть экскурсии продолжается через реку Сунжа на вертолетную площадку делового центра Грозного. Дальше — через аллею сердец к храму Архангела Михаила. Далее экскурсия будет проходить на авто: к Английскому замку, на Сунженский хребет, с одной высоты на другую — в бывший Новопромысловый район, на хребет. После экскурсии возвращаемся в центр Грозного — к Центральной соборной мечети. Организационные моменты• Заранее посмотрите погоду на день, выбранный для экскурсии.