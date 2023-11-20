Чтобы у вас сложилось полное впечатление о Грозном, мы посмотрим на город с трех разных высот. Мы начнем изучать его на Центральной площади, посетим мечеть «Сердце Чечни», православный храм.
Обязательно поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть Грозный с высоты, а также посмотрим на готический Английский замок.
Обязательно поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть Грозный с высоты, а также посмотрим на готический Английский замок.
Ближайшие даты:
20
ноя
ноя
21
ноя
ноя
22
ноя
ноя
23
ноя
ноя
24
ноя
ноя
27
ноя
ноя
28
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Храм Архангела Михаила
- Цветочный парк
- Высотный комплекс «Грозный-сити»
- Скульптура-дерево
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Центральная площадь Грозного
- Стела города воинской славы
- Мемориал в сквере имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова
- Проспект М. Эсамбаева
- Английский замок
- Карпинский курган
- Лестница в небеса (Грозненский хребет)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Грозный можно увидеть с трех высот, и только тогда у вас сложится полное представление о городе. Сначала мы посмотрим на город с запада — с Карпинского кургана его редко видят туристы. Отсюда открывается вид не только на высотки, но и на район, где более века назад обнаружили первую нефть. Затем мы посетим Английский замок — готика не чужда Грозному. Следующая высшая точка — «Место, где лёг дракон», и это не шутка. Данный топоним имеет реальную этимологию. Также мы посетим Грозный-сити, православный храм, мечеть «Сердце Чечни» и многое другое.
Маршрут экскурсии
Гости начинают знакомство с городом с Центральной площади Грозного. Отсюда дорога приведет нас к уютной улочке с зонтами, после познакомимся с новейшей историей республики в сквере Героя России. Посетим мечеть «Сердца Чечни». Пешая часть экскурсии продолжается через реку Сунжа на вертолетную площадку делового центра Грозного. Дальше — через аллею сердец к храму Архангела Михаила. Далее экскурсия будет проходить на авто: к Английскому замку, на Сунженский хребет, с одной высоты на другую — в бывший Новопромысловый район, на хребет. После экскурсии возвращаемся в центр Грозного — к Центральной соборной мечети. Организационные моменты• Заранее посмотрите погоду на день, выбранный для экскурсии.
- На маршруте есть одна платная смотровая на крыше Бизнес-центра, где необходимо приобрести билет стоимостью 200 рублей.
- На смотровых может быть ветрено.
ежедневно в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билет на смотровую — 200 руб.
- Обед — средний чек 1000 руб
- Место начала и завершения?
- просп. Хусейна Исаева, 90
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в любое времяЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Заранее посмотрите погоду на день выбранный для экскурсии. На маршруте есть одна платная смотровая на крыше Бизнес-центра
- Где необходимо приобрести билет стоимостью 200 рублей. На смотровых может быть ветрено
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Грозного
Индивидуальные
На машине
Святые места
Обзорные
Храм Архангела Михаила
Популярные места
Цветочный парк
Мечеть «Сердце Чечни»
Проспект Эсамбаева
Площадь Ахмата Кадырова
Лестница в небеса
Похожие туры из Грозного
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Первый день в Грозном
Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста
у мечети «Сердце Чечни»
19 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
от 3 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Автомобильная экскурсия по Грозному
Ваш отель
Завтра
19 ноя
20 ноя
21 ноя
от 5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Грозного в Дагестан. Дербент - перекресток цивилизаций
Мы заберем вас с места проживания
Завтра
19 ноя
20 ноя
21 ноя
17 500₽ за всё до 3 чел.