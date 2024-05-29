1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Посетить главные достопримечательности города на дружеской автопешеходной экскурсии
Начало: У входа в мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 09:30
Завтра в 19:00
от 69005 520₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «О Грозном - с интересом и любовью»: путешествие по сердцу Чечни
Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей
Начало: Возле храма Михаила Архангела
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Грозный: путешествие по душе Чечни
Откройте Грозный во всем его великолепии: от мощи мечетей до утонченности парков. Индивидуальная экскурсия ждет вас
Начало: В сквере Журналистов
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Экскурсия-фотосессия в Грозном
Узнать самое важное и получить яркие кадры на фоне города
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
14 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Эксклюзивная автомобильная экскурсия по знаковым местам Грозного
Знакомство с Грозным: автомобильная экскурсия с посещением знаковых мест и панорамными видами
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гостеприимный Грозный: путешествие от истории до кулинарии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грозного, где каждый уголок рассказывает свою историю, а ароматы шашлыков зовут насладиться вкусами
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Обзорная по Грозному «Антиквариат и Грозный»: комфорт класса
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По субботам
Сегодня в 10:00
15 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ttanya-rudko@mail.ru29 мая 2024Огромное спасибо Хамзату за экскурсию по Грозному! Узнали много интересного о городе и о народе Чечни. Масса приятных впечатлений!
- ТТатьяна27 мая 2024Все понравилось!
- ЛЛюдмила22 мая 2024Наш эскурсовод был Руствм. Встретил нас у отеля и повез в увлекательное путешествие! Нам очень всё понравилось!!!! Рассказвал подробно, не
- ММарина20 мая 2024Хамзат отличный гид, был грамотно составлен маршрут экскурсии, интересно преподнесен материал о городе. Спасибо большое за проведенную экскурсию.
- ВВалерия17 мая 2024Экскурсии с Адамом и Зелемханом это просто на разрыв сердечка! Спасибо вам за ваши обширные знания, доброту, толерантность к другому
- ММарина11 мая 2024На майских праздниках привезла сотрудников в Грозный. На обзорную экскурсию по городу пригласила Хамзата и ни сколько не пожалела. Хамзат
- DDmitry6 мая 2024Самая запоминающаяся экскурсия благодаря профессиональному фотосету. Проводили два человека, экскурсовод Арслан и фотограф Камилла. Маршрут экскурсии был скорректирован по нашей
- ААлёна4 мая 2024Были на экскурсии с гидом Асланом и фотографом Русланом. Очень понравилась прогулка, хороший маршрут по основным достопримечательностям, интересный рассказ и много фотографий на память!
- ААлексей3 мая 2024Очень хороший гид. Всё Нам очень понравилось. Как студент и гид он успешно показал нам его эрудицию. Рекомендую всем!
- NNATALYA2 мая 2024Были на экскурсии 29 апреля. Я бы назвала её Вечерний Грозный. Гид - Адам. Впечатление великолепное!!! Это знаток истории, прошлого и настоящего, эрудит, с высокой культурой общения! Рекомендую всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Проспект Эсамбаева»
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