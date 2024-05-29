Проспект Эсамбаева – экскурсии в Грозном

Найдено 8 экскурсий в категории «Проспект Эсамбаева» в Грозном, цены от 4 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Грозный - город, в который хочется вернуться
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
5 990 за всё до 4 чел.
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
Популярное предложение
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Посетить главные достопримечательности города на дружеской автопешеходной экскурсии
Начало: У входа в мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 09:30
Завтра в 19:00
от 69005 520 за всё до 20 чел.
О Грозном - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Экскурсия «О Грозном - с интересом и любовью»: путешествие по сердцу Чечни
Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей
Начало: Возле храма Михаила Архангела
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
4 000 за всё до 12 чел.
Добро пожаловать в Грозный
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Добро пожаловать в Грозный: путешествие по душе Чечни
Откройте Грозный во всем его великолепии: от мощи мечетей до утонченности парков. Индивидуальная экскурсия ждет вас
Начало: В сквере Журналистов
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия-фотосессия в Грозном
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
2 отзыва
Экскурсия-фотосессия в Грозном
Узнать самое важное и получить яркие кадры на фоне города
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
14 700 за всё до 6 чел.
Автомобильная экскурсия по Грозному
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Эксклюзивная автомобильная экскурсия по знаковым местам Грозного
Знакомство с Грозным: автомобильная экскурсия с посещением знаковых мест и панорамными видами
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 4 чел.
Гостеприимный и радушный Грозный: комфорт класса
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Гостеприимный Грозный: путешествие от истории до кулинарии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грозного, где каждый уголок рассказывает свою историю, а ароматы шашлыков зовут насладиться вкусами
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Обзорная по Грозному «Антиквариат и Грозный»: комфорт класса
Индивидуальная
5 часов
Обзорная по Грозному «Антиквариат и Грозный»: комфорт класса
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По субботам
Сегодня в 10:00
15 июня в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • t
    tanya-rudko@mail.ru
    29 мая 2024
    Грозный - город, в который хочется вернуться
    Огромное спасибо Хамзату за экскурсию по Грозному! Узнали много интересного о городе и о народе Чечни. Масса приятных впечатлений!
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Добро пожаловать в Грозный
    Все понравилось!
  • Л
    Людмила
    22 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по Грозному
    Наш эскурсовод был Руствм. Встретил нас у отеля и повез в увлекательное путешествие! Нам очень всё понравилось!!!! Рассказвал подробно, не
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    торопил на локациях, максимум уважения к гостям. Подача материала мужкая, харизматичная,, разносторонняя Посоветовал и оранизовал нам обед с национальеой кухней. Я рекомендую всем этого замечательного экскурсовода!

  • М
    Марина
    20 мая 2024
    Грозный - город, в который хочется вернуться
    Хамзат отличный гид, был грамотно составлен маршрут экскурсии, интересно преподнесен материал о городе. Спасибо большое за проведенную экскурсию.
  • В
    Валерия
    17 мая 2024
    Грозный: прошлое, настоящее и будущее
    Экскурсии с Адамом и Зелемханом это просто на разрыв сердечка! Спасибо вам за ваши обширные знания, доброту, толерантность к другому
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    мнению! Вы много дали нам для понимания Чечни и ее жителей! Ребята с такой любовью рассказывают о своей родине, что невольно перенимаешь это чувство! Всем, кто хочет не просто посмотреть, но и понять, прочувствовать - рекомендую!!!

  • М
    Марина
    11 мая 2024
    Грозный - город, в который хочется вернуться
    На майских праздниках привезла сотрудников в Грозный. На обзорную экскурсию по городу пригласила Хамзата и ни сколько не пожалела. Хамзат
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    показал себя, как опытный,любящий своё дело профессионал. Грамотно построил маршрут,время пролетело не заметно, но насыщенно и интересно. Отвечал на все наши многочисленные вопросы из истории Грозного. Большое спасибо Вам- Хамзат. Вы на своем месте в выборе профессии. Успехов в работе и внимательных,заинтересованных туристов.

  • D
    Dmitry
    6 мая 2024
    Экскурсия-фотосессия в Грозном
    Самая запоминающаяся экскурсия благодаря профессиональному фотосету. Проводили два человека, экскурсовод Арслан и фотограф Камилла. Маршрут экскурсии был скорректирован по нашей
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    просьбе. Арслан — потрясающий рассказчик и собеседник, из тех людей, которые свою работу выполняют на 200% и ещё немного. Работу Камиллы мы смогли оценить на следующий день, и несмотря на то, что мы сами снимали что могли, профессиональные кадры Камиллы вне конкуренции, их очень приятно просматривать и показывать близким, практически фотоальбом на ровном месте. Мы с женой уже договорились, что в будущем будем отдавать приоритет экскурсиям с фотосессиями. Следует также отметить работу организатора Александры, которая не только подбирала лучших исполнителей, но и уточняла возможные детали мероприятия, а после интересовалась качеством экскурсии. Ребята, вы — лучшие! С трудом нашёл фото без лиц, чтобы добавить сюда (остальные с лицами, добавлять не буду).

  • А
    Алёна
    4 мая 2024
    Экскурсия-фотосессия в Грозном
    Были на экскурсии с гидом Асланом и фотографом Русланом. Очень понравилась прогулка, хороший маршрут по основным достопримечательностям, интересный рассказ и много фотографий на память!
    Были на экскурсии с гидом Асланом и фотографом Русланом. Очень понравилась прогулка, хороший маршрут по основнымБыли на экскурсии с гидом Асланом и фотографом Русланом. Очень понравилась прогулка, хороший маршрут по основнымБыли на экскурсии с гидом Асланом и фотографом Русланом. Очень понравилась прогулка, хороший маршрут по основнымБыли на экскурсии с гидом Асланом и фотографом Русланом. Очень понравилась прогулка, хороший маршрут по основным
  • А
    Алексей
    3 мая 2024
    О Грозном - с интересом и любовью
    Очень хороший гид. Всё Нам очень понравилось. Как студент и гид он успешно показал нам его эрудицию. Рекомендую всем!
  • N
    NATALYA
    2 мая 2024
    Грозный: прошлое, настоящее и будущее
    Были на экскурсии 29 апреля. Я бы назвала её Вечерний Грозный. Гид - Адам. Впечатление великолепное!!! Это знаток истории, прошлого и настоящего, эрудит, с высокой культурой общения! Рекомендую всем!
    Были на экскурсии 29 апреля. Я бы назвала её Вечерний Грозный. Гид - Адам. Впечатление великолепное!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Проспект Эсамбаева»

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  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
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