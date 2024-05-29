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просьбе. Арслан — потрясающий рассказчик и собеседник, из тех людей, которые свою работу выполняют на 200% и ещё немного. Работу Камиллы мы смогли оценить на следующий день, и несмотря на то, что мы сами снимали что могли, профессиональные кадры Камиллы вне конкуренции, их очень приятно просматривать и показывать близким, практически фотоальбом на ровном месте. Мы с женой уже договорились, что в будущем будем отдавать приоритет экскурсиям с фотосессиями. Следует также отметить работу организатора Александры, которая не только подбирала лучших исполнителей, но и уточняла возможные детали мероприятия, а после интересовалась качеством экскурсии. Ребята, вы — лучшие! С трудом нашёл фото без лиц, чтобы добавить сюда (остальные с лицами, добавлять не буду).