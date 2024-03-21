1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Гостеприимный Грозный: путешествие от истории до кулинарии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грозного, где каждый уголок рассказывает свою историю, а ароматы шашлыков зовут насладиться вкусами
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Грозному: достопримечательности города за один день
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Обзорная по Грозному «Антиквариат и Грозный»: комфорт класса
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По субботам
Сегодня в 10:00
15 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААльбина21 марта 2024Спасибо Ахмеду Махтиеву за очень подробный исторический рассказ о городе Грозном, об обычаях предков. Было интересно и познавательно. Будем рекомендовать нашим друзьям.
- ААлександр26 января 2024Грозный и самые притягательные мечети Чечни. Эксклюзивный трансферСпасибо большое экскурсоводу Зумрад, очень интересно и приятно было пообщаться.
- ААндрей12 января 2024Ахмед, спасибо Вам за экскурсию, нам было интересно и познавательно! Приятно было познакомиться!
- ННина30 декабря 2023Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финаломНашу индивидуальную экскурсию вёл гид Майрбек. По нашему пожеланию экскурсия была начата в удобное для нас время, чистая машина, Майрбек
- ССветлана16 августа 2023Грозный история и современностьВсе что было заявлено в экскурсии все увидели, посетили, очень приятно пообщались с гидом.
- ИИрина16 октября 2022Грозный и самые притягательные мечети Чечни. Эксклюзивный трансферБыли на экскурсии с Анастасией,огромная благодарность за позитивный вечер по ночному Грозному,остались под впечатлением от видов и интересной информации о
- ННаталья11 июня 2022Ночная прогулка по ГрозномуМадина- профессионал высочайшего уровня, увлекательная и в высшей степени познавательная экскурсия. Доступно и непринужденно преподносит факты исторические, архитектурные. Создаёт тёплую, дружескую атмосферу.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Площадь Ахмата Кадырова»
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