Площадь Ахмата Кадырова – экскурсии в Грозном

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Ахмата Кадырова» в Грозном, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гостеприимный и радушный Грозный: комфорт класса
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Гостеприимный Грозный: путешествие от истории до кулинарии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грозного, где каждый уголок рассказывает свою историю, а ароматы шашлыков зовут насладиться вкусами
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Грозному: достопримечательности города за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Экскурсия по Грозному: достопримечательности города за один день
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Обзорная по Грозному «Антиквариат и Грозный»: комфорт класса
Индивидуальная
5 часов
Обзорная по Грозному «Антиквариат и Грозный»: комфорт класса
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По субботам
Сегодня в 10:00
15 июня в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альбина
    21 марта 2024
    Экскурсия по Грозному: достопримечательности города за один день
    Спасибо Ахмеду Махтиеву за очень подробный исторический рассказ о городе Грозном, об обычаях предков. Было интересно и познавательно. Будем рекомендовать нашим друзьям.
  • А
    Александр
    26 января 2024
    Грозный и самые притягательные мечети Чечни. Эксклюзивный трансфер
    Спасибо большое экскурсоводу Зумрад, очень интересно и приятно было пообщаться.
  • А
    Андрей
    12 января 2024
    Экскурсия по Грозному: достопримечательности города за один день
    Ахмед, спасибо Вам за экскурсию, нам было интересно и познавательно! Приятно было познакомиться!
  • Н
    Нина
    30 декабря 2023
    Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом
    Нашу индивидуальную экскурсию вёл гид Майрбек. По нашему пожеланию экскурсия была начата в удобное для нас время, чистая машина, Майрбек
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    аккуратный водитель. Сама экскурсия проходила в формате интересного диалога, как мы и просили Майрбек показал и рассказал нам о Грозном так, что мы полюбили этот незнакомый ранее для нас город, по его совету вкусно пообедали блюдами национальной кухни. Провёл с нами время больше, чем было отведено по программе, за что мы ему, премного благодарны!!!

  • С
    Светлана
    16 августа 2023
    Грозный история и современность
    Все что было заявлено в экскурсии все увидели, посетили, очень приятно пообщались с гидом.
  • И
    Ирина
    16 октября 2022
    Грозный и самые притягательные мечети Чечни. Эксклюзивный трансфер
    Были на экскурсии с Анастасией,огромная благодарность за позитивный вечер по ночному Грозному,остались под впечатлением от видов и интересной информации о
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    быте, традициях чеченского народа, так де об истории Чеченской республики,посетили мечети,смотровую площадку Грозный-сити,что полностью и не перечислишь все достопрмечательности, которые посетили,по рекомендации Анастасии в завершении экскурсии отведали национальную еду в Galnash, рекомендуем к посещению.

  • Н
    Наталья
    11 июня 2022
    Ночная прогулка по Грозному
    Мадина- профессионал высочайшего уровня, увлекательная и в высшей степени познавательная экскурсия. Доступно и непринужденно преподносит факты исторические, архитектурные. Создаёт тёплую, дружескую атмосферу.

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Площадь Ахмата Кадырова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гостеприимный и радушный Грозный: комфорт класса
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  3. Обзорная по Грозному «Антиквариат и Грозный»: комфорт класса
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  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Площадь Ахмата Кадырова" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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