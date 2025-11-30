Джейрахское ущелье — это место, где время замедляет ход. Здесь, среди величественных гор, вы не просто увидите новые пейзажи — вы ощутите подлинный дух Кавказа, его суровую поэзию и величавое спокойствие. Осмотрите древние стены боевых и жилых башен, сложенные веками назад. И услышите об обычаях и подвигах прежних поколений.

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Грозного

Первая часть пути — само по себе приключение! Маршрут пройдёт по равнинной местности, постепенно открывая виды на предгорья.

8:30 — башня Цуровых

Начнём с осмотра монументального символа Ингушетии, построенного в 12-13 вв.

9:30 — храм Тхаба-Ерды

Через час пути вас ждёт встреча с древнейшим духовным центром. Его стены — немые свидетели смены эпох и религий, хранящие множество неразгаданных тайн.

11:00 — башенный комплекс Эрз

К этому времени мы окажемся уже глубоко в горах. Ансамбль из множества башен даст вам полное представление о том, как жили и оборонялись местные народы столетия назад.

12:30 — обед

Воспользуемся паузой, чтобы перекусить: возьмите с собой ланч-боксы или отправляйтесь в одно из местных кафе.

14:00 — замок Вовнушки

Кульминация маршрута. Две неприступные башни, вознесённые на отдельно стоящих скалах, поражают смелостью замысла и до сих пор вызывают восхищение мастерством строителей.

16:00 — выезд обратно в Грозный

Организационные детали