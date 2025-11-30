Из Грозного - в сердце Кавказских гор к вершинам ингушского зодчества
Джейрахское ущелье — это место, где время замедляет ход.
Здесь, среди величественных гор, вы не просто увидите новые пейзажи — вы ощутите подлинный дух Кавказа, его суровую поэзию и величавое спокойствие. Осмотрите древние стены боевых и жилых башен, сложенные веками назад. И услышите об обычаях и подвигах прежних поколений.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Грозного
Первая часть пути — само по себе приключение! Маршрут пройдёт по равнинной местности, постепенно открывая виды на предгорья.
8:30 — башня Цуровых
Начнём с осмотра монументального символа Ингушетии, построенного в 12-13 вв.
9:30 — храм Тхаба-Ерды
Через час пути вас ждёт встреча с древнейшим духовным центром. Его стены — немые свидетели смены эпох и религий, хранящие множество неразгаданных тайн.
11:00 — башенный комплекс Эрз
К этому времени мы окажемся уже глубоко в горах. Ансамбль из множества башен даст вам полное представление о том, как жили и оборонялись местные народы столетия назад.
12:30 — обед
Воспользуемся паузой, чтобы перекусить: возьмите с собой ланч-боксы или отправляйтесь в одно из местных кафе.
14:00 — замок Вовнушки
Кульминация маршрута. Две неприступные башни, вознесённые на отдельно стоящих скалах, поражают смелостью замысла и до сих пор вызывают восхищение мастерством строителей.
16:00 — выезд обратно в Грозный
Организационные детали
Экскурсия только для граждан РФ (в связи с посещением приграничной зоны). С собой надо обязательно взять паспорт
Трансфер по программе проходит на комфортабельном минивэне
Обед оплачивается отдельно: от 500 ₽ с чел.
Возьмите с собой наличные деньги
С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Грозном
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мансур — ваша команда гидов в Грозном
Доброго времени суток,Друзья!
С вами гид-экскурсовод Мансур;)
Проводим экскурсии по всем живописным и красивым местам Чечни,Ингушетии и Дагестана.
В доступной и легкой форме познакомим вас с историей наших земель. С удовольствием ответим на все интересующие вас вопросы и постараемся,оставить у вас только яркие и положительные эмоции от нашей поездки.