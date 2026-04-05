Крафтовые горы – экскурсии в Грозном

Найдено 21 экскурсия в категории «Крафтовые горы» в Грозном, цены от 3500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
На машине
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
Вас ждет путешествие по секретам Чечни: от древних башен до современного горнолыжного курорта Ведучи
Начало: Г. Грозный ул. А.А. Кадырова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 900 ₽ за всё до 3 чел.
На машине
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Аргунское ущелье и Шаройские башни за 1 день
Откройте величие Кавказа: уникальные природные памятники и древние башни Шаройского района ждут вас
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500 ₽ за всё до 3 чел.
На машине
5 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
Откройте для себя тайны Великого шелкового пути, исследуя древние башни и водопады Аргунского ущелья
Начало: У места по договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
6.5 часов
55 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного - в Аргунское ущелье
Горные перевалы, скалы, водопады, древние башни и замок Пхакоч на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
8 часов
97 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
9 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
Откройте для себя тайны Кавказа: водопады, башни и «город мертвых» в компании опытного гида
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Скрытая красота: горное озеро Галай-Ам
Открыть труднодоступный уголок чеченской природы и побывать в древнем селении Акка-Басе
Начало: В Грозном
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Дагестане - на экскурсии из Грозного
Побывайте там, где облака встречаются с горами! Увидите Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и ГЭС. В компании с нашим гидом время пролетит незаметно
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
13 800 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного
Увидеть башни, реки, водопады и горные сёла, где оживают традиции чеченцев
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
8 часов
138 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
На машине
9 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
Откройте для себя величественный Сулакский каньон, великолепные виды и уникальную культуру Дагестана в однодневной поездке
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
7 часов
16 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Из Грозного - к Аргунскому ущелью и Пхакочу (в группе)
Насладиться кавказской природой, исследовать средневековый замок и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
3500 ₽ за человека
На машине
7 часов
-
20%
16 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Легенды бирюзового озера Кезеной-Ам: поездка из Грозного
Прикоснуться к живописной природе, посетить несколько мечетей и увидеть древний город
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3600 ₽4500 ₽ за человека
На машине
8 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон из Грозного
Откройте для себя величие Сулакского каньона, насладитесь видами с высоты и узнайте уникальные истории
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Островок счастья в горах Чечни - из Грозного
Погрузиться в культуру горных народов и полюбоваться Кезеной-Ам
Начало: На УЛ.А.А. Кадырова
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за человека
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Галай-Ам и пикник в горах - из Грозного
Оказаться в сердце Галанчожского ущелья и увидеть Каменное войско
Начало: В городе Шали, Аргун, Грозный, Урус-Мартан
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сулакский каньон и пещера Нохъо - из Грозного
Оценить самый глубокий каньон Европы и побывать в пещере над его обрывами
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 800 ₽ за всё до 3 чел.
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Горной Ингушетии и Северной Осетии
Отправиться из Грозного сразу в два живописных региона Кавказа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
В Северную Осетию - из Грозного
Увидеть сказочное Цейское ущелье, заехать на горячие источники и купить вкуснейшие осетинские пироги
Завтра в 08:30
19 апр в 08:30
от 19 600 ₽ за всё до 8 чел.
На машине
8 часов
Квест
до 4 чел.
Загадки народа Солнца: из Грозного к петроглифам и легендам Малхисты
Экскурсия-квест для бывалых путешественников, жаждущих открыть заповедные уголки Чечни
Начало: В пределах Грозного
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Поездка в Джейрахское ущелье
Из Грозного - в сердце Кавказских гор к вершинам ингушского зодчества
Начало: В Грозном
20 апр в 07:30
27 апр в 07:30
15 000 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зоя
    5 апреля 2026
    Аргунское ущелье и Шаройские башни за 1 день
    Сегодняшний день стал для нас возможностью дополнительного образования и искренних непередаваемых эмоций. Благодарим Хамзата за тактичность и предупредительность, умение показать
    и объяснить. Мы увидели снег и дождь, ущелья и горы, узнали как растет черемша, отведали национальные блюда. Прониклись самыми патриотичными чувствами от истории и богатых традиций региона. Спасибо большое

  • Н
    Наталья
    3 апреля 2026
    Легенды бирюзового озера Кезеной-Ам: поездка из Грозного
    Отличная экскурсия, нам всё понравилось. Руслан очень подробно и интересно рассказывает, ответил на все вопросы. Места, которые посетили, действительно стоят
    того, чтобы там побывать гостям республики. На озеро я бы ещё съездила в летнее время, так как оно было ещё подмерзшее. Экскурсию однозначно рекомендую!

  • Ч
    Чубарь
    25 марта 2026
    Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного
    Отличная экскурсия и отдельная благодарность, Муслиму. . Природа и пейзажи великолепны, но настрой и погружение задают люди - Муслим с этой задачей справился на ура. Было интересно, познавательно и так как путешествовали семьей с ребенком дошкольником - было комфортно. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    20 марта 2026
    Из Грозного - в Аргунское ущелье
    Добрый день. Посетили с мужем экскурсию, проводил Адам. Нам всё очень понравилось. Виды изумительные, природа шикарная, горный воздух - это что то. Люди очень дружелюбны, места прекрасные, гид профи, и как разказчик и как водитель. Однозначно рекомендуем.
  • А
    Андрей
    19 марта 2026
    Аргунское ущелье и Шаройские башни за 1 день
    Очень хотелось посмотреть достопримечательности республики вне пределов Грозного. Выбрали экскурсию с Хамзатов и не пожалели! Отлично провели время, увидели множество природных красот! Хамзат, к тому же, отличный рассказчик! Рекомендуем!
  • А
    Александр
    10 марта 2026
    Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    Хочу выразить благодарность гиду Апти за качественно проведенную экскурсию не смотря на несезонность и священный месяц Рамадан, слушать было интересно и познавательно, многое что узнали и посмотрели, даже ребенку понравилось! Спасибо, всем рекомендую!!!
  • Т
    Татьяна
    4 марта 2026
    Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного
    Остались очень теплые впечатления от поездки. У нас было ограниченное время, Муслим услышал все пожелания и подстроился, за что очень
    благодарны. Природа великолепная, у водопадов хотелось остаться надолго и просто смотреть и смотреть. Муслим дает много информации про текущее время, историю и отвечает на все вопросы. Рекомендую!

  • К
    Ксения
    16 января 2026
    Легенды бирюзового озера Кезеной-Ам: поездка из Грозного
    Замечательна экскурсия, остались с мужем в восторге! Спасибо!
  • А
    Анастасия
    3 января 2026
    Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    Хотим выразить огромную благодарность Апти за наше невероятное путешествие по Чечне! С ним мы почувствовали себя не просто туристами, а
    желанными гостями. Апти не только прекрасно знает историю и традиции своего народа, но и вкладывает душу в каждую экскурсию. Тонкий юмор, глубокие знания и настоящая кавказская забота. Если хотите по-настоящему влюбиться в горы и культуру Чечни — искренне рекомендую именно этого гида!

  • Е
    Екатерина
    22 ноября 2025
    Из Грозного - в Аргунское ущелье
    Адам - просто кладезь знаний! Будучи переводчиком, он обладает искусством очень правильно подавать информацию по экскурсии. Такого правильного русского языка
    я не слышала давно 👏. Очень комфортное вождение, прекрасно составленный маршрут, море рассказов про свою Родину - этого гида можно посоветовать самому капризному туристу! 👌С Адамом вы получите не только энциклопедические знания о Чеченской Республике, но также узнаете о том, как живут местные жители. Очень интересно и увлекательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Крафтовые горы»

Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»;
  2. Мечеть «Гордость мусульман»;
  3. Озеро Кезеной-ам;
  4. Храм Архангела Михаила;
  5. Мечеть «Сердце матери»;
  6. Проспект Эсамбаева;
  7. Цветочный парк;
  8. Грозный-Сити;
  9. Аргунское ущелье;
  10. Озеро Казеной-Ам.
Сколько стоит экскурсия по Грозному в апреле 2026
Сейчас в Грозном в категории "Крафтовые горы" можно забронировать 21 экскурсию от 3500 до 24 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 509 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
