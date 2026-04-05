Индивидуальная
до 3 чел.
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
Вас ждет путешествие по секретам Чечни: от древних башен до современного горнолыжного курорта Ведучи
Начало: Г. Грозный ул. А.А. Кадырова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Аргунское ущелье и Шаройские башни за 1 день
Откройте величие Кавказа: уникальные природные памятники и древние башни Шаройского района ждут вас
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
Откройте для себя тайны Великого шелкового пути, исследуя древние башни и водопады Аргунского ущелья
Начало: У места по договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного - в Аргунское ущелье
Горные перевалы, скалы, водопады, древние башни и замок Пхакоч на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
Откройте для себя тайны Кавказа: водопады, башни и «город мертвых» в компании опытного гида
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Скрытая красота: горное озеро Галай-Ам
Открыть труднодоступный уголок чеченской природы и побывать в древнем селении Акка-Басе
Начало: В Грозном
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Дагестане - на экскурсии из Грозного
Побывайте там, где облака встречаются с горами! Увидите Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и ГЭС. В компании с нашим гидом время пролетит незаметно
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
13 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного
Увидеть башни, реки, водопады и горные сёла, где оживают традиции чеченцев
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
Откройте для себя величественный Сулакский каньон, великолепные виды и уникальную культуру Дагестана в однодневной поездке
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 17 чел.
Из Грозного - к Аргунскому ущелью и Пхакочу (в группе)
Насладиться кавказской природой, исследовать средневековый замок и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
3500 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 7 чел.
Легенды бирюзового озера Кезеной-Ам: поездка из Грозного
Прикоснуться к живописной природе, посетить несколько мечетей и увидеть древний город
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3600 ₽
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон из Грозного
Откройте для себя величие Сулакского каньона, насладитесь видами с высоты и узнайте уникальные истории
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Островок счастья в горах Чечни - из Грозного
Погрузиться в культуру горных народов и полюбоваться Кезеной-Ам
Начало: На УЛ.А.А. Кадырова
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Галай-Ам и пикник в горах - из Грозного
Оказаться в сердце Галанчожского ущелья и увидеть Каменное войско
Начало: В городе Шали, Аргун, Грозный, Урус-Мартан
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сулакский каньон и пещера Нохъо - из Грозного
Оценить самый глубокий каньон Европы и побывать в пещере над его обрывами
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Горной Ингушетии и Северной Осетии
Отправиться из Грозного сразу в два живописных региона Кавказа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
В Северную Осетию - из Грозного
Увидеть сказочное Цейское ущелье, заехать на горячие источники и купить вкуснейшие осетинские пироги
Завтра в 08:30
19 апр в 08:30
от 19 600 ₽ за всё до 8 чел.
Квест
до 4 чел.
Загадки народа Солнца: из Грозного к петроглифам и легендам Малхисты
Экскурсия-квест для бывалых путешественников, жаждущих открыть заповедные уголки Чечни
Начало: В пределах Грозного
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Поездка в Джейрахское ущелье
Из Грозного - в сердце Кавказских гор к вершинам ингушского зодчества
Начало: В Грозном
20 апр в 07:30
27 апр в 07:30
15 000 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗоя5 апреля 2026Сегодняшний день стал для нас возможностью дополнительного образования и искренних непередаваемых эмоций. Благодарим Хамзата за тактичность и предупредительность, умение показать
- ННаталья3 апреля 2026Отличная экскурсия, нам всё понравилось. Руслан очень подробно и интересно рассказывает, ответил на все вопросы. Места, которые посетили, действительно стоят
- ЧЧубарь25 марта 2026Отличная экскурсия и отдельная благодарность, Муслиму. . Природа и пейзажи великолепны, но настрой и погружение задают люди - Муслим с этой задачей справился на ура. Было интересно, познавательно и так как путешествовали семьей с ребенком дошкольником - было комфортно. Рекомендую!
- ТТатьяна20 марта 2026Добрый день. Посетили с мужем экскурсию, проводил Адам. Нам всё очень понравилось. Виды изумительные, природа шикарная, горный воздух - это что то. Люди очень дружелюбны, места прекрасные, гид профи, и как разказчик и как водитель. Однозначно рекомендуем.
- ААндрей19 марта 2026Очень хотелось посмотреть достопримечательности республики вне пределов Грозного. Выбрали экскурсию с Хамзатов и не пожалели! Отлично провели время, увидели множество природных красот! Хамзат, к тому же, отличный рассказчик! Рекомендуем!
- ААлександр10 марта 2026Хочу выразить благодарность гиду Апти за качественно проведенную экскурсию не смотря на несезонность и священный месяц Рамадан, слушать было интересно и познавательно, многое что узнали и посмотрели, даже ребенку понравилось! Спасибо, всем рекомендую!!!
- ТТатьяна4 марта 2026Остались очень теплые впечатления от поездки. У нас было ограниченное время, Муслим услышал все пожелания и подстроился, за что очень
- ККсения16 января 2026Замечательна экскурсия, остались с мужем в восторге! Спасибо!
- ААнастасия3 января 2026Хотим выразить огромную благодарность Апти за наше невероятное путешествие по Чечне! С ним мы почувствовали себя не просто туристами, а
- ЕЕкатерина22 ноября 2025Адам - просто кладезь знаний! Будучи переводчиком, он обладает искусством очень правильно подавать информацию по экскурсии. Такого правильного русского языка
Сейчас в Грозном в категории "Крафтовые горы" можно забронировать 21 экскурсию от 3500 до 24 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 509 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самую интересную из 21 экскурсии в Грозном на 2026 год по теме «Крафтовые горы», 509 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь