Оценить самый глубокий каньон Европы и побывать в пещере над его обрывами
Сулакский каньон — визитная карточка Дагестана, его глубина более 1900 метров, а протяжённость свыше 50 километров.
Мы посетим смотровые площадки с панорамными видами, полюбуемся изумрудной рекой, пройдём по подвесному мосту и заглянем в пещеру Нохъо. А если вам захочется экстрима, можете прокатиться на зиплайне и тарзанке.
Описание экскурсии
Сулакский каньон — изумрудная река и панорамы на десятки километров.
Смотровая площадка Дубки — лодки внизу и орлы, парящие над каньоном.
Пещера Нохъо и подвесной мост над обрывом. Отсюда видно каньон и водопад, по желанию вы можете прокатиться на зиплайне.
Форелевое хозяйство в посёлке Пионерный. На обед вы попробуете национальные блюда, а после можете отправиться на водную прогулку по реке Сулак или покормить форель.
Мы обсудим природные особенности каньона и его уникальный рельеф, вспомним о традициях жителей Дагестана, местном колорите и кавказской кухне.
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Грозного (по желанию — остановка на кофе в Хасавюрте) 11:30–12:30 — смотровая площадка Дубки и пещера Нохъо 13:00–14:00 — обед в форелевом хозяйстве «Главрыба» 14:00–16:00 — катание на катере по Сулаку или ловля/кормление форели 17:00–19:00 — выезд и возвращение в Грозный
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Kia Rio, есть детское кресло
Выбирайте удобную одежду и обувь по сезону
Программа подходит для взрослых и детей от 3 лет
Дополнительные расходы: вход в пещеру Нохъо — 500 ₽ в будние дни, 700 ₽ — в выходные, обед в форелевом хозяйстве — средний чек 1300 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Хамзат — ваш гид в Грозном
Провёл экскурсии для 1413 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Хамзат, я живу в Грозном. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями города и расскажу о них интересные факты.