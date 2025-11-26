Мои заказы

Сулакский каньон и пещера Нохъо - из Грозного

Оценить самый глубокий каньон Европы и побывать в пещере над его обрывами
Сулакский каньон — визитная карточка Дагестана, его глубина более 1900 метров, а протяжённость свыше 50 километров.

Мы посетим смотровые площадки с панорамными видами, полюбуемся изумрудной рекой, пройдём по подвесному мосту и заглянем в пещеру Нохъо. А если вам захочется экстрима, можете прокатиться на зиплайне и тарзанке.
Сулакский каньон и пещера Нохъо - из Грозного© Хамзат
Сулакский каньон и пещера Нохъо - из Грозного© Хамзат
Сулакский каньон и пещера Нохъо - из Грозного© Хамзат

Описание экскурсии

Сулакский каньон — изумрудная река и панорамы на десятки километров.

Смотровая площадка Дубки — лодки внизу и орлы, парящие над каньоном.

Пещера Нохъо и подвесной мост над обрывом. Отсюда видно каньон и водопад, по желанию вы можете прокатиться на зиплайне.

Форелевое хозяйство в посёлке Пионерный. На обед вы попробуете национальные блюда, а после можете отправиться на водную прогулку по реке Сулак или покормить форель.

Мы обсудим природные особенности каньона и его уникальный рельеф, вспомним о традициях жителей Дагестана, местном колорите и кавказской кухне.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Грозного (по желанию — остановка на кофе в Хасавюрте)
11:30–12:30 — смотровая площадка Дубки и пещера Нохъо
13:00–14:00 — обед в форелевом хозяйстве «Главрыба»
14:00–16:00 — катание на катере по Сулаку или ловля/кормление форели
17:00–19:00 — выезд и возвращение в Грозный

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Kia Rio, есть детское кресло
  • Выбирайте удобную одежду и обувь по сезону
  • Программа подходит для взрослых и детей от 3 лет
  • Дополнительные расходы: вход в пещеру Нохъо — 500 ₽ в будние дни, 700 ₽ — в выходные, обед в форелевом хозяйстве — средний чек 1300 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хамзат
Хамзат — ваш гид в Грозном
Провёл экскурсии для 1413 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Хамзат, я живу в Грозном. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями города и расскажу о них интересные факты.

Входит в следующие категории Грозного

Похожие экскурсии из Грозного

Сулакский каньон из Грозного
На машине
9 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Сулакский каньон из Грозного: экскурсия с личным гидом
Откройте для себя величие Сулакского каньона, насладитесь видами с высоты и узнайте уникальные истории
Начало: Ваш отель
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
13 600 ₽ за всё до 3 чел.
Лучшее в Дагестане - на экскурсии из Грозного
На машине
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Дагестане - на экскурсии из Грозного
Побывайте там, где облака встречаются с горами! Увидите Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и ГЭС. В компании с нашим гидом время пролетит незаметно
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
13 800 ₽ за всё до 4 чел.
Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
На машине
9 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС из Грозного
Откройте для себя величественный Сулакский каньон, великолепные виды и уникальную культуру Дагестана в однодневной поездке
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Грозном