Сулакский каньон — визитная карточка Дагестана, его глубина более 1900 метров, а протяжённость свыше 50 километров. Мы посетим смотровые площадки с панорамными видами, полюбуемся изумрудной рекой, пройдём по подвесному мосту и заглянем в пещеру Нохъо. А если вам захочется экстрима, можете прокатиться на зиплайне и тарзанке.

Описание экскурсии

Сулакский каньон — изумрудная река и панорамы на десятки километров.

Смотровая площадка Дубки — лодки внизу и орлы, парящие над каньоном.

Пещера Нохъо и подвесной мост над обрывом. Отсюда видно каньон и водопад, по желанию вы можете прокатиться на зиплайне.

Форелевое хозяйство в посёлке Пионерный. На обед вы попробуете национальные блюда, а после можете отправиться на водную прогулку по реке Сулак или покормить форель.

Мы обсудим природные особенности каньона и его уникальный рельеф, вспомним о традициях жителей Дагестана, местном колорите и кавказской кухне.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Грозного (по желанию — остановка на кофе в Хасавюрте)

11:30–12:30 — смотровая площадка Дубки и пещера Нохъо

13:00–14:00 — обед в форелевом хозяйстве «Главрыба»

14:00–16:00 — катание на катере по Сулаку или ловля/кормление форели

17:00–19:00 — выезд и возвращение в Грозный

Организационные детали