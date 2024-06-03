Смотровые площадки Грозного

Найдено 11 экскурсий в категории «Смотровые площадки» в Грозном, цены от 4 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
47 отзывов
Путешествие по Кавказу: Ингушетия и Северная Осетия из Грозного
Знакомство с культурой и природой Кавказа: от древних башен до современных столиц Магаса и Владикавказа
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
«Полюбуетесь со смотровой площадки горой Цей-Лоам и увидите по пути аутентичные ингушские села Гули и Джейрах»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
14 700 за всё до 3 чел.
О Грозном - интересно и с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
123 отзыва
В тренде
О Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
«Дополнительно оплачиваются билеты на смотровую площадку — 200 руб»
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
4 000 за всё до 5 чел.
Грозный - город, в который хочется вернуться
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
«А еще поднимемся на две смотровые площадки: на 32-м этаже бизнес-центра в современном комплексе Грозный-Сити и на «Лестницу в небеса» с видом на город и лес»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
5 990 за всё до 4 чел.
Грозный - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
363 отзыва
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
«Еда, напитки и входные билеты (смотровая площадка — 100 руб»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 4 999 за всё до 19 чел.
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
75 отзывов
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии
Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ
«А ещё я отвезу вас на оригинальную смотровую площадку «Лестница в небеса»»
Завтра в 19:30
10 июня в 17:30
от 90007 650 за всё до 20 чел.
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
Популярное предложение
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Посетить главные достопримечательности города на дружеской автопешеходной экскурсии
Начало: У входа в мечеть Сердце Чечни
«Далее отправитесь в современный квартал Грозный-Сити: подниметесь на смотровую площадку на 32-м этаже, рассмотрите чеченскую столицу с высоты и раскроете особенности её архитектурного стиля»
Сегодня в 09:30
Завтра в 19:00
от 69005 520 за всё до 20 чел.
Сулакский каньон из Грозного
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Сулакский каньон из Грозного: экскурсия с личным гидом
Откройте для себя величие Сулакского каньона, насладитесь видами с высоты и узнайте уникальные истории
Начало: Ваш отель
«Смотровая площадка Дубки — вам откроется с нее впечатляющий вид на реки, горы и Чиркейское водохранилище»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 3 чел.
О Грозном - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Экскурсия «О Грозном - с интересом и любовью»: путешествие по сердцу Чечни
Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей
Начало: Возле храма Михаила Архангела
«Поднимемся на смотровую площадку, чтобы окинуть взглядом окрестности»
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
4 000 за всё до 12 чел.
Добро пожаловать в Грозный
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Добро пожаловать в Грозный: путешествие по душе Чечни
Откройте Грозный во всем его великолепии: от мощи мечетей до утонченности парков. Индивидуальная экскурсия ждет вас
Начало: В сквере Журналистов
«Вы подниметесь на его смотровую площадку и насладитесь видами города с высоты»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
«В Грозный-Сити вас ждет смотровая площадка на 32 этаже с лучшим видом на город»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
47 500 за всё до 4 чел.
Озеро Кезеной-Ам и неизведанный Веденский район
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Озеро Кезеной-Ам и неизведанный Веденский район
Погрузиться в историю и культуру чеченского народа в путешествии по горной части республики
Начало: в вашем отеле
«Весь путь вас будут сопровождать живописные пейзажи и захватывающий дух виды, и конечно, будут смотровые площадки для панорамных фотографий»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 667 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
    Экскурсия в Осетию и Ингушетию – это наша вторая экскурсия с Хамзатом. Экскурсия была очень насышенной, сопровождалась увлекательными рассказами о
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    жизни народа в прошлые века. Благодаря Хамзату, наша экскурсия прошла энергично, познавательно. В конце экскурсии мы посетили Грозненское море, где нам повезло увидеть увлекательное шоу - музыкальные фонтаны. Очень эффектно. Спасибо, Хамзат, за массу впечатлений и положительные эмоции!

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Грозный - история и современность
    Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала. Было очень жарко,поэтому дети немного сникли,но это не помешало нам с удовольствием гулять по городу.
    Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показалаОчень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показалаОчень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показалаОчень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала
  • М
    Мстислав
    30 мая 2024
    Грозный - история и современность
    Экскурсию с нами 24 мая проводила экскурсовод Мадина. Экскурсия познавательная и интересная. Мадина хороший, доброжелательный экскурсовод, приятный в общении. Грамотная
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    речь и хорошее всестороннее знание истории города. Заметно что Мадина любит свой город и свою родину. Понравилось всем и взрослым и подросткам.

  • t
    tanya-rudko@mail.ru
    29 мая 2024
    Грозный - город, в который хочется вернуться
    Огромное спасибо Хамзату за экскурсию по Грозному! Узнали много интересного о городе и о народе Чечни. Масса приятных впечатлений!
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Добро пожаловать в Грозный
    Все понравилось!
  • А
    Александр
    22 мая 2024
    О Грозном - интересно и с любовью
    Никогда не думал, что окажусь в Грозном! И тем волнительнее было выбрать ту - единственную экскурсию на которую было время.
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    Выбор пал на Экскурсию «О Грозном - интересно и с любовью» 2,5 часа за душевной, с юмором беседой пролетели не заметно! Мы узнали очень много о самом Городе, о народе его населяющем, о его истории и настоящем. О традициях и нравах. Затронули и острые темы совместной истории. . Посетили красивейшую мечеть за 2 минуты до призыва. . Сказать, что мне понравилась экскурсия, значит не сказать ничего! Я счастлив, что судьба подарила мне эту возможность - посетить Грозный и свела с Саидом. Это вдвойне удача! Саид, вы чудесный человек! Спасибо Вам за экскурсию! Удачи Вам в жизни и успехов во всех начинаниях!

    Никогда не думал, что окажусь в Грозном! И тем волнительнее было выбрать ту - единственную экскурсию
  • Е
    Евгений
    21 мая 2024
    Сулакский каньон из Грозного
    Замечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожидания. Гид мастер своего дела.
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    Приятный собеседник и отличный рассказчик. Провез по всем красивым местам. Посоветовал, где очень вкусно пообедать. Спасибо за впечатления и познавательную экскурсию!!! Магомед супер!!!

    Замечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожиданияЗамечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожиданияЗамечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожиданияЗамечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожиданияЗамечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожиданияЗамечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожиданияЗамечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожиданияЗамечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожиданияЗамечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожидания
  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    О Грозном - интересно и с любовью
    Замечательная экскурсия по г. Грозный.
  • М
    Марина
    20 мая 2024
    Грозный - город, в который хочется вернуться
    Хамзат отличный гид, был грамотно составлен маршрут экскурсии, интересно преподнесен материал о городе. Спасибо большое за проведенную экскурсию.
  • Ю
    Юрий
    18 мая 2024
    Грозный - история и современность
    Приятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копия благословенного дерева в натуральную величину и сад цветов.
    Приятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копияПриятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копия

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Смотровые площадки»

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  1. Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
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  3. Грозный - город, в который хочется вернуться
  4. Грозный - история и современность
  5. Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»
  2. Мечеть «Гордость мусульман»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
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