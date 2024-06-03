Смотровые площадки Грозного

1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Кавказу: Ингушетия и Северная Осетия из Грозного
Знакомство с культурой и природой Кавказа: от древних башен до современных столиц Магаса и Владикавказа
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
«Полюбуетесь со смотровой площадки горой Цей-Лоам и увидите по пути аутентичные ингушские села Гули и Джейрах»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
14 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
О Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
«Дополнительно оплачиваются билеты на смотровую площадку — 200 руб»
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
«А еще поднимемся на две смотровые площадки: на 32-м этаже бизнес-центра в современном комплексе Грозный-Сити и на «Лестницу в небеса» с видом на город и лес»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
«Еда, напитки и входные билеты (смотровая площадка — 100 руб»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 4 999₽ за всё до 19 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии
Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ
«А ещё я отвезу вас на оригинальную смотровую площадку «Лестница в небеса»»
Завтра в 19:30
10 июня в 17:30
от 90007 650₽ за всё до 20 чел.
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20%
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Посетить главные достопримечательности города на дружеской автопешеходной экскурсии
Начало: У входа в мечеть Сердце Чечни
«Далее отправитесь в современный квартал Грозный-Сити: подниметесь на смотровую площадку на 32-м этаже, рассмотрите чеченскую столицу с высоты и раскроете особенности её архитектурного стиля»
Сегодня в 09:30
Завтра в 19:00
от 69005 520₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сулакский каньон из Грозного: экскурсия с личным гидом
Откройте для себя величие Сулакского каньона, насладитесь видами с высоты и узнайте уникальные истории
Начало: Ваш отель
«Смотровая площадка Дубки — вам откроется с нее впечатляющий вид на реки, горы и Чиркейское водохранилище»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «О Грозном - с интересом и любовью»: путешествие по сердцу Чечни
Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей
Начало: Возле храма Михаила Архангела
«Поднимемся на смотровую площадку, чтобы окинуть взглядом окрестности»
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Грозный: путешествие по душе Чечни
Откройте Грозный во всем его великолепии: от мощи мечетей до утонченности парков. Индивидуальная экскурсия ждет вас
Начало: В сквере Журналистов
«Вы подниметесь на его смотровую площадку и насладитесь видами города с высоты»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
«В Грозный-Сити вас ждет смотровая площадка на 32 этаже с лучшим видом на город»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
47 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Кезеной-Ам и неизведанный Веденский район
Погрузиться в историю и культуру чеченского народа в путешествии по горной части республики
Начало: в вашем отеле
«Весь путь вас будут сопровождать живописные пейзажи и захватывающий дух виды, и конечно, будут смотровые площадки для панорамных фотографий»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 667₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина3 июня 2024Экскурсия в Осетию и Ингушетию – это наша вторая экскурсия с Хамзатом. Экскурсия была очень насышенной, сопровождалась увлекательными рассказами о
- ТТатьяна1 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала. Было очень жарко,поэтому дети немного сникли,но это не помешало нам с удовольствием гулять по городу.
- ММстислав30 мая 2024Экскурсию с нами 24 мая проводила экскурсовод Мадина. Экскурсия познавательная и интересная. Мадина хороший, доброжелательный экскурсовод, приятный в общении. Грамотная
- ttanya-rudko@mail.ru29 мая 2024Огромное спасибо Хамзату за экскурсию по Грозному! Узнали много интересного о городе и о народе Чечни. Масса приятных впечатлений!
- ТТатьяна27 мая 2024Все понравилось!
- ААлександр22 мая 2024Никогда не думал, что окажусь в Грозном! И тем волнительнее было выбрать ту - единственную экскурсию на которую было время.
- ЕЕвгений21 мая 2024Замечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожидания. Гид мастер своего дела.
- ВВладимир21 мая 2024Замечательная экскурсия по г. Грозный.
- ММарина20 мая 2024Хамзат отличный гид, был грамотно составлен маршрут экскурсии, интересно преподнесен материал о городе. Спасибо большое за проведенную экскурсию.
- ЮЮрий18 мая 2024Приятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копия благословенного дерева в натуральную величину и сад цветов.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Смотровые площадки»
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