Мы предоставляем комфортный трансфер из Грозного к высокогорному озеру Кезеной-Ам. Удобный транспорт и профессиональный водитель сделают дорогу лёгкой и безопасной. Отличный вариант для тех, кто хочет добраться до гор без экскурсии.
Описание трансфер
Это простой и удобный способ добраться до живописных мест без лишних хлопот. Поездка до озера Кезеной-Ам займёт около 2 часов 20 минут. Трансфер проходит на комфортабельных автомобилях — от седанов до внедорожников и минивэнов, в наличии есть детские кресла и бустеры.
По умолчанию остановок нет, но при необходимости их можно согласовать за дополнительную плату.
Организационные детали
- Обратите внимание: это трансфер в одну сторону
- Поедем на Volkswagen Polo, Kia Rio, Toyota Corolla, Nissan Pathfinder, Hyundai Grand Starex или Honda Illusion
- Есть детские кресла и бустеры
- За доплату возможны остановки на локациях по пути — подробности в переписке
- С вами поеду я или другой опытный водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муслим — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 175 туристов
Мы — коренные жители Чеченской Республики, команда профессиональных гидов — будем рады показать вам все самые лучшие локации. Рассказать про обычаи, быт, культуру, религию нашего народа. О прошлом, настоящем и будущем нашего прекрасного края. Мы получаем удовольствие от радостных лиц наших гостей!
