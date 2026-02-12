Трансфер в Грозном

Найдено 7 экскурсий в категории «Трансфер» в Грозном, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Трансфер в горы Чечни: Аргунское ущелье, Ведучи и «Берег неба»
Из Грозного на природу - без пересадок
«Обратите внимание: это трансфер в одну сторону»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5800 ₽ за всё до 4 чел.
Грозный и самые притягательные мечети Чечни. Эксклюзивный трансфер
Начало: Заберу вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ослепительные огни вечерней Чечни. Эксклюзивный трансфер
Начало: Заберу вас из отеля
«Предоставляется VIP-трансфер на HUMMER H2»
Расписание: Ежедневно в 21:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Начало: Я заберу вас отеля
Расписание: В любое время
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Грозного к озеру Кезеной-Ам (в одну сторону)
Дорога в горы Чечни без лишних забот
«Трансфер проходит на комфортабельных автомобилях — от седанов до внедорожников и минивэнов, в наличии есть детские кресла и бустеры»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Поездка в Джейрахское ущелье
Из Грозного - в сердце Кавказских гор к вершинам ингушского зодчества
Начало: В Грозном
«Трансфер по программе проходит на комфортабельном минивэне»
20 апр в 07:30
27 апр в 07:30
15 000 ₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Начало: По согласованию с клиентом
«Услуги трансфера(Грозный,Назрань,Владикавказ) Комфортное авто,вежливый и опытный водитель»
Расписание: По договоренности
6000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    12 февраля 2026
    Трансфер в горы Чечни: Аргунское ущелье, Ведучи и «Берег неба»
    Потрясающий отдых получился в Ведучи. Очень довольны всем. СПАСИБО!!!
  • Д
    Даниил
    28 сентября 2025
    Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    Все отлично, очень красивые места, гид отличный!
  • И
    Иван
    19 августа 2025
    Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    Огромное спасибо Магомеду за экскурсию на озеро Кезеной ан! Шикарные виды на горы, много интересного и познавательного!
  • Н
    Наталья
    10 ноября 2024
    Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    Ещё одной экскурсией из Грозного стало посещение высокогорного озера Кезеной Ам с гидом Султаном. Не первый раз едем с ним,но
    с каждой поездки узнаем очень много интересного.
    Сама поездка очень насыщенная,дорога интересная, местами с серпантином. Город Хой с очень древней захватывающей историей,виды шикарные. Озеро просто бесподобное, цвет не передать словами.
    Про мечети отдельно хочу сказать это то,что может захватить дух,видно что все сделано с большой любовью к своему народу и всем верующим.

  • С
    Сергей
    8 августа 2024
    Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    Все было просто великолепно!
  • Е
    Екатерина
    7 июня 2024
    Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    Понравилось все:от начала до конца)) на экскурсию мы отправились вчетвером) с двумя детьми, одному из них годик, кресло по нашей
    просьбе было предоставлено, также люксовый вариант, как и сама машина, на которой мы посетили прекрасные достопримечательности Чеченской республики)) Султан вел машину аккуратно, соблюдая все правила дор. движения) по пути были рассказаны исторические моменты образования чеченской республики, все интересно и увлекательно, также мы получили ответы на все наши вопросы. Места, которые мы посетили впечатлили и зарядили нас только положительными эмоциями) все очень понравилось, рекомендую)) Спасибо!)

  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    25 мая у нас была экскурсия на Казеной ам, это просто великолепно, озеро бирюзового цвета, величественные горы, а между гор
    поднимается белоснежгая дымка тумана. Сопровождал гид Султан, очень тактичный, спокойный водитель, чёткая речь и даже предложил тёплые вещи, так как погода в горах была прохладная. Советую посетить данную экскурсию и гида Султана.

  • A
    Aleksandr
    13 мая 2024
    Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    Очень красиво. Спасибо нашему гиду Султану за то, что встретил в 05:30 утра, рассказал о городе и республике, аккуратно провёз и показал все достопримечательности. Плюсом дал полезные советы по городу: такси, кафе, достопримечательности.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Трансфер»

Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»;
  2. Мечеть «Гордость мусульман»;
  3. Озеро Кезеной-ам;
  4. Храм Архангела Михаила;
  5. Мечеть «Сердце матери»;
  6. Проспект Эсамбаева;
  7. Цветочный парк;
  8. Грозный-Сити;
  9. Аргунское ущелье;
  10. Озеро Казеной-Ам.
Сколько стоит экскурсия по Грозному в апреле 2026
Сейчас в Грозном в категории "Трансфер" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 5500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
