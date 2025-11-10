Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииКаждый турист который приезжает в Чеченскую республику обязан посетить Жемчужину Северного Кавказа. Лучший способ для того чтобы погрузиться в эту атмосферу Высоких серьезных гор - где на глубине находиться Чудо нашей республики. Однодневный Тур из Грозного на Озеро Кезеной-Ам на комфортабельном Минивэне. С обедом на высоте 1870 метров. Прогулкой и свобдным временем на берегу озера.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Минутка. Напротив Торгового центра Минутка
Завершение: Грозный Площадь Минутка
Когда и сколько длится?
Когда: Точная дата и время согласуются с гидом
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
