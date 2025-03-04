Экскурсии из центра Грозного

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Грозном, цены от 1700 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Восточная сказка: вечерние огни Грозного и мечетей Чечни
На машине
5 часов
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Восточная сказка: вечерние огни Грозного и мечетей Чечни
Увидеть святыни республики в новом свете
Начало: В центре Грозного
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Завтра в 18:00
11 мар в 18:00
1700 ₽ за человека
Грозный история и современность
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
Грозный история и современность
Начало: Центр города
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 8 чел.
Тур на Озеро Кезеной-Ам
На машине
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Тур на Озеро Кезеной-Ам
Начало: Площадь Минутка. Напротив Торгового центра Минутка
Расписание: Точная дата и время согласуются с гидом
Завтра в 09:00
11 мар в 09:00
3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    4 марта 2025
    Грозный история и современность
    Экскурсия "Грозный: история и современность" оставила неизгладимое впечатление! Это был не просто тур по городу, а настоящее погружение в культуру,
    читать дальше

    историю и дух Чеченской Республики. Начнем с того, что мечеть «Сердце Чечни» — это настоящее чудо архитектуры. Ее величественность и красота поражают, а атмосфера внутри наполнена умиротворением и благоговением. Экскурсовод рассказал столько интересного об исламской культуре и значении мечети для жителей региона, что это стало настоящим открытием. Затем мы поднялись на небоскребы Грозный-Сити, откуда открывается потрясающий вид на город. Современный Грозный с высоты птичьего полета — это зрелище, которое невозможно забыть. Фотографии получились просто фантастические! Мемориальный комплекс Славы им. А. А. Кадырова стали настоящим путешествием в прошлое. Экспозиции музея очень информативны, а рассказ гида помог понять, через какие испытания прошла республика и как она возрождалась. Это было не только познавательно, но и очень трогательно. Отдельное спасибо нашему гиду! Его профессионализм, глубокие знания и искренняя любовь к своему краю сделали экскурсию по-настоящему особенной. Если вы хотите узнать Чечню с разных сторон — от древней истории до современного процветания, — эта экскурсия обязательна к посещению. Она оставила в моем сердце только теплые воспоминания и желание вернуться сюда снова!

  • О
    Ольга
    24 февраля 2025
    Восточная сказка: вечерние огни Грозного и мечетей Чечни
    Огромная благодарность гиду Муслиму за проведенную экскурсию по городам, где находятся мечети Чеченской республики. Несмотря на то, что группа не
    читать дальше

    была набрана Муслим уделил мне внимание как группе гостей и провел полноценное ознакомление, посвятив этому несколько часов. Впечатления очень сильные от увиденной красоты от архитектуры и размаха. Все это подкреплялось развернутым рассказом Муслима о своей родине и ее истории. И прошлой и современной. На все мои вопросы этот гид давал полные ответы. Было комфортно конечно, что я была одна в группе и вести диалог было гораздо интереснее и познавательные. Мне очень повезло, что я встретила Муслима, как профессионального, хорошо знающего свой край гида. Я эту экскурсию навряд ли забуду. Всех благ и нести вам дальше свое благодарное дело! Спасибо огромное!!!!

  • В
    Вероника
    29 января 2025
    Восточная сказка: вечерние огни Грозного и мечетей Чечни
    Мои благодарности гиду Руслану. Насыщенный маршрут, в комфортном темпе. Не только рассказывает о достопримечательностях, но и отвечает на вопросы о
    читать дальше

    культуре, быте итд. Также заранее говорил, где при входе в мечеть брать платок, рассказывал о правилах посещения мечетей, для тех кто в первый раз это актуально. Мне повезло увидеть Гордость мусульман в красивой фисташково-голубой расцветке. От души рекомендую.

    Мои благодарности гиду Руслану. Насыщенный маршрут, в комфортном темпе. Не только рассказывает о достопримечательностях, но и
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2024
    Грозный история и современность
    Оень понравилась экскурсия много узнали из истории и настоящего. Спасибо огромное 😊приятно было в такой великий праздник посетить и православный храм.
  • А
    Александра
    7 июня 2024
    Грозный история и современность
    Делюсь с вами впечатлениями от экскурсии по Грозному. Были на экскурсии 6 июня. Жара стояла невыносимая, +38! Но это не
    читать дальше

    помешало нам пройтись по центру города! У нас была гид Зумрат. Очень приятная в общении и что самое главное- интересная рассказчица. Посетили все достопримечательности, указанные в описании, поели чеченского мороженого (там в парке есть палатка), послушали об обычаях Чеченской республики и со спокойной душой поехали на еще одну экскурсию от это же аккаунта - по ночной Чечне.

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Восточная сказка: вечерние огни Грозного и мечетей Чечни
  2. Грозный история и современность
  3. Тур на Озеро Кезеной-Ам
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Мечеть «Гордость мусульман»
  2. Мечеть «Сердце Чечни»
  3. Мечеть «Сердце матери»
  4. Озеро Кезеной-ам
  5. Аргунское ущелье
  6. Грозный-Сити
  7. Цветочный парк
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в марте 2025
Сейчас в Грозном в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 1700 до 4500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Грозном на 2025 год по теме «Из центра», 9 ⭐ отзывов, цены от 1700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май