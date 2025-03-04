Групповая
до 20 чел.
Восточная сказка: вечерние огни Грозного и мечетей Чечни
Увидеть святыни республики в новом свете
Начало: В центре Грозного
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Завтра в 18:00
11 мар в 18:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
Грозный история и современность
Начало: Центр города
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Тур на Озеро Кезеной-Ам
Начало: Площадь Минутка. Напротив Торгового центра Минутка
Расписание: Точная дата и время согласуются с гидом
Завтра в 09:00
11 мар в 09:00
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 марта 2025Экскурсия "Грозный: история и современность" оставила неизгладимое впечатление! Это был не просто тур по городу, а настоящее погружение в культуру,
- ООльга24 февраля 2025Огромная благодарность гиду Муслиму за проведенную экскурсию по городам, где находятся мечети Чеченской республики. Несмотря на то, что группа не
- ВВероника29 января 2025Мои благодарности гиду Руслану. Насыщенный маршрут, в комфортном темпе. Не только рассказывает о достопримечательностях, но и отвечает на вопросы о
- ТТатьяна24 июня 2024Оень понравилась экскурсия много узнали из истории и настоящего. Спасибо огромное 😊приятно было в такой великий праздник посетить и православный храм.
- ААлександра7 июня 2024Делюсь с вами впечатлениями от экскурсии по Грозному. Были на экскурсии 6 июня. Жара стояла невыносимая, +38! Но это не
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Из центра»
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Сколько стоит экскурсия по Грозному в марте 2025
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