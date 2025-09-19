Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На экскурсии вы узнаете о традициях и обычаях нашего народа.



Мы посетим первую из больших мечетей в Чечне — мечеть «Сердце Чечни», единственную мечеть в России в стиле хай-тек, самую большую мечеть в Европе — мечеть «Гордость Мусульман».



Также мы поднимемся на смотровую на Ханкальском хребте с видом на весь освещённый Грозный и на близлежащие сёла. 5 9 отзывов

Описание экскурсии В ходе экскурсии вы узнаете о традициях и обычаях нашего народа, о религии ислам. Мы посетим первую из больших мечетей в Чечне — мечеть Сердце Чечни, единственную мечеть в России в стиле хай-тек, самую большую мечеть в Европе — мечеть Гордость Мусульман, смотровую площадку на ханкальском хребте с видом на весь освещённый Грозный и на близлежащие сёла. Вам будет рассказано детально про каждую мечеть, мы вам расскажем, когда и как основали Грозный, почему город назвали именно так, всё объясним от А до Я.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мечеть Сердце Чечни

Мечеть Гордость Мусульман

Смотровая площадка на Ханкальском хребте

Лестница в небеса Что включено Услуги гида

Трансфер Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: На территории Чечни забираем с вашего отеля Завершение: Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: По согласованию с гидом. Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.