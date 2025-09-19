На экскурсии вы узнаете о традициях и обычаях нашего народа.
Мы посетим первую из больших мечетей в Чечне — мечеть «Сердце Чечни», единственную мечеть в России в стиле хай-тек, самую большую мечеть в Европе — мечеть «Гордость Мусульман».
Также мы поднимемся на смотровую на Ханкальском хребте с видом на весь освещённый Грозный и на близлежащие сёла.
Описание экскурсииВ ходе экскурсии вы узнаете о традициях и обычаях нашего народа, о религии ислам. Мы посетим первую из больших мечетей в Чечне — мечеть Сердце Чечни, единственную мечеть в России в стиле хай-тек, самую большую мечеть в Европе — мечеть Гордость Мусульман, смотровую площадку на ханкальском хребте с видом на весь освещённый Грозный и на близлежащие сёла. Вам будет рассказано детально про каждую мечеть, мы вам расскажем, когда и как основали Грозный, почему город назвали именно так, всё объясним от А до Я.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Сердце Чечни
- Мечеть Гордость Мусульман
- Смотровая площадка на Ханкальском хребте
- Лестница в небеса
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: На территории Чечни забираем с вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Богданова
19 сен 2025
Гидом в этот раз был Муслим. Прекрасный экскурсовод и человек. Без спешки объехали все локации, слушая интересное повествование о каждом из них. Ночной город был неотразим. Увлекательно,красиво и познавательно. Спасибо.
Н
Николай
14 сен 2025
13 сентября Муслим провел экскурсию по вечерним мечетям и городу. Впечатление незабываемое, даже моросящий дождь не смог затмить наше впечатление от рассказанного.. Благодаря его рассказу. узнали очень многое о жизни и традициях, истории чеченского народа. Экскурсия благодаря Муслиму. была необычной,интересной!
Е
Екатерина
28 июл 2025
Спасибо нашему гиду Муслиму. Поездка получилась отличной: показал красивые места, мечети с подсветкой просто невероятные, лестница в небеса- интересная локация- открывается вид на город в огнях. Наш гид знает много
В
Виктория
20 июл 2025
Вчера с мужем были на экскурсии «Вечерние мечети с подсветкой и лестница в небеса». Экскурсию проводил Муслим. Очень эрудированный и образованный молодой человек. Встретил нас в том месте, где мы
Н
Наталья
7 июл 2025
Вечерний Грозный поразил! Прекрасная экскурсия! Сказочно красивые мечети! Танцующие фонтаны - блеск! Огромное спасибо нашему гиду Руслану))) Он знающий экскурсовод, отличный собеседник и водитель, внимательный и интеллигентный человек! Всем рекомендую👍
О
ОЛЬГА
4 июл 2025
Спасибо огромное Муслиму и гиду Руслану за организацию потрясающей экскурсии! Великолепные мечети, Лестница в небеса, Английский замок, парк цветов и центр Грозного при вечернем освещении произвели неизгладимое впечатление! Интересные рассказы Руслана поведали множество любопытных фактов об истории края, религии и жизни чеченского народа! Очень понравилась поездка! Рекомендую всем!
М
Марина
1 мая 2025
Обычно все ездят на экскурсии днем и совершенно забывают про вечернюю красоту города. А Грозный и соседние города особенно хороши в вечернее время.
Спасибо прекрасному гиду Муслиму за возможность посмотреть вечерний город и индивидуальный подход.
Это наша вторая экскурсия у данных организаторов и обе они прошли на 5 баллов.
Т
Татьяна
18 апр 2025
Самый лучший гид в Грозном! Рекомендую однозначно. Много полезной информации,все доступно,достойно и очень комфортно. Такой красоты мы нигде не видели,спасибо.
В
Валерий
17 мар 2025
