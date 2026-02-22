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подсветке можно увидеть всю. красоту мечетей, получить наилучшие впечатления. Заехал за нами в отель и привёз в отель после экскурсии. Рассказал много интересного о Грозном, о строительстве мечетей, характеристиках материалов, вместимости, размерах и много других познавательных фактов, ответил на все наши вопросы. Огромное ему спасибо за полученное удовольствие! От всей души желаем ему дальнейших успехов, удачи и всего самого Светлого и Доброго!

Анна и Клаус