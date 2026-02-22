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Вечерний мечети и Лестница в Небеса

Приглашаю вас в вечернее путешествие по самым красивым мечетям Чечни. С наступлением сумерек мечети преображаются. Включается подсветка, которая создает невероятную атмосферу.

За 3 часа мы посетим 3 мечети — «Сердце матери» в Аргуне, «Гордость мусульман» в Шали и «Сердце Чечни» в Грозном.
5
105 отзывов
Вечерний мечети и Лестница в Небеса
Вечерний мечети и Лестница в Небеса
Вечерний мечети и Лестница в Небеса

Описание экскурсии

Впечатляющий вид на грандиозные мечети ждут вас в этой экскурсии. Исторические, современные здания не оставят равнодушными никого! Во всей красе вы увидите мечети "Сердце Чечни","Сердце матери" и "Гордость мусульман".

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Мечеть «Гордость мусульман»
  • Мечеть «Сердце матери»
  • Лестница в небеса
  • Английский замок
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Грозный. Ваш отель
Завершение: Ваш адрес в г. Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 105 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
97
4
7
3
1
2
1
А
Очень хорошая экскурсия, рекомендую. Эти три мечети действительно лучше смотреть в вечерней подсветке, которая меняет цвета. Днем они смотрятся не так шикарно. Ахмед - прекрасный гид, много рассказывал не только о мечетях, но и об истории края в целом.
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А
Экскурсия нам понравилась. Ахмед- очень хороший человек, любящий свое дело, старающийся провести экскурсию на высоком уровне, пунктуальный, вежливый и внимательный. Он нам посоветовал самое лучшее время посещения мечетей, когда при
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подсветке можно увидеть всю. красоту мечетей, получить наилучшие впечатления. Заехал за нами в отель и привёз в отель после экскурсии. Рассказал много интересного о Грозном, о строительстве мечетей, характеристиках материалов, вместимости, размерах и много других познавательных фактов, ответил на все наши вопросы. Огромное ему спасибо за полученное удовольствие! От всей души желаем ему дальнейших успехов, удачи и всего самого Светлого и Доброго!
Анна и Клаус

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А
Экскурсия нам понравилась. Ахмед- очень хороший человек, любящий свое дело, старающийся провести экскурсию на высоком уровне, пунктуальный, вежливый и внимательный. Он нам посоветовал самое лучшее время посещения мечетей, когда при
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подсветке можно увидеть всю. красоту мечетей, получить наилучшие впечатления. Заехал за нами в отель и привёз в отель после экскурсии. Рассказал много интересного о Грозном, о строительстве мечетей, характеристиках материалов, вместимости, размерах и много других познавательных фактов, ответил на все наши вопросы. Огромное ему спасибо за полученное удовольствие! От всей души желаем ему дальнейших успехов, удачи и всего самого Светлого и Доброго!
Анна и Клаус

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О
Очень хотели посетить экскурсию по мечетям и именно поздно вечером, чтобы оценить красоту в свете подсветки. Читала отзывы, что мечети шикарно смотрятся в этом освещении. Нисколько не пожалели, очень понравилась
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экскурсия. Наш гид Ахмед отлично нам рассказал и о мечетях, и о традициях, канонах своего народа, что не может не вызывать восхищения. Очень интересная экскурсия! Нам понравилось! И атмосфера, и благородство и гостеприимство земли чеченской, и люди! Спасибо Ахмеду за столь приятное время! И интересную экскурсию!

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I
Были на экскурсии с Ахмедом. Нам очень понравилось. Ахмед очень внимательный экскурсовод, учёл все наши пожелания, рассказал много интересного про Грозный и Чеченскую республику в целом. Для меня была очень
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важна наша безопастность, Ахмед оказался очень хорошим и аккуратным водителем. Грозный и его окрестности произвели на нас очень большое впечатление, мы поражены этой красотой, за это спасибо Ахмеду. Обязательно приедем еще в Грозный и обратимся только Ахмеду за экскурсиями. Спасибо ему больш

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А
Экскурсия нам понравилась. Ахмед- очень хороший человек, любящий свое дело, старающийся провести экскурсию на высоком уровне, пунктуальный, вежливый и внимательный. Он нам посоветовал самое лучшее время посещения мечетей, когда при
читать дальшеуменьшить

подсветке можно увидеть всю. красоту мечетей, получить наилучшие впечатления. Заехал за нами в отель и привёз в отель после экскурсии. Рассказал много интересного о Грозном, Шале, о строительстве мечетей, характеристиках, ответил на все наши вопросы. Огромное спасибо

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