Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Описание экскурсии

Мы поедем в высокогорное озеро Казиной Ам - которое является жемчужиной Чечни. Я расскажу вам интересную легенду как образовалась озеро. Также приведу две научные версии. Озеро таит в себе очень много тайн. Так же ознакомлю вас с древним городом "ХО" и поведаю вам интересную историю о жизни города стражников. Также по дороге будут очень интересные остановки - памятник Абреку Зелимхану. Горный родник девичья коса. Обзорные площадки по серпантину. В Городе Шали посетим мечеть "Гордость мусульман" в г. Аргун мечеть "Сердце Матери" Альпийские луга, ущелье и каньоны. Прекрасные виды выше облаков. Окунетесь со мной в средневековый быт традиции и обычаи Чеченского народа. Будет очень увлекательно и незабываемо.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида и транспорт
Что не входит в цену
  • Билеты и обед
Место начала и завершения?
Г. Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

