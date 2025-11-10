Описание экскурсииМы поедем в высокогорное озеро Казиной Ам - которое является жемчужиной Чечни. Я расскажу вам интересную легенду как образовалась озеро. Также приведу две научные версии. Озеро таит в себе очень много тайн. Так же ознакомлю вас с древним городом "ХО" и поведаю вам интересную историю о жизни города стражников. Также по дороге будут очень интересные остановки - памятник Абреку Зелимхану. Горный родник девичья коса. Обзорные площадки по серпантину. В Городе Шали посетим мечеть "Гордость мусульман" в г. Аргун мечеть "Сердце Матери" Альпийские луга, ущелье и каньоны. Прекрасные виды выше облаков. Окунетесь со мной в средневековый быт традиции и обычаи Чеченского народа. Будет очень увлекательно и незабываемо.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида и транспорт
Что не входит в цену
- Билеты и обед
Место начала и завершения?
Г. Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Грозного
Похожие экскурсии из Грозного
Групповая
Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
Средневековая столица Чечни, село стражников, мечети и высокогорное озеро в одной групповой поездке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
3400 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Вершины Кавказа: высокогорное озеро Казеной-Ам и мечети Чечни
Получить незабываемые впечатления от величественных пейзажей и религиозных святынь
Начало: По месту вашего проживания в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
3400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Кезеной-Ам из Грозного
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.