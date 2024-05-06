Город будущего. Мы встретим вас в аэропорту Грозного в 13 часов и сразу отправимся на обзорную экскурсию по столице Чечни. Это современный город, который практически полностью отстроили заново в начале нулевых. Попадая сюда, невольно удивляешься — неужели это Кавказ? Новые модные здания, лавочки с USB-розетками на солнечных батареях, остановки с подогревом и огромное количество спортивных площадок — да это же город будущего!

С высоты птичьего полета. Прогуляемся по главной площади, сделаем селфи на установленную там огромную селфи-палку, увидим храм Архангела Михаила, а напротив него высотки «Грозный-Сити». Поднимемся на смотровую площадку в одной из башен комплекса и полюбуемся новым городом с высоты.

Сердце Чечни. Конечно, не обойдем стороной главный символ города — огромную мечеть «Сердце Чечни», одну из самых больших в мире. Строительство завершилось в 2008 году: это современное здание, созданное по последним технологиям с очень красивой ночной подсветкой. Кому-то она может напомнить Голубую мечеть в Стамбуле — за основу был взят этот образ.

Национальная кухня. У нас будет обед с элементами вайнахской кухни (так называется традиционная кухня чеченцев). Мы попробуем хингал — это мучные галушки необычной формы (жижиг-галнаш) с куриным отварным мясом и добавлением особого соуса. А на десерт у нас будет чепалг — это угощение с творогом и зеленым луком.

Во второй половине дня заселимся в отель в Грозном и отдохнем. Можно еще самостоятельно прогуляться по городу.