Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
Будем гулять по Грозному и Владикавказу, наслаждаться красотой водной глади на озере Кезеной-Ам, любоваться Аргунским, Цейским, Кармадонским и Курастинским ущельями, исследовать древние чеченские башни и расслабляться в термальных источниках.
Вы услышите захватывающие истории о традициях и обычаях чеченского и осетинского народа, попробуете национальную кухню и переключитесь от всех забот.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|74 900 ₽
Описание
Организационные детали
Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
Проживание. В Грозном будем жить в отеле Central City Hotel Grozny или Arena City, во Владикавказе: «Империал» / «Владикавказ» / «Олимп Плаза» / «Планета Люкс». Возможно размещение в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz за дополнительную плату. Размещение двухместное, удобства в номере, везде есть бесплатный Wi-Fi и все необходимые принадлежности для душа.
Питание. В программу входят завтраки в гостинице и 4 обеда. Обязательно попробуем местные блюда и насладимся осетинской и вайнахской кухней.
Программа тура по дням
Современный Грозный
Город будущего. Мы встретим вас в аэропорту Грозного в 13 часов и сразу отправимся на обзорную экскурсию по столице Чечни. Это современный город, который практически полностью отстроили заново в начале нулевых. Попадая сюда, невольно удивляешься — неужели это Кавказ? Новые модные здания, лавочки с USB-розетками на солнечных батареях, остановки с подогревом и огромное количество спортивных площадок — да это же город будущего!
С высоты птичьего полета. Прогуляемся по главной площади, сделаем селфи на установленную там огромную селфи-палку, увидим храм Архангела Михаила, а напротив него высотки «Грозный-Сити». Поднимемся на смотровую площадку в одной из башен комплекса и полюбуемся новым городом с высоты.
Сердце Чечни. Конечно, не обойдем стороной главный символ города — огромную мечеть «Сердце Чечни», одну из самых больших в мире. Строительство завершилось в 2008 году: это современное здание, созданное по последним технологиям с очень красивой ночной подсветкой. Кому-то она может напомнить Голубую мечеть в Стамбуле — за основу был взят этот образ.
Национальная кухня. У нас будет обед с элементами вайнахской кухни (так называется традиционная кухня чеченцев). Мы попробуем хингал — это мучные галушки необычной формы (жижиг-галнаш) с куриным отварным мясом и добавлением особого соуса. А на десерт у нас будет чепалг — это угощение с творогом и зеленым луком.
Во второй половине дня заселимся в отель в Грозном и отдохнем. Можно еще самостоятельно прогуляться по городу.
Знаменитое горное озеро Кезеной-Ам
Сегодня отправимся в горную часть Чечни — к самому большому высокогорному озеру на всем Северном Кавказе. Дорога туда ведет непростая, зато это с лихвой окупается просто фантастическими видами и небольшим количеством людей — до этого места мало кто добирается. Погуляем возле озера, насладимся нетронутостью природы и свежим горным воздухом, пофотографируемся на фоне яркой бирюзовой глади, а потом вернемся в Грозный.
Путешествие по Аргунскому ущелью
Продолжаем исследовать Чеченскую республику. После завтрака выдвигаемся к грузинской границе в Аргунский заповедник. Здесь сохранились средневековые башни и склепы, которые среди гор смотрятся особенно эффектно. Прогуляемся по заброшенным чеченским селам и поднимемся на башни. Самые известные башни — Ушкалойские — считаются символом Чеченской республики. Башни находятся в самом узком месте Аргунского ущелья, эти сооружения относятся к XI-XII векам и с одной стороны будто бы подпирают скалу. Вы услышите легенды, связанные с ущельем и башнями, и, конечно же, реальные факты из истории.
Изучив культуру и архитектуру Чечни, отправимся в Северную Осетию. Вечером нас будут ждать в отеле Владикавказа — заселимся, разместимся и отдохнем.
Столица Северной Осетии
Обзорная экскурсия по Владикавказу. После завтрака отправимся изучать культуру и историю Северной Осетии. На обзорной экскурсии вы посмотрите главные достопримечательности Владикавказа и узнаете, как в пределах одного города уживаются и образуют удивительный культурно-религиозный симбиоз христианские и мусульманские святыни: Осетинская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянская церковь Григория Просветителя и Суннитская мечеть.
Во второй половине дня вернемся в гостиницу. Вы можете погулять по городу самостоятельно или отдохнуть в номере. Можно поучаствовать в дополнительной программе (за отдельную плату), есть несколько вариантов на выбор: сходить на шоу «Аланский вечер» или заглянуть на осетинскую пивоварню.
Аланский вечер. Это шоу-программа, где вы попадете на традиционное осетинское застолье. Перед вами — стол с кавказскими вкусностями, вокруг танцы, кавказская музыка, песни, пляски — и вы в центре всех событий как дорогой гость, которому хотят показать все лучшее. Стоимость такой программы — 1950 руб.
Дегустация осетинского пива. Любителям пробовать местные вкусы стоит выбрать ужин на пивоварне. Здесь каждый участник продегустирует пять сортов осетинского пива, а на закуску сможет попробовать фыджжин (мясной пирог), цахтон (говяжий язык, сметана, чеснок, специи), колбасу из рубленного мяса, нартский хлеб. Такая программа будет стоить 2200 руб. за человека, включая трансфер к пивоварне.
На джипах в Куртатинское ущелье
Центр горной Осетии. Позавтракаем, сядем на внедорожники и помчимся в горы. Начнём с Куртатинского ущелья в самом центре горной Осетии. Здесь сохранились старинные осетинские сёла с фамильными боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерными укреплениями, культовыми сооружениями. Вы увидите Кадаргаванский каньон и скальную крепость Дзивгис времён нашествия Тамерлана.
Осетинские древности. Вы пройдете по «тропе чудес» каньона Кадаргаван и окажетесь возле скальной крепости Дзивгис, исследуете руины средневекового селения Цмыти, а потом спуститесь к самой высокогорной обители на территории России — Аланскому Свято-Успенскому мужскому монастырю.
Солнечный каньон. Потом поедем в Фиагдонский каньон, который считают одним из самых солнечных мест в Осетии. Вы услышите местные легенды и познакомитесь с осетинскими традициями и обычаями — это будет настоящее погружение в прошлое. В Фиагдоне мы пообедаем блюдами осетинской кухни, затем вернемся во Владикавказ.
Приключения в Цейском ущелье и расслабление в термальных источниках
Горные пейзажи. Позавтракаем в отеле и поедем в горы — в знаменитое Цейское ущелье. Это место считается жемчужиной Алании: манящие вершины гор, древние ледники, живописные водопады. Сделаем остановку возле памятника Уастырджи, который будто выпрыгивает из скалы.
Канатная дорога. Цейское ущелье привлекало путешественников еще с 19 века: оно имеет необычную форму подковы — это большая редкость. Прокатимся по канатке, посмотрим на все с высоты, увидим Сказский ледник, а затем прогуляемся по Цейскому сосновому бору и насладимся запахом хвои и леса. После этого пообедаем в кафе отеля «Вертикаль».
Тайны дзуаров. Еще мы увидим осетинские дзуары — небольшие домики в горах, святые места для поклонения духам. Вы узнаете, почему для строительства домиков были выбраны такие отдаленные места, в чем отличия дзуаров «Реком», «Мады Майрам» и «Чижджиты дзуар» и какое значение они имеют для осетин.
Дорога, которой хочется любоваться. Наш путь будет проходить по очень живописной Военно-Осетинской дороге, которая сейчас называется Транскавказской автомагистралью. Не убирайте далеко фотоаппараты и садитесь поближе к окошку: такая дорога — настоящее приключение.
Купание в горячих источниках. Нагулявшись по горам, поедем купаться в горячих источниках Бирагзанг. Это обустроенные бассейны с душем и теплыми раздевалками. Источник бьет с глубины 2 тысячи метров. Вода целебная, будет особенно полезна тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, гинекологические заболевания или неврологические болезни. Окунуться в такой бассейн просто приятно — вода даже зимой не опускается ниже 40 градусов, тепло обволакивает все тело и очень хорошо расслабляет.
Вечером вернемся в отель во Владикавказе и отдохнем после такого насыщенного дня.
Кармадонское ущелье и город мертвых Даргавс
Заброшенный курорт. После вкусного завтрака в гостинице поедем в Кармадонское ущелье. В советские времена здесь был очень популярный курорт, но в 2002 году здесь случилась трагедия — со скалы сорвался огромный ледник Колка и унес жизни 125 человек, в том числе съемочной группы актера Сергея Бодрова младшего. Сейчас рядом с этим местом остался заброшенный санаторий, который мрачным пятном возвышается среди живописных гор и напоминает о непоправимых событиях.
Город мертвых. После осетинского обеда в одном из кафе по пути мы отправимся еще в одно пугающее место — Даргавский некрополь. В древности это было крупное поселение осетин, в сезон местных жителей здесь гораздо меньше, чем туристов. Все дело в очень необычных каменных склепах, раскиданных по всей горе. Всего их 95 — это целый древний город 14-18 веков, который до сих пор привлекает исследователей и ученых и до конца пока не изучен. Попробуем разгадать тайны Даргавса, а еще пообщаемся с местными осликами — их в поселке много, можно захватить для них что-нибудь вкусное и покормить.
Треккинг к водопадам. В период полноводности водопадов (ориентировочно с июня по сентябрь) доступны также Мидаграбинские водопады. Чтобы добраться до них, нужно пройти пешком около часа по горным тропинкам. Устроим легкий треккинг и доберемся до водопадов, самый большой из которых достигает 750 метров в высоту.
Нагулявшись, поедем в аэропорт Владикавказа. Выбирайте билеты на рейсы после 19 часов, чтобы точно успеть.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер: встреча в аэропорту Грозного, трансфер на вылет из Владикавказа
- Питание: 6 завтраков, 4 обеда
- Транспортное сопровождение на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода
- Проживание в 2-х местных номерах
Что не входит в цену
- Билеты из вашего города до Грозного и из Владикавказа домой
- Одноместное размещение - 8000-12000 руб. (в зависимости от отеля)
- Входные билеты в объекты посещения - около 1000 руб
- Дополнительная программа во Владикавказе: Аланский вечер (1950 руб.) или Осетинская пивоварня
- Доплата за размещение в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz - стоимость по запросу