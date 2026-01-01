3 день

Воскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или города КМВ

Выбрать экскурсию необходимо при бронировании.

Вариант I

Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Выселение из гостиницы до экскурсии. Экскурсия «Кисловодский комплекс» ~ в 08:20.

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.

Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).

Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову.

Также увидим Главную Нарзанную галерею с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.

Отправление домой.

Доп. расходы:

вход на территорию Медовых водопадов — 300 руб.;

питание: завтрак, если тариф без питания, обед на маршруте.

Вариант II

Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Выселение из гостиницы до экскурсии. Экскурсия «Города КМВ» ~ в 09:00.

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).

В Ессентуках остановка на Театральной площади, бюветы источников Ессентуки № 4 и Ессентуки №17, Грязелечебница им. Семашко.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.

Отправление домой.

Доп. расходы:

питание: завтрак, если тариф без питания, обед на маршруте.

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