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Город Грозный и регион КМВ за выходные. Новогодний тур

Город Грозный и регион КМВ за выходные
Начинаем год с путешествия по Чечне и городам Кавказских Минеральных Вод! Посетим самую большую мечеть Европы — «Гордость мусульман», а также «Сердце матери» и «Сердце Чечни». Нас ждет комплекс «Грозный-Сити»,
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прогулка по центру города.

В третий день на выбор отправимся в Кисловодск, увидим гору Кольцо, Медовые водопады, курортный парк, или исследуем сразу четыре города КМВ: побываем у озера Провал, на месте дуэли Лермонтова, пройдемся по каскадной лестнице в Железноводске и сделаем остановку в Ессентуках. Насыщенная программа, яркие локации помогут зарядиться позитивом на весь 2027-й!

Город Грозный и регион КМВ за выходные. Новогодний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Город Грозный и регион КМВ за выходные. Новогодний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Город Грозный и регион КМВ за выходные. Новогодний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Пятница. Заезд. Свободное время

Заселение в гостиницу после 14:00.

Ужин в гостинице (если тур с питанием).

2 день

Суббота. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»

Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» ориентировочно в 06:00.

Завтрак ~ в 08:00 в придорожном кафе в Осетии — осетинские пироги (с сыром, с зеленью, с мясом, с фруктовыми начинками), шурпа, чай, кофе.

Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела, комплекс высотных зданий Грозный Сити, Парк цветов, прогулка по центру города.

Обед в Грозном в местных кафе или столовых.

Ужин – в придорожном кафе в Осетии — осетинские пироги (с сыром, с зеленью, с мясом, с фруктовыми начинками), шурпа, чай, кофе, пиво.

Возвращение в гостиницу ориентировочно в 21:00-22:00.

Доп. расходы:

  • услуги местного экскурсовода и высотка — 600 руб.;
  • питание: завтрак, обед и ужин.
Суббота. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»Суббота. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»Суббота. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»Суббота. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»Суббота. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Воскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или города КМВ

Выбрать экскурсию необходимо при бронировании.

Вариант I

Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Выселение из гостиницы до экскурсии. Экскурсия «Кисловодский комплекс» ~ в 08:20.

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.

Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).

Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову.

Также увидим Главную Нарзанную галерею с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.

Отправление домой.

Доп. расходы:

  • вход на территорию Медовых водопадов — 300 руб.;
  • питание: завтрак, если тариф без питания, обед на маршруте.
Вариант II

Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Выселение из гостиницы до экскурсии. Экскурсия «Города КМВ» ~ в 09:00.

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).

В Ессентуках остановка на Театральной площади, бюветы источников Ессентуки № 4 и Ессентуки №17, Грязелечебница им. Семашко.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.

Отправление домой.

Доп. расходы:

  • питание: завтрак, если тариф без питания, обед на маршруте.
Воскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или города КМВВоскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или города КМВВоскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или города КМВВоскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или города КМВВоскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или города КМВ
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

  • с питанием:
«Бештау»Стандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 1-местныйКомфорт 2-местныйДоп. место
38 25028 25040 80029 50025 700
«Машук»Эконом 1-местныйЭконом 2-местныйСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйДоп. место
30 85024 95033 10025 70023 500
«Наутилус»Стандарт 2 кат. 1-местныйСтандарт 2 кат. 2-местныйСтандарт 1 кат. 1-местныйСтандарт 1 кат. 2-местныйДоп. место
29 30024 00031 80025 30021 500
  • без питания:
«Бештау»Стандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 1-местныйКомфорт 2-местныйДоп. место
33 60023 60036 15024 85021 100
«Машук»Эконом 1-местныйЭконом 2-местныйСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйДоп. место
28 10022 20030 35022 95020 750
«Наутилус»Стандарт 2 кат. 1-местныйСтандарт 2 кат. 2-местныйСтандарт 1 кат. 1-местныйСтандарт 1 кат. 2-местныйДоп. место
26 60021 35029 10022 60018 800

Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить только при 2-местном размещении в номерах в следующих гостиницах:

  • «Бештау» — комфорт, люкс;
  • «Машук» — эконом, стандарт, комфорт, семейный;
  • «Наутилус» — стандарт 1 кат.

Возможно добавление дополнительных суток.

Варианты проживания

Отель «Бештау»

2 ночи

Гостиница расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Уборка осуществляется ежедневно.

Для проживающих посещение спортклуба, с сауной, хаммамом, бассейном, тренажерным залом бесплатно с 7 до 10 утра. Помимо этого, гостям доступны спа-услуги.

Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.

На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.

Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Машук»

2 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».

В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Наутилус»

2 ночи

Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин3 день: завтрак
  • 1 день: ужин
  • 3 день: завтрак
  • Экскурсионная программа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод/Пятигорска и обратно
  • Такси из/в аэропорт или ж/д вокзал (в день заезда и выезда)
  • Все питание, если выбран тариф без питания / питание, не указанное в программе, если выбран тариф с питанием:1 день: обед2 день: завтрак, обед и ужин3 день: обед
  • 1 день: обед
  • 2 день: завтрак, обед и ужин
  • 3 день: обед
  • Подъем на высотку в Грозном-Сити, услуги местного экскурсовода - 600 руб
  • Вход на территорию Медовых водопадов - 300 руб
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
  • теплая удобная обувь;
  • теплая одежда (многослойная);
  • строгая одежда для Грозного. Запрещено: обтягивающая и облегающая одежда;
  • дождевик;
  • походная аптечка (при необходимости);
  • наличные деньги.
Что еще нужно знать о туре?

Во время тура важно соблюдать правила личной безопасности и сохранности личного имущества. Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В данном туре встреча туристов с представителем туроператора не предусмотрена. Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.

Каждый день туристы будут получать оповещение: номер автобуса, телефон экскурсовода и точное время посадки на утренние экскурсии — после 20:00 накануне, на обеденные экскурсии — за час до начала.

Места посадки на экскурсии:

  • гостиница «Бештау» — посадка у гостиницы «Бештау» (ул. 1-я Бульварная, 17);
  • гостиница «Машук» — посадка у санатория «Тарханы» (ул. Карла Маркса, 14);
  • гостиница «Наутилус» — посадка у входа в парк «Цветник» (пр. Кирова, 23).

Важно! Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества. Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
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Тур входит в следующие категории Грозного

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