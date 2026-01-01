Программа тура по дням
Пятница. Заезд. Свободное время
Заселение в гостиницу после 14:00.
Ужин в гостинице (если тур с питанием).
Суббота. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»
Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» ориентировочно в 06:00.
Завтрак ~ в 08:00 в придорожном кафе в Осетии — осетинские пироги (с сыром, с зеленью, с мясом, с фруктовыми начинками), шурпа, чай, кофе.
Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела, комплекс высотных зданий Грозный Сити, Парк цветов, прогулка по центру города.
Обед в Грозном в местных кафе или столовых.
Ужин – в придорожном кафе в Осетии — осетинские пироги (с сыром, с зеленью, с мясом, с фруктовыми начинками), шурпа, чай, кофе, пиво.
Возвращение в гостиницу ориентировочно в 21:00-22:00.
Доп. расходы:
- услуги местного экскурсовода и высотка — 600 руб.;
- питание: завтрак, обед и ужин.
Воскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или города КМВ
Выбрать экскурсию необходимо при бронировании.
Вариант I
Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).
Выселение из гостиницы до экскурсии. Экскурсия «Кисловодский комплекс» ~ в 08:20.
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.
Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).
Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову.
Также увидим Главную Нарзанную галерею с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.
Отправление домой.
Доп. расходы:
- вход на территорию Медовых водопадов — 300 руб.;
- питание: завтрак, если тариф без питания, обед на маршруте.
Вариант II
Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).
Выселение из гостиницы до экскурсии. Экскурсия «Города КМВ» ~ в 09:00.
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).
В Ессентуках остановка на Театральной площади, бюветы источников Ессентуки № 4 и Ессентуки №17, Грязелечебница им. Семашко.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.
Отправление домой.
Доп. расходы:
- питание: завтрак, если тариф без питания, обед на маршруте.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
- с питанием:
|«Бештау»
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Комфорт 1-местный
|Комфорт 2-местный
|Доп. место
|38 250
|28 250
|40 800
|29 500
|25 700
|«Машук»
|Эконом 1-местный
|Эконом 2-местный
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Доп. место
|30 850
|24 950
|33 100
|25 700
|23 500
|«Наутилус»
|Стандарт 2 кат. 1-местный
|Стандарт 2 кат. 2-местный
|Стандарт 1 кат. 1-местный
|Стандарт 1 кат. 2-местный
|Доп. место
|29 300
|24 000
|31 800
|25 300
|21 500
- без питания:
|«Бештау»
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Комфорт 1-местный
|Комфорт 2-местный
|Доп. место
|33 600
|23 600
|36 150
|24 850
|21 100
|«Машук»
|Эконом 1-местный
|Эконом 2-местный
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Доп. место
|28 100
|22 200
|30 350
|22 950
|20 750
|«Наутилус»
|Стандарт 2 кат. 1-местный
|Стандарт 2 кат. 2-местный
|Стандарт 1 кат. 1-местный
|Стандарт 1 кат. 2-местный
|Доп. место
|26 600
|21 350
|29 100
|22 600
|18 800
Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить только при 2-местном размещении в номерах в следующих гостиницах:
- «Бештау» — комфорт, люкс;
- «Машук» — эконом, стандарт, комфорт, семейный;
- «Наутилус» — стандарт 1 кат.
Возможно добавление дополнительных суток.
Варианты проживания
Отель «Бештау»
Гостиница расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Уборка осуществляется ежедневно.
Для проживающих посещение спортклуба, с сауной, хаммамом, бассейном, тренажерным залом бесплатно с 7 до 10 утра. Помимо этого, гостям доступны спа-услуги.
Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.
На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.
Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров.
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».
В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус»
Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин3 день: завтрак
- 1 день: ужин
- 3 день: завтрак
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод/Пятигорска и обратно
- Такси из/в аэропорт или ж/д вокзал (в день заезда и выезда)
- Все питание, если выбран тариф без питания / питание, не указанное в программе, если выбран тариф с питанием:1 день: обед2 день: завтрак, обед и ужин3 день: обед
- 1 день: обед
- 2 день: завтрак, обед и ужин
- 3 день: обед
- Подъем на высотку в Грозном-Сити, услуги местного экскурсовода - 600 руб
- Вход на территорию Медовых водопадов - 300 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
- теплая удобная обувь;
- теплая одежда (многослойная);
- строгая одежда для Грозного. Запрещено: обтягивающая и облегающая одежда;
- дождевик;
- походная аптечка (при необходимости);
- наличные деньги.
Что еще нужно знать о туре?
Во время тура важно соблюдать правила личной безопасности и сохранности личного имущества. Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как будут организованы экскурсии в туре?
В данном туре встреча туристов с представителем туроператора не предусмотрена. Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.
Каждый день туристы будут получать оповещение: номер автобуса, телефон экскурсовода и точное время посадки на утренние экскурсии — после 20:00 накануне, на обеденные экскурсии — за час до начала.
Места посадки на экскурсии:
- гостиница «Бештау» — посадка у гостиницы «Бештау» (ул. 1-я Бульварная, 17);
- гостиница «Машук» — посадка у санатория «Тарханы» (ул. Карла Маркса, 14);
- гостиница «Наутилус» — посадка у входа в парк «Цветник» (пр. Кирова, 23).
Важно! Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества. Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.